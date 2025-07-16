FAT یک رمزارز مبتنی بر بلاکچین است که به عنوان یک توکن ERC-20 در شبکه اتریوم عمل میکند. این توکن در آوریل 2018 راهاندازی شد و عمدتاً با پلتفرم FatBTC مرتبط است و به عنوان ارز داخلی آن عمل میکند. توکن FAT برای تسهیل تراکنشهای روان داراییهای دیجیتال و تشویق مشارکت در اکوسیستم FatBTC توسعه یافته است و هدف آن مقابله با ناکارآمدیهای موجود در مدیریت داراییهای دیجیتال مبتنی بر صرافی است. با تکیه بر فناوری بلاکچین اتریوم، FAT به کاربران اجازه میدهد تا ارزش را منتقل کنند، برای خدمات پرداخت کنند و احتمالاً از مزایای خاص پلتفرم استفاده کنند، همه اینها در حالی که از امنیت و شفافیت فناوری بلاکچین بهرهمند میشوند. به عنوان یک دارایی دیجیتال قابل توجه در بازار رمزارزها، FAT نشاندهنده رویکردی نوآورانه برای راهحلهای مالی مبتنی بر بلاکچین است.
FAT در سال 2018 به عنوان بخشی از استراتژی گستردهتر صرافی FatBTC برای ایجاد یک دارایی دیجیتال بومی برای کاربرانش معرفی شد. اگرچه جزئیات خاصی در مورد تیم بنیانگذار در منابع موجود ارائه نشده است، اما راهاندازی این پروژه همزمان با تلاشهای FatBTC برای گسترش خدمات و افزایش مشارکت کاربران از طریق یک توکن اختصاصی بود. دیدگاه پشت FAT، سادهسازی عملیات صرافی و ارائه کاربرد اضافی به شرکتکنندگان در پلتفرم از طریق ادغام یک توکن ERC-20 اختصاصی در اکوسیستم رمزارزها بود.
از زمان تأسیس، FAT چندین اتفاق مهمی را ثبت کرده است، از جمله ادغام آن در پلتفرم معاملاتی FatBTC و تأسیس قرارداد هوشمند آن روی اتریوم (آدرس: 0x2ec95b8eda549b79a1248335a39d299d00ed314c). راهاندازی این توکن به FatBTC کمک کرد تا به عنوان یکی از اولین پذیرندگان رمزارزهای مبتنی بر صرافی شناخته شود که به رشد و حفظ کاربران پلتفرم در بازار رقابتی داراییهای دیجیتال کمک کرد.
اکوسیستم FAT حول نقش آن به عنوان ارز داخلی صرافی FatBTC متمرکز است و شامل اجزای اصلی زیر میشود:
پلتفرم/اپلیکیشن اصلی:
FAT در صرافی FatBTC برای تسهیل معاملات، پرداخت هزینههای تراکنش و شرکت در تبلیغات یا پاداشهای خاص پلتفرم استفاده میشود. ادغام آن به عنوان یک توکن ERC-20، سازگاری آن با کیف پولها و برنامههای غیرمتمرکز اتریوم را تضمین میکند و از کاربردپذیری آن به عنوان یک دارایی دیجیتال چندمنظوره افزایش میدهد.
ویژگیها/خدمات ثانویه:
FAT ممکن است برای انگیزههای جامعه، برنامههای وفاداری یا به عنوان وسیلهای برای دسترسی به ویژگیهای انحصاری در پلتفرم FatBTC استفاده شود. این موضوع مشارکت کاربران را افزایش میدهد و ارزش اضافی به دارندگان توکن در اکوسیستم بلاکچین ارائه میدهد.
اجزای اضافی اکوسیستم:
به عنوان یک توکن ERC-20، FAT میتواند با استفاده از کیف پولهای سازگار با اتریوم ذخیره، انتقال داده و مدیریت شود که به گسترش همکاری در اکوسیستم اتریوم و بازار گستردهتر رمزارزها کمک میکند.
این اجزا با هم محیطی روان ایجاد میکنند که در آن FAT به عنوان توکن کاربردی، تراکنشها و تعاملات در شبکه FatBTC و فراتر از آن را تأمین میکند.
تراکنشهای ناکارآمد در صرافیها:
صرافیهای سنتی اغلب با تأخیر و هزینههای بالا در پردازش تراکنشها مواجه میشوند. FAT با ارائه یک ارز بومی مبتنی بر بلاکچین برای تسویهحسابهای داخلی، به دنبال سادهسازی این فرآیندها و ارائه راهحلی کارآمدتر برای مدیریت داراییهای دیجیتال است.
فقدان انگیزههای کاربر:
بسیاری از پلتفرمها در حفظ کاربران به دلیل محدودیت پاداشها یا مکانیزمهای مشارکت مشکل دارند. FAT با فعالسازی برنامههای وفاداری و مزایای خاص پلتفرم در اکوسیستم رمزارزها به این موضوع پاسخ میدهد.
همکاری محدود:
داراییهای مبتنی بر صرافی میتوانند درون پلتفرم محصور شوند و استفاده از آنها خارج از پلتفرم محدود شود. به عنوان یک توکن ERC-20، FAT سازگاری با اکوسیستم گستردهتر اتریوم را ارائه میدهد و از کاربردپذیری آن به عنوان یک دارایی دیجیتال چندمنظوره برای علاقهمندان به رمزارزها افزایش میدهد.
FAT با استفاده از فناوری بلاکچین به ارائه یک دارایی دیجیتال ایمن، کارآمد و چندمنظوره برای کاربران صرافی میپردازد.
بر اساس نتایج جستجوی ارائهشده، اطلاعات مستقیمی در مورد کل عرضه یا توزیع متناسب یک توکن دیجیتال به نام FAT وجود ندارد. نتایج جستجو به مفاهیمی مانند 'پروتکلهای چاق' در بلاکچین، 'تئوری Fat App' و بحثهای عمومی در مورد توکنهای دیجیتال و توکنسازی اشاره میکنند، اما هیچیک از این منابع اطلاعات خاصی در مورد توکنی به نام FAT، عرضه کل یا توزیع آن ارائه نمیدهند.
اگر به دنبال یک رمزارز یا دارایی دیجیتال خاص به نام FAT هستید، ممکن است:
برای به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد کل عرضه و توزیع متناسب توکن FAT، معمولاً باید:
در اکوسیستم FatBTC، FAT به عنوان:
اطلاعات عمومی در مورد برنامه گردش یا زمانبندی باز شدن توکنهای FAT در نتایج جستجوی فعلی موجود نیست.
جزئیاتی در مورد حکمرانی یا مکانیزمهای سهامگذاری برای FAT بر اساس دادههای فعلی موجود نیست.
FAT به عنوان یک توکن کاربردی در اکوسیستم FatBTC عمل میکند و هدف آن افزایش کارایی تراکنشها، مشارکت کاربران و همکاری از طریق استاندارد ERC-20 است. اگرچه ویژگیهای اصلی و ادغام آن با پلتفرم FatBTC واضح است، جزئیات خاصی در مورد توکنومیکس، توزیع و حکمرانی آن در نتایج جستجوی فعلی موجود نیست.
