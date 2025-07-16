با پیشرفت سریع فناوری بلاکچین، بازیهای وب3 به عنوان زمینهای در حال ظهور هستند که بازیکنان را در سراسر جهان جذب میکنند. Elderglade که توسط استودیوی مشهور W3Forge توسعه داده شده است، نمایانگر یک اکوسیستبا پیشرفت سریع فناوری بلاکچین، بازیهای وب3 به عنوان زمینهای در حال ظهور هستند که بازیکنان را در سراسر جهان جذب میکنند. Elderglade که توسط استودیوی مشهور W3Forge توسعه داده شده است، نمایانگر یک اکوسیست
مرکز دانستنی ها/منطقه توکن محبوب/معرفی پروژه/پروتکل Elde...رکیب می‌کند

پروتکل Elderglade چیست؟ یک اکوسیستم بازی Web3 که بازی معمولی را با تجربیات عمیق و همه‌جانبه ترکیب می‌کند

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#مبتدیان
Wormhole
W$0.06544-1.88%
Line Protocol
LINE$0.0000309+55.27%
Non-Playable Coin
NPC$0.018572+9.27%
Elderglade
ELDE$0.002729-0.83%
NFT
NFT$0.0000004034+0.54%

با پیشرفت سریع فناوری بلاکچین، بازیهای وب3 به عنوان زمینهای در حال ظهور هستند که بازیکنان را در سراسر جهان جذب میکنند. Elderglade که توسط استودیوی مشهور W3Forge توسعه داده شده است، نمایانگر یک اکوسیستم بازی های فانتزی وب۳ نسل بعدی است. مکانیکهای بازی منحصر به فرد، محتوای غنی و ادغام عمیق آن با هوش مصنوعی به آن کمک میکند تا در یک بازار شلوغ متمایز شود.

1. پروتکل Elderglade چیست؟


1.1 نمای کلی پروژه


پروتکل Elderglade دو ژانر از موفق ترین بازی های ویدیویی را در یک مدل ترکیبی منحصر به فرد ترکیب میکند که از جذب کاربر در مقیاس بزرگ پشتیبانی میکند و در عین حال تعامل عمیق و طولانی مدت را ممکن میسازد. اکوسیستم Elderglade از طریق LINE، Telegram، برنامههای بومی موبایل (iOS و Android) و مرورگرهای وب قابل دسترسی است و یک تجربه کاربری یکپارچه را ارائه میدهد.

1.2 تیم توسعه


پروتکل Elderglade توسط W3Forge، یک استودیوی توسعه بازی که به خاطر تخصصش در توسعه بازی و فناوری بلاکچین مشهور است، ساخته شده است. W3Forge با موفقیت چندین پروژه نوآورانه را راه اندازی کرده است که تخصص قوی خود را در ادغام فناوری بلاکچین با صنعت بازی نشان میدهد. این استودیو همچنان متعهد به پیشبرد صنعت با ترکیب طراحی بازی های فراگیر با فناوری پیشرفته است.

2. ویژگیهای Elderglade


2.1گیم پلی منحصر به فرد


بازی Elderglade با گیم پلی پویای خود که هم برای بازیکنان معمولی و هم برای بازیکنان حرفه ای جذاب است، متمایز میشود. اکوسیستم بازی شامل موارد زیر است:

1) بازی Match-3 PvP بلادرنگ: این بازی Match-3 PvP زنده بلادرنگ که قبلاً منتشر شده است، با مکانیک های سریع و استراتژیک خود، تعداد زیادی از بازیکنان را به خود جذب میکند.

2) بازی MMORPG مبتنی بر هوش مصنوعی: این بازی MMORPG مبتنی بر هوش مصنوعی که به زودی منتشر می شود، یک مکانیزم PvPvE (بازیکن در مقابل بازیکن در مقابل محیط) مبتنی بر استخراج را معرفی میکند و یک تجربه بازی بی سابقه را ارائه میدهد.

2.2 مالکیت داراییهای درون زنجیرهای


پروتکل Elderglade مالکیت داراییهای درون زنجیرهای را به بازی میآورد و بازیکنان را قادر میسازد تا واقعاً داراییهای دیجیتال را در اختیار داشته باشند و معامله کنند. این ویژگی نه تنها غوطهوری و واقعگرایی را عمیقتر میکند، بلکه انگیزههای اقتصادی بیشتری را نیز برای بازیکنان فراهم میکند.

2.3 ادغام عمیق فناوری هوش مصنوعی


پروتکل Elderglade عمیقاً هوش مصنوعی را در گیم پلی خود ادغام میکند تا تولید محتوای پویا را امکانپذیر سازد. هوش مصنوعی به طور خودکار ماموریت ها، دشمنان و پاداش های متنوعی را بر اساس رفتار و ترجیحات بازیکن ایجاد میکند و تضمین میکند که هر جلسه تازه و منحصر به فرد به نظر میرسد. شخصیتهای غیر بازیکن (NPC) درون بازی توسط هوش مصنوعی تقویت میشوند تا به طور طبیعی و هوشمندانه تعامل داشته باشند و غوطهوری را افزایش دهند. علاوه بر این، الگوریتم های هوش مصنوعی عادات بازیکن را تجزیه و تحلیل میکنند تا توصیه های بازی شخصیسازی شده و نکات استراتژی را ارائه دهند و به بازیکنان کمک کنند تا از یک تجربه بازی برتر لذت ببرند. این ادغام هوش مصنوعی نه تنها سرگرمی و چالش را افزایش می دهد، بلکه تضمین میکند که هر بازی متمایز باقی بماند.

2.4 دسترسی بین پلتفرمی


پروتکل Elderglade از دسترسی یکپارچه بین پلتفرمی پشتیبانی میکند: بازیکنان میتوانند از طریق LINE، Telegram، برنامههای تلفن همراه بومی (iOS و Android) و مرورگرهای وب وارد دنیای بازی شوند. این ادغام به طور چشمگیری موانع ورود را کاهش میدهد و هم دسترسی و هم پایگاه کاربر بالقوه را افزایش میدهد.

2.5ویژگیهای اجتماعی و رقابتی متعادل


بازی Elderglade بر گیمپلی رقابتی و تعامل اجتماعی تأکید دارد. بازیکنان میتوانند با دوستان خود برای کاوش، پیوستن به فعالیتهای صنفی و مقابله با دشمنان قدرتمند، همکاری کنند. در عین حال، جدول امتیازات درون بازی و سیستمهای میدان نبرد، بستری برای نمایش مهارت و رقابت برای کسب افتخار فراهم میکنند.

3. توکن ELDE چیست؟


توکن ELDE توکن بومی اکوسیستم Elderglade است. این توکن به عنوان ارز اصلی برای تراکنشها و فعالیتهای مختلف، نقش حیاتی در اقتصاد بازی ایفا میکند. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:

  • دسترسی و مشارکت در بازی: برای ورود به طبیعت وحشی، جنگل و شرکت در نبردهای مختلف استفاده میشود.
  • کسب منابع و بازده: بازیکنان میتوانند در طول کاوش ELDE جمعآوری کنند که امکان رسیدن به نقطه سربهسر یا سود را فراهم میکند و مالکان زمینهای طبیعت وحشی میتوانند بازده توکنهای جمعآوری نشده را مطالبه کنند.
  • هزینه های درون بازی: در شهرها برای درمان، خرید و نگهداری تجهیزات خرج میشود.
  • واسطه معاملات بازیکن: تجارت همتا به همتا قهرمانان، تجهیزات و اقلام را تسهیل میکند.
  • مشوق های NFT: دارندگان NFT در میخانه از استخدام شخصیتها پاداش ELDE کسب میکنند.
  • استیکینگ و بهبودها: ELDE را برای ارتقاء عملکردهای ساختمان و کسب NFT های ویژه، باز کردن قفل ویژگی ها و استراتژیهای جدید گیمپلی، استیک کنید.

4. چگونه ELDE را از MEXC خریداری کنیم؟


توکن Elderglade یک اکوسیستم بازی Web3 است که بازی معمولی را با تجربیات عمیق و همهجانبه از طریق دسترسی چند پلتفرمی، گیمپلی مبتنی بر هوش مصنوعی و یک چارچوب جامع توکنومیکس ترکیب میکند. با پیشرفت پروژه و بلوغ اکوسیستم آن، Elderglade قرار است جایگاه برجسته ای در بازی های بلاکچین کسب کند و به عنوان پلی بین بازی های سنتی و دنیای Web3 عمل کند.

پلتفرم MEXC، توکن ELDE را برای معاملات اسپات و فیوچرز لیست کرده است و کارمزد معاملاتی بسیار پایینی ارائه میدهد. برای خرید ELDE در MEXC:

1) برنامه MEXC را باز کنید و وارد شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.
2) در نوار جستجو، ELDE را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.
3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.

سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید