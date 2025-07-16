











پروتکل Elderglade دو ژانر از موفق ترین بازی های ویدیویی را در یک مدل ترکیبی منحصر به فرد ترکیب میکند که از جذب کاربر در مقیاس بزرگ پشتیبانی میکند و در عین حال تعامل عمیق و طولانی مدت را ممکن میسازد. اکوسیستم Elderglade از طریق LINE Telegram ، برنامههای بومی موبایل (iOS و Android) و مرورگرهای وب قابل دسترسی است و یک تجربه کاربری یکپارچه را ارائه میدهد.









پروتکل Elderglade توسط W3Forge، یک استودیوی توسعه بازی که به خاطر تخصصش در توسعه بازی و فناوری بلاکچین مشهور است، ساخته شده است. W3Forge با موفقیت چندین پروژه نوآورانه را راه اندازی کرده است که تخصص قوی خود را در ادغام فناوری بلاکچین با صنعت بازی نشان میدهد. این استودیو همچنان متعهد به پیشبرد صنعت با ترکیب طراحی بازی های فراگیر با فناوری پیشرفته است.













بازی Elderglade با گیم پلی پویای خود که هم برای بازیکنان معمولی و هم برای بازیکنان حرفه ای جذاب است، متمایز میشود. اکوسیستم بازی شامل موارد زیر است:





1) بازی Match-3 PvP بلادرنگ: این بازی Match-3 PvP زنده بلادرنگ که قبلاً منتشر شده است، با مکانیک های سریع و استراتژیک خود، تعداد زیادی از بازیکنان را به خود جذب میکند.





2) بازی MMORPG مبتنی بر هوش مصنوعی: این بازی MMORPG مبتنی بر هوش مصنوعی که به زودی منتشر می شود، یک مکانیزم PvPvE (بازیکن در مقابل بازیکن در مقابل محیط) مبتنی بر استخراج را معرفی میکند و یک تجربه بازی بی سابقه را ارائه میدهد.









پروتکل Elderglade مالکیت داراییهای درون زنجیرهای را به بازی میآورد و بازیکنان را قادر میسازد تا واقعاً داراییهای دیجیتال را در اختیار داشته باشند و معامله کنند. این ویژگی نه تنها غوطهوری و واقعگرایی را عمیقتر میکند، بلکه انگیزههای اقتصادی بیشتری را نیز برای بازیکنان فراهم میکند.









پروتکل Elderglade عمیقاً هوش مصنوعی را در گیم پلی خود ادغام میکند تا تولید محتوای پویا را امکانپذیر سازد. هوش مصنوعی به طور خودکار ماموریت ها، دشمنان و پاداش های متنوعی را بر اساس رفتار و ترجیحات بازیکن ایجاد میکند و تضمین میکند که هر جلسه تازه و منحصر به فرد به نظر میرسد. شخصیتهای غیر بازیکن (NPC) درون بازی توسط هوش مصنوعی تقویت میشوند تا به طور طبیعی و هوشمندانه تعامل داشته باشند و غوطهوری را افزایش دهند. علاوه بر این، الگوریتم های هوش مصنوعی عادات بازیکن را تجزیه و تحلیل میکنند تا توصیه های بازی شخصیسازی شده و نکات استراتژی را ارائه دهند و به بازیکنان کمک کنند تا از یک تجربه بازی برتر لذت ببرند. این ادغام هوش مصنوعی نه تنها سرگرمی و چالش را افزایش می دهد، بلکه تضمین میکند که هر بازی متمایز باقی بماند.









پروتکل Elderglade از دسترسی یکپارچه بین پلتفرمی پشتیبانی میکند: بازیکنان میتوانند از طریق LINE، Telegram، برنامههای تلفن همراه بومی (iOS و Android) و مرورگرهای وب وارد دنیای بازی شوند. این ادغام به طور چشمگیری موانع ورود را کاهش میدهد و هم دسترسی و هم پایگاه کاربر بالقوه را افزایش میدهد.









بازی Elderglade بر گیمپلی رقابتی و تعامل اجتماعی تأکید دارد. بازیکنان میتوانند با دوستان خود برای کاوش، پیوستن به فعالیتهای صنفی و مقابله با دشمنان قدرتمند، همکاری کنند. در عین حال، جدول امتیازات درون بازی و سیستمهای میدان نبرد، بستری برای نمایش مهارت و رقابت برای کسب افتخار فراهم میکنند.









توکن ELDE توکن بومی اکوسیستم Elderglade است. این توکن به عنوان ارز اصلی برای تراکنشها و فعالیتهای مختلف، نقش حیاتی در اقتصاد بازی ایفا میکند. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:





دسترسی و مشارکت در بازی : برای ورود به طبیعت وحشی، جنگل و شرکت در نبردهای مختلف استفاده میشود.

کسب منابع و بازد ه: بازیکنان میتوانند در طول کاوش ELDE جمعآوری کنند که امکان رسیدن به نقطه سربهسر یا سود را فراهم میکند و مالکان زمینهای طبیعت وحشی میتوانند بازده توکنهای جمعآوری نشده را مطالبه کنند.

هزینه های درون بازی : در شهرها برای درمان، خرید و نگهداری تجهیزات خرج میشود.

واسطه معاملات بازیکن : تجارت همتا به همتا قهرمانان، تجهیزات و اقلام را تسهیل میکند.

مشوق های NFT : دارندگان NFT در میخانه از استخدام شخصیتها پاداش ELDE کسب میکنند.

استیکینگ و بهبودها: ELDE را برای ارتقاء عملکردهای ساختمان و کسب NFT های ویژه، باز کردن قفل ویژگی ها و استراتژیهای جدید گیمپلی، استیک کنید.









توکن Elderglade یک اکوسیستم بازی Web3 است که بازی معمولی را با تجربیات عمیق و همهجانبه از طریق دسترسی چند پلتفرمی، گیمپلی مبتنی بر هوش مصنوعی و یک چارچوب جامع توکنومیکس ترکیب میکند. با پیشرفت پروژه و بلوغ اکوسیستم آن، Elderglade قرار است جایگاه برجسته ای در بازی های بلاکچین کسب کند و به عنوان پلی بین بازی های سنتی و دنیای Web3 عمل کند.





پلتفرم MEXC، توکن ELDE را برای معاملات اسپات و فیوچرز لیست کرده است و کارمزد معاملاتی بسیار پایینی ارائه میدهد. برای خرید ELDE در MEXC:





1) برنامه MEXC را باز کنید و وارد شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2) در نوار جستجو، ELDE را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





