آزمایشگاه‌ های DeLorean Labs (DMC) چیست؟ ایجاد زیرساخت وب 3 برای برندهای خودروسازی

همزمان با اینکه برندهای جهانی به طور فزایندهای کاربردهای بلاکچین را بررسی میکنند DeLorean Labs پیشگام ادغام عمیق صنعت خودروسازی سنتی با اکوسیستم Web3 است. DeLorean Labs به عنوان یک پروژه مشتق شده از برند افسانهای DeLorean، به ساخت یک زیرساخت جامع Web3 اختصاص داده شده است که به برندها، توسعهدهندگان و کاربران به طور یکسان خدمترسانی میکند. این زیرساخت که حول محور توکن DMC متمرکز است، هویت درون زنجیرهای، داراییهای فیزیکی و تجربیات دیجیتال را به هم متصل میکند و مسیری برای گسترش درون زنجیرهای برای برندهای دنیای واقعی ایجاد میکند.









آزمایشگاه های دلورین به عنوان یک بازوی آزمایشی تحت برند دلورین فعالیت میکنند و بر طراحی معماری Web3 و توسعه اپلیکیشن تمرکز دارند. ماموریت آن فراتر از صرفاً آوردن ارزشهای اصلی برند به زنجیره است؛ هدف آن بررسی این است که چگونه توکنومیکس، هویت درون زنجیرهای و قراردادهای هوشمند میتوانند تعریف مجدد غیرمتمرکز تجربیات برند را تسهیل کنند.





برخلاف پروژههای سنتی NFT، آزمایشگاه های دلورین زیرساختهای اساسی را برای تعامل درون زنجیرهای بین برندها و کاربران ایجاد میکنند. این پروژه از طریق سیستمهای هویتی، مکانیسمهای پاداش، توابع رزرو و مدلهای اقتصادی توکنیزه شده، تبدیل دلورین را از یک تولیدکننده خودرو معمولی به یک شرکتکننده فعال پلتفرم وب 3 هدایت میکند. هدف نهایی نه تنها دیجیتالی کردن برند خود، بلکه ایجاد یک پروتکل مدولار وب 3 است که سایر برند ها میتوانند آن را اتخاذ کنند و به شرکت های سنتی کمک کنند تا هویتهای دیجیتال و دارایی های خود را به زنجیره منتقل کنند.









لایه کاربردی DeLorean Labs که بر روی بلاکچین Sui ساخته شده است، از اجرای پرسرعت، تأخیر کم و مدل داده شیءگرای Sui بهره میبرد - که برای مدیریت تعاملات پیچیده برند و انواع داراییهای متنوع ایدهآل است. ماژولهای کلیدی توسعهیافته بر این اساس عبارتند از:





پروتکل Flux: یک سیستم هویت و اعتبار درون زنجیرهای که برای تأیید مشارکت کاربر و آزادسازی پاداشها استفاده میشود.

سیستم رزرو: کاربران را قادر میسازد تا خرید خودروهای DeLorean را رزرو کنند یا با استفاده از توکنهای DMC در رویدادهای محدود درون زنجیرهای شرکت کنند.

ماژول قرعه کشی و تشویقی درون زنجیره ای: توزیع عادلانه را تضمین میکند و تعامل کاربر را افزایش میدهد.

جعبه ابزار توسعه برند: برنامهریزی شده است تا سایر برندها را قادر سازد تا به روشی مشابه با Web3 ادغام شوند.



آزمایشگاه های DeLorean Labs نه تنها یک پلتفرم اختصاصی است، بلکه در حال ساخت یک پروتکل باز برای خدمترسانی به طیف وسیعتری از شرکای برند نیز میباشد.









در قلب اکوسیستم DeLorean Labs، توکن DMC قرار دارد که هم به عنوان یک اعتبارنامه دسترسی به شبکه و هم به عنوان یک مکانیسم تشویقی برای تعاملات برند-کاربر عمل میکند. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:





عملکردهای کاربردی: DMC میتواند برای شرکت در فعالیتهای اکوسیستم، آزادسازی محتوای انحصاری، پرداخت هزینههای ضرب سکه و رزرو وسایل نقلیه استفاده شود.



ارزش اقتصادی: DMC در بازارهای عمومی گردش خواهد کرد و برای ساخت مدلهای تشویقی و سیستمهای حفظ کاربر ضروری است.



اتصال به برند: نگهداری DMC، تجربیات یکپارچه و منحصر به فردی را هم به صورت درون زنجیرهای و هم به صورت آفلاین با برند DeLorean ارائه میدهد، مانند بازخرید یادگاریها، رأیگیری در جامعه و آزادسازی NFTهای نسخه محدود.



توکن DMC یک دارایی دیجیتال مستقل نیست، اما به عنوان پلی بین هویت برند و خدمات درون زنجیرهای عمل میکند.





کل موجودی DMC 12.8 میلیارد توکن است که توزیع اولیه آن به شرح زیر ساختار یافته است:













آزمایشگاههای دلورین (DeLorean Labs) به طور پیوسته در هر مرحله پیشرفت میکنند و یک مدل جامع تعامل برند وب ۳ را از فناوری تا اکوسیستم، از جامعه تا موارد استفاده ایجاد میکنند. این توسعه به چندین مرحله کلیدی تقسیم میشود:





فاز زمان نقاط عطف کلیدی راه اندازی سه ماهه چهارم 2024 راه اندازی وب سایت رسمی، انتشار توکنومیکس، انتشار نسخه بتای Flux V1 رشد سه ماهه اول 2025

ایردراپ های NFT، راهاندازی سیستم تشویقی، استقرار رزرو خودرو گسترش اکوسیستم

سه ماهه دوم 2025 لانچ پد DMC راهاندازی شد، ماژول برند شریک معرفی شد همکاری آزاد برند نیمه دوم 2025 جعبه ابزار SDK برای پشتیبانی از ادغام ویژگیهای Web3 برای سایر برندها ارائه شد





نکته قابل توجه این است که در طول توسعه اکوسیستم تعاملی درون زنجیرهای توسط DeLorean Labs، رویداد DeLorean Labs Time Capsule به یکی از لحظات برجسته تبدیل شد. در سال 2024، این رویداد شاهد انتشار محدود 8888 کالای کلکسیونی دیجیتال و فیزیکی بود و کریستوفر لوید (داک براون)، ستاره "بازگشت به آینده"، به عنوان سفیر رسمی، واکنش پرشور جامعه را برانگیخت.





کپسولهای All Time به طور همزمان رونمایی میشوند و به کاربران امکان میدهند داراییهای دیجیتال با کمیابیهای مختلف و همچنین مزایای فیزیکی و درون زنجیرهای از جمله وسیله نقلیه الکتریکی DeLorean Alpha5، تجربیات مسابقات F1 و اتومبیلهای مجازی قابل استفاده در بازیهای Web3 را به دست آورند. این مدل نوآورانه نه تنها جنبه تشریفاتی تعامل برند را افزایش میدهد، بلکه اولین ادغام یک برند خودرو فیزیکی با کالاهای کلکسیونی و مکانیسمهای حقوقی درون زنجیرهای را نیز نشان میدهد و الگویی ملموس برای تعاملات دیجیتال برند در آینده ارائه میدهد.









آزمایشگاههای دلورین (DeLorean Labs) صرفاً به برند دلورین اختصاص ندارد؛ چشمانداز اصلی آن ایجاد زیرساخت اکوسیستم برند وب ۳ (Web3) مقیاسپذیر است. این پلتفرم با هدف قرار دادن توسعهدهندگان، برندها و تولیدکنندگان محتوای درون زنجیرهای، قابلیتهای زیر را ارائه میدهد:





ابزارهای ادغام API/SDK: سادهسازی فرآیند آوردن برندها به درون زنجیره؛

سیستم های هویت درون زنجیرهای و برچسبگذاری کاربر: کمک به برندها برای شناسایی و پاداش دادن به کاربران با ارزش بالا؛

ماژول های لانچ پد کممشکل: پشتیبانی از برندها در صدور NFTها، توکنهای رویداد، دسترسی پیشفروش و موارد دیگر؛

ابزارهای کمک به انطباق: سادهسازی فرآیندهای قانونی و مالی فعالیتهای درون زنجیرهای.





با نگاهی به آینده، آزمایشگاههای دلورین آرزو دارند به «فروشگاه وب 3» برای برندها تبدیل شوند.









آزمایشگاه های DeLorean Labs با بهرهگیری از فناوری درون زنجیرهای به عنوان ابزاری کاربردی برای ایجاد ارزش تجاری واقعی، به جای رمزنگاری صرف، متمایز است. DMC فقط یک توکن سوداگرانه نیست، بلکه یک پایه حیاتی است که از حضور دیجیتالی مداوم برند DeLorean پشتیبانی میکند.





با بالغ شدن داراییهای دیجیتال این برند و بهبود هویت کاربر و مکانیسمهای تشویقی، DeLorean Labs در حال پیشگامی در الگویی است که برندسازی خودرو را با منطق بومی Web3 ادغام میکند. موفقیت آن به عنوان یک مدل مرجع برای سایر برندهایی که به دنبال تمرکززدایی و افزایش تعامل کاربر هستند، عمل می کند.





