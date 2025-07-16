پروژه CUDIS چیست؟ ایجاد یک معیار سلامت غیرمتمرکز و ایجاد یک اکوسیستم سلامت جهانی

پروژه CUDIS یک پروژه نوآورانه در حوزه سلامت است که بر روی بلاکچین Solana ساخته شده است. این پروژه با ادغام دستگاه های پوشیدنی، هوش مصنوعی (AI) و فناوریهای وب 3، از مدل Move-to-Earn برای تشویق کاربران به اتخاذ عادات سبک زندگی سالم استفاده می کند.









در مدیریت سنتی سلامت، داده های کاربر معمولاً توسط پلتفرم های متمرکز کنترل میشوند که فاقد حفاظت از حریم خصوصی و انگیزههای اقتصادی هستند. با تکامل فناوریهای بلاکچین و هوش مصنوعی، DePIN (شبکه های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) به عنوان یک محرک حیاتی برای پذیرش وب ۳ در دنیای واقعی ظهور می کنند.





پروژه CUDIS قصد دارد از طریق فناوریهای غیرمتمرکز به کاربران کنترل داده های سلامت خود را بدهد و از طریق کسب درآمد از داده ها، پاداش های اقتصادی برای رفتارهای سالم فراهم کند. CUDIS با ترکیب پوشیدنیها، هوش مصنوعی و بلاکچین، یک اکوسیستم سلامت کاربر محور ایجاد میکند که در آن افراد واقعاً مالک داده های خود هستند و دستیابی به طول عمر را شخصیتر، قابل ردیابی تر و پاداش محورتر میکند.













پروتکل CUDIS که بر پایه بلاکچین ساخته شده است، پلتفرمی امن و شفاف برای مدیریت داده های سلامت ارائه می دهد. کاربران می توانند دادههای سلامت خود را به طور ایمن مدیریت، به اشتراک بگذارند یا خصوصی نگه دارند و از مالکیت و کنترل کامل بر بینشهای سلامت شخصی خود اطمینان حاصل کنند.









پروژه CUDIS فناوری پوشیدنی، یک مرکز طول عمر مبتنی بر هوش مصنوعی و یک برنامه فوق العاده مبتنی بر بلاکچین را ادغام می کند تا کاربران بتوانند سلامت خود را در زمان واقعی پیگیری کرده و توصیه های طول عمر سفارشی دریافت کنند. الگوریتم های هوش مصنوعی آن به فیلتر کردن اطلاعات نادرست کمک میکنند و استراتژیهای مبتنی بر علم را برای افزایش سلامت بیولوژیکی ارائه میدهند.









فراتر از ردیابی و بینش، CUDIS طیف وسیعی از محصولات، برنامه ها و خدمات با دقت انتخاب شده را متناسب با نیازهای خاص سلامت کاربران ارائه می دهد و راه حل های جامع مدیریت سلامت را ارائه میدهد.









پروژه CUDIS یک سیستم پاداش برای تشویق مشارکت فعال در حوزه سلامت پیاده سازی می کند. کاربرانی که سلامت خود را بهبود می بخشند، می توانند توکن های CUDIS را به عنوان نوعی انگیزه اقتصادی کسب کنند.









حلقه CUDIS: یک حلقه هوشمند که معیارهای سلامت را به صورت بلادرنگ رصد میکند.





سوپر اپلیکیشن CUDIS: یک اپلیکیشن جامع برای مدیریت دادههای سلامت، دریافت آموزش هوش مصنوعی و ردیابی پاداشها.





شبکه داده CUDIS: یک پلتفرم اشتراکگذاری داده غیرمتمرکز که به کاربران امکان میدهد با اشتراکگذاری دادههای سلامت، پاداش کسب کنند.





مرکز طول عمر: پلتفرمی که یک فروشگاه DApp و لانچپد پروژه را در اکوسیستم طول عمر ترکیب میکند.













نام توکن : CUDIS

کل عرضه: 1 میلیارد









اکوسیستم: 15%

فروش عمومی: 25%

مشاوران: 5%

خزانهداری: 9%

تیم توسعه: 15%

سرمایهگذاران: 17%

نقدینگی: 5.87%

بازاریابی: 8.13%













پاداش رفتار های سالم: کاربران میتوانند با انجام فعالیت های سالم، توکنهای CUDIS کسب کنند.





کسب درآمد از داده ها: کاربران میتوانند دادههای سلامت خود را به صورت ناشناس در ازای دریافت پاداش توکن به اشتراک بگذارند.





پرداخت برای محصولات و خدمات: توکن ها را میتوان در Longevity Hub برای خرید کالاها و خدمات مرتبط با سلامت استفاده کرد.





استیکینگ و مدیریت: کاربران میتوانند توکن ها را برای شرکت در مدیریت پلتفرم و کسب پاداش های اضافی، سهیم شوند.









پلتفرم CUDIS متعهد به ارتقای سلامت عمومی و طول عمر از طریق نوآوریهای تکنولوژیکی است. این شرکت با ترکیب دستگاههای پوشیدنی، هوش مصنوعی و بلاکچین، یک راهحل مدیریت سلامت نسل بعدی ارائه میدهد. توکنومیک آن به گونهای طراحی شده است که مشارکت و همکاری کاربران را تشویق کند و به ایجاد یک اکوسیستم سلامت پایدار کمک کند. برای سرمایهگذاران علاقهمند به فناوری سلامت و برنامههای کاربردی Web3، CUDIS پروژهای است که ارزش توجه دارد.





کوین CUDIS در حال حاضر در MEXC لیست شده است، جایی که میتوانید با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنید.





1）برنامه MEXC یا وب سایت رسمی آن را باز کنید و وارد شوید.

2）در نوار جستجو عبارت "CUDIS" را جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت را وارد کنید و معامله خود را تکمیل کنید.





همچنین میتوانید از صفحه رویداد +MEXC Airdrop برای شرکت در رویدادهای واریز و معاملات CUDIS دیدن کنید تا شانس برنده شدن جوایز سخاوتمندانه را داشته باشید!





سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین به منزله توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.







