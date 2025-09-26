پروژه Collector Crypt چیست؟ انقلاب معاملات دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) پشت فروش 1 میلیون بسته کارت دیجیتال









عملکرد مالی و رشد بازار پروژه Collector Crypt توانسته است بیش از $70 میلیون درآمد سالانه محقق کند و با موفقیت، ارزش ناخالص کالاهای مبادله شده (GMV) در مقیاس هشترقمی را توکنیزه نماید. این دستاورد نشاندهنده مقیاسپذیری بالای مدل کسبوکار و جایگاه تثبیت شده آن در بازار داراییهای واقعی (RWA) است.

پشتوانه واقعی توکن CARDS صددرصد درآمد خالص ناشی از توکن CARDS صرف خرید کارتهای فیزیکی معاملاتی برای خزانه میشود. این رویکرد موجب میگردد که ارزش توکن به طور مستقیم با دارایی های واقعی پشتیبانی شود و پیوندی شفاف و قابل اعتماد میان اقتصاد دیجیتال و جهان فیزیکی برقرار گردد.

نوآوری در محصول Gacha محصول Gacha با ارائه ارزش انتظاری مثبت در بازه +5% تا +10%، این امکان را برای کاربران فراهم میکند که کلکسیون های ارزشمند را با قیمتی معادل 90% تا 95% ارزش بازار به دست آورند. این ویژگی، جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران و کلکسیونر ها در ایجاد بازدهی پایدار به همراه دارد.

ابزار Sniper و کارایی معاملاتی ابزار Sniper تاکنون بیش از $10 میلیون تراکنش در قالب حراج ها را تسهیل کرده است. این ابزار با دریافت کارمزد 1% از پیشنهاد های موفق و بازپرداخت کامل پیشنهاد های ناموفق، کارایی و شفافیت بالایی را در فرآیند معاملات تضمین میکند.

تیم مدیریتی و تخصص ترکیبی تیم Collector Crypt نزدیک به یک قرن تجربه تجمیعی در صنعت کلکسیونها و بیش از 30 سال تجربه انباشته در حوزه رمزارز را در اختیار دارد. پیشینه حرفه ای اعضای تیم شامل فعالیت در شرکت هایی نظیر Amazon، صندوق های پوشش ریسک (hedge funds) و سایر نهادهای مالی و فناورانه برجسته است.









پروژه Collector Crypt یک پلتفرم نوآورانه در حوزه معاملات کلکسیونی است که با هدف حل چالش های دیرینه بازار سنتی کلکسیون ها شکل گرفته است؛ مسائلی همچون تسویه کند پرداختها، بروز مکرر کلاهبرداری و ناکارآمدی های ساختاری. چشم انداز اصلی این پلتفرم، ایجاد بازاری با بالاترین استانداردهای کیفیت برای معاملات کلکسیونی است؛ بازاری که استفاده از آن برای همه کاربران، حتی افرادی که آشنایی اندکی با فناوری رمزارز دارند، ساده و بیدردسر باشد.





برترین اپلیکیشن RWA در حوزه کارتهای کلکسیونی روی بلاکچین Solana تثبیت کند. تاکنون، این پلتفرم بیش از $70 میلیون درآمد ایجاد کرده و به طور موفق ارزش ناخالص کالاهای مبادله شده (GMV) در مقیاسی هشترقمی دلاری را توکنیزه کرده است.





موفقیت Collector Crypt بر پایه ترکیبی قدرتمند از کارآفرینی، دانش فنی و تجربه صنعت بنا شده است:

مدیرعامل (CEO) یک کارآفرین زنجیرهای با سابقه چندین استارتاپ موفق و جذب سرمایه در حوزه های زیست فناوری و فناوری پیشرفته است.

مدیر ارشد فناوری (CTO) کارنامه ای درخشان در طراحی و ارائه راهکارهای بازاریابی دیجیتال برای شرکت های Fortune 500 دارد.

رئیس توسعه کسبوکار پیشتر در Amazon و صندوق های پوشش ریسک (hedge funds) فعالیت کرده و تجربه ای گسترده در صنایع مختلف کسب کرده است.





این ترکیب تخصصی منحصر به فرد تضمین میکند که Collector Crypt نه تنها از منظر فنی پیشرو باشد، بلکه در حوزه های عملیات تجاری، توسعه بازار و خدمات مالی نیز توانمندی بالایی داشته باشد. همافزایی مهارت ها و تجربه های اعضای تیم، بنیانی مستحکم برای رشد پایدار و بلند مدت این پلتفرم فراهم ساخته است.













Collector Crypt توکن CARDS را معرفی کرده است. این توکن صرفاً یک ابزار پرداخت نیست، بلکه هسته اصلی اکوسیستم اقتصادی پلتفرم محسوب میشود. طراحی CARDS با در نظر گرفتن ویژگی های خاص بازار کلکسیون ها صورت گرفته و هدف آن، تأمین نقدشوندگی معاملاتی در کوتاه مدت و ایجاد پتانسیل افزایش ارزش برای دارندگان بلندمدت است. به عنوان پلی میان بازار سنتی کلکسیون ها و اقتصاد دیجیتال،













عرضه کل: 2 میلیارد توکن





دسته تخصیص درصد توضیحات بنیاد 36.76% ذخیرهشده برای تضمین پایداری بلند مدت، رشد و توسعه پروژه. هیچ گونه فروش در حال حاضر برنامهریزی نشده است. جوایز انجمن 20.00% شامل ایردراپ اولیه، با هدف پاداش به کاربران واقعی و جلب توجه به قابلیت های جدید، بدون ایجاد انگیزههای صرفاً سفتهبازانه. تخصیص تیم 19.50% اختصاص یافته به اعضای تیم فعال در توسعه مداوم پلتفرم. دور پیش از مرحله کشت ایده 8.20% اختصاص داده شده به حامیان اولیه که چشمانداز پروژه را در مراحل ابتدایی پشتیبانی کردند. فروش عمومی 5.00% تخصیص برای عرضه عمومی. تمام درآمد خالص این فروش صرف خرید کارتهای معاملاتی برای خزانه میشود. مشاوران 4.37% در اختیار شرکای استراتژیک قرار میگیرد که تخصص و راهنماییهای کلیدی ارائه میدهند. دور کشت ایده 3.67% تخصیص یافته به مشارکتکنندگان دور نهایی جذب سرمایه خصوصی. نقدینگی درون زنجیرهای 2.50% برای تأمین نقدشوندگی روی صرافیهای غیرمتمرکز (مانند Raydium ) بهکار میرود تا سلامت بازار معاملاتی حفظ شود.













معرفی توکن CARDS پاسخی است به برخی از مشکلات بنیادین بازار سنتی کلکسیون ها. این توکن نه تنها ابزار پرداخت در اکوسیستم Collector Crypt به شمار میرود، بلکه نقشی کلیدی در بهبود تجربه کاربری و ارتقای کارایی بازار ایفا میکند:





تسویه سریع تر: توکن CARDS فرآیند پرداخت را بهطور چشمگیری تسریع میکند و وابستگی به انتقالات بانکی یا تأییدیههای روشهای پرداخت سنتی را از میان برمیدارد.





کاهش تقلب: شفافیت و قابلیت رهگیری تراکنشهای مبتنی بر بلاکچین، ریسک وقوع کلاهبرداری را به شکل معناداری کاهش میدهد.





سهولت در تراکنش های فرامرزی: این توکن پیچیدگیهای ناشی از تبدیل ارز و محدودیتهای مربوط به انتقالات بینالمللی را حذف کرده و امکان انجام مبادلات در سطح جهانی را سادهتر و کارآمدتر میسازد.









محصولات Collector Crypt یک اکوسیستم جامع از محصولات ایجاد کرده که تمامی مراحل چرخه معاملات کلکسیونی را پوشش میدهد.









در این پلتفرم، هر NFT قابل بازخرید با کارت معاملاتی فیزیکی متناظر (RWA) است. کاربران میتوانند کارتهای فیزیکی خود را واریز کرده و در مقابل آن توکنهای RWA دریافت کنند، یا در هر زمان با سوزاندن NFT، کارت اصلی را مستقیماً درب منزل تحویل بگیرند. این قابلیت، تبدیل بیوقفه و دوطرفه بین داراییهای دیجیتال و کلکسیونهای فیزیکی را ممکن میسازد.









پلتفرم Collector Crypt بازاری اختصاصی برای بازیهای کارتی (TCG) طراحی کرده است که تمامی ابزارهای جستجو و فیلترسازی مورد انتظار کلکسیونرها را ارائه میدهد. این بازار با استفاده از قابلیت های بین زنجیره ای Web3 ساخته شده و NFTهای آن علاوه بر داخل پلتفرم، در بازارهای سازگار مانند Magic Eden نیز قابل معاملهاند. نتیجه، آزادی عمل و نقدشوندگی بیسابقه برای کاربران است.









محصول RWA Gacha محبوبترین محصول Collector Crypt و سودآورترین «بسته تقویتی دیجیتال» در بازار است. کاربران به طور میانگین از +5% تا +10% ارزش انتظاری مثبت بهرهمند میشوند؛ تجربهای سرگرمکننده که بهجای قمار یکطرفه، حالتی از خرید هوشمندانه با تخفیف ذاتی دارد. مدل درآمدی مبتنی بر بازخرید کارتها این امکان را به کلکسیونرها میدهد که:

تمامی کارتها را نگه دارند و عملاً یک مجموعه کامل را با 90% تا 95% ارزش بازار بهدست آورند.

کارتهای ناخواسته را بفروشند و برای بهدست آوردن کارتهای کمیاب، افسانهای و ارزشمند (تا 40-80 برابر قیمت بسته ) تلاش کنند.

یا هر دو رویکرد را ترکیب کرده و از هیجان باز کردن بستهها بدون از دست دادن ارزش واقعی لذت ببرند.









برای کلکسیونرهایی که بهدنبال شکار اقلام کمیاب در بازارهای Web2 هستند، ابزار Sniper راهکاری کارآمد ارائه میدهد. کاربر با تعیین حداکثر قیمت پیشنهادی و پرداخت سپرده به USDC، این ابزار بهطور خودکار در ثانیههای پایانی پیشنهاد را ثبت میکند و در صورت موفقیت، کارت خریداریشده را توکنیزه مینماید.

کارمزد معاملات: 1% برای پیشنهادهای موفق.

بازپرداخت کامل برای پیشنهادهای ناموفق. این ابزار تاکنون بیش از $10 میلیون تراکنش را تسهیل کرده و میلیونها دلار کارت را با تخفیف قابلتوجه نسبت به قیمت بازار در اختیار کاربران قرار داده است.









باشگاه Card Club پاس ممتاز NFT پلتفرم است. دارندگان این پاس از امتیازاتی همچون دسترسی انحصاری به جایگاههای پیشفروش (whitelist spots)، معرفی محصولات جدید و سایر مزایای ویژه عضویت برخوردار میشوند.









باشگاه Collector Crypt علاوه بر نوآوریهای فنی، توجه ویژهای به تجربه کاربری (UX) و ساخت جامعه فعال دارد.





پلتفرم با ایجاد جوامع رسمی در Discord و X (Twitter) محیطی فراهم کرده است که در آن کلکسیونرها میتوانند دیدگاههای خود را به اشتراک بگذارند، مجموعههای شخصی را به نمایش بگذارند و درباره روندهای بازار بحث کنند. این فضاها صرفاً کانالهای ارتباطی نیستند، بلکه بهعنوان ابزار مهمی برای جمعآوری بازخورد کاربران عمل کرده و نقش کلیدی در بهبود مداوم خدمات و محصولات ایفا میکنند.





رابط کاربری Collector Crypt با تمرکز بر سهولت و کاربرپسندی طراحی شده است. چه در فرآیند واریز کلکسیونهای فیزیکی، چه در معاملات روزمره یا مشارکت در Gacha، هر مرحله بهگونهای طراحی شده که حتی کاربران تازهوارد نیز بتوانند بهسرعت فعالیت خود را آغاز کنند.

علاوه بر این، پلتفرم مجموعهای کامل از مستندات راهنما شامل راهنمای کاربر و سؤالات متداول (FAQ) را ارائه میدهد تا کاربران بتوانند بهطور کامل از قابلیتها و امکانات بهرهمند شوند.









پلتفرم Collector Crypt با گامهای پایدار در مسیر تبدیل شدن به پیشروترین پلتفرم جهانی معاملات کلکسیونهای دیجیتال حرکت میکند. برنامه توسعه پلتفرم شامل گسترش حوزه فعالیت فراتر از کارتهای معاملاتی بوده و دستههای جدیدی همچون آثار هنری، یادگاریها (memorabilia) و کالاهای محدود و کمیاب (limited-edition goods) را در بر خواهد گرفت.

از منظر فناوری، تیم توسعه در حال بررسی و پیادهسازی قابلیتهای نوآورانهای است که میتوانند تجربه کاربری را به سطحی کاملاً جدید ارتقا دهند. از جمله:

نمایشهای واقعیت افزوده (AR) برای تعامل جذابتر با کلکسیونها،

احراز اصالت مبتنی بر هوش مصنوعی (AI-powered authentication) جهت افزایش امنیت و اعتماد،

و سیستمهای توصیهگر هوشمند برای ارائه پیشنهادهای شخصیسازیشده به کاربران.

با بلوغ بیشتر فناوری بلاکچین و افزایش پذیرش آن در سطح جهانی، Collector Crypt در موقعیتی ممتاز قرار دارد تا بهعنوان قطب اصلی اتصال بازار سنتی کلکسیونها با اقتصاد دیجیتال ایفای نقش کند. چشمانداز نهایی پلتفرم نهتنها ایجاد یک بازار معاملاتی، بلکه شکلدهی به یک اکوسیستم کامل کلکسیونی است؛ جایی که هر کلکسیونر میتواند هم ارزش و هم لذت را تجربه کند.









پلتفرم Collector Crypt را میتوان گامی تعیینکننده در مسیر تحول دیجیتال بازار کلکسیونها دانست. این پلتفرم با ترکیب تجربه عمیق در معاملات سنتی کلکسیونی و فناوریهای پیشرفته بلاکچین، محیطی امنتر، کارآمدتر و جذابتر برای کلکسیونرها ایجاد کرده است.





چه برای کلکسیونرهای حرفهای و چه برای تازهواردها، Collector Crypt ابزارها و خدمات متناسب با نیازهای متنوع آنها را فراهم میکند. در این بستر، کلکسیونداری دیگر صرفاً خرید و فروش ساده نیست، بلکه به یک تجربه دیجیتال سرشار از فرصتها تبدیل شده است.





با تداوم رشد و تکامل این پلتفرم، Collector Crypt در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگران کلیدی در جهانیسازی و دیجیتالیسازی بازار کلکسیونها قرار گرفته است.



