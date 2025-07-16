کوین Chis AI یک پلتفرم خدمات هوش مصنوعی نوآورانه است که فناوری هوش مصنوعی را با بلاکچین ترکیب میکند و به کاربران روشی کاملاً جدید برای دسترسی به خدمات هوش مصنوعی ارائه میدهد. برخلاف پلتفرمهای سنتی هوش مصنوعی که به اشتراکهای استاندارد API متکی هستند، Chis AI مجوزهای خدمات را بر اساس داراییهای توکن CHISAI هر کاربر تعیین میکند و یک تجربه غیرمتمرکز و کاربرمحور را تضمین میکند.









در دوران پیشرفتهای سریع در هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین، سرویسهای سنتی هوش مصنوعی با چالشهای متعددی مانند محدودیتهای مدل اشتراک، تخصیص منابع ناهموار و کنترل متمرکز مواجه هستند. برای رسیدگی به این مسائل، Chis AI ایجاد شد تا ارائه و استفاده از خدمات هوش مصنوعی را از طریق تمرکززدایی بازتعریف کند.





در پلتفرم Chis AI، کاربران میتوانند به راحتی یک کیف پول Web3 (مثلاً MetaMask) را متصل کرده و با نگه داشتن توکنهای CHISAI، سرویسهای هوش مصنوعی را باز کنند. این مکانیزم کنترل دسترسی مبتنی بر توکن نه تنها تخصیص عادلانه خدمات را تضمین میکند، بلکه گردش توکن و رشد ارزش را نیز هدایت میکند.





کوین Chis AI نه تنها فناوری پیشرفته هوش مصنوعی را با شفافیت و امنیت بلاکچین ترکیب میکند، بلکه از یک مدل منحصر به فرد توکنومیکس برای ارائه یک تجربه خدمات هوش مصنوعی عادلانهتر و کارآمدتر استفاده میکند.













کوین Chis AI از یک مکانیزم کنترل دسترسی مبتنی بر توکن نوآورانه استفاده میکند. کاربران باید مقدار مشخصی از توکن های CHISAI را برای باز کردن قفل سرویسهای هوش مصنوعی مربوطه در اختیار داشته باشند. این رویکرد توزیع عادلانه منابع را تضمین میکند و از انحصار خدمات توسط تعداد کمی از کاربران جلوگیری میکند. در عین حال، مشارکت فعال در اکوسیستم پلتفرم را تشویق میکند، زیرا کاربران میتوانند با نگهداری و استفاده از توکنها از خدمات هوش مصنوعی بیشتری بهرهمند شوند.









برای برآورده کردن نیازهای متنوع کاربران، Chis AI یک سیستم اعلان چند سطحی معرفی میکند. کاربران بر اساس تعداد توکنهای CHISAI که در اختیار دارند، به سطوح مختلفی اختصاص داده میشوند که هر سطح مربوط به یک مقدار مجاز اعلان روزانه AI مشخص است. این مکانیسم، یک تجربه کاربری روان را برای کاربران جدید تضمین میکند و در عین حال به کاربران وفاداری که در درازمدت از پلتفرم پشتیبانی میکنند، پاداش میدهد.









کوین Chis AI طیف گستردهای از خدمات هوش مصنوعی را ارائه میدهد که شامل تبدیل متن به تصویر، تبدیل متن به گفتار، تبدیل تصویر به ویدیو، تولید کد هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اپلیکیشن بلاکچین، طراحی مبتنی بر هوش مصنوعی، هوش مصنوعی محتوا و بازاریابی و موارد دیگر میشود. این خدمات نه تنها نیازهای کاربران را در سناریوهای مختلف برآورده میکنند، بلکه از طریق فناوری هوش مصنوعی، کارایی و خلاقیت کار را نیز افزایش میدهند.





تبدیل متن به تصویر: کاربران توضیحات متنی را برای تولید تصاویر هوش مصنوعی با کیفیت بالا و از نظر سبکی متنوع، مناسب برای پروژههای طراحی، مطالب بازاریابی و موارد دیگر، وارد میکنند.

تبدیل متن به گفتار : سنتز صدای طبیعی و روان هوش مصنوعی را با پشتیبانی از سبکها و زبانهای صوتی متعدد ارائه میدهد که برای پادکست ها، کتاب های صوتی، تبلیغات و موارد دیگر ایدهآل است.

تبدیل تصویر به ویدیو: تصاویر استاتیک را به ویدیوهای پویا تبدیل میکند و داستانسرایی بصری را برای NFTها، محتوای رسانههای اجتماعی و سایر برنامهها بهبود میبخشد.

تولید کد هوش مصنوعی: با تولید قطعه کدهای کارآمد، اشکالزدایی اسکریپتها و ارائه پیشنهادات کد هوشمند به توسعهدهندگان کمک میکند. از چندین زبان برنامهنویسی، از جمله کد قرارداد هوشمند برای برنامههای بلاکچین، پشتیبانی میکند. - هوش مصنوعی کاربردی بلاکچین: خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را برای اکوسیستم وب ۳ ارائه میدهد، مانند توسعه قراردادهای هوشمند، مدلسازی توکنومیکس و تجزیه و تحلیل دادههای بلاکچین.

طراحی مبتنی بر هوش مصنوعی : عناصر طراحی رابط کاربری/تجربه کاربری، داراییهای برند و سایر تصاویر خلاقانه را تولید میکند و به طراحان کمک میکند تا به سرعت مدلهای مفهومی را تحقق بخشند.

هوش مصنوعی محتوا و بازاریابی: به مشاغل و سازندگان کمک میکند تا محتوای جذاب از جمله محتوای تبلیغاتی، پستهای رسانههای اجتماعی و مقالات بهینه شده برای سئو تولید کنند.









کوین Chis AI از فناوری بلاکچین برای اطمینان از اجرای وظایف هوش مصنوعی به صورت کارآمد و با شفافیت کامل استفاده میکند. با استفاده از یک مدل محاسباتی ترکیبی، درخواستهای هوش مصنوعی به صورت درون زنجیرهای و برون زنجیرهای پردازش میشوند و سرعت را با تمرکززدایی متعادل میکنند. قراردادهای هوشمند، انصاف در تراکنشها را تضمین میکنند و از سوءاستفاده جلوگیری میکنند و یک محیط خدماتی امن و قابل اعتماد را در اختیار کاربران قرار میدهند.













نام توکن: توکن Chis Ai

نماد: CHISAI

جمع کل: 100 میلیون









توسعه: 20%

مشوق های اجتماعی: 15%

نقدینگی و فهرست شدن در بورسهای کالایی:32.5% (50% از این مبلغ برای تأمین نقدینگی اولیه)

خزانهداری: 10%

بازاریابی: 10%

مکانیسم سوزاندن: 10%

فروش عمومی: 2.5%









دسترسی سریع به هوش مصنوعی: کاربران برای باز کردن قفل خدمات هوش مصنوعی باید توکنهای CHISAI را در اختیار داشته باشند. تعداد توکنهای نگهداری شده، میزان مجاز روزانه آنها را تعیین میکند.





جوایز اکوسیستم: دارندگان توکن میتوانند با سپردهگذاری و مشارکت در مدیریت، پاداشهای بیشتری کسب کنند.





سپردهگذاری و مدیریت: واریز توکن های CHISAI، توکنهای اضافی به همراه دارد و حق رأی در مورد ارتقاء پلتفرم، بهبود مدل هوش مصنوعی و سایر تصمیمات مدیریتی را اعطا میکند.





معاملات و نقدینگی: CHISAI هم در DEXها و هم در CEXها قابل معامله خواهد بود و به کاربران امکان خرید و فروش توکنها و تضمین نقدینگی بازار را میدهد.









کوین Chis AI، به عنوان یک پلتفرم نوآورانه که هوش مصنوعی را با بلاکچین ترکیب میکند، از مدل منحصر به فرد توکنومیکس و سیستم سریع چند سطحی خود برای ارائه یک تجربه خدمات هوش مصنوعی منصفانهتر و کارآمدتر بهره میبرد. پیشنهادات متنوع هوش مصنوعی آن طیف گستردهای از نیازهای کاربران را برآورده میکند، در حالی که پردازش غیرمتمرکز و امنیت شفاف، خدمات قابل اعتماد و اعتماد کاربر را تضمین میکند. با راهاندازی توکن CHISAI و افزایش شناخت بازار، Chis AI آماده است تا معیار جدیدی را در بخش خدمات هوش مصنوعی تعیین کند و صنعت را به سمت آیندهای غیرمتمرکزتر و کاربرمحور هدایت کند.





در طول رشد سریع خود، همکاری Chis AI با صرافی جهانی MEXC شتاب قابل توجهی را فراهم کرده است. کارمزدهای پایین MEXC، اجرای سریع، پوشش گسترده داراییها و نقدینگی عمیق، اعتماد سرمایهگذاران را در سراسر جهان جلب کرده است. درک آن از پروژههای نوظهور و پشتیبانی ارائه شده به پرورش ابتکارات امیدوارکننده کمک کرده است.





توکن CHISAI اکنون برای معاملات اسپات در MEXC در دسترس است، جایی که کاربران می توانند این توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنند.





1）برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2）در نوار جستجو، CHISAI را وارد کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.









کاربران همچنین میتوانند از صفحه +MEXC Airdrop برای شرکت در رویدادهای واریز یا معاملات CHISAI و کسب جوایز اضافی بازدید کنند.



