



شبکه CESS (سیستم ذخیرهسازی اکوسیستم مداوم) یک زیرساخت داده غیرمتمرکز نوظهور است که فناوری بلاکچین عمومی را با یک شبکه تحویل محتوای پرسرعت ترکیب میکند تا یک راهحل مدیریت داده ایمن تر، خصوصی تر و مستقلتر را در اختیار کاربران قرار دهد.









با ادامه تکامل وب 3، سرویسهای ابری متمرکز سنتی مانند AWS و Google Cloud با چالشهای فزایندهای از جمله آسیبپذیریهای امنیت دادهها، نقض حریم خصوصی، هزینههای عملیاتی بالا و نگرانیهای سانسور مواجه هستند. CESS برای رسیدگی به این مسائل حیاتی توسعه داده شده است.





شبکه CESS نه تنها ذخیره سازی داده ایمن و با دسترسی بالا را ارائه می دهد، بلکه یک شبکه توزیع محتوای نوآورانه (CD²N) را نیز معرفی میکند که دسترسی، اشتراکگذاری و همکاری کارآمد دادهها را در اکوسیستم وب 3 تسهیل میکند. ماموریت آن ایجاد یک زیرساخت جامع ذخیرهسازی وب 3 است که حفاظت از حریم خصوصی، عملکرد در سطح سازمانی، ارائه محتوای قوی و قابلیتهای یادگیری فدرال هوش مصنوعی را ادغام میکند.









شبکه CESS یک معماری ذخیرهسازی و تحویل داده مقیاس پذیر و غیر متمرکز را از طریق چهار لایه اساسی ایجاد میکند:





لایه بلاکچین: ذخیرهسازی داده ها، مدیریت مالکیت و قابلیتهای قرارداد هوشمند را برای تضمین یکپارچگی داده ها و تشویق مشارکت در شبکه فراهم میکند.





لایه منابع ذخیرهسازی توزیعشده: گره های اجماع و ذخیرهسازی را برای مدیریت فراداده، پردازش تراکنشها، ذخیره دادههای کاربر و بهینهسازی تخصیص منابع ترکیب میکند.





لایه شبکه تحویل محتوا: از یک CD²N غیرمتمرکز و فناوری نظیر به نظیر استفاده میکند و از گرههای ذخیرهسازی و بازیابی برای انتقال سریع دادهها و در عین حال به حداقل رساندن هزینهها بهره میبرد.





لایه رابط: CLI، API، SDK و مجموعه پروتکل هوش مصنوعی CESS را برای تسهیل تعامل کاربر و تضمین حریم خصوصی داده ها در طول آموزش مدل هوش مصنوعی ارائه میدهد.









ذخیره سازی و تحویل محتوای غیرمتمرکز: شبکه CESS یک شبکه ذخیره سازی و توزیع محتوای غیرمتمرکز ایجاد می کند که خدمات ذخیره سازی و بازیابی دادههای کارآمد را برای برنامههای Web3 فراهم میکند.





مجوزدهی داده ها و رمزگذاری مجدد پروکسی: از طریق رمزگذاری مجدد پروکسی، کاربران می توانند بدون افشای کلیدهای اصلی، دسترسی موقت به دادههای رمزگذاری شده خود را اعطا کنند و محافظت از حریم خصوصی داده ها را افزایش دهند.





مکانیسم اجماع انتخاب چرخشی تصادفی (R²S): مکانیسم اجماع منحصر به فرد R²S در CESS، تمرکززدایی و امنیت شبکه را تقویت میکند و قابلیت اطمینان و کارایی را در فرآیندهای ذخیرهسازی و بازیابی تضمین میکند.





انواع گره های چندگانه: شبکه CESS شامل چهار نوع گره - گرههای اجماع، گره های ذخیره سازی، گرههای ذخیرهسازی و گرههای بازیابی - است که برای حفظ ثبات و عملکرد شبکه با هم همکاری میکنند.













نام توکن: CESS

کل عرضه: 10 میلیارد









تخصیص توکنهای CESS با دقت طراحی شده است تا توسعه بلندمدت پلتفرم را ارتقا دهد. از کل موجودی، 15% به مشارکتکنندگان اولیه، 10% به سرمایهگذاران اولیه، 10% برای توسعه جامعه، مشوقها و تبلیغات، 5% برای همکاریهای تجاری شرکای ابری، 5%توسط بنیاد برای موارد اضطراری و پشتیبانی اکوسیستم آینده رزرو شده است؛ 30% به گرههای ذخیرهسازی، 15% به گرههای اجماع و 10% برای توسعه لایه ذخیرهسازی اختصاص داده شده است.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



