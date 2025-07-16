در چشمانداز به سرعت در حال تحول امروزی که در آن صنایع بلاکچین و بازی به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند، Boss Fighters به عنوان یک رهبر در حال ظهور است و آینده اقتصاد بازیها را از طریق گیمپلی نوآوردر چشمانداز به سرعت در حال تحول امروزی که در آن صنایع بلاکچین و بازی به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند، Boss Fighters به عنوان یک رهبر در حال ظهور است و آینده اقتصاد بازیها را از طریق گیمپلی نوآور
باس فایت (Boss Fighters) چیست؟ پروژه‌ ای نوآورانه که اقتصاد بازی را متحول می‌ کند

در چشمانداز به سرعت در حال تحول امروزی که در آن صنایع بلاکچین و بازی به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند، Boss Fighters به عنوان یک رهبر در حال ظهور است و آینده اقتصاد بازیها را از طریق گیمپلی نوآورانه و سیستم اقتصادی خود از نو تعریف میکند.

1. باس فایت (Boss Fighters) چیست؟


بازی Boss Fighters که توسط Pixward Games توسعه داده شده است، قصد دارد از طریق یک اقتصاد مبتنی بر بازیکن و یک مدل توزیع عادلانه توکن، به بازیکنان آزادی و مالکیت بیسابقهای بدهد.

بازی Boss Fighters یک بازی اکشن چند نفره سریع است که به طور یکپارچه دسترسی به Web2 را با اصول مالکیت Web3 ترکیب میکند. این بازی که به عنوان یک نبرد نامتقارن یک در مقابل چهار ارائه میشود، گیمپلی VR و PC را برای ارائه یک تجربه منحصر به فرد و همه جانبه ترکیب میکند. در هر مسابقه، یک بازیکن از VR برای کنترل یک Boss عظیم استفاده میکند، در حالی که چهار بازیکن دیگر نقش مبارزان را در PC بر عهده میگیرند و درگیر نبردهای پر هرج و مرج و هیجانانگیز میشوند.

2. باس فایت (Boss Fighters): گیم پلی پیشگامانهی PvP نامتقارن


در Boss Fighters، بازیکنان میتوانند انتخاب کنند که به یک رئیس قدرتمند یا یکی از مبارزان ماهر تبدیل شوند:

  • رئیس واقعیت مجازی: با استفاده از یک سیستم واقعیت مجازی، سلاحهای ویرانگر و توانایی های استراتژیک را برای نبرد با تیمی از مبارزان رایانه شخصی به کار بگیرید.
  • مبارزان رایانه شخصی: رئیس را به صورت انفرادی یا تیمی به چالش بکشید، با استفاده از تاکتیک ها، هماهنگی و مهارت، جوایزی کسب کنید و تجهیزات قدرتمندی را آزاد کنید.

این طراحی گیمپلی نامتقارن، تجربهای تازه و جذاب را برای بازیکنان ارائه میدهد که اکشن شدید را با عمق استراتژیک ترکیب میکند.

3.ویژگیهای اصلی Boss Fighters


3.1 اقتصاد بازیکن محور


در قلب بازی Boss Fighters، سیستم اقتصادی بازیکنمحور آن قرار دارد. در این مدل، بازیکنان دیگر فقط مصرفکننده محتوای بازی نیستند - آنها به شرکتکنندگان فعال و معماران اقتصاد درون بازی تبدیل میشوند. با استفاده از توکن BFTOKEN، بازیکنان میتوانند در فعالیتهای اقتصادی متنوعی مانند ساخت و ارتقاء تجهیزات NFT، افزایش پاداشهای توکن پس از نبرد و ضرب NFTهای تولیدکننده توکن شرکت کنند.

3.2 مدل توزیع عادلانه توکن


بازی Boss Fighters از یک مدل توزیع توکن منصفانه و انقلابی استفاده میکند. برخلاف بازیهای سنتی، توزیع BFTOKEN کاملاً متمرکز بر جامعه است و هیچ تخصیصی برای اعضای تیم، مشاوران یا سرمایهگذاران خطرپذیر در نظر گرفته نشده است. این رویکرد، عدالت و پایداری بلندمدت را در اقتصاد بازی تضمین میکند و در عین حال، مزایای آن را برای بازیکنان به حداکثر میرساند.

3.3 پشتیبانی چند پلتفرمی و چند دستگاهی


بازی Boss Fighters از گیم پلی بین پلتفرمی پشتیبانی میکند و به بازیکنان اجازه میدهد از بازی روی واقعیت مجازی، رایانه شخصی و در نهایت دستگاههای تلفن همراه لذت ببرند. این دسترسی چند دستگاهی نه تنها مخاطبان بازی را گسترش میدهد، بلکه انعطافپذیری و حق انتخاب بیشتری را برای بازیکنان در پلتفرمهای مختلف فراهم میکند.

4.توکن و کاربردهای آن BFTOKEN


4.1 بررسی اجمالی توکن


نام توکن: BFTOKEN
کل عرضه: 1 میلیارد

4.2 تفکیک تخصیص


جوایز بازیکن: 70%
بازاریابی و جامعه: 20%
اکوسیستم و نقدینگی: 10%


4.3 موارد استفاده اصلی


ساخت و ارتقا: برای ایجاد و بهبود اقلام NFT استفاده میشود.

ارز درون بازی: به عنوان واسطه اصلی برای خرید تجهیزات و شرکت در تراکنشهای بازار عمل میکند.

مدیریت: دارندگان توکن میتوانند در تصمیمگیری و مدیریت در اکوسیستم بازی شرکت کنند.

5. نحوه خرید BFTOKEN در MEXC


بازی Boss Fighters به عنوان یک بازی اکشن نوآورانه Web3، از طریق اقتصاد مبتنی بر بازیکن و مدل توزیع عادلانه توکن، تجربه بازیکن بیسابقه و سطح بیسابقهای از استقلال را ارائه میدهد. با راهاندازی توکن BFTOKEN، Boss Fighters آماده است تا استاندارد جدیدی را در صنعت بازی تعیین کند و موج بعدی نوآوری در اقتصاد بازی را رهبری کند.

همکاری Boss Fighters با MEXC، یک صرافی جهانی پیشرو، در رشد سریع خود، انگیزه قوی برای توسعه بیشتر فراهم کرده است. MEXC که به خاطر کارمزدهای پایین، معاملات فوقالعاده سریع، پوشش گسترده داراییها و نقدینگی استثنایی شناخته میشود، اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان را به دست آورده است. علاوه بر این، بینش دقیق MEXC در مورد پروژههای نوظهور و پشتیبانی اختصاصی، آن را به بستری مناسب برای پرورش ابتکارات بلاکچین با کیفیت بالا تبدیل میکند.

در حال حاضر، BFTOKEN برای معاملات اسپات و فیوچرز در MEXC در دسترس است. شما میتوانید با دنبال کردن این مراحل، توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید:

1）وارد اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی شوید
2）عبارت "BFTOKEN" را در نوار جستجو وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید
3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت مورد نظر را وارد کنید و سفارش خود را ثبت کنید


سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

با تثبیت جایگاه بیت کوین به عنوان امن ترین و غیرمتمرکزترین شبکه بلاکچین جهان، چالش های مقیاس پذیری و محدودیتهای برنامهریزی آن بیش از پیش نمایان شده است. هرچند شبکه اصلی بیتکوین، همچنان معیار طلایی امن

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

در بحبوحه همگرایی شتابنده فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی، کداتا (Codatta) به عنوان یک پروتکل داده غیرمتمرکز انقلابی ظهور میکند که یکی از چالشهای اصلی Web3 را برطرف میکند: ساخت، مدیریت و کسب درآمد از

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

حتی اگر هنوز مالک یک LABUBU نباشید، بهاحتمال زیاد نام این پدیده جهانی را شنیده اید — شخصیتی که از مرزهای اسباببازی فراتر رفته و به نمادی فرهنگی در دنیای واقعی و دیجیتال تبدیل شده است.1. لابوبو چیست؟لا

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

با ورود به سال 2025، شبکه Pi در نقطه بحرانی فرصت ها و چالش ها قرار دارد. آنچه که به عنوان یک آزمایش بلندپروازانه استخراج موبایل آغاز شد، به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های بلاکچین در سطح جهان تبدیل ش

