باس فایت (Boss Fighters) چیست؟ پروژه‌ ای نوآورانه که اقتصاد بازی را متحول می‌ کند

در چشمانداز به سرعت در حال تحول امروزی که در آن صنایع بلاکچین و بازی به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند، Boss Fighters به عنوان یک رهبر در حال ظهور است و آینده اقتصاد بازیها را از طریق گیمپلی نوآورانه و سیستم اقتصادی خود از نو تعریف میکند.









بازی Boss Fighters که توسط Pixward Games توسعه داده شده است، قصد دارد از طریق یک اقتصاد مبتنی بر بازیکن و یک مدل توزیع عادلانه توکن، به بازیکنان آزادی و مالکیت بیسابقهای بدهد.





بازی Boss Fighters یک بازی اکشن چند نفره سریع است که به طور یکپارچه دسترسی به Web2 را با اصول مالکیت Web3 ترکیب میکند. این بازی که به عنوان یک نبرد نامتقارن یک در مقابل چهار ارائه میشود، گیمپلی VR و PC را برای ارائه یک تجربه منحصر به فرد و همه جانبه ترکیب میکند. در هر مسابقه، یک بازیکن از VR برای کنترل یک Boss عظیم استفاده میکند، در حالی که چهار بازیکن دیگر نقش مبارزان را در PC بر عهده میگیرند و درگیر نبردهای پر هرج و مرج و هیجانانگیز میشوند.









در Boss Fighters، بازیکنان میتوانند انتخاب کنند که به یک رئیس قدرتمند یا یکی از مبارزان ماهر تبدیل شوند:





رئیس واقعیت مجازی: با استفاده از یک سیستم واقعیت مجازی، سلاحهای ویرانگر و توانایی های استراتژیک را برای نبرد با تیمی از مبارزان رایانه شخصی به کار بگیرید.

مبارزان رایانه شخصی: رئیس را به صورت انفرادی یا تیمی به چالش بکشید، با استفاده از تاکتیک ها، هماهنگی و مهارت، جوایزی کسب کنید و تجهیزات قدرتمندی را آزاد کنید.





این طراحی گیمپلی نامتقارن، تجربهای تازه و جذاب را برای بازیکنان ارائه میدهد که اکشن شدید را با عمق استراتژیک ترکیب میکند.













در قلب بازی Boss Fighters، سیستم اقتصادی بازیکنمحور آن قرار دارد. در این مدل، بازیکنان دیگر فقط مصرفکننده محتوای بازی نیستند - آنها به شرکتکنندگان فعال و معماران اقتصاد درون بازی تبدیل میشوند. با استفاده از توکن BFTOKEN، بازیکنان میتوانند در فعالیتهای اقتصادی متنوعی مانند ساخت و ارتقاء تجهیزات NFT، افزایش پاداشهای توکن پس از نبرد و ضرب NFTهای تولیدکننده توکن شرکت کنند.









بازی Boss Fighters از یک مدل توزیع توکن منصفانه و انقلابی استفاده میکند. برخلاف بازیهای سنتی، توزیع BFTOKEN کاملاً متمرکز بر جامعه است و هیچ تخصیصی برای اعضای تیم، مشاوران یا سرمایهگذاران خطرپذیر در نظر گرفته نشده است. این رویکرد، عدالت و پایداری بلندمدت را در اقتصاد بازی تضمین میکند و در عین حال، مزایای آن را برای بازیکنان به حداکثر میرساند.









بازی Boss Fighters از گیم پلی بین پلتفرمی پشتیبانی میکند و به بازیکنان اجازه میدهد از بازی روی واقعیت مجازی، رایانه شخصی و در نهایت دستگاههای تلفن همراه لذت ببرند. این دسترسی چند دستگاهی نه تنها مخاطبان بازی را گسترش میدهد، بلکه انعطافپذیری و حق انتخاب بیشتری را برای بازیکنان در پلتفرمهای مختلف فراهم میکند.













نام توکن: BFTOKEN

کل عرضه: 1 میلیارد









جوایز بازیکن: 70%

بازاریابی و جامعه: 20%

اکوسیستم و نقدینگی: 10%













ساخت و ارتقا: برای ایجاد و بهبود اقلام NFT استفاده میشود.





ارز درون بازی: به عنوان واسطه اصلی برای خرید تجهیزات و شرکت در تراکنشهای بازار عمل میکند.





مدیریت: دارندگان توکن میتوانند در تصمیمگیری و مدیریت در اکوسیستم بازی شرکت کنند.









بازی Boss Fighters به عنوان یک بازی اکشن نوآورانه Web3، از طریق اقتصاد مبتنی بر بازیکن و مدل توزیع عادلانه توکن، تجربه بازیکن بیسابقه و سطح بیسابقهای از استقلال را ارائه میدهد. با راهاندازی توکن BFTOKEN، Boss Fighters آماده است تا استاندارد جدیدی را در صنعت بازی تعیین کند و موج بعدی نوآوری در اقتصاد بازی را رهبری کند.





همکاری Boss Fighters با MEXC، یک صرافی جهانی پیشرو، در رشد سریع خود، انگیزه قوی برای توسعه بیشتر فراهم کرده است. MEXC که به خاطر کارمزدهای پایین، معاملات فوقالعاده سریع، پوشش گسترده داراییها و نقدینگی استثنایی شناخته میشود، اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان را به دست آورده است. علاوه بر این، بینش دقیق MEXC در مورد پروژههای نوظهور و پشتیبانی اختصاصی، آن را به بستری مناسب برای پرورش ابتکارات بلاکچین با کیفیت بالا تبدیل میکند.









