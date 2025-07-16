



توکن Bombie یک پروژه بازی نوآورانه است که عناصر GameFi و Web3 را با محوریت گیم پلی اصلی کسب پاداش از طریق کشتن زامبیها ادغام میکند. هدف این بازی ارائه یک تجربه همهجانبه به بازیکنان همراه با انگیزههای اقتصادی پایدار است. بمبی از زمان عرضه خود، به لطف مکانیکهای گیمپلی منحصر به فرد و اقتصاد توکنی متعادل، به سرعت توجه و مشارکت گسترده ای را به خود جلب کرده است.









پروژه Bombie اولین پروژه گیم فای با تم زامبی در جهان است که فناوری بلاکچین را با عناصر بازی سنتی ترکیب میکند. در این بازی، بازیکنان با از بین بردن زامبیها پاداش کسب میکنند که میتوانند به درآمد واقعی تبدیل شوند. این پروژه از یک مدل توکنومیک با عرضه منصفانه استفاده میکند تا اطمینان حاصل شود که همه بازیکنان در شرایط برابر رقابت میکنند و به «مزیت اولین اقدام» رایج که در بسیاری از بازیهای بلاکچین سنتی دیده میشود، میپردازد.













در بازی Bombie، بازیکنان نقش بازماندگانی را بازی می کنند که با انجام ماموریت ها و پاکسازی سطوح پر از زامبی، جوایز توکن درون بازی را کسب میکنند. این بازی سلاحها و اقلام متنوعی را ارائه میدهد و به بازیکنان این امکان را میدهد که تجهیزات خود را به صورت استراتژیک انتخاب کنند تا کارایی نبرد را به حداکثر برسانند.









بازی Bombie دارای طیف وسیعی از حالت های بازی، از جمله چالش های تک نفره و نبردهای چندنفره مشارکتی است که برای سلیقه های مختلف بازیکنان مناسب است. یک سیستم رتبه بندی نیز برای تشویق رقابت و افزایش تعامل بازیکنان در نظر گرفته شده است.













توکن BOMB توکن بومی و کاربردی بازی Bombie است که در مجموع 10 میلیارد توکن عرضه میکند. BOMB به عنوان یک پروژه نوآورانه GameFi، از یک مدل توزیع راهاندازی منصفانه استفاده میکند که در آن 70% از توکن ها مستقیماً به بازیکنان فعال ایردراپ می شوند و تضمین میکنند که اعضای جامعه میتوانند مستقیماً از رشد پروژه بهرهمند شوند.









توزیع ایردراپ (70%): توکنها به بازیکنانی که در شش ماه گذشته به طور فعال از طریق LINE یا تلگرام در بازی Bombie شرکت کردهاند، توزیع خواهد شد. میزان تخصیص بر اساس ترکیبی از فعالیت گیمپلی، رتبهبندی در جدول امتیازات و مشارکت کلی تعیین میشود.





تخصیص تیمی (105): توکنهای تیمی مشمول یک دوره قفل 12 ماهه هستند و پس از آن در 12 ماه آینده به صورت خطی واگذار میشوند. این مکانیسم، هماهنگی بلندمدت بین تیم و رشد پروژه را تضمین میکند.





استخرهای نقدینگی (55): برای تسهیل معاملات روان و به حداقل رساندن نوسانات قیمت، 5٪ از کل عرضه به استخرهای نقدینگی در بلاکچینهایی از جمله TON ، Kaia و Ethereum اختصاص داده میشود.





ذخیره خزانه (15%): این وجوه از توسعه مداوم بازی، ارتقاء پلتفرم، تلاش های بازاریابی و مشارکتهای استراتژیک پشتیبانی میکند و پایه و اساس محکمی برای پایداری بلندمدت پروژه فراهم میکند.













اقتصاد درون بازی: بازیکنان با تکمیل چالشها، برنده شدن در مسابقات و شرکت در مسابقات، BOMB کسب میکنند. توکنها میتوانند برای باز کردن قفل ویژگیهای پیشرفته یا بهبود گیمپلی استفاده شوند.





استیکینگ و پاداش ها: بازیکنان میتوانند BOMB را در بازی های دیگر استیکینگ کنند تا بازده بیشتری کسب کنند و تعامل طولانیمدت را تشویق کنند.





ادغام بین پلتفرمی: BOMB از تعاملات اقتصادی یکپارچه بین پلتفرمهای LINE و Telegram پشتیبانی میکند و یک اکوسیستم توکن یکپارچه تشکیل میدهد.









بمبی توکن ها را از طریق یک مدل عرضه منصفانه توزیع میکند، به طوری که 70% از کل موجودی از طریق ایردراپ ها مستقیماً به بازیکنان فعال اختصاص داده میشود. شرکتکنندگان واجد شرایط شامل کاربرانی هستند که در شش ماه گذشته به طور فعال با بازی بمبی در لاین یا تلگرام درگیر بودهاند. تعداد توکنهای دریافتی بر اساس ترکیبی از فعالیت گیمپلی، رتبهبندی در جدول امتیازات و تعامل کلی تعیین خواهد شد.









به عنوان یک پروژه نوآورانه GameFi، Bombie با گیم پلی منحصر به فرد، مکانیسم توزیع عادلانه توکن و مدل حاکمیت غیرمتمرکز خود، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. Bombie با توسعه مداوم و گسترش اکوسیستم، آماده است تا به پلی بین بازی و فناوری بلاکچین تبدیل شود و تجربهای بیسابقه و پاداشهای اقتصادی را برای بازیکنان به ارمغان بیاورد. Bombie در آینده به نوآوری و رشد در کنار جامعه خود ادامه خواهد داد و امکانات جدید را بررسی خواهد کرد.





توکن BOMB اکنون در MEXC لیست شده است و کاربران می توانند این توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنند.





1) برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2) در نوار جستجو، BOMB را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.









سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.



