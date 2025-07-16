آزمایشگاه‌ های آکادمیک (Academic Labs) چیست؟ نوآوری آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی و وب 3

اکنون Academic Labs (AAX) آزمایشگاه های آکادمیک (AAX) با ترکیب هوش مصنوعی ( AI ) با Web3 ، آموزش آنلاین را از نو تعریف میکنند. پلتفرم EduFi مشوقهای یادگیری، محتوای غیرمتمرکز و مدیریت جامعه را برای از بین بردن شکافهای انگیزشی، کاهش هزینهها و شکستن انحصار منابع، ادغام میکند و یک اکوسیستم باز میسازد که زبانآموزان و مربیان را در اولویت قرار میدهد.









آزمایشگاه های آکادمیک (Academic Labs) یک پلتفرم آموزشی غیرمتمرکز است که بر روی بلاکچین Solana ساخته شده است و از شخصیسازی هوش مصنوعی و مشوقهای وب 3 برای تقویت یک شبکه یادگیری جهانی مبتنی بر جامعه استفاده میکند. ماموریت آن، که در مدل «یادگیری، اشتراکگذاری، کسب درآمد» تجسم یافته است، برانگیختن انگیزه یادگیرنده و آزادسازی ارزش منابع آموزشی در سراسر جهان است.





ویژگی های پلتفرم عبارتند از:





مدیریت غیرمتمرکز: این پلتفرم اقتدار و ارزش را مستقیماً به یادگیرندگان و تولیدکنندگان محتوا بازمیگرداند.

مشوق های باز و شفاف: کاربران برای یادگیری، آموزش و مشارکت پاداش میگیرند.

چشم انداز جهانی: منابع آموزشی میتوانند آزادانه در سراسر جهان جریان داشته و به اشتراک گذاشته شوند.









به عنوان یک پلتفرم وب 3 که به بازآفرینی الگوی آموزش اختصاص دارد، Academic Labs ماموریتی روشن را با یک بنیان فنی و عملکردی قوی ترکیب میکند. این پلتفرم با ادغام عمیق طراحی بازیوار، شخصیسازی مبتنی بر هوش مصنوعی و زیرساخت بلاکچین، کارایی یادگیری را افزایش داده و نحوه کسب و توزیع دانش را بازتعریف میکند. بخشهای زیر بررسی میکنند که چگونه Academic Labs به اهداف نوآوری آموزشی خود در سه بُعد دست مییابد: تجربه یادگیری، زیرساخت فنی و مدل حاکمیتی.









آزمایشگاه های آکادمیک مجموعه ای غنی از محتوای بازی وار مانند آزمون ها، ویدیو ها و دوره های تعاملی با تمرکز بر زبان انگلیسی، اصول بلاکچین و برنامه نویسی ارائه میدهند. این رویکرد بازی مانند نه تنها یادگیری را جذابتر میکند، بلکه انگیزه و مشارکت فعال زبانآموز را نیز افزایش میدهد.









این پلتفرم از هوش مصنوعی برای شخصیسازی مسیرهای یادگیری بهره میبرد و در عین حال از ماهیت غیرمتمرکز وب 3 برای تضمین توزیع عادلانه و مدیریت شفاف منابع آموزشی استفاده میکند. آکادمیک لبز همچنین قصد دارد ویژگیهای جدیدی مانند عوامل هوش مصنوعی و زنجیره دانش جهانی را برای گسترش بیشتر اکوسیستم یادگیری خود معرفی کند.









آزمایشگاههای آکادمیک یک مدل مدیریت سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) را پیاده سازی میکنند که به اعضای جامعه اجازه میدهد در تصمیمات پلتفرم مانند انتخاب محتوا و توسعه ویژگیها شرکت کنند و از این طریق تعامل و مالکیت کاربر را تقویت کنند.









توکن AAX توکن بومی Academic Labs در بلاکچین Solana است که حداکثر ۵ میلیارد توکن عرضه میکند. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:





مشوق های یادگیری: کاربران با انجام وظایف یادگیری، جوایز AAX کسب میکنند.

جوایز تولید محتوا: تولیدکنندگان محتوا بر اساس کیفیت و محبوبیت کارشان، AAX دریافت میکنند.

مدیریت پلتفرم: دارندگان AAX در رأیگیریهای مدیریتی برای شکل دهی به آینده پلتفرم شرکت میکنند.





آزمایشگاه های آکادمیک (Academic Labs) همچنین یک برنامه Study-to-Earn را اجرا میکند که در آن کاربران وظایف چالشبرانگیز را برای کسب امتیاز انجام میدهند که در پایان رویداد به توکنهای AAX تبدیل میشوند.









آزمایشگاههای آکادمیک که در سال 2023 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در سنگاپور قرار دارد، به سرعت اکوسیستم خود را از طریق همکاری های استراتژیک و نقاط عطف کلیدی رشد داده است:





مشارکت ها: با بیش از 20 پروژه و موسسه پیشرو در زمینه وب 3 اتحاد برقرار کرده و در مجموع به بیش از 2 میلیون کاربر خدمترسانی میکند.

تأمین مالی: در نوامبر 2024، با حمایت سرمایهگذاران برجستهای از جمله DWF Labs، HTX Ventures و UOB Venture، یک دور تأمین مالی 3.2 میلیون دلاری را تکمیل کرد.

لیست شدن در بورس: در ۷ مه 2025، توکنهای AAX در : در ۷ مه 2025، توکنهای AAX در MEXC راهاندازی شدند که گامی مهم در گسترش جهانی این پلتفرم بود.









آزمایشگاههای آکادمیک به طور فعال برای پلتفرم 2.0 آماده میشوند و ابتکاراتی از جمله موارد زیر را در دستور کار خود قرار دادهاند:





ارتقاء عوامل هوش مصنوعی: گسترش قابلیتهای چندزبانه و قابلیتهای یادگیری عمیق.

پیشرفت زنجیره دانش جهانی: ایجاد زیرساخت Web3 برای صدور گواهینامه و توزیع محتوای آموزشی.

دومین ایردراپ جامعه: پاداش دادن به مشارکتکنندگان اولیه و زبانآموزان بسیار فعال.

گسترش اکوسیستم دوره: همکاری با دانشگاه ها، مدرسان مشهور و پلتفرمهای آموزشی برای گسترش برنامه درسی.

بهینه سازی موبایل و بین پلتفرمی: بهبود قابلیت استفاده و ویژگیهای تعامل اجتماعی در دستگاههای مختلف.





هدف این پلتفرم ایجاد یک شبکه دانش غیرمتمرکز جهانی است که مربیان، زبانآموزان، توسعهدهندگان و سرمایهگذاران را به هم متصل میکند و یک الگوی آموزشی جدید "یاد بگیرید و کسب کنید، آموزش دهید و پیشرفت کنید" را ایجاد میکند.









آزمایشگاههای آکادمیک، هوش مصنوعی و وب 3 را با هم ترکیب میکنند تا یک پلتفرم آموزشی غیرمتمرکز و جامعه محور ایجاد کنند که به نقاط ضعف آموزش آنلاین سنتی میپردازد. توکن بومی آن، AAX، نه تنها به یادگیری و تولید محتوا پاداش میدهد، بلکه به کاربران حقوق مدیریتی نیز اعطا میکند. با تکامل و گسترش مشارکتهای جهانی این پلتفرم، آزمایشگاههای آکادمیک آمادهاند تا تأثیر قابل توجهی بر آینده آموزش بگذارند.





مکسی، AAX را برای معاملات اسپات لیست کرده است. برای معامله AAX در MEXC، این مراحل را دنبال کنید:





برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

در نوار جستجو، AAX را وارد کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید.

نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.







