



فناوری بلاکچین در طول دهه گذشته به سرعت توسعه یافته و از نقش بیت کوین به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش به پذیرش گسترده قراردادهای هوشمند توسط اتریوم رسیده است. اکنون این فناوری در خط مقدم نوآوری های فناوری جهانی قرار دارد. با این حال، علیرغم این پیشرفت، بلاکچین هنوز با موانع بزرگی برای پذیرش عمومی روبرو است، تجربه کاربری پیچیده، هزینه های بالا و سرعت پایین آن همچنان کاربران عادی را از خود دور میکند.





توکن Abstract در پاسخ به این چالش ها و با هدف پر کردن شکاف بین بلاکچین و کاربران عادی ایجاد شد. ماموریت آن تبدیل بلاکچین به چیزی بیش از ابزاری برای علاقه مندان به فناوری و سرمایه گذاران است. این شرکت به دنبال ادغام آن در زندگی روزمره مردم است. Abstract به عنوان یک شبکه بلاکچین لایه 2 متمرکز بر مصرفکننده، برای ساده سازی تجربه کاربری، بهبود کارایی تراکنش ها و کاهش موانع ورود طراحی شده است و فناوری بلاکچین را از طریق سهولت استفاده به جریان اصلی میآورد.









توکن Abstract به طور مشترک توسط Igloo Inc، شرکت مادر پروژه NFT Pudgy Penguins، و Cube Labs توسعه داده شد. این پروژه از فناوری دانش صفر (ZK) یا اثبات رمزنگاری برای تأیید تراکنش های امن تر و خصوصی تر استفاده میکند.





در ژوئن 2024، این شرکت از خرید Frame، یک شبکه لایه 2 در حال توسعه با تمرکز بر NFTها، به همراه تیم توسعه خود، برای پشتیبانی از ساخت Abstract خبر داد.





کمی پس از آن، این شرکت از یک دور جمعآوری سرمایه 11 میلیون دلاری به رهبری شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر Silicon Valley Founders Fund، با مشارکت سرمایهگذاران Web3 از جمله 1kx و Fenbushi Capital خبر داد.





برخلاف بسیاری از پروژههای بلاکچین که از DeFi یا لایههای زیرساختی شروع میشوند، Abstract از ابتدا کاربران نهایی را هدف قرار داده است، به ویژه در حوزههای مرتبط با مصرفکننده مانند بازی، شبکههای اجتماعی و NFTها. این رویکرد کاربرمحور، انتخابهای منحصر به فرد آن را در معماری فنی و طراحی محصول نیز شکل میدهد.













توکن Abstract یک لایه 2 است که با استفاده از فناوری ZK-Rollup بر روی اتریوم ساخته شده است. در مقایسه با بلاکچینهای سنتی لایه 1، ZK-Rollupها به طور قابل توجهی توان عملیاتی تراکنش ها را بهبود بخشیده و هزینه های تراکنش را کاهش میدهند.





توکن Abstract با استفاده از ZK Stack توسعه یافته توسط ZKsync ساخته شده است، یک چارچوب ماژولار که امکان ایجاد شبکههای لایه 2 با قابلیت تنظیم بالا را فراهم میکند. این امر به Abstract اجازه می دهد تا در عین حال که با منطق شبکه و سیستم مدیریت مستقل خود کار میکند، کاملاً با شبکه اصلی اتریوم سازگار بماند.









توکن Abstract، ماژول دسترسی به داده ها از EigenLayer به نام EigenDA را ادغام میکند تا یکپارچگی و قابلیت اطمینان حجم زیادی از دادههای خارج از زنجیره را قبل از تأیید توسط شبکه اصلی اتریوم تضمین کند. این تنظیمات Abstract را قادر میسازد تا از موارد استفاده دشوارتر، مانند برنامه های بازی در مقیاس بزرگ و پلتفرم های معاملاتی با فرکانس بالا، پشتیبانی کند.









توکن Abstract کاملاً با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است و به برنامههای غیرمتمرکز اتریوم موجود و قراردادهای هوشمند اجازه می دهد تا با حداقل تغییرات روی شبکه اجرا شوند. توسعه دهندگان میتوانند پروژه ها را بدون بازنویسی کد منتقل کنند و هزینه و پیچیدگی استقرار را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.













توکن Abstract هنوز توکن بومی خود را راهاندازی نکرده است، اما بر اساس نقشه راه توسعه و انتظارات جامعه، احتمالاً در آینده توکنی برای پشتیبانی از مشوق های شبکه، حاکمیت و استیکینگ معرفی خواهد شد. این توکن احتمالاً برای موارد زیر استفاده خواهد شد:

مشوقها : پاداش به توسعه دهندگان، اپراتور های گره و کاربران فعال برای تقویت رشد اکوسیستم.

حاکمیت : به دارندگان توکن اجازه میدهد تا در مورد ارتقاء پروتکل، تغییرات پارامترها و سایر تصمیمات کلیدی حاکمیت رأی دهند.

استیکینگ: ممکن است از اعتبارسنجها یا اپراتورهای گره خواسته شود که توکن ها را به عنوان وثیقه استیکینگ کنند تا امنیت شبکه و رفتار صادقانه تضمین شود.





اگرچه این توکن به طور رسمی منتشر نشده است، Abstract در حال حاضر علاقه زیادی از سوی توسعهدهندگان و پروژهها به خود جلب کرده است. اطلاعات موجود در دسترس عموم نشان میدهد که چندین برنامه Web3، از جمله بازار NFT Magic Eden و پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاکچین Dune Analytics، به طور فعال در حال بررسی ادغام با Abstract هستند.









در حالی که Abstract هنوز جزئیاتی در مورد توکن بومی خود منتشر نکرده است، کاربران میتوانند با تعامل با شبکه، خود را برای یک ایردراپ بالقوه آماده کنند. فرصتهای فعلی عبارتند از:





راهاندازی شبکه اصلی : شبکه اصلی Abstract رسماً در اوایل سال 2025 راهاندازی شد. کاربران اکنون میتوانند با تعامل با شبکه، امتیاز و نشان XP کسب کنند.

سیستم XP : اقداماتی مانند پل زدن، معامله و ضرب نام دامنه در Abstract برای کاربران XP کسب میکند. میزان XP جمعآوری شده ممکن است مستقیماً بر مقیاس پاداشهای ایردراپ آینده تأثیر بگذارد.

سیستم توکن: انجام وظایف خاص، توکن ها را آزاد میکند که ممکن است دارندگان را به پاداش های اضافی واجد شرایط کند.









یک بلاکچین واقعاً کاربرمحور باید به بزرگترین مانع ورود - یعنی کیف پول - بپردازد. کیف پولهای سنتی اغلب از کاربران میخواهند که عبارات بازیابی را حفظ کنند، افزونههای مرورگر را نصب کنند یا هزینههای بالای گس بپردازند که همه این موارد مانع از پذیرش عمومی میشوند.





توکن Abstract این مشکل را از طریق پیاده سازی کامل انتزاع حساب و یک روش احراز هویت مدرن - رمز عبور - حل می کند. کاربران میتوانند با استفاده از داده های بیومتریک، پینهای دستگاه یا رمزهای عبور، کیف پول خود را ایجاد و به آن دسترسی داشته باشند. بدون عبارات بازیابی، بدون افزونه کیف پول. نتیجه، یک تجربه یکپارچه است که مانند Web2 به نظر میرسد، در حالی که کنترل کامل داراییها در سطح Web3 را حفظ میکند.





علاوه بر این، کیف پول های Abstract از تراکنشهای بدون گس پشتیبانی میکنند، به این معنی که تمام هزینه های درون زنجیرهای توسط پلتفرم یا ارائه دهنده dApp پوشش داده میشود. این امر به طور قابل توجهی مانع را برای کاربران جدید کاهش میدهد و ورود به Web3 را شهودی تر و قابل دسترستر میکند.









هدف Abstract صرفاً ارائه یک «جایگزین سریعتر برای اتریوم» نیست، بلکه ماموریت اصلی آن ساخت یک شبکه بلاکچین است که واقعاً برای مصرفکنندگان روزمره قابل دسترسی باشد. برای این منظور، حوزههای تمرکز اصلی آن عبارتند از:





بازی Web3 : پشتیبانی از بازی های چند نفره در مقیاس بزرگ و بلادرنگ با اقتصادهای پیچیده درون بازی، به لطف زیرساخت های کم تأخیر و پربازده.

کلکسیون های دیجیتال و NFT : بهرهگیری از تجربه Pudgy Penguins برای ایجاد یک اکوسیستم کامل برای ضرب، معامله و نمایش داراییهای دیجیتال.

پلتفرمهای اجتماعی : تقویت نسل بعدی برنامههای اجتماعی درون زنجیرهای با سیستمهای هویت، مشوقهای محتوا و ریزپرداختها.

کاربردهای معاملاتی و برند Web3: توانمندسازی برندهای اصلی برای دسترسی ایمن و مقرون به صرفه به کاربران بومی بلاکچین.









توکن Abstract به عنوان یکی از معدود پروژه های Web3 که از ابتدا با در نظر گرفتن کاربران روزمره ساخته شده است، برجسته است. Abstract با ترکیب مزایای فناوری ZK، سازگاری کامل با EVM، تراکنشهای بدون کارمزد و احراز هویت ساده، در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از اولین شبکههای لایه ۲ برای دستیابی به پذیرش واقعی در دنیای واقعی قرار دارد. با راهاندازی رسمی شبکه اصلی آن در اوایل سال ۲۰۲۵، انتظار می رود موج جدیدی از برنامه های غیرمتمرکز کاربر محور به دنبال آن بیاید.





توکن Abstract چیزی بیش از یک پلتفرم بلاکچین دیگر، نمایانگر یک دروازه حیاتی برای دوران مصرف کنندگان Web3 است. مرحله انفجاری بعدی پذیرش بلاکچین میتواند به خوبی با پروژه هایی مانند این آغاز شود.







