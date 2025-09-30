راهنمای جامع برای تازه‌ کارها: آشنایی با سفارش استاپ-لیمیت و روش تنظیم آن در MEXC برای تثبیت کردن سود و مدیریت ریسک زیان





بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است؛ قیمت ها میتوانند به سرعت تغییر کنند و حتی تأخیر های جزئی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا متحمل شدن زیان های غیرضروری شود. «سفارش استاپ-لیمیت» یکی از ابزارهای خودکار و پرکاربرد در معاملات است که به سرمایه گذاران امکان میدهد یک قیمت محرک از پیش تعیین کنند. به محض آن که قیمت بازار به این سطح برسد، سیستم به طور خودکار سفارش خرید یا فروش را اجرا میکند و به معامله گران کمک می کند تا ریسک را مدیریت کرده و سود خود را تثبیت کنند.













سفارش استاپ-لیمیت یک دستور از پیش تعیین شده است که به شما امکان می دهد قیمت محرک، قیمت خرید/فروش و مقدار خرید/فروش را از قبل مشخص کنید. زمانی که آخرین قیمت معامله به سطح قیمت محرک شما برسد، سیستم بهطور خودکار یک سفارش محدود (Limit Order) را با قیمتی که تعیین کرده اید ثبت میکند.





این نوع سفارش برای معامله گرانی ایده آل است که مایلند بهمحض رسیدن بازار به یک قیمت مشخص، اقدام به خرید یا فروش کنند.









1) قیمت فعال سازی (Trigger Price): سطح قیمتی که در صورت رسیدن آخرین معامله به آن، سفارش از پیش تعیین شده شما فعال می شود. 2) قیمت خرید/فروش (Buy/Sell Price): قیمتی که قصد دارید دارایی دیجیتال را در آن خریداری یا به فروش برسانید. 3) مقدار خرید/فروش (Buy/Sell Amount): حجم ارز دیجیتالی که میخواهید بخرید یا بفروشید. 4) مبلغ سفارش (Order Amount): ارزش کل سفارش خرید یا فروش بر اساس حجم و قیمت تعیین شده.









118,500 USDT است. یک معامله گر پیش بینی میکند که: فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین در بازار برابر بااست. یک معامله گر پیش بینی میکند که:

اگر قیمت بیتکوین از 119,000 USDT عبور کند، میتواند نشانهای از آغاز یک روند صعودی باشد.

اگر قیمت بیتکوین به زیر 117,000 USDT سقوط کند، این امر سیگنالی نزولی و تایید فشار فروش خواهد بود.





در این شرایط، معامله گر میتواند سفارشهای خود را به این شکل تنظیم کند:

1) سفارش برداشت سود (Take-Profit): قیمت فعال سازی 119,000 USDT، قیمت خرید 119,200 USDT. 2) سفارش حد ضرر (Stop-Loss): قیمت فعال سازی 117,000 USDT، قیمت فروش 116,800 USDT.





با چنین تنظیمی، نیازی به رصد لحظهای بازار وجود ندارد؛ زیرا سیستم به طور خودکار و در صورت رسیدن قیمت به سطوح کلیدی، سفارشها را اجرا خواهد کرد.





نکته: در بازارهای با نوسان شدید، احتمال دارد سفارش خرید استاپ-لیمیت اجرا نشود؛ به ویژه اگر قیمت با سرعت از محدوده تعیینشده عبور کند.









ویژگی سفارش لیمیت (Limit Order) سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order) تعریف تعیین یک قیمت خرید یا فروش مشخص که تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به آن اجرا میشود. تعیین یک قیمت فعال سازی (Trigger Price) که پس از رسیدن بازار به آن، یک سفارش لیمیت بهطور خودکار ثبت میگردد. شرط فعال سازی سفارش بلافاصله در دفتر سفارش ها (Order Book) ثبت می شود و تا رسیدن قیمت بازار به سطح تعیین شده منتظر میماند. سفارش تا زمان رسیدن قیمت بازار به سطح فعال سازی غیرفعال است و سپس به صورت لیمیت ثبت میشود. مکانیزم فعال سازی ندارد. دارد (نیازمند تعیین هم قیمت فعال سازی و هم قیمت لیمیت). روش تسویه از لحظه ثبت در دفتر سفارش منتظر تطبیق و اجرا میماند. تا قبل از فعال سازی در بازار ثبت نمی شود؛ پس از فعال سازی بهعنوان سفارش لیمیت وارد دفتر سفارش میشود. کاربرد اصلی خرید یا فروش در قیمت دلخواه. اجرای خودکار برداشت سود یا حد ضرر در سطوح کلیدی بازار. کارکرد در مدیریت ریسک ضعیف: بیشتر برای ثبت سفارش های ثابت استفاده میشود. قوی: ابزار رایج برای استراتژی های برداشت سود و جلوگیری از ضرر، به منظور از دست ندادن حرکات مهم بازار.













سفارش برداشت سود (Take-Profit) به معامله گران این امکان را می دهد که پس از رسیدن قیمت به هدف تعیین شده، سود خود را قطعی کنند. این رویکرد مانع از دست رفتن بهترین فرصت فروش به دلیل طمع یا تردید میشود و از کاهش سود انباشته جلوگیری میکند.









بازار ارزهای دیجیتال نوساناتی شدید و غیرقابل پیشبینی دارد. استفاده از سفارش حد ضرر (Stop-Loss) ابزاری مؤثر برای محدود کردن زیانهاست. در صورتی که بازار برخلاف پیشبینی حرکت کند، معامله گر می تواند به موقع از پوزیشن خارج شود و از کاهش بیشتر سرمایه جلوگیری کند.









عواطفی مانند ترس و طمع اغلب باعث اتخاذ تصمیم های غیرمنطقی میشوند. سفارش های استاپ-لیمیت با اجرای معاملات بر اساس قوانین از پیش تعریف شده، دخالت احساسات انسانی را حذف کرده و تصمیمگیری را منطقی تر و مبتنی بر داده میسازد.









با تعیین پارامترهای سفارش از پیش، معاملهگر نیازی به پایش لحظه به لحظه بازار نخواهد داشت. سیستم به صورت خودکار و در لحظه تحقق شرایط، معاملات را اجرا میکند.













وارد حساب کاربری خود در پلتفرم MEXC شوید و به بخش معاملات بروید. گزینه استاپ-لیمیت (Stop-limit) را انتخاب کنید، سپس قیمت فعال سازی (Trigger Price)، قیمت خرید (Buy Price) و مقدار (Amount) را وارد نمایید. در نهایت، با کلیک بر روی Buy BTC سفارش خود را ثبت کنید.

















پس از ثبت سفارش، میتوانید جزئیات آن را در بخش سفارشات باز در پنل پایین صفحه، قسمت سفارش ها و پوزیشن ها، مشاهده کنید.













هنگامی که یک سفارش استاپ-لیمیت اجرا یا لغو شد، میتوانید سوابق آن را از مسیر سفارشات ← سفارشات اسپات ← تاریخچه سفارشات بررسی کنید.

















از تعیین قیمت های بیش از حد دور از قیمت بازار خودداری کنید: بهتر است قیمت لیمیت را در فاصله ای منطقی و نزدیک به قیمت فعال سازی تنظیم کنید تا احتمال فعالشدن سفارش بدون اجرای آن کاهش یابد.

از تحلیل تکنیکال بهره بگیرید: هنگام تعیین سطوح برداشت سود و حد ضرر، استفاده از نواحی حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر شاخصهای تکنیکال می تواند به انتخاب بازه ای منطقی و مبتنی بر داده کمک کند.

حجم معاملات و احساسات بازار را رصد کنید: تعیین قیمت فعال سازی به معنای تضمین اجرای سفارش نیست. در بازارهای بسیار پرنوسان یا در شرایط کمبود نقدینگی، ممکن است سفارش شما با طرف مقابل تطبیق داده نشود.









سفارش استاپ-لیمیت، ابزاری ساده اما کارآمد برای اجرای معاملات خودکار است که به ویژه برای معامله گرانی مناسب است که امکان پایش مداوم بازار را ندارند و ترجیح می دهند استراتژی های خود را از پیش طراحی کنند. با تعیین منطقی قیمت فعال سازی و قیمت لیمیت، میتوان بدون دخالت مستمر، از فرصت های بازار بهره برداری کرد و همزمان ریسک زیان را به طور مؤثر مدیریت نمود.





چه تازه وارد باشید و چه سرمایه گذاری باتجربه، تسلط بر استفاده انعطاف پذیر از استراتژی های برداشت سود و حد ضرر، گامی اساسی برای افزایش کارایی معاملات و دستیابی به بازدهی پایدارتر است. با این حال، هیچ ابزاری در بازار مالی بینقص نیست. بازار همواره در حال تغییر است و معاملهگران باید استفاده از سفارش های استاپ-لیمیت را با سطح تحمل ریسک، تجربه معاملاتی و تحلیل شخصی خود هماهنگ کنند و در کنار آن، بهطور مستمر استراتژی ها و مهارتهای خود را بهبود بخشند.









