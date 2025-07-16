افیلیت MEXC چیست؟ کمیسیون بالا، بدون مانع

به عنوان یکی از صرافی های پیشروی جهانی در حوزه رمزارز، MEXC تمرکز ویژهای بر توسعه خدمات معاملات اسپات و فیوچرز داشته و همواره در جهت بهبود و تنوع بخشی به محصولات خود گام برداشته است. این صرافی با بهرهگیری از سال ها تجربه در صنعت بلاکچین، به گزینه ای برتر برای معاملهگران فیوچرز تبدیل شده است؛ آن هم بهواسطه ساختار کارمزدی رقابتی و عمق بازار بسیار بالا که امکان اجرای معاملات بزرگ با حداقل نوسان قیمتی را فراهم میسازد.





فراتر از توسعه محصول، MEXC بهطور فعال با KOL ها (رهبران فکری صنعت) و تولیدکنندگان محتوای تخصصی همکاری میکند تا از طریق همافزایی، به رشد پایدار و سالم اکوسیستم معاملات فیوچرز کمک کند. این رویکرد مشارکتی، نقشی کلیدی در ترویج دانش مالی، جذب کاربران آگاه و تقویت پویایی بازار ایفا میکند.









برنامه افیلیت MEXC یک طرح مشارکتی جهانی است که برای ترویج معاملات فیوچرز از طریق همکاری با KOL های صنعت، تولیدکنندگان محتوا و رهبران جامعه طراحی شده است.





*BTN-همین حالا برای برنامه افیلیت MEXC اقدام کنید&BTNURL= https://affiliates.mexc.com/fa-IR





با پیوستن به برنامه افیلیت صرافی MEXC، میتوانید همسو با مأموریت ما، ارزشهای برند را منعکس کرده و بهطور فعال در معرفی و ترویج این پلتفرم معاملاتی مشارکت داشته باشید. پس از عضویت بهعنوان همکار رسمی، یک کد رفرال اختصاصی دریافت خواهید کرد که میتوانید آن را از طریق مقالات، شبکههای اجتماعی یا سایر کانالهای تبلیغاتی با علاقهمندان به معامله به اشتراک بگذارید. در ازای هر کاربر فعالی که از طریق شما به پلتفرم جذب شود، کمیسیون مادامالعمر از فعالیتهای معاملاتی او دریافت خواهید کرد—فرصتی پایدار برای کسب درآمد در بازار در حال رشد رمزارز.





توجه: پلتفرم MEXC خدمات معاملاتی و ثبتنام کاربران را از برخی کشورها و مناطق نمیپذیرد؛ از جمله: کره شمالی، کوبا، سودان، سوریه، ایران، شبهجزیره کریمه، چین (سرزمین اصلی)، اندونزی، سنگاپور، ونزوئلا، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر.













بهعنوان یک همکار رسمی در پلتفرم MEXC، میتوانید همزمان با گسترش نفوذ و برند شخصی خود، از نرخ کمیسیون هایی بهرهمند شوید که بیش از دو برابر میانگین صنعت است. برای هر کاربری که از طریق شما معرفی میشود، امکان دریافت تا 70% کمیسیون مستقیم از کارمزد معاملات وجود دارد. علاوه بر این، میتوانید از طریق زیرمجموعهها نیز درآمد غیرفعال کسب کنید—بهطوریکه برای هر کاربر جدیدی که توسط ارجاع مستقیم شما (سابافیلیت) معرفی میشود، 10% کمیسیون اضافی دریافت خواهید کرد.









پلتفرم MEXC مجموعه کاملی از محصولات را با پشتیبانی از 1,291 جفت ارز فیوچرز، از جمله بیت کوین و اتریوم، و اهرم تا 500 برابر ارائه میدهد که طیف گستردهای از استراتژیهای معاملاتی را پوشش میدهد. با رویدادهای بدون کارمزد مداوم و کارمزدهای معاملات فیوچرز بسیار پایینتر از میانگین صنعت، معاملهگران با فرکانس بالا از هزینههای معاملاتی پایینتری بهرهمند میشوند. علاوه بر این، نقدینگی عمیق MEXC به طور قابل توجهی لغزش قیمت را برای سفارشات بزرگ کاهش میدهد و یک محیط معاملاتی پایدار و کارآمد را فراهم میکند.





*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









پلتفرم MEXC با بیش از 73,000 KOL در بیش از 170 کشور و منطقه همکاریهایی برقرار کرده و باعث ایجاد شناخت و اعتماد قوی به برند خود شده است. تا به امروز، این پلتفرم بیش از 6,200 بیتکوین را به عنوان کمیسیون به شرکتهای وابسته توزیع کرده است - همیشه به موقع و بدون تأخیر - که اعتبار خود را در صنعت به عنوان قابل اعتماد تقویت میکند. MEXC به شدت به استانداردهای بینالمللی انطباق مالی پایبند است و از تفکیک چندلایه صندوق و سیستمهای پیشرفته کنترل ریسک برای اطمینان از حداکثر امنیت دارایی برای کاربران استفاده میکند.













1)وارد وبسایت رسمی MEXC شوید و به بخش فیوچرز ← بررسی اجمالی فیوچرز بروید.









2) به پایین صفحه بروید و بخش افیلیت را پیدا کنید. روی «اکنون درخواست دهید» کلیک کنید.









3) در صفحه افیلیت، روی فعال کردن وضعیت افیلیت کلیک کنید. اطلاعات مورد نیاز را طبق دستورالعمل وارد کنید، سپس برای تکمیل درخواست خود، روی «اکنون فعال کنید» کلیک کنید.













1. اپلیکیشن MEXC را باز کرده و به صفحه اصلی (Homepage) مراجعه کنید. سپس روی گزینه «رفرال» ضربه بزنید. 2. به پایین صفحه اسکرول کنید تا بخش «برنامه افیلیت MEXC» را مشاهده نمایید. سپس روی «اکنون فعال کنید» کلیک کنید. 3. اطلاعات مورد نیاز را طبق دستورالعمل وارد کرده و در نهایت با کلیک بر روی «اکنون فعال کنید»، فرآیند درخواست خود را تکمیل نمایید.









برنامه افیلیت MEXC فرصتی عالی ارائه میدهد - چه یک متخصص KOL در صنعت، چه رهبر جامعه یا علاقهمند به ارزهای دیجیتال باشید، میتوانید با به اشتراک گذاشتن یک پلتفرم معاملاتی معتبر و با کیفیت بالا، از نفوذ خود کسب درآمد کنید. با یک رهبر جهانی همکاری کنید و در رشد اقتصاد ارزهای دیجیتال سهیم باشید!





*BTN-برای افیلیت در MEXC اینجا کلیک کنید&BTNURL= https://affiliates.mexc.com/fa-IR





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



