



همزمان با اینکه فناوری وب 3 همچنان صنایع را تغییر شکل میدهد، نوآوری بلاکچین در حال ایجاد تحولی بنیادین در ورزش های الکترونیکی و بازی ها است. گیمنس (Gameness) از سیستم توکن نوآورانه GNESS خود برای ایجاد یک اکوسیستم حلقه بسته استفاده میکند که به نفع بازیکنان، توسعه دهندگان و برندها است. GNESS به عنوان اولین توکن پلتفرم که کاملاً در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) منتشر شده است، به عنوان ستون فقرات برنامه فوق العاده گیمنس (Gameness) عمل میکند. مدل «دستیابی به سود» مبتنی بر جامعه آن، بازی وب 3 را با هوش مصنوعی به روشی اساساً جدید ترکیب میکند.





این مقاله به طور عمیق به ارزش نوآورانه گیمنس (Gameness) میپردازد، عملکردهای اصلی توکن GNESS را بررسی میکند و توضیح میدهد که چرا این یک فرصت سرمایهگذاری جذاب در عرصه وب 3 است.









گیمنس ( Gameness ) با استفاده از فناوری بلاکچین، شکاف بین وب 2 و وب 3 را پر میکند و انرژی جدیدی را به صنعت ورزشهای الکترونیکی تزریق میکند. این پلتفرم که بر پایه پایه فنی پلتفرم قبلی خود، آکادمیها (The Academys)، بنا شده است، تجربیات سنتی بازی را با نوآوری وب 3 ترکیب میکند. بازیکنان از طریق دستاوردهای درون بازی، پاداشهای اقتصادی و مالکیت واقعی داراییهای دیجیتال کسب میکنند، در حالی که برندها و توسعهدهندگان از ابزارهای پلتفرم برای افزایش رشد کاربران و افزایش تعامل استفاده میکنند.





مفهوم اصلی این پلتفرم حول اصل «همآفرینی جامعه» بنا شده است:





کاربران از طریق یک سوپر اپلیکیشن کاربرپسند در مسابقات شرکت میکنند و جوایزی کسب میکنند و با ویژگیهایی مانند LockNess (سهامگذاری توکن) و NessPerience (تجربههای فراگیر) فعالیت بلندمدت خود را حفظ میکنند.





شعار «هوش مصنوعی + بازی، رشد را توانمند میکند» (AI + Gaming Empower Growth) چشمانداز فنی این پروژه را مجسم میکند که از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای بهینهسازی تجربیات بازیکنان و عملیات مسابقات استفاده میکند.









توکن GNESS به عنوان توکن بومی Gameness که منحصراً در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) منتشر میشود، روح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را در خود جای داده است. موارد استفاده اصلی آن عبارتند از:





دارندگان GNESS در مدیریت Gameness DAO شرکت میکنند و در مورد مسائل حیاتی مانند قوانین لیگ ورزشهای الکترونیکی و مکانهای رویدادهای آفلاین رأی میدهند و «مدیریت مشارکتی کاربر» واقعی را محقق میکنند.





از طریق مکانیسم استیکینگ LockNess، کاربران بر اساس اندازه و مدت زمان استیکینگ، مزایای پلکانی کسب میکنند. هم گیمرهای شخصی (B2C) و هم شرکای سازمانی (B2B) میتوانند با نگهداری بلندمدت GNESS، بازده بالایی را تضمین کنند.





تمام تراکنش های پلتفرم مانند هزینه های ورود به مسابقات و خرید NFT در GNESS تسویه میشوند و گردش مداوم توکنها را در اکوسیستم تضمین میکنند.





بازیکنان از طریق دستاوردهای درون بازی، توکنهای GNESS و NFT جمعآوری میکنند. این داراییهای دیجیتال را میتوان در «تالار مشاهیر» شخصی خود ذخیره کرد یا آزادانه معامله کرد.





توکن GNESS به عنوان «گذرنامه» برای شرکت در مسابقات پلتفرم، اردوهای آموزشی و گردهماییهای آفلاین عمل میکند؛ کاربران ممتاز («نسیها») بر اساس توکنها و داراییهای NFT خود، امتیازات انحصاری را آزاد میکنند.









توکن GNESS در مجموع 500 میلیون توکن عرضه میکند که به گونهای ساختار یافته است که از طریق اقتصاد توکنی پایدار، مشوقهای شرکتکنندگان اولیه را با ثبات بلندمدت اکوسیستم متعادل کند.









تمام دادههای مسابقات، عملکرد بازیکنان، نتایج مسابقات و موارد دیگر، به صورت درون زنجیرهای ذخیره می شوند تا از دستکاری جلوگیری شود و یک محیط رقابتی عادلانه تضمین شود.





با فعالیت در 42 کشور و بیش از 6.4 میلیون کاربر، گیمنس قصد دارد تا پایان سال از مرز 10 میلیون کاربر عبور کند. همکاریهای استراتژیک با بایننس، سندباکس، کوکوین و دیگران، رشد جهانی آن را تسریع میکند.





بوراک چویک (بنیانگذار و مدیرعامل): مدیر ارشد اجرایی سابق در ESL و Bigpoint، نویسنده دو کتاب در مورد ورزشهای الکترونیکی، که بینش عمیق صنعتی را با منابع گسترده ترکیب میکند.





متین اردوران (همبنیانگذار و مدیر ارشد فناوری): متخصص فنی سابق Riot Games که رهبری توسعه معماری اصلی پلتفرم را بر عهده داشت.





بوگاچان آیدین (رئیس توسعه کسب و کار): متخصص باتجربه در سرمایهگذاری ورزشهای الکترونیکی با سابقهای اثباتشده در ادغام منابع استراتژیک.





این تیم تأکید میکند که آینده GNESS توسط تک تک شرکتکنندگان نوشته میشود. قدرت جامعه، موتور محرک واقعی است.









با یک نقشه راه استراتژیک روشن، گیمنس به طور پیوسته به سمت موقعیت رهبری در صنعت ورزشهای الکترونیکی در حال پیشرفت است:

دور سرمایهگذاری اولیه 2023: یک دور سرمایهگذاری اولیه را تکمیل کرد و با برندهایی مانند آمازون و مایکروسافت همکاریهایی را ایجاد کرد.

مسابقات بزرگ: میزبان چندین رویداد در پلتفرم بایننس با جوایزی در محدوده هفت رقمی بود.

بازگشت ارزش بازیکن: بوراک چویک، بنیانگذار، در مصاحبهها فاش کرد که این پروژه از محصول نسل اول خود تکامل یافته و با ماموریتی برای بازگرداندن ارزش به بازیکنان از طریق فناوری وب 3 هدایت میشود.









گیمنس و راهاندازی توکن GNESS فصل جدیدی را برای اقتصاد ورزش های الکترونیکی Web3 رقم میزند. این پلتفرم با ترکیب مدل «دستیابی به درآمد»، معماری شفاف بلاکچین و مشارکت های سطح بالا، فرصتهای برد-برد را برای بازیکنان، برندها و سرمایهگذاران ایجاد میکند. با راهاندازی DEX در آوریل 2025، GNESS آماده است تا به حلقه اصلی بین دنیای مجازی و واقعی تبدیل شود و دورانی از حاکمیت کاربر در ورزش های الکترونیکی را آغاز کند.





