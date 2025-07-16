همزمان با اینکه فناوری وب 3 همچنان صنایع را تغییر شکل میدهد، نوآوری بلاکچین در حال ایجاد تحولی بنیادین در ورزش های الکترونیکی و بازی ها است. گیمنس (Gameness) از سیستم توکن نوآورانه GNESS خود برای ایجاهمزمان با اینکه فناوری وب 3 همچنان صنایع را تغییر شکل میدهد، نوآوری بلاکچین در حال ایجاد تحولی بنیادین در ورزش های الکترونیکی و بازی ها است. گیمنس (Gameness) از سیستم توکن نوآورانه GNESS خود برای ایجا
انقلاب ورزش‌های الکترونیکی وب 3 آغاز می‌شود: گیمنس (Gameness) از توکن GNESS برای ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی جدید برای بازیکنان رونمایی می‌کند

همزمان با اینکه فناوری وب 3 همچنان صنایع را تغییر شکل میدهد، نوآوری بلاکچین در حال ایجاد تحولی بنیادین در ورزش های الکترونیکی و بازی ها است. گیمنس (Gameness) از سیستم توکن نوآورانه GNESS خود برای ایجاد یک اکوسیستم حلقه بسته استفاده میکند که به نفع بازیکنان، توسعه دهندگان و برندها است. GNESS به عنوان اولین توکن پلتفرم که کاملاً در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) منتشر شده است، به عنوان ستون فقرات برنامه فوق العاده گیمنس (Gameness) عمل میکند. مدل «دستیابی به سود» مبتنی بر جامعه آن، بازی وب 3 را با هوش مصنوعی به روشی اساساً جدید ترکیب میکند.

این مقاله به طور عمیق به ارزش نوآورانه گیمنس (Gameness) میپردازد، عملکردهای اصلی توکن GNESS را بررسی میکند و توضیح میدهد که چرا این یک فرصت سرمایهگذاری جذاب در عرصه وب 3 است.

1. گیمنس (Gameness): یک اکوسیستم مرزشکن ورزشهای الکترونیکی وب 3


گیمنس (Gameness ) با استفاده از فناوری بلاکچین، شکاف بین وب 2 و وب 3 را پر میکند و انرژی جدیدی را به صنعت ورزشهای الکترونیکی تزریق میکند. این پلتفرم که بر پایه پایه فنی پلتفرم قبلی خود، آکادمیها (The Academys)، بنا شده است، تجربیات سنتی بازی را با نوآوری وب 3 ترکیب میکند. بازیکنان از طریق دستاوردهای درون بازی، پاداشهای اقتصادی و مالکیت واقعی داراییهای دیجیتال کسب میکنند، در حالی که برندها و توسعهدهندگان از ابزارهای پلتفرم برای افزایش رشد کاربران و افزایش تعامل استفاده میکنند.

مفهوم اصلی این پلتفرم حول اصل «همآفرینی جامعه» بنا شده است:

اکوسیستم فوقالعاده اپلیکیشنها

کاربران از طریق یک سوپر اپلیکیشن کاربرپسند در مسابقات شرکت میکنند و جوایزی کسب میکنند و با ویژگیهایی مانند LockNess (سهامگذاری توکن) و NessPerience (تجربههای فراگیر) فعالیت بلندمدت خود را حفظ میکنند.

رشد مبتنی بر هوش مصنوعی

شعار «هوش مصنوعی + بازی، رشد را توانمند میکند» (AI + Gaming Empower Growth) چشمانداز فنی این پروژه را مجسم میکند که از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای بهینهسازی تجربیات بازیکنان و عملیات مسابقات استفاده میکند.

2. توکن GNESS: «رگ حیاتی دیجیتال» اکوسیستم


توکن GNESS به عنوان توکن بومی Gameness که منحصراً در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) منتشر میشود، روح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را در خود جای داده است. موارد استفاده اصلی آن عبارتند از:

حق رأی حاکمیتی

دارندگان GNESS در مدیریت Gameness DAO شرکت میکنند و در مورد مسائل حیاتی مانند قوانین لیگ ورزشهای الکترونیکی و مکانهای رویدادهای آفلاین رأی میدهند و «مدیریت مشارکتی کاربر» واقعی را محقق میکنند.

سیستم سپرده گذاری و استیکینگ

از طریق مکانیسم استیکینگ LockNess، کاربران بر اساس اندازه و مدت زمان استیکینگ، مزایای پلکانی کسب میکنند. هم گیمرهای شخصی (B2C) و هم شرکای سازمانی (B2B) میتوانند با نگهداری بلندمدت GNESS، بازده بالایی را تضمین کنند.

محیط پرداخت اکوسیستم

تمام تراکنش های پلتفرم مانند هزینه های ورود به مسابقات و خرید NFT در GNESS تسویه میشوند و گردش مداوم توکنها را در اکوسیستم تضمین میکنند.

کانال کسب درآمد از دستاوردها

بازیکنان از طریق دستاوردهای درون بازی، توکنهای GNESS و NFT جمعآوری میکنند. این داراییهای دیجیتال را میتوان در «تالار مشاهیر» شخصی خود ذخیره کرد یا آزادانه معامله کرد.

اعتبارنامه دسترسی به انجمن

توکن GNESS به عنوان «گذرنامه» برای شرکت در مسابقات پلتفرم، اردوهای آموزشی و گردهماییهای آفلاین عمل میکند؛ کاربران ممتاز («نسیها») بر اساس توکنها و داراییهای NFT خود، امتیازات انحصاری را آزاد میکنند.

3. توکنومیکس


توکن GNESS در مجموع 500 میلیون توکن عرضه میکند که به گونهای ساختار یافته است که از طریق اقتصاد توکنی پایدار، مشوقهای شرکتکنندگان اولیه را با ثبات بلندمدت اکوسیستم متعادل کند.

4. شایستگیهای اصلی Gameness


زیرساخت شفاف و قابل اعتماد

تمام دادههای مسابقات، عملکرد بازیکنان، نتایج مسابقات و موارد دیگر، به صورت درون زنجیرهای ذخیره می شوند تا از دستکاری جلوگیری شود و یک محیط رقابتی عادلانه تضمین شود.

قابلیت گسترش جهانی

با فعالیت در 42 کشور و بیش از 6.4 میلیون کاربر، گیمنس قصد دارد تا پایان سال از مرز 10 میلیون کاربر عبور کند. همکاریهای استراتژیک با بایننس، سندباکس، کوکوین و دیگران، رشد جهانی آن را تسریع میکند.

ترکیب تیم پیشرو در صنعت

  • بوراک چویک (بنیانگذار و مدیرعامل): مدیر ارشد اجرایی سابق در ESL و Bigpoint، نویسنده دو کتاب در مورد ورزشهای الکترونیکی، که بینش عمیق صنعتی را با منابع گسترده ترکیب میکند.

  • متین اردوران (همبنیانگذار و مدیر ارشد فناوری): متخصص فنی سابق Riot Games که رهبری توسعه معماری اصلی پلتفرم را بر عهده داشت.

  • بوگاچان آیدین (رئیس توسعه کسب و کار): متخصص باتجربه در سرمایهگذاری ورزشهای الکترونیکی با سابقهای اثباتشده در ادغام منابع استراتژیک.

این تیم تأکید میکند که آینده GNESS توسط تک تک شرکتکنندگان نوشته میشود. قدرت جامعه، موتور محرک واقعی است.

5. چشمانداز: سفر گیمنس به سوی ستارگان


با یک نقشه راه استراتژیک روشن، گیمنس به طور پیوسته به سمت موقعیت رهبری در صنعت ورزشهای الکترونیکی در حال پیشرفت است:
  • دور سرمایهگذاری اولیه 2023: یک دور سرمایهگذاری اولیه را تکمیل کرد و با برندهایی مانند آمازون و مایکروسافت همکاریهایی را ایجاد کرد.
  • مسابقات بزرگ: میزبان چندین رویداد در پلتفرم بایننس با جوایزی در محدوده هفت رقمی بود.
  • بازگشت ارزش بازیکن: بوراک چویک، بنیانگذار، در مصاحبهها فاش کرد که این پروژه از محصول نسل اول خود تکامل یافته و با ماموریتی برای بازگرداندن ارزش به بازیکنان از طریق فناوری وب 3 هدایت میشود.

6. چگونه GNESS را از MEXC خریداری کنیم؟


گیمنس و راهاندازی توکن GNESS فصل جدیدی را برای اقتصاد ورزش های الکترونیکی Web3 رقم میزند. این پلتفرم با ترکیب مدل «دستیابی به درآمد»، معماری شفاف بلاکچین و مشارکت های سطح بالا، فرصتهای برد-برد را برای بازیکنان، برندها و سرمایهگذاران ایجاد میکند. با راهاندازی DEX در آوریل 2025، GNESS آماده است تا به حلقه اصلی بین دنیای مجازی و واقعی تبدیل شود و دورانی از حاکمیت کاربر در ورزش های الکترونیکی را آغاز کند.

توکنهای GNESS اکنون در MEXC لیست شدهاند. برای خرید GNESS، این مراحل را دنبال کنید:

1）برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.
2）در نوار جستجو، GNESS را وارد کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید.
3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.


همچنین میتوانید برای پیوستن به رویدادهای واریز و معاملات، به صفحه +MEXC Airdrop مراجعه کنید و به سادگی چند کار آسان را برای شانس برنده شدن جوایز انجام دهید.

سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.

