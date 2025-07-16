پروتکل WalletConnect:پلی که Web3 را به هم متصل می کند و دری را به روی دنیای ارز های دیجیتال باز می کند



پلتفرم MEXC اولین معاملات اسپات و فیوچرز WCT را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر، این پلتفرم یک 273,000 WCT و 50,000 USDT سهیم شوید. . در حال حاضر، این پلتفرم یک کانال واریز برای توکن های WCT باز کرده است که به شما امکان می دهد توکن های خود را در MEXC واریز کنید و منتظر معاملات بعدی باشید. در همان زمان، میتوانید از صفحه رویداد + MEXC Airdrop دیدن کنید تا در فعالیتهای واریز و معاملاتی WCT شرکت کنید و در پاداش های به ارزشسهیم شوید.







پروتکل WalletConnect (WCT) بهعنوان نخستین پروتکل منبعباز در حوزه ارزهای دیجیتال، انقلابی در شیوه اتصال امن میان کیف پولهای دیجیتال و برنامههای غیرمتمرکز (dApps) بهوجود آورده است. این شاهکار فناورانه، پلی مطمئن و رمزنگاریشده میان کاربران و اکوسیستم گسترده dAppها بنا میسازد؛ بهگونهای که بدون نیاز به افشای کلیدهای خصوصی، امکان تعامل مستقیم، ایمن و بدون واسطه با انواع خدمات غیرمتمرکز فراهم میشود. با تکیه بر WalletConnect، کاربران نهتنها از سادهترین تجربه کاربری برخوردار میشوند، بلکه بالاترین سطح امنیت و حریم خصوصی را نیز تجربه خواهند کرد.









سازگاری بینظیر با کیفپولهای دیجیتال

از Trust Wallet و MetaMask گرفته تا Rainbow Wallet، WalletConnect با بیش از ۶۰۰ کیف پول دیجیتال سازگار است. این گستره وسیع پشتیبانی، به کاربران این امکان را می دهد تا بدون محدودیت، کیف پول مورد علاقه خود را انتخاب و استفاده کنند. همچنین، دسترسی آسان به بیش از ۵۰,۰۰۰ برنامه غیرمتمرکز (dApps) از طریق این پروتکل، دریچه ای به دنیای بی پایان نوآوری های بلاکچینی می گشاید.





امنیت در بالاترین سطح ممکن

در WalletConnect، امنیت تنها یک ویژگی نیست، بلکه یک اصل بنیادی است. تمامی اتصالات از طریق رمزنگاری پیشرفته محافظت می شوند و این اطمینان را به شما می دهند که هیچکس به اطلاعات یا دارایی های دیجیتال شما دسترسی نخواهد داشت. آسودگی خاطر شما، در اولویت ماست.





تجربه کاربری ساده، سریع و ایمن

دیگر نیازی به وارد کردن کلیدهای خصوصی پیچیده نیست. تنها با اسکن یک کد QR یا کلیک روی یک پیوند، به دنیای برنامههای غیرمتمرکز متصل شوید. این فرآیند هوشمندانه و ساده، خطر کلاهبرداری را بهشدت کاهش داده و تجربهای ایمن و لذتبخش را برای کاربران رقم میزند.









اتصال کیفپول رمزنگاری شما به برنامههای غیرمتمرکز، با WalletConnect تنها چند گام ساده و سریع تا دنیایی بیمرز از امکانات فاصله دارد. اکنون، بدون نگرانی از افشای اطلاعات حساس، میتوانید به پلتفرمهایی چون Uniswap، OpenSea و هزاران dApp دیگر دسترسی داشته باشید.





1）دسترسی به برنامه غیرمتمرکز (dApp): ابتدا وارد پلتفرم دلخواه خود شوید – چه قصد معامله در Uniswap را داشته باشید یا خرید NFT در OpenSea.

2）انتخاب گزینه اتصال کیفپول: روی دکمه "اتصال کیفپول" (Connect Wallet) کلیک کنید و WalletConnect را بهعنوان گزینه اتصال انتخاب نمایید.

3）اسکن کد QR یا کلیک روی پیوند: اگر با رایانه شخصی هستید، با استفاده از اپلیکیشن کیفپول خود، کد QR را اسکن کنید. اگر از تلفن همراه استفاده میکنید، تنها با یک کلیک روی لینک اتصال، فرآیند بهصورت خودکار انجام میشود.

4）تأیید نهایی اتصال: در برنامه کیفپول خود، درخواست اتصال را بررسی و تأیید کنید تا ارتباط امن برقرار شود.





بدون نیاز به وارد کردن کلید خصوصی، میتوانید با خیال آسوده به مبادله توکن ها، انجام معاملات، تعامل با قراردادهای هوشمند و بسیاری از اقدامات دیگر در بستر برنامههای غیرمتمرکز بپردازید.









توکن WalletConnect (WCT) توکن اصلی شبکه WalletConnect است که مجموع عرضه اولیه آن به 1 میلیارد توکن محدود شده است. این برنامه برای تشویق مشارکت کاربران و هدایت توسعه پایدار اکوسیستم از طریق توزیع عادلانه طراحی شده است. توکنومیک WCT شامل تخصیص های زیر است:





صندوق WalletConnect (27%) برای مشارکت، حمایت مالی، توسعه اکوسیستم و فعالیت های بازاریابی استفاده می شود. ایردراپ (18.5%) در مراحلی برای تشویق کاربران جدید و حفظ تعامل جامعه منتشر می شود. تیم (18.5%) به اعضای موسس و توسعه دهندگان پروژه برای اطمینان از توسعه مداوم پروژه اختصاص داده شده است. پاداش (17.5%) برای استیکینگ و مشارکت در فعالیت های پاداش برای افزایش امنیت شبکه استفاده می شود. سرمایه گذاران (11.5%) به حامیان اولیه این پروژه برای نشان دادن قدردانی از حمایت آنها اختصاص داده شده است. توسعه هسته (7%) برای توسعه پروتکل و ماژول های مرتبط با آن استفاده می شود.





این مدل توکنومیک نه تنها مشارکت فعال کاربر را تشویق میکند، بلکه پشتیبانی منابع پایداری را برای توسعه و گسترش اکوسیستم WalletConnect فراهم میکند.













توکن WCT فراتر از یک دارایی دیجیتال ساده است؛ این توکن، ستون فقرات اکوسیستم WalletConnect را تشکیل می دهد و نقشی محوری در پایداری، امنیت و حاکمیت این شبکه غیرمتمرکز ایفا میکند. طراحی هوشمندانه WCT، آن را به ابزاری چندمنظوره تبدیل کرده که هم کاربران و هم توسعه دهندگان را در رشد این اکوسیستم توانمند میسازد.





🔹 پاداش برای مشارکت در شبکه

کاربرانی که در فرآیند استیکینگ یا راه اندازی گره ها شرکت می کنند، یا با کیف پول های پشتیبانی شده همکاری دارند، در قالب WCT پاداش دریافت می کنند. این مکانیسم، مشارکت فعال را تشویق کرده و زیرساخت شبکه را مستحکم تر میسازد.





🔹 افزایش عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه

با استیک کردن WCT، کاربران نه تنها از شبکه پشتیبانی میکنند، بلکه امنیت، مقیاس پذیری و کارایی کلی سیستم را ارتقاء میدهند. این فرآیند نقش مهمی در ساخت اکوسیستمی پایدار و جامعه محور دارد.





🔹 حاکمیت غیرمتمرکز و حق رأی

دارندگان WCT از حق رأی دهی در تصمیمات مهم شبکه برخوردارند. از تغییرات پروتکلی گرفته تا ارتقاءهای سیستمی، همه تصمیمات با رأی مستقیم کاربران شکل میگیرند — قدرت واقعی در دستان جامعه است.





🔹 منبع درآمد پایدار و کاربردی

توکن WCT نهتنها برای پرداخت کارمزد تراکنش ها استفاده میشود، بلکه نقش کلیدی در ایجاد کانال های درآمدی پایدار برای شرکتکنندگان شبکه ایفا میکند. این امر به پویایی اقتصادی بلندمدت و رشد پایدار اکوسیستم کمک شایانی مینماید.













پروتکل WalletConnect تحت رهبری جس هولگریو (Jess Houlgrave)، چهرهای برجسته در صنعت فینتک و ارزهای دیجیتال، مسیر رشد و نوآوری را با قدرت طی میکند. جس با بیش از ۱۲ سال تجربه حرفهای در حوزههای پرداخت، هنر، بلاکچین و امور مالی، بهعنوان نیروی محرکه پشت این پروژه شناخته میشود. او پیشتر بهعنوان مدیر ارشد استراتژی در Checkout.com فعالیت داشته، بنیانگذار پروتکل Codex بوده، و یکی از اعضای تأثیرگذار انجمن ارز دیجیتال بانک مرکزی انگلستان (CBDC Forum) محسوب میشود. همچنین با تأسیس صندوق هنر و بلاکچین، نقش فعالی در همگرایی فناوری و فرهنگ ایفا کرده است.









پروتکل WalletConnect با بهرهگیری از حمایت و همکاری با برترین بازیگران صنعت بلاکچین، جایگاه خود را بهعنوان یکی از ستونهای اصلی زیرساخت وب۳ تثبیت کرده است. از جمله سرمایهگذاران و شرکای استراتژیک این پروژه میتوان به Coinbase Ventures و Polygon Ventures اشاره کرد — نامهایی که خود نماینده نوآوری و نفوذ در سطح جهانی هستند. این مشارکتها نهتنها منابع مالی قدرتمندی را برای توسعه پلتفرم فراهم کردهاند، بلکه زمینهساز ایجاد شبکهای پویا متشکل از صدها کیفپول دیجیتال و هزاران dApp در سرتاسر جهان شدهاند؛ شبکهای که تعاملات را تسهیل کرده و قدرت واقعی فناوری غیرمتمرکز را به نمایش میگذارد.









همانطور که برنامه های غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین به تکامل خود ادامه می دهند، WalletConnect به عنوان یک پل ضروری برای اتصال کیف پول ها و dApp ها با ارائه یک روش اتصال ایمن عمل می کند. امنیت پیشرفته و ویژگیهای تراکنش بهینه برای جذب کاربران بیشتر تنظیم شده است، در حالی که فهرستبندیها در صرافیهای مشهور مانند MEXC نقدینگی بالایی را برای توکن تضمین میکنند. بهعلاوه، مدل حکمرانی غیرمتمرکز و جامعه فعال آن، پایهای محکم برای پذیرش گسترده و فرصتهای سرمایهگذاری بالقوه ایجاد میکند.









پلتفرم WalletConnect (WCT) یک پل بسیار مهم بین کیف پول های رمزنگاری و برنامه های غیرمتمرکز است که اتصال ایمن، کاربر پسند و غیرمتمرکز را در اکوسیستم بلاک چین ارائه می دهد. اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی مطمئن هستید که نقدینگی بالا، معاملات اهرمی انعطافپذیر و ویژگیهای تبدیل راحت را ارائه میدهد، MEXC انتخاب ایدهآل شما است.





1) برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد شوید. 2) توکن WCT را با استفاده از نوار جستجو جستجو کنید، سپس معاملات اسپات یا فیوچرز را برای WCT انتخاب کنید. 3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار، قیمت و سایر پارامترها را برای تکمیل معامله وارد کنید.



سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.