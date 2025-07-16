قدرت عامل‌ های هوش مصنوعی انقلاب اکوسیستم Virtuals: کشف توکن‌ های پتانسیل بالا با

پروتکل Virtuals در دنیای بلاکچین در حال ایجاد تحولی عظیم است، زیرا اکوسیستم Base و عاملهای هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش هستند. با ترکیب فناوری هوش مصنوعی با بلاکچین، Virtuals موارد کاربردی نوآورانهای را معرفی کرده و موجی از توکنهای پرپتانسیل را روانه بازار کرده است. در صدر این تحولات، توکن AIXBT در عرض تنها دو هفته 170 برابر رشد کرده و به ارزش بازار 100 میلیون دلار رسید و توجه سرمایهگذاران زیادی را به خود جلب کرد. حالا سوال اینجاست که کدام توکنهای دیگر در اکوسیستم Virtuals باید تحت نظر قرار گیرند؟ بیایید بررسی کنیم!





توکن LUNA از Virtuals به پرچمدار توکنهای پروتکل Virtuals تبدیل شده است و با ویژگی پخش زنده 24 ساعته خود مخاطبان زیادی را جذب کرده است. موفقیت ویروسی آن در تیکتاک و همراستایی با روایت عاملها موجب افزایش ارزش بازار آن به 240 میلیون دلار شده است. اگرچه در حال حاضر ارزش بازار آن در حدود 78 میلیون دلار (بر اساس CoinGecko) ثابت شده است، اما رشد اخیر LUNA نشان میدهد که جذابیت بازار LUNA همچنان قوی است. با فناوری پیشرفته و هیاهوی مناسب در عرصه سرگرمی، توکنی است که سرمایهگذاران باید به دقت دنبال کنند.









توکن GAME (GAME) از Virtuals با استفاده از عاملهای هوش مصنوعی پیشرفته، ورودیهای پیچیده را پردازش میکند، بازخورد هوشمند ارائه میدهد و از طریق یادگیری مستمر بهبود مییابد. این توکن با حافظه بلندمدت که تجربه، بازتاب و ویژگیهای دینامیک را ترکیب میکند، در تصمیمگیری و تطبیقپذیری عالی است. از زمان راهاندازی آن در اکتبر 2024، ارزش بازار GAME به 49 میلیون دلار (بر اساس CoinGecko) رسیده است. با تکنولوژی در حال تحول و پتانسیل عظیم در تصمیمگیری هوش مصنوعی، GAME آماده است تا یک بازیکن اصلی در این فضا باشد.









توکن (SAINT) SAINT از Virtuals که به وسیله عامل هوش مصنوعی Satoshi ایجاد شده است، دادههای پیچیده بلاکچین را به تحلیلهای واضح و قابل استفاده تبدیل میکند. ترمینال دسترسی کامل آینده، دادهها را از پلتفرمهایی چون Nansen، Dune، Arkham و CoinGecko ترکیب کرده و به کاربران کمک میکند تا تصمیمات سرمایهگذاری هوشمندانهتری اتخاذ کنند. با مدل منحصر به فرد خود، کاربران میتوانند ابزارهای SAINT را با پرداخت 99 دلار در ماه یا با نگهداری 250,000 توکن SAINT دسترسی پیدا کنند. با ارزش بازار 17 میلیون دلار و رشد سریع، SAINT در آستانه بازتعریف تحلیلهای بلاکچین است.









توکن SEKOIA از Virtuals با استفاده از هوش مصنوعی، شفافیت و دادههای باز را در دنیای سرمایهگذاری خطرپذیر بلاکچین بازتعریف میکند. این پروژه قصد دارد تبدیل به یک عامل VC خودکار شود و استاندارد جدیدی برای عدالت و نوآوری در سرمایهگذاریهای کریپتو ایجاد کند. با اینکه هنوز در حال تکامل است، چارچوب سرمایهگذاری منحصر به فرد آن SEKOIA را به یک پروژه کلیدی در اکوسیستم Virtuals تبدیل کرده است. با ارزش بازار 23 میلیون دلار و رشد سریع، SEKOIA پروژهای است که باید به دقت دنبال شود.









توکن VADER از Virtuals با هدف تبدیل شدن به یک مدیر سرمایهگذاری DAO مبتنی بر هوش مصنوعی، تواناییهای تجارت خودکار کامل را دارد. طبق Litepaper آن، VADER اولین عامل هوش مصنوعی است که قادر به اجرای فرآیندهای تجاری کامل از جمله تحقیق، شبیهسازی استراتژی و اجرای زنجیرهای است. اخیراً، VaderAI با استخدام تیمی از سه مهندس هوش مصنوعی، توانمندیهای فنی خود را تقویت کرده است. توانمندیهای تجارت خودکار آن و ادغامهایش با پلتفرمهایی مانند Arkham، Etherscan و CoinGecko، آن را به یک بازیگر اصلی در استراتژیهای تجاری و سرمایهگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل کرده است. با ارزش بازار 39 میلیون دلار و رشد بیش از 190 درصد در مدت کوتاه، VaderAI نشاندهنده حرکت قدرتمند خود است.









توکن ( WAI ) WAI از Virtuals، یک شتابدهنده هوش مصنوعی پیشرفته است که با یادگیری خودکار، کارایی و تصمیمگیری را بهبود میبخشد. این پروژه که قرار است در ژانویه 2025 راهاندازی شود، راهحلهای هوش مصنوعی پیشرفتهتری را برای کاربردهای هوش مصنوعی وعده میدهد. با ارزش بازار 1.3 میلیون دلار، WAI شاید در حال حاضر کوچک باشد، اما رویکرد نوآورانه و تمرکز آن بر اتوماسیون آن را به یک تغییردهنده بازی در تکنولوژی عاملهای هوش مصنوعی میکند.









توکن MUSIC از Virtuals که یک عامل DJ هوش مصنوعی از Agentstarter است، از هوش مصنوعی پیشرفته برای ساخت ویدیوهای موسیقی استفاده میکند و تجربه سرگرمی را بازتعریف میکند. با ارزش بازار 5.5 میلیون دلار و 60 درصد از عرضه آن که به تریدرهای Base ایردراپ شده است، MUSIC در حال حاضر به موجهایی در فضای سرگرمی ایجاد کرده است. با گسترش بیشتر در این فضا، MUSIC آماده است تا توجه بیشتری از کاربران و سرمایهگذاران را به خود جلب کند.









توکن های عامل های هوش مصنوعی از پروتکل Virtuals در حال ایجاد یک انقلاب در فضای بلاکچین هستند. از عاملهای مجازی و رباتهای معاملاتی گرفته تا مدیران سرمایهگذاری خطرپذیر و سازندگان موسیقی مبتنی بر هوش مصنوعی، این توکنها پتانسیل تغییردهنده بازی هوش مصنوعی را نشان میدهند و انرژی تازهای به بازار های ارز یجیتال میآورند. با ظهور پروژههای جدید، توکنهای اکوسیستم Virtuals آمادهاند تا به یک روند سرمایهگذاری بزرگ تبدیل شوند. بهروز ماندن و بررسی دقیق این پروژهها میتواند به سودهای قابل توجهی در این آینده مبتنی بر هوش مصنوعی منتهی شود.

