کمیسیون رفرال سخاوتمندانه! جوایز اضافی بیشتری دریافت کنید!

في MEXC، يمكن للمستخدمين كسب نسبة مئوية من العمولات من تداول الأصدقاء في العقود الفورية والعقود الآجلة من خلال دعوتهم للتسجيل في حساب MEXC. لتشجيع المستخدمين على دعوة المزيد من المستخدمين الجدد للانضمام إلى MEXC، قمنا بترقية وتعديل معدلات عمولة الإحالة على النحو التالي:

1）تم تعديل معدل عمولة الإحالات في تداول العقود الفورية والعقود الآجلة إلى %40، تصل إلى 50% في بعض المناطق .
2）عند إجراء إحالة صالحة، سيحصل كل من المُحيل والمدعو على بونص العقود الآجلة.

باستخدام معدلات العمولة المعدلة، يمكن للمحيلين زيادة أرباحهم بشكل كبير دون الحاجة إلى دعوة أصدقاء إضافيين. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الترقية بونص عقود آجلة إضافي، مما يوفر مزايا لكل من المحيل والمدعو.

ملاحظات هامة:


1) يجب على كل مدعو صالح تجميع إيداع قدره 100 USDT وإكمال حجم تداول عقود آجلة بما يتجاوز 500 USDT (بما في ذلك الرافعة المالية) في غضون 7 أيام من التسجيل. يقتصر الإيداع الصالح على الإيداع على السلسلة، والإيداع بالفيات، وعمليات الشراء ببطاقات الائتمان/الخصم، ومعاملات P2P، والمدفوعات من طرف ثالث. لن تُعتبر التحويلات الداخلية والهدايا إيداعات صالحة.

2) يتم توزيع عمولات تداول العقود الفورية في حدود الساعة 0:00 (UTC) من اليوم التالي. يتم توزيع عمولات تداول العقود الآجلة في حدود الساعة 01:00 (UTC) من اليوم التالي. قد تختلف أوقات التوزيع الفعلية قليلاً. يتم استخلاص العمولات للمحيلين من رسوم التداول الصافية للأصدقاء المدعوين (الرسوم الصافية = رسوم التداول - البونص - الرسوم المخفضة - خصومات الرسوم الأخرى). سيتلقى المحيلون عمولاتهم بنفس العملة التي يستخدمها الصديق المدعو لدفع رسوم التداول. على سبيل المثال، إذا استخدم الصديق المدعو توكن MX لدفع رسوم التداول، فسيتلقى المحيل عمولته في شكل توكن MX.

3) لا تنطبق العمولات على الرسوم المدفوعة ببونص العقود الآجلة أو رسوم الإيداع/السحب أو العروض الترويجية الأخرى. كما يتم استبعاد الرسوم الناتجة عن سلوك التداول غير الطبيعي من المكافآت الترويجية.

4) تستمر أهلية العمولة للمحيل لمدة 1,080 يومًا من تاريخ تسجيل الصديق.

لمزيد من التفاصيل حول قواعد كسب المكافآت عن طريق دعوة المستخدمين الصالحين، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة أسفل صفحة الإحالة. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية دعوة الأصدقاء، فيمكنك قراءة الدليل [دعوة الأصدقاء للتسجيل في MEXC] للحصول على التعليمات.

المزيد من المكافأت:


إذا كنت مهتمًا بالتوكن من المشاريع الشهيرة، فيمكنك أيضًا المشاركة في أحداث +Airdrop وLaunchpool وKickstarter.

حدث +Airdrop هو حدث يمكن للمستخدمين من خلاله تقاسم توكن المشروع من خلال إكمال مهام محددة أثناء حملات الإيداع والتداول للمشاريع الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال النقر علي زر الدعوة في صفحة الحدث وإكمال المهام المقابلة، يمكنك أيضًا كسب مكافآت التوكن حسب الأسبقية.

حدث MEXC Launchpool هو حدث إيردروب حيث يمكن للمستخدمين وضع توكن محدد للحصول على من العملات المشفرة الشهيرة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن المودع في أي وقت، ويمكن للمستخدمين مشاركة مكافآت التوكن بناءً على نسبة تخزينهم لها.

حدث Kickstarter هو حدث إيردروب مجاني حصري لمحتفظي MX. طالما أنك تمتلك 5 MX على الأقل بشكل مستمر لمدة 24 ساعة، يمكنك المشاركة في جميع أحداث الإيردروب الجارية بنقرة واحدة على صفحة الحدث. كلما زاد عدد الأصدقاء المؤهلين الذين تدعوهم، زادت نسبة معاملك المقابل، مما يعني المزيد من مكافآت التوكن للمشاركة.

مع هذا التحديث، تقدم MEXC للمستخدمين معدلات عمولة إحالة أعلى، مما يشجع المستخدمين بشكل أكبر على دعوة الأصدقاء والمشاركة في أنشطة المنصة. سواء كنت تكسب عمولات عن طريق إحالة الأصدقاء أو الانضمام إلى أحداث مرتبطة بالتوكن لمشاريع شهيرة، يمكنك الاستمتاع بمزيد من المكافآت أثناء التداول. اتخذ إجراءً الآن! ادعُ أصدقاءك للانضمام إلى MEXC وابدأ رحلة التداول معًا!

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.

