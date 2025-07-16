پروتکل Unite: نسل بعدی راه حل بلاک چین بازی موبایلی لایه 3









پروتکل یونایت ( Unite ) یک راهحل بلاک چینی لایه 3 است که به طور خاص برای بازی های موبایلی در بازار انبوه طراحی شده است و در پی تغییر چشم انداز بازی های Web3 در دنیای موبایل می باشد. این پروتکل با ترکیب امنیت و تمرکززدایی شبکه های L1 و L2 و همچنین سرعت و کارایی بینظیر لایه 3، بستری بهینه و پیشرفته برای توسعه دهندگان بازی فراهم می آورد تا از تجربیات بازی های همه جانبه و مقیاس پذیر پشتیبانی کرده و در عین حال امکانات بازی های بلاک چینی را به افق های جدیدی برساند.





یونایت ( Unite ) با تمرکز بر تقویت تجربه بازیکنان از طریق ویژگی های کسب درآمد درون بازی، به ارائه راهحلهای جامع لایه 3 که بلاکچین، مشتری و اکوسیستم را به طور کامل پوشش میدهد، پرداخته و در عین حال با ایجاد یک زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePin) بر اساس میلیاردها دستگاه موبایل فعال روزانه در سراسر جهان، انقلابی در دنیای بازیهای بلاکچینی ایجاد میکند.





بهعنوان یک زنجیره L3 تخصصی، یونایت از فناوری پیشرفته Optimistic Rollup بهرهبرده تا مقیاس پذیری فوق العاده، تایید تراکنش های نزدیک به آنی و هزینههای گاز بسیار پایین را برای کاربران و توسعهدهندگان فراهم سازد. هزینههای گاز بهینه و محدودیت های قرارداد، همراه با سازگاری با EVM، به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که در عین اتصال یکپارچه به شبکههای غیرمتمرکز، دنیای بازی های پیچیده و غنی بسازند. با فلسفه طراحی مبتنی بر موبایل و معماری فنی پیشرفته، یونایت قرار است آینده بازیهای Web3 در دنیای موبایل را بازتعریف کرده و تجربه ای بینظیر از بازی را به بازیکنان سراسر جهان ارائه دهد.









شبکه اصلی Unite بر روی زنجیره Base ساخته شده است و یک بلاک چین لایه 3 با کارایی بالا است که برای مدیریت حجم بالای تراکنش ها، هزینه های گاز به طور چشمگیری پایین و امنیت قوی طراحی شده است. این پلتفرم راه حل نوینی را برای لایه 3 نسل آینده فراهم می آورد که به ویژه برای بازیهای موبایلی در بازار انبوه و با هدف ارتقاء تجربههای بلاک چینی در دنیای موبایل طراحی شده است.





شبکه اصلی Unite با قابلیت مقیاس پذیری فوق العادهاش، راهحلی ایدهآل برای dApp هایی است که نیاز به تعاملات مکرر دارند، مانند بازی های موبایل با دهها میلیون کاربر فعال روزانه. این توانمندی ها پایهگذار نسل بعدی نوآوریها در صنعت بازی های بلاکچینی خواهد بود.





ویژگیهای برجسته:

کارمزد گاز بسیار پایین : تنها 21000 وی (تقریباً 0.000000000084 دلار در هر تراکنش).

مشارکتهای استراتژیک: Unite L3 با همکاریهای استراتژیک با Alchemy و Syndicate، بخشی از جامعه Metabased است که در Arbitrum Orbit ساخته شده است. با استفاده از Metabased Sequencer، Unite قادر به مقیاسپذیری نامحدود است و از بازیهای نامحدود پشتیبانی میکند. این ویژگی اطمینان میدهد که هر بازی، هنگام تعامل با Unite Mainnet و شرکای درون جامعه Metabased، عملکردی بینظیر و کارآمد خواهد داشت.









توکن UNITE توکن بومی بلاک چین Unite و هسته اکوسیستم بازی موبایل Unite است. مجموع عرضه توکن های UNITE 30 میلیارد است، با جزئیات توزیع زیر:





دسته بندی تخصیص جزئیات توسعه جامعه 30% مقدار 30 درصد از توکن ها به توسعه جامعه اختصاص داده می شود تا اطمینان حاصل شود که اکوسیستم Unite سرزنده، جذاب و فراگیر باقی می ماند. این صندوق ها از ابتکارات مختلفی مانند رویدادهای اجتماعی، توکن ایردراپ ها و کمپین های بازاریابی حمایت می کنند که برای جذب کاربران جدید و تقویت حس تعلق در بین اعضای فعلی ضروری هستند. اکوسیستم 25% توکن های تعیین شده برای اکوسیستم از توسعه و گسترش پلتفرم Unite از جمله مشارکت، ادغام و همکاری با پروژه های دیگر در فضای Web3 پشتیبانی می کنند. این بودجه تضمین میکند که Unite در خط مقدم نوآوری باقی میماند و از مزیت اکوسیستم غیرمتمرکز گستردهتر برای ارائه ارزش مستمر به کاربران استفاده میکند. سرمایه گذاران 20% مقدار 20 درصد از توکن ها به سرمایه گذارانی که از چشم انداز و توسعه Unite حمایت می کنند، اختصاص می یابد. این تخصیص منابع لازم را برای رشد و گسترش مستمر پروژه فراهم می کند و پایداری بلند مدت آن را تضمین می کند. تیم 19.9% تخصیص تیم کار سخت و فداکاری اعضای تیم پروژه را به رسمیت می شناسد. این بودجه به تیم انگیزه می دهد تا به نوآوری و توسعه در اکوسیستم Unite ادامه دهد و تضمین کند که این پلتفرم در فضای بازی Web3 که به سرعت در حال توسعه است رقابتی باقی می ماند و کاربر محور می ماند. اندوخته خزانه داری 5.1% اندوخته خزانه داری به عنوان صندوق ذخیره یونیت عمل می کند و در صورت نوسانات بازار یا شرایط پیش بینی نشده انعطاف پذیری و ثبات را فراهم می کند. این وجوه از اهداف بلندمدت مانند تحقیق و توسعه، بهبود زیرساخت ها و سرمایه گذاری های استراتژیک حمایت خواهند کرد.













سلب مسئولیت: این مطالب توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید، زیرا مسئولیت تمام اقدامات سرمایه گذاری تنها بر عهده کاربر است.