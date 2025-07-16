پروتکل Unite: نسل بعدی راه حل بلاک چین بازی موبایلی لایه 3

دسته بندی
تخصیص
جزئیات
توسعه جامعه
30%
مقدار 30 درصد از توکن ها به توسعه جامعه اختصاص داده می شود تا اطمینان حاصل شود که اکوسیستم Unite سرزنده، جذاب و فراگیر باقی می ماند. این صندوق ها از ابتکارات مختلفی مانند رویدادهای اجتماعی، توکن ایردراپ ها و کمپین های بازاریابی حمایت می کنند که برای جذب کاربران جدید و تقویت حس تعلق در بین اعضای فعلی ضروری هستند.
اکوسیستم
25%
توکن های تعیین شده برای اکوسیستم از توسعه و گسترش پلتفرم Unite از جمله مشارکت، ادغام و همکاری با پروژه های دیگر در فضای Web3 پشتیبانی می کنند. این بودجه تضمین میکند که Unite در خط مقدم نوآوری باقی میماند و از مزیت اکوسیستم غیرمتمرکز گستردهتر برای ارائه ارزش مستمر به کاربران استفاده میکند.
سرمایه گذاران
20%
مقدار 20 درصد از توکن ها به سرمایه گذارانی که از چشم انداز و توسعه Unite حمایت می کنند، اختصاص می یابد. این تخصیص منابع لازم را برای رشد و گسترش مستمر پروژه فراهم می کند و پایداری بلند مدت آن را تضمین می کند.
تیم
19.9%
تخصیص تیم کار سخت و فداکاری اعضای تیم پروژه را به رسمیت می شناسد. این بودجه به تیم انگیزه می دهد تا به نوآوری و توسعه در اکوسیستم Unite ادامه دهد و تضمین کند که این پلتفرم در فضای بازی Web3 که به سرعت در حال توسعه است رقابتی باقی می ماند و کاربر محور می ماند.
اندوخته خزانه داری
5.1%
اندوخته خزانه داری به عنوان صندوق ذخیره یونیت عمل می کند و در صورت نوسانات بازار یا شرایط پیش بینی نشده انعطاف پذیری و ثبات را فراهم می کند. این وجوه از اهداف بلندمدت مانند تحقیق و توسعه، بهبود زیرساخت ها و سرمایه گذاری های استراتژیک حمایت خواهند کرد.
