Know Your Customer (KYC) یک فرآیند تأیید اجباری است که توسط مؤسسات مالی، از جمله MEXC، برای تأیید هویت کاربران خود اجرا می‌شود. در بازار رمزارزی که به سرعت در حال تغییر است، KYC به عنوان یک محافظ بحرانی در برابر جرائم مالی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریستی و کلاهبرداری عمل می‌کند. برای معامله‌گران FAT و دیگر دارایی‌های دیجیتال، KYC به یک مرحله ضروری قبل از استفاده از تمامی قابلیت‌های پلتفرم تبدیل شده است. اجرای رویه‌های KYC عمدتاً تحت تأثیر استانداردهای نظارتی بین‌المللی مانند توصیه‌های FATF و مقررات مالی محلی است که از صرافی‌های رمزارزی می‌خواهند همان سطح انطباق را که در مؤسسات مالی سنتی وجود دارد، حفظ کنند. همان‌طور که FAT از زمان انتشارش به محبوبیت بیشتری دست یافته است، صرافی‌هایی که این توکن را لیست می‌کنند باید به الزامات انطباقی سخت‌گیرانه‌تری، به‌ویژه در مناطقی با مقررات جامع رمزارزی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سنگاپور و ژاپن، پایبند باشند.

برای معامله‌گران FAT به طور خاص، تأیید هویت KYC مستقیماً بر توانایی معامله، محدودیت‌های برداشت و دسترسی به برخی از ویژگی‌های پلتفرم مانند پاداش‌های سهام‌گذاری، ایردراپ‌ها و مسابقات معاملاتی تأثیر می‌گذارد. اگرچه برخی از معامله‌گران ممکن است KYC را یک مشکل تلقی کنند، درک اهمیت آن در منظر کلی نظارتی برای هر کسی که جدی‌وار به معامله FAT یا دیگر رمزارزها علاقه‌مند است، ضروری است.

هنگام معامله FAT در صرافی‌های تحت نظارت، کاربران معمولاً باید یک شناسه تصویری معتبر صادر شده توسط دولت (پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ملی)، اثبات آدرس (قبض خدمات عمومی، گزارش بانکی صادر شده در 3 تا 6 ماه گذشته) و در برخی موارد، یک سلفی با نگه داشتن شناسه خود همراه با یادداشتی دست‌نویس که تاریخ و نام پلتفرم را ذکر می‌کند، ارائه دهند. این الزامات KYC برای معاملات FAT اطمینان می‌دهد که با قوانین ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) انطباق داشته باشند و محیطی امن برای معامله ایجاد کنند.

اکثر پلتفرم‌های ارائه‌دهنده معاملات FAT سطوح مختلف تأیید هویت را پیاده‌سازی می‌کنند که هر کدام امتیازات خاصی دارند. به عنوان مثال، در MEXC، تأیید هویت اولیه اجازه واریز رمزارزها و معاملات محدود را می‌دهد، در حالی که تأیید هویت پیشرفته حدود بالاتری برای برداشت روزانه و دسترسی به جفت‌های معاملاتی و ویژگی‌های بیشتر FAT فراهم می‌کند. برای معامله‌گران نهادی FAT، سطح تأیید هویت شرکتی اضافی ممکن است مورد نیاز باشد که شامل اسناد ثبت شرکت و اثبات اختیارات برای مدیر حساب است.

استانداردهای صنعت برای تأیید هویت در صرافی‌های رمزارزی به طور مداوم در حال تکامل هستند و پلتفرم‌های پیشرو اکنون از شناسایی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، تشخیص حضور زنده و بررسی اصالت اسناد برای اعتبارسنجی هویت کاربران استفاده می‌کنند. این پیشرفت‌های فناورانه به طور قابل توجهی کارایی و دقت رویه‌های KYC برای معامله‌گران FAT را بهبود بخشیده‌اند و زمان تأیید را از روزها یا هفته‌ها به ساعت‌ها یا حتی دقیقه‌ها کاهش داده‌اند.

فرآیند تأیید هویت KYC معمول برای معامله FAT با ایجاد حساب در صرافی انتخابی شما شروع می‌شود، سپس به بخش تأیید هویت یا بخش هویت در تنظیمات حساب خود مراجعه می‌کنید. از آنجا، کاربران باید کشور محل اقامت خود را انتخاب کنند که الزامات انطباق خاصی را که باید برآورده کنند تعیین می‌کند. بعد از آن می‌توانند اسناد مورد نیاز را از طریق رابط امن پلتفرم آپلود کنند و در نهایت منتظر تأیید تأیید هویت بمانند تا به تمامی ویژگی‌های معاملاتی FAT دسترسی پیدا کنند.

در MEXC، فرآیند برای معامله FAT از یک سیستم تأیید دو سطحی بهینه‌شده پیروی می‌کند. برای تأیید سطح 1، کاربران فقط نیاز به ارائه نام کامل، کشور محل اقامت و گذراندن تأیید چهره پایه دارند. این دسترسی فوری به واریز رمزارزها و معاملات با محدودیت برداشت روزانه محدود می‌دهد. برای تأیید سطح 2 که کارکرد کامل پلتفرم از جمله محدودیت‌های برداشت بالاتر را فعال می‌کند، کاربران باید عکس واضحی از شناسه صادر شده توسط دولت ارائه دهند و تأیید چهره‌ای که با عکس شناسه آنها مطابقت دارد را کامل کنند. پلتفرم MEXC برای بیشتر کشورها از پاسپورت، شناسه ملی و گواهینامه رانندگی پشتیبانی می‌کند.

زمان‌های تأیید بسته به پلتفرم و حجم کاربر متفاوت است، اما اکثر صرافی‌های پردازش معاملات FAT تأیید اولیه را در عرض 10 تا 30 دقیقه زمانی که سیستم‌های خودکار به خوبی عمل می‌کنند، تکمیل می‌کنند. تأیید پیشرفته معمولاً 1 تا 3 روز کاری طول می‌کشد که بستگی به وضوح اسناد ارسالی، حجم صف تأیید فعلی و هرگونه بررسی امنیتی اضافی که در طول فرآیند بررسی فعال می‌شود دارد. در دوره‌های با حجم بالا، مانند راه‌اندازی توکن‌های اصلی یا حرکت‌های بازار، تأیید ممکن است طولانی‌تر شود، بنابراین تکمیل KYC خیلی قبل از برنامه‌ریزی برای معامله مقادیر زیادی FAT توصیه می‌شود.

تکمیل تأیید هویت KYC به معامله‌گران FAT حفاظت‌های امنیتی تقویت‌شده‌ای ارائه می‌دهد که به طور قابل توجهی خطر دسترسی غیرمجاز به حساب و فعالیت‌های تقلبی را کاهش می‌دهد. حساب‌های تأییدشده معمولاً به ویژگی‌های امنیتی اضافی مانند فهرست سفید کردن آدرس برداشت، گزینه‌های تأیید دو مرحله‌ای پیشرفته و پشتیبانی مشتری با اولویت برای رسیدگی به هرگونه نگرانی امنیتی دسترسی دارند. این حفاظت‌ها به ویژه زمانی ارزشمند هستند که معامله یا نگهداری مقادیر زیادی FAT که از زمان انتشارش نوسان قیمت قابل توجهی داشته است، انجام می‌شود.

کاربران تأییدشده از محدودیت‌های برداشت به طور قابل توجهی بالاتری برخوردار هستند و بیشتر پلتفرم‌ها حد روزانه را پس از تأیید کامل از چند صد دلار به ده‌ها یا صدها هزار دلار معادل افزایش می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران FAT تأییدشده KYC به معاملات حاشیه‌ای، قراردادهای آتی، فرصت‌های سهام‌گذاری و مشارکت در فروش توکن دسترسی پیدا می‌کنند که ممکن است برای کاربران تأییدنشده در دسترس نباشد. به طور خاص در MEXC، کاربران تأییدشده می‌توانند در رویدادهای Kickstarter و فعالیت‌های M-Day شرکت کنند که اغلب فرصت‌های انحصاری برای FAT و دیگر توکن‌ها ارائه می‌دهند. تکمیل الزامات KYC برای معاملات FAT اغلب یک پیش‌نیاز برای شرکت در ایردراپ‌ها، مسابقات معاملاتی و برنامه‌های وفاداری است که می‌تواند مزایای قابل توجهی برای معامله‌گران FAT فعال فراهم کند.

علاوه بر این، کاربران تأییدشده در یک محیط معاملاتی کاملاً انطباقی عمل می‌کنند که معرض مشکلات قانونی، توقیف حساب‌های بالقوه و محدودیت‌های معاملاتی غیرمنتظره که ممکن است توانایی آنها را برای مدیریت سرمایه‌گذاری FAT به طور موثر تحت تأثیر قرار دهد، کاهش می‌یابد.

نگرانی‌های حریم خصوصی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران FAT هستند که به فرآیند KYC نزدیک می‌شوند. مهم است که بدانید صرافی‌های معتبر پروتکل‌های حفاظت از داده‌های سختگیرانه‌ای را پیاده‌سازی می‌کنند که با استانداردهای جهانی حفاظت از داده‌ها مانند GDPR انطباق دارند. داده‌های تأیید هویت کاربر معمولاً رمزنگاری شده و جدا از داده‌های معاملاتی ذخیره می‌شوند و دسترسی به آنها محدود به پرسنل متخصص در انطباق است و نه کارکنان عمومی.

صرافی‌های پیشرو اطلاعات شخصی ارسال شده را از طریق رمزنگاری از ابتدا تا انتها، ذخیره‌سازی ابری امن با کنترل‌های دسترسی چندعاملی و بازرسی‌های امنیتی منظم توسط شرکت‌های مستقل امنیت سایبری محافظت می‌کنند. بسیاری از پلتفرم‌ها، از جمله MEXC، روش‌های کاهش داده پیشرفته‌ای را بکار گرفته‌اند که ذخیره اطلاعات حساس را فقط به مدت زمان قانونی محدود می‌کنند و در نتیجه میزان در معرض قرار گرفتن داده‌های شخصی معامله‌گران FAT را کاهش می‌دهند.

مشکلات تأیید رایج شامل رد شدن اسناد به دلیل کیفیت پایین تصویر، عدم تطابق نام بین اسناد ارسال شده و مشکلات تاریخ انقضا اسناد شناسایی است. این مشکلات معمولاً می‌توانند با ارسال مجدد تصاویر با رزولوشن بالاتر، ارائه اسناد پشتیبان اضافی یا تماس با پشتیبانی مشتری برای کمک به تأیید دستی حل شوند. برخی از کاربران همچنین با محدودیت‌های منطقه‌ای مواجه می‌شوند که ممکن است توانایی آنها را برای تکمیل سطوح مختلف تأیید بر اساس رابطه کشور محل اقامت آنها با چارچوب نظارتی صرافی محدود کند.

صنعت رمزارزی به طور مداوم در حال کار برای موازنه بین نگرانی‌های حریم خصوصی و انطباق نظارتی است و بسیاری از صرافی‌ها اکنون به دنبال فناوری اثبات دانایی صفر و دیگر راه‌حل‌های انطباقی حفظ حریم خصوصی هستند که ممکن است در نهایت میزان اطلاعات شخصی مورد نیاز را کاهش دهند در حالی که همچنان الزامات نظارتی را برآورده می‌کنند. در این مدت، معامله‌گران FAT باید به دقت سیاست‌های حریم خصوصی صرافی را بررسی کنند و استراتژی‌های معاملاتی متمرکز بر حریم خصوصی را در محدودیت‌های انطباق لازم در نظر بگیرند.

مسیریابی موفق الزامات KYC برای معاملات FAT یک مهارت ضروری برای معامله‌گران FAT در محیط رمزارزی تحت نظارت امروزی است. اگرچه فرآیند ممکن است در ابتدا سنگین به نظر برسد، درک هدف آن در جلوگیری از جرائم مالی و حفاظت از اکوسیستم گسترده‌تر کمک می‌کند تا این الزامات را در چشم‌انداز قرار دهید. با آماده کردن اسناد مناسب، انتخاب پلتفرم‌هایی با فرآیندهای تأیید کارآمد مانند MEXC و رسیدگی فوری به هرگونه مشکل تأیید، معامله‌گران می‌توانند به سرعت از این مرحله پیش‌نیاز عبور کنند و بر هدف اصلی خود تمرکز کنند: معامله مؤثر FAT و بهینه‌سازی سبد ارز دیجیتال خود.