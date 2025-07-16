شام كريپتويى ترامپ: نمايش سياسى يا قدرت نمايى در دنياى ارز ديجيتال؟

در تاريخ 22 مه 2025، رئيس جمهور ايالات متحده، دونالد ترامپ، شام ويژه اى با عنوان «شام كريپتویی» در باشكاه ملى گلف در ويرجينيا برگزار كرد كه بازتاب گسترده اى در جامعه رمزارزها داشت. اين رويداد به طور انحصارى براى 220 نفر از دارندگان اصلى توكن TRUMP برگزار شد و اين گردهمايي خصوصى به سرعت به نقطه تلاقى واشنگتن، وال استريت و دنياى پيوند هاى فزاينده ميان رمزارز و سياست را به نمايش گذاشت و همزمان بحث هاى گسترده اى در زمينه اخلاقى و حقوقى برانگيخت.









گزارش شده است كه اين شام به صورت مشترك توسط شركت هاى CIC Digital LLC و Fight Fight Fight LLC، هر دو وابسته به خانواده ترامپ، برگزار شده است. اين رويداد به عنوان «انحصارى ترين دعوت نامه در جهان» تبليغ شد و به شركت كنندگان فرصتى نادر براى شنيدن سخنان رئيس جمهور ترامپ درباره آينده رمزارزها ارائه داد.





شرط ورود كاملاً واضح بود: تنها 220 نفر از بزرك ترين دارندگان رسمى ميم كوين ترامپ , (Official Trump (TRUMP، اجازه حضور داشتند. به طور ميانگين، هر مهمان حدود 1.78 ميليون دلار TRUMP صرف كرد تا واجد شرايط شود. بزرگ ترين كيف پول گزارش شده است كه نزديك به 40 ميليون دلار سرمايه گذارى كرده بود. در واقع، اين يك جنگ مزايده براى نشستن بر سر ميز نخبگان رمزارز بود.





اگرچه هزينه بليت به دلار دريافت نشد، اين مدل عملاً با معرفى يك الگوى سه جانبه جديد شامل دسترسى مبتنى بر توكن، مكانيزم تورم قيمت و ديده شدن ويروسى، قوانين سنتى جمع آورى كمك هاى مالى سياسى را دور زد.









بر اساس گزارشهاى شاهدان عينى از The Wall Street Journal و BlockBeats، اين شام طبق يک الگوى سنتى بازاريابى انحصارى و پشت درهاى بسته برگزار شد: ابتدا ترامپ با 25 نفر از بزرگ ترين دارندگان توكن جلسه خصوصى داشت و سپس سخنرانى عمومى براى تمامى شركت كنندگان ارائه داد.





سخنرانى او واضح و متمركز بود و نكات كليدى آن شامل موارد زير بود:





تعهد به «پايان دادن به سركوب ارز ديجيتال توسط دولت بايدن»

موضع قوى مبنى براينكه «Web3 بخشى حياتى از استراتثى ملى آمريكا است»





ليست مهمانان شامل مديران ارشد سرمايه گذاران خطر پذير بلاک جين، نمايندگانى از پلتفرم هاى معاملاتى، هنرمندان NFT و حتى ستاره JaVale McGee ،NBA بود كه نشان دهنده همگرايى رو به رشد سرمايه هاى اصلى با دنياى ارز ديجيتال است.









توكن TRUMP يك ميم كوين مبتنى بر جامعه نيست! بلكه مستقيماً توسط تيم خود دونالد ترامب صادر و كنترل مى شود.

شركت هاى سازمان دهنده، CIC Digital LLC و Fight Fight Fight LLC، هر دو عملاً تحت كنترل خانواده ترامپ هستند و بابت هر تراكنش توكن، 1 تا 2 درصد كارمزد دريافت مى كنند. داده هاى درون زنجيره اى نشان مى دهد كه تنها در ماه گذشته، تيم ترامپ بيش از 2 ميليون دلار فقط از اين كارمزدها برداشت كرده است.

موضوع جنجال برانگيزتر اين است كه خانواده ترامپ احتمالاً هنوز بيش از %80 از عرضه در كَردش توكن را در اختيار دارند، كه يک چرخه بسته ايجاد مى كند كه در آن قيمت توكن نفوذ سياسى را افزايش مى دهد و اين نفوذ به نوبه خود قدرت جمع آورى كمک هاى مالى را بيشتر مى كند. منتقدان معتقدند اين فقط يك نسخه پيشرفته از جلو زدن در بازار ارز ديجيتال نيست، بلكه ممكن است در عمل رشوه خوارى يا نقض قوانين مالى كميين هاى انتخاباتي باشد، طبق نظر چندين قانون گذار آمريكايي.









در حالى كه جامعه ارز ديجيتال درباره اينكه آيا ادغام سياست و توكن ها مى تواند باعث شروع یک روند صعودى جديد شود يا خير بحث مى كند، دموكرات ها پيش دستى كرده و واكنش نشان داده اند.





سناتور آمريكايي كريس مورفى و ديكران رسماً از وزارت دادگسترى خواسته اند تا درباره توكن TRUMP و رويداد شام كريپتويي تحقيق كند، با نگرانى هايى كه شامل موارد زير است:





احتمال نقض قانون فدرال مبارزه با رشوه خوارى

دور زدن محدوديت ها وقوانين افشاى كمک هاى مالى سياسى

ريسك دريافت كمک هاى خارجى به صورت دارايى هاى رمزارزى كه ممكن است بند حقوق و مزاياى خارجى را نقض كند





شايان ذكر است كه فهرست كامل مهمانان اين رويداد هرگز به صورت عمومى منتشر نشد كه اين موضوع حدس و گمان ها درباره پول شويى مبتنى بر رمزارز، لابى گرى ينهان و معاملات پشت يرده سياسى را تقويت كرده است.









با وجود جنجال هاى شديد، بازارها به طور مستقيم واكنش نشان دادند: توكن TRUMP حدود رويداد 60% رشد كرد و حجم معاملات 24 ساعته آن بيش از 200 ميليون دلار شد، كه آن را در ميان سه ميم كوين برتر جهان قرار داد.





نكته مهم تر اين است كه اين رويداد باعث ايجاد يک روند صعودى گسترده تر در ميم كوين هاى سياسى شد، از جمله:





بادن BODEN (با تم بايدن) با رشد %35

توكن هاى (KAMA (Simpson Harris و (.RFK (Robert F. Kennedy Jr نيز افزايش هاى كوتاه مدت داشتند

موجى از NFT هاى با تم سياسى ارزش خود را ظرف يک شب دو برابر كردند





آيا اين نقطه عطفى است كه ميم كوين ها از روايت هاى بى معنى به ابزارهاى سياسى تبديل مى شوند؟ بازار و نهادهاى نظارتى ممكن است به زودى با یک الگوى جديد مواجه شوند.









از ديدكاه تخصصى، شام كريپتويى ترامپ نقطه عطفى بود كه از آزمايش هاى غيرمتمركز به بسيج سياسى فوق متمركز منتقل شد. اين رويداد هم تخريب نظام مالى سنتى كمپين هاى انتخاباتى بود و هم نمايشى از مناطق خاكسترى صنعت كريپتو. چه از ترامپ حمايت كنيد يا نه، اين تقاطع بلاك جين و انتخابات رياست جمهورى پرسش هاى مهمى را مطرح مى كند:





آيا فناورى بلاك جين ابزارى براى غيرمتمركز كردن قدرت است يا صرفاً روشى جديد براى تمركز آن؟

وقتى نكهدارى توكن برابر با نكَهدارى قدرت شود، آيا سيستم هاى بدون اعتماد مى توانند از تبديل شدن به سيستم هاى «اعتماد به يك فرد» جلوكَيرى كنند؟

بدون وجود قوانين جهانى شفاف، آيا Web3 به ابزار استخراج فوق العاده اى براى سياستمداران تبديل خواهد شد؟





اين فقط نمايشى از ترامپ نبود! آينده اى بود كه مسير احتمالى فضاى كريپتو را نشان می داد.





از بازارها تا سياست، Web3 در حال بازتعريف است: آيا هنوز ظرفى براى غيرمتمركزسازى است يا صرفاً صحنهاى ديگر براى بازى هاى قدرت؟ شام كريپتويي ترامپ پايان داستان نيست؛ بلكه هشدارى است. وقتى فناورى سياسى مى شود، بايد به سؤال اصلى كريپتو بازكرديم: به چه كسى اعتماد داريم؟



