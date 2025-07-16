در تاریخ 6 نوامبر، بر اساس داده های لحظه ای انتخابات از فاکس نیوز، ترامپ با کسب 67,121,735 رأی در مقابل 62,142,405 رأی از هریس، 277 رأی الکترال را بهدست آورد و بیشتر از حد نصاب 270 رأی مورد نیاز برای پیروزی را کسب کرد، و بدین ترتیب انتخابات ریاستجمهوری 2024 ایالات متحده را به نام خود رقم زد.





با اعلام نتایج انتخابات ایالات متحده، صنعت کریپتو با موجی جدید از اشتیاق و انرژی دوباره به حرکت درآمده است. اما تمرکز این موج نه خود انتخابات، بلکه این واقعیت است که ترامپ به اولین رئیسجمهور تاریخ ایالات متحده تبدیل شده که موضعی بسیار مثبت نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. انتخاب او بدون شک فرصتهای جدیدی برای توسعه و امکانات بیپایانی برای صنعت ارز دیجیتال به ارمغان میآورد.









بر اساس دادههای رسمی MEXC، بیتکوین از مرز 75,000 دلار عبور کرد و به اوج 75,404 دلار رسید، که بالاتر از رکورد قبلی در همان روز با رقم 73,798 دلار که در 14 مارس ثبت شده بود، قرار گرفت.









در همین حال، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است که ارتباط نزدیکی با نتایج انتخابات دارد. نه تنها بیتکوین رشد چشمگیری داشته، بلکه کوینهای میم با تم ترامپ و ماسک نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند. بهطور خاص، کوینهای میم با تم ترامپ مانند TRUMP $ که تعداد دارندگان آن در حال افزایش است، همراه با $ FIGHT و $ MAGAA و $MVP شاهد رشد چشمگیری بودهاند. در همین حال، کوینهای میم با تم ماسک مانند DOGE $ و $ MASK PNUT $ و PEOPLE $ نیز به شدت افزایش یافتهاند، که باعث افزایش بیشتر هیجان کلی بازار شده است.





در مقابل، کوینهای میم با تم هریس، مانند KAMA $، با کاهشهای قابل توجهی مواجه شدهاند و این موضوع باعث ایجاد تفاوت شدید در عملکرد کوینهای میم با تم ترامپ و ماسک پس از اعلام نتایج انتخابات شده است.





برای پیروزی در این انتخابات، ترامپ با اشتیاق به جامعه ارز دیجیتال نزدیک شد و حتی خود را به عنوان یک حامی بیتکوین معرفی کرد. در کنفرانس Bitcoin 2024 که در ژوئیه در نشویل برگزار شد، او سخنرانی تقریباً یک ساعتهای ایراد کرد و چندین وعده مهم در راستای حمایت از صنعت ارز دیجیتال داد:





تعهد به پایان دادن به مقررات خصمانه علیه صنعت ارز دیجیتال.

وعده به حفاظت از حق استخراج بیتکوین و اجازه دادن به آمریکاییها برای نگهداری خودکار داراییهای دیجیتال.

تعهد به آزادی راس اولبریخت، فردی که به دلیل ایجاد بازار دارکنت جاده ابریشم محکوم شده است.

قول به جلوگیری از دسترسی سناتور الیزابت وارن (که مقررات سختگیرانهای برای ارز دیجیتال پیشنهاد کرده) و متحدان او به بیتکوینداران.

وعده به تعویض رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) گری گنسلر در روز اول ریاستجمهوری.

ایجاد یک ذخیره بیتکوین ملی بدون فروش داراییهای آن.

تعهد به تشکیل یک کمیته مشورتی بیتکوین.

مخالفت با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs).





این وعدهها نشاندهنده تمایل ترامپ برای حمایت از صنعت ارز دیجیتال و محدود کردن مداخلات دولتی است، اما باید دید که آیا او قادر خواهد بود به این اهداف در صورت ورود به کاخ سفید دست یابد.









از منظر سیاستگذاری و احساسات بازار، انتخاب ترامپ میتواند تغییرات مثبتی را برای صنعت ارز دیجیتال به همراه داشته باشد. در طول کمپین انتخاباتی خود، ترامپ بارها حمایت خود را از ارزهای دیجیتال اعلام کرد و وعده داد که سیاستهایی را به نفع این بخش به پیش خواهد برد. اگر پیشنهادات سیاستی او به واقعیت بپیوندند، صنعت ارز دیجیتال ممکن است شاهد یک محیط نظارتی آرامتر و حمایتیتر باشد. این امر میتواند اعتماد سرمایهگذاران به ارزهای دیجیتال را تقویت کرده، احساسات بازار را بهبود بخشیده و رونق بیشتری به بازار کریپتو بیاورد.





علاوه بر این، از دیدگاه توسعه صنعت، انتخاب ترامپ میتواند فرصتها و چالشهای جدیدی ایجاد کند. از یک سو، سیاستهای او ممکن است موجب تشویق نوآوری و پیشرفتهای فناورانه در فضای ارز دیجیتال شود و رشد بیتکوین و فناوری بلاکچین را تسهیل کند. از سوی دیگر، انتخاب او ممکن است خطرات و چالشهایی را نیز به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، اگر سیاستهای او به مرحله اجرا نرسند یا با مخالفتهایی روبهرو شوند، بازار ارز دیجیتال ممکن است تحت تأثیر منفی قرار گیرد. علاوه بر این، صنعت ارز دیجیتال ممکن است نیاز داشته باشد تا به ابهامات موجود در سیاستهای نظارتی و رقابتهای فزاینده بازار پاسخ دهد.









در میان هیجان انتخاباتی ایالات متحده، MEXC به پلتفرم مورد علاقه بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل شده است، به دلیل قابلیتهای فنی قوی، تنوع جفتهای معاملاتی گسترده، و خدمات مشتریان عالی. MEXC جفتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیتکوین را ارائه میدهد و همچنین کوینهای میم با تم ترامپ، مانند TRUMP $ و FIGHT $، را لیست کرده است که به سرمایهگذاران گزینههای سرمایهگذاری متنوع و تجربه معاملاتی روانی را ارائه میدهد.





با ورود ترامپ به کاخ سفید به عنوان اولین "رئیسجمهور ارز دیجیتال"، صنعت ارز دیجیتال در آستانه رشد گستردهای است. MEXC به عنوان یک همراه قوی برای سرمایهگذاران ادامه خواهد داد و کاربران را در هر گام و دستاوردی در دنیای کریپتو همراهی خواهد کرد. چه شما دارنده ارزهای دیجیتال سنتی مانند بیتکوین باشید یا در جستجوی کوینهای داغ نوظهور مانند کوینهای میم با تم ترامپ، MEXC خدمات جامع و حرفهای ارائه میدهد تا به سرمایهگذاران کمک کند فرصتها را شکار کرده و رشد ثروت خود را در بازار ارز دیجیتال تحقق بخشند.



