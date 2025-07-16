کشورهای برتر دوستدار ارز دیجیتال در سال 2024: مرکز بعدی ارز دیجیتال کجا خواهد بود؟

مقدمه

با توسعه سریع ارز دیجیتال و فناوری بلاکچین، کشورهای بیشتری در حال شناخت فرصتهای بینظیر این صنعت نوظهور هستند. به همین دلیل، آنها چارچوبهای نظارتی خود را تنظیم میکنند و فعالانه به جذب شرکت ها و استارتاپ های حوزه ارز دیجیتال میپردازند. در سال 2024، صنعت جهانی ارز دیجیتال در حال شکوفایی است و لیست کشورهای دوستدار ارز دیجیتال به سرعت در حال گسترش است. برای کسب مزیت رقابتی در این بازار پرشتاب، کشورها در تلاشاند با سیاستهای خاص و شرایط مطلوب، متخصصان و سرمایهگذاران جهانی حوزه ارز دیجیتال را جذب کنند. در این بستر، ارز دیجیتال نهتنها چشمانداز سرمایه گذاری و دارایی های دیجیتال را بازتعریف کرده، بلکه بهطور قابل توجهی نوآوری تکنولوژیک و رشد اقتصادی منطقهای را تقویت میکند.





طبق آخرین تحقیقات SocialCapitalMarkets، سوئیس و سنگاپور مدت هاست به عنوان کشورهای پیشرو در پذیرش ارز دیجیتال شناخته میشوند. در سالهای اخیر، استونی، مالتا و امارات نیز پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه داشتهاند. با تجزیه و تحلیل عمیق سیاستهای نظارتی، چارچوبهای مالیاتی و محیط کسبوکار، 10 کشور برتر دوستدار ارز دیجیتال در سال 2024 انتخاب شدهاند. این کشورها با سیاستهای باز، سیستمهای مالیاتی مناسب و محیط کسبوکار نوآورانه، به مقصدهای ایدهآلی برای شرکتها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال تبدیل شدهاند.













دبی به دلیل سیاستهای نظارتی شفاف و مزایای مالیاتی خود به برترین مقصد برای شرکتهای ارز دیجیتالی تبدیل شده است. به عنوان عضوی از گروه G20، مرکز چند کالایی دبی (DMCC) و سازمان تنظیم داراییهای مجازی (VARA) محیطی پایدار و حمایتی برای کسبوکارهای ارز دیجیتال فراهم میکنند. یکی از ویژگیهای جذاب برای شرکتهای ارز دیجیتال این است که دبی مالیات بر سود سرمایه وضع نمیکند و مالیات شرکتها تنها 9% است. در حال حاضر، دبی میزبان بیش از 550 شرکت ارز دیجیتال ثبتشده است و جایگاه خود را به عنوان پیشرو در بازار جهانی ارز دیجیتال تثبیت کرده است.





ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی مرکز چندمنظوره کالاهای دبی (DMCC) و سازمان خدمات مالی دبی (DFSA) شفافیت قانونی شفاف و بسیار حمایتی مالیات بر سود سرمایه هیچ کدام مالیات شرکتی 9% بر درآمد مشمول مالیات بالاتر از 375,000 درهم امارات تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 550+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 79/100

سیاست های ارز دیجیتال سوئیس بهویژه در زوگ، که به عنوان "دره ارز دیجیتال" جهانی شناخته میشود، بسیار دوستانه هستند. سوئیس از سال 2018 چشمانداز تبدیل شدن به "ملت ارز دیجیتال" را مطرح کرد. سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) چارچوب نظارتی شفاف و حمایتی برای شرکتهای ارز دیجیتال فراهم میکند. نرخ مالیات بلندمدت بر سود سرمایه در سوئیس تنها 7.8% است و نرخهای مالیات شرکتی انعطافپذیر از 12% تا 21% متغیر است، که این کشور را به بهشتی برای کارآفرینان ارز دیجیتال تبدیل کرده است. امروزه بیش از 900 شرکت ارز دیجیتال در سوئیس تأسیس شدهاند.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 خیر چارچوب نظارتی مؤسسه نظارت بر بازارهای مالی سوئیس (FINMA) شفافیت قانونی شفاف و بسیار حمایتی، بهویژه در منطقه زوگ مالیات بر سود سرمایه 7.8% مالیات شرکتی 12% - 21% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 900+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 74.5/100

کره جنوبی نقش فزایندهای در صنعت ارز دیجیتال، بهویژه در منطقه شرق آسیا، ایفا میکند. اگرچه اجرای مالیات بر سود سرمایه به تأخیر افتاده است، کره جنوبی از قبل یک چارچوب قانونی در حال بهبود برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. بیش از 376 شرکت ارز دیجیتال اکنون در کره جنوبی ثبت شدهاند و با پشتیبانی سازمان اطلاعات مالی کره (KFIU) و کمیسیون خدمات مالی (FSC) مواجه هستند. با ادامه رشد سریع صنعت ارز دیجیتال، کره جنوبی بدون شک یک نیروی قوی در بازار جهانی ارز دیجیتال خواهد بود.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) تحت کمیسیون خدمات مالی (FSC) شفافیت قانونی بهطور تدریجی در حال بهبود مالیات بر سود سرمایه اجرای آن به تعویق افتاده است (0%) مالیات شرکتی به تأخیر افتاده تا 2025 تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 376+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 73.5/100

سنگاپور فرصت های فوقالعادهای برای کسب و کارهای ارز دیجیتال فراهم میکند، به لطف محیط تجاری قوی و حمایت دولت. سازمان پولی سنگاپور (MAS) سیاستهای نظارتی واضحی برای شرکتهای ارز دیجیتال ارائه میدهد و عدم وجود مالیات بر سود سرمایه، به همراه نرخ مالیات شرکتی 17%، بسیاری از کسبوکارها و سرمایهگذاران را جذب میکند. سنگاپور همچنین سرمایهگذاری قابل توجهی در تحقیق و توسعه فناوری بلاکچین دریافت میکند که موقعیت غالب آن را در بازار ارز دیجیتال جنوبشرقی آسیا تقویت میکند.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی مرکز پولی سنگاپور (MAS) شفافیت قانونی شفاف و بسیار حمایتی مالیات بر سود سرمایه هیچ کدام مالیات شرکتی 17% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 100+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 72/100

ایالات متحده در راس پرداختهای ارز دیجیتال جهانی قرار دارد و بیش از 5,000 کسبوکار، ارز دیجیتال را به عنوان روش پرداخت قبول میکنند. اگرچه سیاستهای نظارتی در ایالتهای مختلف متفاوت است، شرکتهای ارز دیجیتال در ایالات متحده از شفافیت قانونی بالا و نرخهای مالیاتی نسبتاً پایین بهرهمند هستند. شرکتهای ارز دیجیتال به سرعت در ایالات متحده در حال رشد هستند و در حال حاضر بیش از 474 شرکت ارز دیجیتالی در این کشور ثبت شدهاند.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) شفافیت قانونی شفافیت در ایالتها متغیر است مالیات بر سود سرمایه متغیر در ایالتها (بیشتر 0%) مالیات شرکتی 21% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 474+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 71/100



استونی به دلیل زیرساختهای دیجیتال پیشرفته و چارچوب نظارتی سختگیرانه خود به سرعت به یکی از بازیگران مهم در صنعت ارز دیجیتال تبدیل شده است. اگرچه این کشور مقررات سختگیرانهای در مبارزه با پولشویی دارد، سیاستهای مالیاتی مطلوب آن همچنان برای کسبوکارهای ارز دیجیتال جذاب است. بدون مالیات بر سود سرمایه و با نرخ مالیات شرکتی 20%، استونی به مکانی ایدهآل برای شرکتهای ارز دیجیتال تبدیل شده و بیش از 1200 شرکت ارز دیجیتال ثبتشده را جذب کرده است.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 خیر چارچوب نظارتی مؤسسه نظارت مالی استونی (EFSA) شفافیت قانونی شفاف و بسیار حمایتی مالیات بر سود سرمایه 0% مالیات شرکتی 20% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 1,200+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 69.5/100

ایتالیا مدتهاست که از شرکتهای ارز دیجیتال استقبال میکند و موانع نظارتی قابل توجهی ایجاد نکرده است. با این حال، با فشار اخیر چارچوب MiCA اتحادیه اروپا، این کشور مقررات خود را در صنعت ارز دیجیتال تقویت کرده است. اگرچه نرخهای مالیاتی نسبتاً بالا هستند (26% مالیات بر سود سرمایه و 24% مالیات شرکتی)، حمایت ایتالیا از شرکتهای ارز دیجیتال آن را به بازاری مهم برای کسبوکارهای ارز دیجیتال در اروپا تبدیل کرده است.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی وزارت اقتصاد و دارایی (MEF) و کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایتالیا (CONSOB) شفافیت قانونی شفاف اما هنوز در حال توسعه مالیات بر سود سرمایه 26% مالیات شرکتی 24% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 73+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 68/100

پذیرش ارز دیجیتال در روسیه به تدریج در حال افزایش است و این کشور سیاستهای مالیاتی مناسبی را برای جذب شرکتهای ارز دیجیتالی اتخاذ کرده است. با اینکه محیط نظارتی نسبتاً سختگیرانه است، روسیه مالیات بر سود سرمایه ندارد و نرخ مالیات شرکتی ثابتاً 20% است. با بیش از 500 کسبوکار که پرداختهای ارز دیجیتال را قبول میکنند، روسیه به منطقهای محبوب برای معاملات ارز دیجیتال تبدیل شده است.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی بانک مرکزی روسیه (CBR) شفافیت قانونی شفاف اما بسیار محدودکننده مالیات بر سود سرمایه هیچ کدام مالیات شرکتی 20% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 70+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 67/100

آلمان یکی از بازیگران اصلی بازار ارز دیجیتال اروپا است. با وجود نرخهای مالیاتی نسبتاً بالا، چارچوب قانونی شفاف و محیط نظارتی حمایتی، بسیاری از کسبوکارها را جذب کرده است. دولت آلمان برای سود سرمایه بلندمدت حاصل از نگهداری ارز دیجیتال مالیاتی اعمال نمیکند و نرخ مالیات بر درآمد شرکتی بین 15% تا 30% متغیر است. رشد شرکتهای ارز دیجیتال در آلمان سریع است و بیش از 300 شرکت به ثبت رسیدهاند که آلمان را در موقعیتی برجسته در اکوسیستم جهانی ارز دیجیتال قرار داده است.

ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی مؤسسه نظارت مالی فدرال (BaFin) شفافیت قانونی شفاف و بسیار حمایتی برای کسبوکارهای دارای مجوز مالیات بر سود سرمایه 25% مالیات شرکتی 15%-30% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 300+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 66.5/100

با اینکه جایگاه برزیل در بازار جهانی ارز دیجیتال هنوز در حال توسعه است، این کشور در آمریکای جنوبی نفوذ قابل توجهی دارد. چارچوب خدماتارز دیجیتال که توسط بانک مرکزی برزیل ایجاد شده، محیط عملیاتی اولیهای برای کسبوکارها فراهم میکند، اما نرخهای نسبتاً بالای مالیات بر سود سرمایه و مالیات شرکتی جذابیت آن را کاهش میدهد. با این حال، برزیل همچنان به عنوان بازاری مهم برای شرکتهای ارز دیجیتال در آمریکای جنوبی محسوب میشود.





ویژگی ها جزئیات کشور عضو G20 بله چارچوب نظارتی بانک مرکزی برزیل شفافیت قانونی بهطور تدریجی در حال بهبود مالیات بر سود سرمایه 15.0% – 22.5% مالیات شرکتی 0% – 27.5% تعداد شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده 19+ امتیاز کلی دوستانه بودن کسبوکار ارز دیجیتال 66.5/100





از عملکرد کشورهای دوستدار ارز دیجیتال در سال 2024 میتوان دریافت که سیاستهای شفاف، مشوقهای مالیاتی و شفافیت نظارتی نقش مهمی در جذب کسبوکارهای ارز دیجیتالی دارند. مکانهایی مانند دبی، سوئیس و سنگاپور با سیاستهای شفاف و مزایای مالیاتی خود، میزبان شرکتهای متعدد بلاکچین و ارز دیجیتالی شدهاند. در همین حال، کشورهایی نظیر کره جنوبی و ایالات متحده گامهای مهمی در جهت پذیرش عملی ارز دیجیتالها برداشتهاند. بازارهای نوظهور مانند برزیل، با وجود جذابیت فعلی محدود، پتانسیل زیادی برای صنعت ارز دیجیتال در آمریکای جنوبی دارند؛ و با بهبود تدریجی سیاستها، انتظار میرود در آینده کسبوکارهای بیشتری را جذب کنند.





با رشد سریع صنعت جهانی ارز دیجیتال، پذیرش سیاستهای بازتر و جامعتر تعیینکننده آن خواهد بود که کدام کشورها در اقتصاد دیجیتال آینده تسلط خواهند یافت. این سوال که کدام کشور به عنوان مرکز بعدی ارز دیجیتال خواهد شد، موضوعی است که ارزش پیگیری دارد.



