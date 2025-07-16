افزایش چشمگیر در اکوسیستم TON: آغاز رویداد جایزه یک میلیون دلاری TON توسط MEXC به مناسبت جشن تابستانی

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
TL;DRویژگی های کلیدی USDfدلار ترکیبی USDf یک دلار ترکیبی (Synthetic Dollar) با پشتوانه مازاد وثیقه است که بر بستر اتریوم (Ethereum) راهاندازی شده و در حال حاضر حدود 1.899 میلیارد توکن در گردش دارد. رت
در بازار رقابتی معاملات رمزارز، انتخاب پلتفرمی که علاوه بر تجربه معاملاتی پایدار و کارآمد، مزایای جانبی متنوعی نیز ارائه کند، اهمیت ویژهای دارد. صرافی MEXC مجموعهای جامع از رویدادهای فیوچرز را طراحی ک
رویداد های کیک استارتر و لانچ پد، ایردراپ های انحصاری رایگان برای دارندگان توکن MX هستند. به منظور تشویق مشارکت فعال و افزایش جوایز، MEXC قوانین جدیدی برای ضریب پاداش سطح در این رویداد ها تنظیم کرده ا
صرافی MEXC تازه آغازگر رقابت بزرگ مسابقات فیوچرز MEXC Win شده است؛ رویدادی که پیشبینی میشود به عنوان بزرگترین مسابقه معاملات فیوچرز تیمی سال شناخته شود. این رقابت با مجموع جایزهای چشمگیر به ارزش 10 می