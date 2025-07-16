افزایش چشمگیر در اکوسیستم TON: آغاز رویداد جایزه یک میلیون دلاری TON توسط MEXC به مناسبت جشن تابستانی

دنیای بلاک چین بار دیگر در حال دگرگونی است و اکوسیستم TON بهسرعت به یکی از کانون های اصلی توجه بازار تبدیل شده است. با افزایش چشمگیر تعداد کاربران، گسترش پروژه ها و رشد ارزش توکن، هر حرکت TON اکنون توجه قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران به خود جلب می کند.









اکوسیستم TON در حال حاضر در مرحله ای از رشد و توسعه قرار دارد. قیمت توکن TON اخیراً افزایش یافته و به اوج 3.6 USDT رسیده است، در حالی که حجم معاملات 24 ساعته آن از 200 میلیون USDT فراتر رفته. فعالیت بازار و نقدشوندگی نیز همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.













پلتفرم MEXC، یکی از صرافی های معتبر ارز دیجیتال در سطح جهانی، حضور خود را در اکوسیستم TON بهطور فعال گسترش داده است. در سال 2023، بخش سرمایهگذاری MEXC Ventures اعلام کرد که سرمایه گذاری راهبردی در پروژه TON انجام داده است تا به صورت مشترک توسعه گسترده تر اکوسیستم بلاک چین را دنبال کرده و حلقه ای کامل از معامله تا کاربرد را شکل دهد. از آن زمان، همکاری میان این دو طرف موجب رشد تعداد کاربران کیف پول «TON Space» (یک کیف پول یکپارچه با تلگرام) شده است. همچنین، MEXC با راه اندازی منطقه معاملات بدون کارمزد برای توکن TON، ورود کاربران را تسهیل کرده و گسترش این اکوسیستم را بیش از پیش حمایت کرده است.









جهت تسهیل مشارکت کاربران و بهره مندی آنها از فرصتهای اکوسیستم TON، پلتفرم MEXC مجموعه ای از رویدادهای ویژه را از 21 می 2025، ساعت 14:00 (UTC) تا 20 ژوئن 2025، ساعت 14:00 (UTC) برگزار می کند.





TON/USDC و در مدت زمان رویداد، کاربران MEXC می توانند از معاملات بدون کارمزد در جفت های اسپات زیر بهره مند شوند: TON/USDT TON/EUR . همچنین معاملات فیوچرز TONUSDT و برداشت توکن های TON USDE و سایر توکن های شبکه TON نیز بدون کارمزد خواهد بود.





کاربران جدید که در طول مدت رویداد اقدام به استیک کردن TON نمایند، میتوانند تا 400%APR دریافت کنند.





اکنون شبکه TON از واریز و برداشت USDE پشتیبانی می کند. کاربرانی که در مدت رویداد، حداقل 0.1 USDE در کیف پول اسپات خود نگهداری کنند، واجد شرایط دریافت روزانه تا 8% APR خواهند بود.





کاربرانی که در مدت رویداد وظایف معاملاتی اسپات TON را تکمیل کنند، میتوانند بر اساس حجم معاملات خود، در پاداش 32,500 TON سهیم شوند.





کاربرانی که حداقل یک معامله فیوچرز TONUSDT با هر حجمی را در مدت رویداد انجام دهند، واجد شرایط دریافت پاداش در قالب "پاداش خوشآمدگویی برای کاربران جدید فیوچرز" خواهند بود و در پاداش 50,000 USDT سهیم می شوند. همچنین، شرکت در "تابلوی برترین معامله گران فیوچرز" می تواند فرصت دریافت 50,000 USDT دیگر را نیز فراهم کند.





در رویداد " نبرد افتخاری TON " شرکت کنید و از جوایز و مأموریت های اختصاصی بهره مند شوید.



