افزایش چشمگیر در اکوسیستم TON: آغاز رویداد جایزه یک میلیون دلاری TON توسط MEXC به مناسبت جشن تابستانی

دنیای بلاک چین بار دیگر در حال دگرگونی است و اکوسیستم TON بهسرعت به یکی از کانون های اصلی توجه بازار تبدیل شده است. با افزایش چشمگیر تعداد کاربران، گسترش پروژه ها و رشد ارزش توکن، هر حرکت TON اکنون توجه قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران به خود جلب می کند.

1. رشد بازار اکوسیستم TON


اکوسیستم TON در حال حاضر در مرحله ای از رشد و توسعه قرار دارد. قیمت توکن TON اخیراً افزایش یافته و به اوج 3.6 USDT رسیده است، در حالی که حجم معاملات 24 ساعته آن از 200 میلیون USDT فراتر رفته. فعالیت بازار و نقدشوندگی نیز همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.


2. همافزایی میان MEXC و اکوسیستم TON


پلتفرم MEXC، یکی از صرافی های معتبر ارز دیجیتال در سطح جهانی، حضور خود را در اکوسیستم TON بهطور فعال گسترش داده است. در سال 2023، بخش سرمایهگذاری MEXC Ventures اعلام کرد که سرمایه گذاری راهبردی در پروژه TON انجام داده است تا به صورت مشترک توسعه گسترده تر اکوسیستم بلاک چین را دنبال کرده و حلقه ای کامل از معامله تا کاربرد را شکل دهد. از آن زمان، همکاری میان این دو طرف موجب رشد تعداد کاربران کیف پول «TON Space» (یک کیف پول یکپارچه با تلگرام) شده است. همچنین، MEXC با راه اندازی منطقه معاملات بدون کارمزد برای توکن TON، ورود کاربران را تسهیل کرده و گسترش این اکوسیستم را بیش از پیش حمایت کرده است.

3. رویدادهای تبلیغاتی متعدد: آزادسازی جوایز اکوسیستم TON


جهت تسهیل مشارکت کاربران و بهره مندی آنها از فرصتهای اکوسیستم TON، پلتفرم MEXC مجموعه ای از رویدادهای ویژه را از 21 می 2025، ساعت 14:00 (UTC) تا 20 ژوئن 2025، ساعت 14:00 (UTC) برگزار می کند.

رویداد 1: معاملات بدون کارمزد در جفتهای TON

در مدت زمان رویداد، کاربران MEXC می توانند از معاملات بدون کارمزد در جفت های اسپات زیر بهره مند شوند: TON/USDT، TON/USDC و TON/EUR. همچنین معاملات فیوچرز TONUSDT و برداشت توکن های TON و USDE و سایر توکن های شبکه TON نیز بدون کارمزد خواهد بود.

رویداد 2: استیک کردن TON با بازده تا 400% APR (ویژه کاربران جدید)

کاربران جدید که در طول مدت رویداد اقدام به استیک کردن TON نمایند، میتوانند تا 400%APR دریافت کنند.

رویداد 3: نگهداری USDE و دریافت روزانه تا 8% APR

اکنون شبکه TON از واریز و برداشت USDE پشتیبانی می کند. کاربرانی که در مدت رویداد، حداقل 0.1 USDE در کیف پول اسپات خود نگهداری کنند، واجد شرایط دریافت روزانه تا 8% APR خواهند بود.

رویداد 4: معامله اسپات TON و تقسیم 32,500 TON

کاربرانی که در مدت رویداد وظایف معاملاتی اسپات TON را تکمیل کنند، میتوانند بر اساس حجم معاملات خود، در پاداش 32,500 TON سهیم شوند.

رویداد 5: معامله فیوچرز و تقسیم 100,000 USDT

کاربرانی که حداقل یک معامله فیوچرز TONUSDT با هر حجمی را در مدت رویداد انجام دهند، واجد شرایط دریافت پاداش در قالب "پاداش خوشآمدگویی برای کاربران جدید فیوچرز" خواهند بود و در پاداش 50,000 USDT سهیم می شوند. همچنین، شرکت در "تابلوی برترین معامله گران فیوچرز" می تواند فرصت دریافت 50,000 USDT دیگر را نیز فراهم کند.

در رویداد "نبرد افتخاری TON" شرکت کنید و از جوایز و مأموریت های اختصاصی بهره مند شوید.

سلب مسئولیت: این محتوا توصیهای برای سرمایه گذاری، امور مالیاتی، مسائل حقوقی، مشاوره مالی یا خرید و فروش هیچ گونه دارایی نمیباشد. آکادمی دانستنی های MEXC تنها با هدف اطلاع رسانی این اطلاعات را ارائه می دهد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم گیری، ریسک ها را به طور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایه گذاری نمایید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایه گذاری، صرفاً بر عهده کاربر است.

