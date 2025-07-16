راهنمای کاربری TON DeFi: چگونه سود دلاری رمز ارز کسب کنیم

با راه اندازی رسمی پروتکل بازده پایدار Ethereum اEthena، در شبکه TON ، اکوسیستم دیفای (DeFi) TON گسترش چشمگیری یافته است. کاربران با بهره گیری از USDe (دلار رمزنگاری شده درون زنجیره ای) و شکل استیک شده آن، tsUSDe، میتوانند در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) شرکت کرده و بدون تحمل ریسک های نوسان شدید، بازده قابل توجهی کسب کنند. این نوآوری نه تنها موانع ورود را برای تازه واردان کاهش میدهد، بلکه زیرساخت حیاتی یک لایه دارایی پایدار را برای TON فراهم میکند.





این مقاله بهطور جامع نحوه استفاده از TON DeFi را از چهار دیدگاه بررسی میکند: انتخاب کیف پول، دریافت دارایی، فرایند استیکینگ و استراتژیهای کسب سود، تا به کاربران در دسترسی به سیستم سود ثابت روی زنجیره بهطور مؤثر کمک کند.









قبل از شروع کار با TON DeFi، کاربران باید یک کیف پول معتبر که از TON پشتیبانی میکند انتخاب کنند، که مهم ترین آنها عبارتند از:





کیف پول بومی تلگرام TON Space (@Wallet): دسترسی از طریق بخش “کیف پول” در تنظیمات تلگرام یا جستجوی “@Wallet.”

کیف پول MyTonWallet: با دانلود اپلیکیشن یا استفاده از مینیاپ از طریق ارسال پیام “@MyApp” در تلگرام

کیف پول TonHub: دانلود مستقیم اپلیکیشن TonHub

کیف پول TONKeeper: دسترسی از طریق دانلود اپلیکیشن TONKeeper یا ارسال پیام @TonKeeper در تلگرام





تمام این کیف پولها امکان دریافت USDe و tsUSDe را دارند و قابلیت استیکینگ در DeFi را نیز فراهم میکنند.









دارایی USDe یک توکن دلاری روی زنجیره است که توسط پروتکل Ethena منتشر شده است. کاربران میتوانند از سه روش زیر برای بهدست آوردن USDe استفاده کنند:





از طریق پل میان زنجیره ای: کاربران میتوانند USDe را در شبکههایی مانند شبکه اصلی Ethereum و Arbitrum، Solana یا Base خریداری کرده و از طریق پلهای LayerZero و کاربران میتوانند USDe را در شبکههایی مانند شبکه اصلی Ethereum و Arbitrum، Solana یا Base خریداری کرده و از طریق پلهای LayerZero و Stargate به شبکه TON منتقل کنند.





خرید مستقیم در شبکه TON: کاربران میتوانند با استفاده از قابلیت تبادل داخلی در کیف پول ها یا از طریق اتصال به صرافی های غیرمتمرکز مانند DeDust و StonFi، USDT یا سایر دارایی ها را مستقیماً به USDe تبدیل کنند.





برداشت از صرافیهای متمرکز: پس از خرید USDe در پلتفرم هایی مانند MEXC، کاربران میتوانند آن را مستقیماً به کیف پولهای شخصی TON مانند TON Space یا TONKeeper منتقل کنند.





نکته: حتماً مقداری توکن TON از پیش آماده داشته باشید تا هزینه های تراکنش شبکه را در طول عملیات پوشش دهید.









توکن tsUSDe یک دارایی گواهی بازده دار است که کاربران پس از استیک کردن USDe در پروتکل Ethena برای مشارکت در مکانیزم سود پایدار، دریافت میکنند. روند دریافت آن بسته به نوع کیف پول کمی متفاوت است:





در کیف پول TON Space: کاربران از داخل بخش USDe در کیف پول وارد قسمت Ethena Staking میشوند و با کلیک روی “استیک” یا “شروع کسب درآمد” میتوانند USDe را به tsUSDe تبدیل کنند.

در کیف پول MyTonWallet: با کلیک روی موجودی USDe یا دکمه “کسب درآمد” ، کاربران به رابط استیکینگ وارد شده و تبدیل USDe به tsUSDe را کامل میکنند.

در کیف پول TonHub: از بخش “کسب درآمد” گزینه “شروع کسب درآمد” را انتخاب کرده، USDe را برمیگزینند و سپس روی “واریز وجه” کلیک میکنند تا استیک انجام شود. : از بخش “کسب درآمد” گزینه “شروع کسب درآمد” را انتخاب کرده، USDe را برمیگزینند و سپس روی “واریز وجه” کلیک میکنند تا استیک انجام شود.

کیف پول TONKeeper: در کیف پول در کیف پول TONKeeper کاربران باید از اپلیکیشن اختصاصی استیکینگ ارائه شده توسط StonFi استفاده کنند. درون این اپ، میتوانند USDe موجود را استیک کنند یا با استفاده از USDT مستقیماً USDe خریداری و آن را استیک کنند. پس از استیکینگ، توکن tsUSDe ب هصورت خودکار در کیف پول ظاهر میشود و نیاز به اقدام اضافی نیست.









پروتکل Ethena در شبکه TON با ارائه دارایی های باثبات و مسیر کامل کسب سود از طریق tsUSDe و ماژولهای لیکوییدیتی، به کاربران امکان میدهد تا بسته به میزان ریسک پذیری و سهولت اجرا، از میان سه استراتژی زیر برای کسب بازدهی روی زنجیره انتخاب کنند:









دارایی tsUSDe یک توکن بومی سودده است که به صورت خودکار پاداش های پروتکل را برای دارنده ذخیره میکند:





سودها هر 8 ساعت یک بار توزیع میشوند و نرخ پایه سالانه فعلی حدود 8% است

با اتصال کیف پول یا انجام تعاملات مشوقدار، پاداشهای اضافی به صورت Toncoin (TON) قابل دریافت است که مجموع سود سالانه را به 15% تا 20% افزایش میدهد

پلتفرم های پشتیبانی شده شامل TON Space، MyTonWallet، TonHub و TONKeeper هستند













با استفاده از قابلیت @Wallet در تلگرام، میتوانید USDT را به خزانه های پشتیبانی شده توسط Ethena واریز کرده، آن را استیک کنید و سودهای دورهای دریافت نمایید

بدون نیاز به مبادلات پیچیده میان زنجیره ای یا تبدیل های اضافی، این روش برای تازه واردان مناسب بوده و بازدهی پایداری ارائه میدهد













کاربران میتوانند با جفت کردن USDe یا tsUSDe با USDT، در صرافی های غیرمتمرکز مانند StonFi و DeDust لیکوییدیتی تأمین کنند و از این طریق موارد زیر را کسب نمایند:





کارمزد معاملات

پاداش های پروتکل Ethena

مشوق های لیکوییدیتی Toncoin (مطابق با برنامه های زمانی فعالیت ها)





نکته: هنگام افزودن لیکوییدیتی، مطمئن شوید داراییهای معادل در کیف پول خود دارید تا اسلیپیج را به حداقل برسانید.









سؤالات پاسخ ها کاربران چگونه میتوانند USDe را در شبکه TON به دست آورند؟ دارایی USDe را میتوان از طریق برداشت از صرافی های متمرکز، پل های میان زنجیره ای یا تبدیل مستقیم دارایی ها در شبکه TON دریافت کرد. فرایند دریافت tsUSDe چگونه است؟ نسخه tsUSDe تنها با استیک کردن USDe در کیف پول های پشتیبانی شده TON قابل دریافت است و امکان استخراج مستقیم tsUSDe وجود ندارد. کدام روشها برای کسب پاداش نگهداری tsUSDe واجد شرایط هستند؟ پاداش نگهداری tsUSDe فقط به دارایی هایی تعلق میگیرد که در کیف پول های معتبر و اصلی نگهداری شوند؛ آدرس های غیرحضانتی یا صرافی های غیرمتمرکز شامل این پاداش نمیشوند.









استقرار پروتکل Ethena بر روی شبکه TON گامی مهم در مسیر پذیرش گسترده دارایی های سود ثابت در اکوسیستم های بلاک چین محسوب میشود. با استفاده از USDe و tsUSDe، کاربران میتوانند در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) شرکت کرده و بازدهی روی زنجیره کسب کنند، بدون اینکه در معرض ریسک های نوسان شدید قرار بگیرند. این موضوع نه تنها مانع ورود را کاهش میدهد، بلکه قابلیت ترکیب پذیری و ارزش عملی دارایی های روی زنجیره را نیز افزایش میدهد.





با بهبودهای مستمر در زیرساخت کیف پولهای TON، فناوری پل میان زنجیره ای و پروتکل های DeFi، Ethena آماده است تا به راه حل کلیدی دارایی پایدار در شبکه TON تبدیل شود. برای کاربرانی که به دنبال کسب سود پایدار از دارایی های دلاری درون زنجیره ای هستند، اکنون زمان مناسبی برای ورود به دنیای TON DeFi است.



