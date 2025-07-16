توکیو بیست ( Tokyo Beast ) اولین پروژه IP سرگرمی کریپتو از یک تیم توسعه بازی پیشرو ژاپنی است. این پلتفرم، دارایی های بلاکچین، ایجاد IP و محتوای سرگرمی را در یک تجربه آیندهنگر ادغام میکند. در اینجا، NFTها به جای اینکه صرفاً اقلام کلکسیونی باقی بمانند، به شکل های زندگی دیجیتالی با هویت ها و سرنوشت های متمایز تبدیل میشوند. هر بازیکن به ساخت اکوسیستم نوظهور سرگرمی کریپتو کمک میکند.





تکامل درون بازی و تسلط بر سرنوشت درون زنجیرهای، نشان دهنده طلوع یک انقلاب سرگرمی مبتنی بر وب 3 است.









توکیو بیست (TOKYO BEAST) عنوان پرچمدار پروژه IP Crypto Entertainment است که فناوریهای Web2 و Web3 را برای ساخت یک اکوسیستم سرگرمی که پتانسیل سرمایهگذاری را با گیمپلی فراگیر ترکیب میکند، ترکیب میکند. این پروژه دارای طراحی معماری دوگانه است: BASE برای کشت داراییهای درون زنجیرهای و TRIALS برای مشارکت در محتوا.





این ساختار به بازیکنان مالکیت واقعی داراییها را در بلاکچین میدهد و در عین حال تجربیات بازی با کیفیت بالا را ارائه میدهد. در قلب این اکوسیستم، توکن TOKYO GAMES TOKEN (TGT) قرار دارد که تمام اجزای سرگرمی، مکانیسمهای دارایی و نسخههای آینده بازیهای AAA را به هم پیوند میدهد و یک پلتفرم سرگرمی رمزنگاری شده با مقیاسپذیری پایدار ایجاد میکند.









توکیو بیست (TOKYO BEAST) چیزی بیش از یک بازی است. این یک اکوسیستم تمام عیار است که از دو سیستم به هم پیوسته تشکیل شده است:





سیستم BASE: بر مدیریت داراییهای درون بازی تمرکز دارد و به بازیکنان امکان کشت BEAST NFT، کسب منابع و قابلیت معامله دارایی را میدهد.





سیستم TRIALS: بر گیمپلی رقابتی و تعاملی تمرکز دارد و شامل نبردهای PvP، پیشبینی مسابقات و چالشهای مسابقات است.





این دو سیستم به طور مستقل عمل میکنند اما به صورت ارگانیک به هم متصل هستند و به بازیکنان یک تجربه دوگانه ارائه میدهند: از بازی بدون نگه داشتن توکن لذت ببرید، توکنها را بدون بازی فعال نگه دارید یا هر دو را برای به حداکثر رساندن پاداش و سرگرمی ترکیب کنید.









تیم توسعه TOKYO BEAST اعضای اصلی استودیوهای برتر بازیهای کنسول و موبایل ژاپن را گرد هم آورده است که همگی روی عناوین مشهور داخلی و بینالمللی کار کردهاند. آنها تخصص استثنایی در ساخت جهان و تولید محتوا دارند. این پروژه با پشتیبانی بودجهای بلندپروازانه، قصد دارد اولین IP وب 3 در مقیاس بزرگ را ارائه دهد که کیفیت محتوای آن با تولیدات برتر وب 2 رقابت میکند.









چشمانداز TOKYO BEAST فراتر از یک بازی صرفاً Web3 است، این بازی تلاش میکند تا به یک IP سرگرمی واقعاً بومی کریپتو تبدیل شود. ماموریت آن شامل موارد زیر است:





مرزهای بین Web2 و Web3 را جابجا کنید

سرگرمی فراگیر را با بازده سرمایهگذاری متعادل کنید

تجربه ای آینده نگرانه ارائه دهید که در آن "بازی دارایی است و IP برند است".









توکن TGT به عنوان دارایی شاخص TOKYO BEAST و پلتفرم گسترد هتر TGT platform ، نه تنها ارزش ذاتی پلتفرم را در خود جای داده، بلکه طیف متنوعی از موارد استفاده کاربردی را در سراسر اکوسیستم امکانپذیر میسازد:









بازیکنان میتوانند از TGT برای خرید دو توکن اصلی درون بازی، جواهرات (Jewels) و جواهرات (Gems) استفاده کنند که سپس برای ارتقاء شخصیت، خرید آیتمها، باز کردن قفل ویژگیها و سایر فعالیتهای اصلی گیمپلی استفاده میشوند.









دارندگان میتوانند با استیکینگ TGT دو پاداش کسب کنند:





جوایز استیکینگ TGT را کسب کنید

شانس دریافت NFT های کمیاب BEAST RAWDISK را به دست آورید





این مکانیسم به طور مؤثر انگیزه های نگهداری بلندمدت TGT را افزایش میدهد و کمیابی و ارزش در گردش این توکن را افزایش میدهد.









این پروژه بخشی از درآمد فروش توکن های درون بازی را به بازخرید TGT اختصاص میدهد و یک چرخه ارزش حلقه بسته و مدل ضد تورمی ایجاد میکند که زیربنای قیمت بازار TGT است.





توجه: TGT توسط شرکت Play3 Ltd. صادر شده است؛ شرکت توسعه TOKYO BEAST مستقیماً مسئولیتی در قبال هیچ یک از جنبههای TGT ندارد.









توکن TOKYO BEAST سنگ بنای اکوسیستم گستردهتر TGT است و کاربردپذیری این توکن را از طریق ماژول های محتوایی متعدد گسترش میدهد:





پروژه CLASH | پیشبینی های روزانه، فراتر از رقابت با ویژگی نوآورانه CLASH، کاربران فراتر از «گزینش قهرمانان» آخر هفته میتوانند هر روز هفته در رقابتهای پیشبینی مشارکت کنند. با استفاده از توکن TGT، کاربران فرصت دارند تا در تجربهای ترکیبی از شرطبندی، تحلیل و تعامل با داراییهای دیجیتال شرکت کرده و مهارت خود را در نبض بازار بیازمایند.





پروژه FUSION | همافزایی برندها، تولد BEAST NFTهای مشترک با همکاری انحصاری با پروژههای پیشتاز NFT، فرنچایزهای محبوب انیمه و IPهای مطرح صنعت بازی، سری ویژهای از BEAST NFTها با برند مشترک عرضه میشود. این همکاریها، افزون بر تقویت جذابیت فرهنگی، ارزش کلکسیونی این داراییهای دیجیتال را نیز به شکل چشمگیری ارتقا میدهد.





پروژه ITEMIZE | از جهان دیجیتال تا زندگی واقعی با ارائه طیف گستردهای از کالاهای فیزیکی شامل پوشاک، لوازم جانبی و محصولات با تم اختصاصی Tokyo Beast، کاربران میتوانند سبک، هویت و علاقهمندی دیجیتال خود را بهصورت ملموس و در دنیای واقعی به نمایش بگذارند.





پروژه CARDS | نبردهای کلکسیونی، پیوندی میان دو جهان شخصیتهای اسطورهای BEAST در قالب کارتهای فیزیکی معاملاتی عرضه میشوند؛ تجربهای نوین برای کلکسیونرها و علاقهمندان به رقابتهای سبک. این نوآوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را از میان برداشته و پلی میان تجربه آفلاین و آنلاین میسازد.





پروژه ANIMATION | روایت زنده، دنیایی در حال گسترش با تولید مجموعههای انیمیشنی و محتوای بصری حرفهای، داستان جهان Tokyo Beast به شکلی عمیقتر روایت میشود. این گسترش روایت، خلأهای داستانی باقیمانده از گیمپلی TRIALS را پوشش داده و پیوند احساسی کاربران با شخصیتها را تقویت میکند.





پروژه PARTY | گردهماییهای باشکوه، جامعهای زنده برگزاری رویدادهای آفلاین در قالب مهمانیهای تماشایی و نشستهای VIP ویژه دارندگان NFT، بستری برای شکلگیری ارتباطات اجتماعی معنادار، آیین های مشارکتی و تعمیق حس تعلق به جامعه Tokyo Beast فراهم میآورد.





پروژه SPACE | فروشگاههای مفهومی، پلی به سوی آینده Web3 با راهاندازی فروشگاههای مفهومی با محوریت برند Tokyo Beast و مشارکت با برندهای معتبر جریان اصلی، تجربه Web3 در بستری آشنا و قابل لمس عرضه میشود؛ حرکتی هدفمند برای کاهش موانع ورود کاربران سنتی به اکوسیستم نوآورانهی دیجیتال.









توکن TOKYO BEAST سرگرمی، فرهنگ و داراییهای رمزنگاری شده را در یک پلتفرم واحد ترکیب میکند. این پلتفرم هم به عنوان یک پروژه مالکیت معنوی و هم به عنوان نمونهای از ارائه محتوای بلاکچین به مخاطبان اصلی عمل میکند. بسیاری از بازیهای بلاکچین هنوز به مدل اولیه «بازی برای کسب درآمد» متکی هستند؛ TOKYO BEAST با یک تیم محتوای متخصص، توکنومیکهای قوی و افزونههای سرگرمی ماژولار که بازی، مالکیت معنوی، تجارت و بلاکچین را ادغام میکنند، فراتر از این پیشرفت میکند.





با رشد پلتفرم TGT، TOKYO BEAST قصد دارد به یک معیار در سرگرمی Web3 تبدیل شود و سازندگان و کاربران را در یک تجربه واقعاً بومی کریپتو درگیر کند.





