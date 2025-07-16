ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز FAT

معماری FAT نشاندهنده یک شبکه بلاکچین توزیعشده است که بر اساس اصول رمزنگاری پیشرفته ساخته شده است. FAT یک توکن ERC-20 است که روی بلاکچین اتریوم مستقر شده و از زیرساخت غیرمتمرکز و قدرتمند اتریوم برای عملیات خود استفاده میکند. برخلاف سیستمهای متمرکز، FAT از یک دفتر کل کاملاً توزیعشده استفاده میکند که در هزاران گره مستقل اتریوم در سراسر جهان نگهداری میشود. شبکه FAT شامل چندین مؤلفه اصلی است:
انواع گره در اکوسیستم FAT شامل گرههای کامل (که کپی کامل بلاکچین را نگهداری میکنند)، گرههای سبکوزن (که فقط اطلاعات مرتبط را ذخیره میکنند) و گرههای تأییدکننده (که تراکنشها را از طریق PoS تأیید میکنند) است. این ساختار شبکه اطمینان میدهد که FAT از ویژگیهای امنیتی، مقیاسپذیری و غیرمتمرکز بودن اتریوم بهرهمند شود.
در مورد FAT، غیرمتمرکز بودن به توزیع کنترل و اعتبارسنجی در سراسر شبکه جهانی اتریوم اشاره دارد، نه به اتکا به هیچ اقتدار مرکزی. این ساختار شبکه غیرمتمرکز از طریق تأیید رمزنگاری و حکمرانی دموکراتیک اتریوم به دست آمده و اطمینان حاصل میکند که هیچ نهادی نمیتواند توکن FAT یا تراکنشهای آن را کنترل کند. قدرت از طریق سیستم حکمرانی مبتنی بر توکن اتریوم توزیع میشود، جایی که دارندگان ETH (و به طور ضمنی کاربران توکن FAT) در تصمیمگیریهای شبکه شرکت میکنند.
تأییدکنندگان در اتریوم با تأیید تراکنشها، پیشنهاد بلوکها و مشارکت در حکمرانی، شبکه را ایمن میکنند. ETH استیکشده آنها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل میکند، زیرا اقدامات مخرب میتواند منجر به کاهش (از دست دادن داراییهای استیکشده) شود. این اکوسیستم خودتنظیمکننده اطمینان میدهد که تغییرات پروتکل نیاز به اجماع گسترده دارند و یکپارچگی و مزایای غیرمتمرکز بودن FAT را حفظ میکنند.
FAT از ویژگیهای فنی اتریوم برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز استفاده میکند:
برای شرکت در اکوسیستم FAT، کاربران میتوانند:
معماری غیرمتمرکز FAT که روی اتریوم ساخته شده است، امنیت و مقاومت در برابر سانسور بینظیری را با توزیع قدرت در هزاران گره در سراسر جهان فراهم میکند. برای بهرهمندی کامل از این ساختار شبکه انقلابی و مزایای غیرمتمرکز بودن، راهنمای کامل معاملات FAT در MEXC را بررسی کنید که همه چیز را از اصول تا استراتژیهای پیشرفته پوشش میدهد.
