ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز FAT

معماری FAT نشان‌دهنده یک شبکه بلاکچین توزیع‌شده است که بر اساس اصول رمزنگاری پیشرفته ساخته شده است. FAT یک توکن ERC-20 است که روی بلاکچین اتریوم مستقر شده و از زیرساخت غیرمتمرکز و قدرتمند اتریوم برای عملیات خود استفاده می‌کند. برخلاف سیستم‌های متمرکز، FAT از یک دفتر کل کاملاً توزیع‌شده استفاده می‌کند که در هزاران گره مستقل اتریوم در سراسر جهان نگهداری می‌شود. شبکه FAT شامل چندین مؤلفه اصلی است:

لایه اجماع : از پروتکل اثبات سهام (PoS) اتریوم برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌کند.

: از پروتکل اثبات سهام (PoS) اتریوم برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌کند. لایه داده : وضعیت بلاکچین را مدیریت کرده و اطمینان حاصل می‌کند که تمام تراکنش‌های توکن FAT به صورت امن ثبت شوند.

: وضعیت بلاکچین را مدیریت کرده و اطمینان حاصل می‌کند که تمام تراکنش‌های توکن FAT به صورت امن ثبت شوند. لایه شبکه : ارتباط بین گره‌های اتریوم را تسهیل کرده و انتشار تراکنش‌های FAT را پشتیبانی می‌کند.

: ارتباط بین گره‌های اتریوم را تسهیل کرده و انتشار تراکنش‌های FAT را پشتیبانی می‌کند. لایه برنامه: امکان توسعه و استقرار برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را فراهم می‌کند که می‌توانند FAT را به عنوان یک توکن کاربردی یا پرداخت استفاده کنند.

انواع گره در اکوسیستم FAT شامل گره‌های کامل (که کپی کامل بلاکچین را نگهداری می‌کنند)، گره‌های سبک‌وزن (که فقط اطلاعات مرتبط را ذخیره می‌کنند) و گره‌های تأییدکننده (که تراکنش‌ها را از طریق PoS تأیید می‌کنند) است. این ساختار شبکه اطمینان می‌دهد که FAT از ویژگی‌های امنیتی، مقیاس‌پذیری و غیرمتمرکز بودن اتریوم بهره‌مند شود.

در مورد FAT، غیرمتمرکز بودن به توزیع کنترل و اعتبارسنجی در سراسر شبکه جهانی اتریوم اشاره دارد، نه به اتکا به هیچ اقتدار مرکزی. این ساختار شبکه غیرمتمرکز از طریق تأیید رمزنگاری و حکمرانی دموکراتیک اتریوم به دست آمده و اطمینان حاصل می‌کند که هیچ نهادی نمی‌تواند توکن FAT یا تراکنش‌های آن را کنترل کند. قدرت از طریق سیستم حکمرانی مبتنی بر توکن اتریوم توزیع می‌شود، جایی که دارندگان ETH (و به طور ضمنی کاربران توکن FAT) در تصمیم‌گیری‌های شبکه شرکت می‌کنند.

تأییدکنندگان در اتریوم با تأیید تراکنش‌ها، پیشنهاد بلوک‌ها و مشارکت در حکمرانی، شبکه را ایمن می‌کنند. ETH استیک‌شده آن‌ها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل می‌کند، زیرا اقدامات مخرب می‌تواند منجر به کاهش (از دست دادن دارایی‌های استیک‌شده) شود. این اکوسیستم خودتنظیم‌کننده اطمینان می‌دهد که تغییرات پروتکل نیاز به اجماع گسترده دارند و یکپارچگی و مزایای غیرمتمرکز بودن FAT را حفظ می‌کنند.

امنیت تقویت‌شده : اجماع توزیع‌شده FAT نیازمند این است که مهاجمان حداقل 51٪ از قدرت تأیید اتریوم را تسخیر کنند، که با رشد شبکه بسیار غیرعملی است.

: اجماع توزیع‌شده FAT نیازمند این است که مهاجمان حداقل 51٪ از قدرت تأیید اتریوم را تسخیر کنند، که با رشد شبکه بسیار غیرعملی است. مقاومت در برابر سانسور و تغییرناپذیری : پس از تأیید تراکنش‌های FAT روی اتریوم، نمی‌توان آن‌ها را مسدود یا تغییر داد، که به کاربران حاکمیت مالی می‌دهد.

: پس از تأیید تراکنش‌های FAT روی اتریوم، نمی‌توان آن‌ها را مسدود یا تغییر داد، که به کاربران حاکمیت مالی می‌دهد. کاهش نقاط شکست تکی : شبکه غیرمتمرکز در هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که حتی اگر برخی گره‌ها دچار خرابی شوند، عملیات ادامه خواهد یافت.

: شبکه غیرمتمرکز در هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که حتی اگر برخی گره‌ها دچار خرابی شوند، عملیات ادامه خواهد یافت. شفافیت: تمام تراکنش‌های FAT روی دفتر کل عمومی و تغییرناپذیر اتریوم ثبت می‌شوند که امکان تأیید مستقل و حسابرسی بلادرنگ را فراهم می‌کند که سیستم‌های مالی سنتی قادر به تطبیق آن نیستند.

FAT از ویژگی‌های فنی اتریوم برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز استفاده می‌کند:

پروتکل اجماع : اثبات سهام (PoS) اتریوم و مکانیزم تحمل خطای بیزانس به شبکه FAT اجازه می‌دهد تا حتی در حضور بازیگران مخرب به اجماع برسد.

: اثبات سهام (PoS) اتریوم و مکانیزم تحمل خطای بیزانس به شبکه FAT اجازه می‌دهد تا حتی در حضور بازیگران مخرب به اجماع برسد. مبانی رمزنگاری : شبکه به رمزنگاری منحنی‌های بیضوی متکی است که محافظت در سطح نظامی با اندازه کلیدهای کارآمد فراهم می‌کند.

: شبکه به رمزنگاری منحنی‌های بیضوی متکی است که محافظت در سطح نظامی با اندازه کلیدهای کارآمد فراهم می‌کند. مدیریت داده : اتریوم از تقسیم‌بندی و ذخیره‌سازی توزیع‌شده در چندین گره استفاده می‌کند که هم امنیت و هم بازیابی اطلاعات را برای ساختار شبکه FAT بهبود می‌بخشد.

: اتریوم از تقسیم‌بندی و ذخیره‌سازی توزیع‌شده در چندین گره استفاده می‌کند که هم امنیت و هم بازیابی اطلاعات را برای ساختار شبکه FAT بهبود می‌بخشد. مقیاس‌پذیری: راه‌حل‌های لایه دو روی اتریوم امکان پردازش بالای تراکنش‌ها (به طور بالقوه تا 100,000 تراکنش در ثانیه) بدون آسیب به مزایای غیرمتمرکز بودن فراهم می‌کند.

برای شرکت در اکوسیستم FAT، کاربران می‌توانند:

اجرای یک گره یا تأییدکننده : با راه‌اندازی یک گره اتریوم یا تبدیل شدن به یک تأییدکننده (که نیازمند برآورده کردن مشخصات سخت‌افزاری و استیک کردن ETH است)، شرکت‌کنندگان به امنیت شبکه غیرمتمرکز و پردازش تراکنش‌های FAT کمک می‌کنند.

: با راه‌اندازی یک گره اتریوم یا تبدیل شدن به یک تأییدکننده (که نیازمند برآورده کردن مشخصات سخت‌افزاری و استیک کردن ETH است)، شرکت‌کنندگان به امنیت شبکه غیرمتمرکز و پردازش تراکنش‌های FAT کمک می‌کنند. استیک کردن توکن‌ها : در حالی که FAT خود یک توکن ERC-20 است، استیک کردن در پروتکل اثبات سهام اتریوم زیرساخت اساسی را پشتیبانی می‌کند.

: در حالی که FAT خود یک توکن ERC-20 است، استیک کردن در پروتکل اثبات سهام اتریوم زیرساخت اساسی را پشتیبانی می‌کند. مشارکت در حکمرانی : اعضای جامعه می‌توانند پیشنهادات ارائه داده و در مورد بهبودهای شبکه اتریوم رای دهند و به صورت غیرمستقیم محیطی که FAT در آن عمل می‌کند را تحت تأثیر قرار دهند.

: اعضای جامعه می‌توانند پیشنهادات ارائه داده و در مورد بهبودهای شبکه اتریوم رای دهند و به صورت غیرمستقیم محیطی که FAT در آن عمل می‌کند را تحت تأثیر قرار دهند. دسترسی به منابع آموزشی: مستندات جامع و انجمن‌های جامعه برای کسانی که به درک فنی عمیق‌تری از اتریوم و توکن‌های ERC-20 مانند FAT علاقه‌مند هستند، در دسترس است.

معماری غیرمتمرکز FAT که روی اتریوم ساخته شده است، امنیت و مقاومت در برابر سانسور بی‌نظیری را با توزیع قدرت در هزاران گره در سراسر جهان فراهم می‌کند.