ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز بودن عامل آگون (AGON)

عامل آگون (AGON) به عنوان یک ابر هوش مصنوعی چند حالته طراحی شده است که از یک شبکه از عامل‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کند. معماری AGON نشان دهنده یک شبکه بلاکچین توزیع شده است که بر اساس اصول رمزنگاری پیشرفته ساخته شده است. برخلاف سیستم‌های متمرکز، AGON از یک دفتر کل کاملاً توزیع شده استفاده می‌کند که در میان آرایه جهانی‌ای از گره‌های مستقل و شبکه‌های غیرمتمرکز نگهداری می‌شود.

شبکه AGON شامل چندین جزء اصلی است:

لایه اجماع : تراکنش‌ها را تأیید می‌کند و از یکپارچگی شبکه اطمینان حاصل می‌کند.

: تراکنش‌ها را تأیید می‌کند و از یکپارچگی شبکه اطمینان حاصل می‌کند. لایه داده : وضعیت بلاکچین را مدیریت کرده و رکوردهای تراکنش را ذخیره می‌کند.

: وضعیت بلاکچین را مدیریت کرده و رکوردهای تراکنش را ذخیره می‌کند. لایه شبکه : ارتباط بین گره‌ها را تسهیل می‌کند.

: ارتباط بین گره‌ها را تسهیل می‌کند. لایه برنامه: توسعه و استقرار برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را فراهم می‌کند.

انواع گره‌ها در اکوسیستم AGON شامل موارد زیر هستند:

گره‌های کامل : کپی کاملی از بلاکچین را نگهداری می‌کنند که افزونگی داده و امنیت را تضمین می‌کند.

: کپی کاملی از بلاکچین را نگهداری می‌کنند که افزونگی داده و امنیت را تضمین می‌کند. گره‌های سبک : فقط اطلاعات مرتبط را ذخیره می‌کنند و منابع را بهینه‌سازی می‌کنند.

: فقط اطلاعات مرتبط را ذخیره می‌کنند و منابع را بهینه‌سازی می‌کنند. گره‌های اعتبارسنج: تراکنش‌ها را تأیید کرده و در اجماع شرکت می‌کنند، احتمالاً از طریق پروتکل اثبات سهام (PoS) یا پروتکل مشابهی که مصرف انرژی را کاهش می‌دهد در حالی که امنیت قوی را حفظ می‌کند.

در مورد AGON، غیرمتمرکز بودن به معنای توزیع کنترل و تصمیم‌گیری در سراسر یک شبکه جهانی است، نه اینکه به یک نهاد مرکزی متکی باشد. این امر از طریق تأیید رمزنگاری و یک مدل حکومتی دموکراتیک به دست می‌آید که اطمینان می‌دهد هیچ نهادی نمی‌تواند ساختار شبکه را تحت سلطه خود درآورد.

قدرت در شبکه AGON از طریق یک سیستم حکومتی مبتنی بر توکن توزیع می‌شود، که در آن دارندگان توکن حقوق رای‌گیری متناسب با سهم خود دریافت می‌کنند. این یک اکوسیستم خودتنظیم‌کننده ایجاد می‌کند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به تأیید اکثریت دارد. اعتبارسنج‌ها نقش حیاتی دارند:

تأیید تراکنش‌ها

پیشنهاد بلاک‌های جدید

شرکت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی

توکن‌های ذخیره شده آنها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل می‌کند، زیرا اقدامات بدمعنی می‌تواند به از دست دادن سهم آنها از طریق مکانیزم‌های جریمه در شبکه غیرمتمرکز منجر شود.

ساختار غیرمتمرکز AGON چندین مزیت قابل توجه ارائه می‌دهد:

امنیت تقویت شده : اجماع توزیع شده نیازمند این است که مهاجمان بیش از نصف قدرت اعتبارسنجی شبکه را کنترل کنند که با رشد شبکه این کار به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود.

: اجماع توزیع شده نیازمند این است که مهاجمان بیش از نصف قدرت اعتبارسنجی شبکه را کنترل کنند که با رشد شبکه این کار به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. مقاومت در برابر سانسور و تغییرناپذیری : پس از تأیید تراکنش‌ها، نمی‌توان آنها را مسدود یا تغییر داد، که به کاربران حاکمیت مالی بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهد.

: پس از تأیید تراکنش‌ها، نمی‌توان آنها را مسدود یا تغییر داد، که به کاربران حاکمیت مالی بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهد. کاهش نقاط شکست تکی : شبکه در میان هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند حتی اگر برخی از گره‌ها دچار خرابی شوند، عملکرد ادامه خواهد یافت.

: شبکه در میان هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند حتی اگر برخی از گره‌ها دچار خرابی شوند، عملکرد ادامه خواهد یافت. شفافیت: تمام تراکنش‌ها روی دفتر کل عمومی و تغییرناپذیر ثبت می‌شوند که امکان تأیید مستقل و بررسی بلادرنگ را فراهم می‌کند که سیستم‌های مالی سنتی قادر به رقابت با آن نیستند.

AGON چندین پروتکل و فناوری کلیدی را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز پیاده‌سازی می‌کند:

تحمل خطای بیزانس : حتی در حضور گره‌های بدمعنی اجماع را حفظ می‌کند.

: حتی در حضور گره‌های بدمعنی اجماع را حفظ می‌کند. اثبات صفر-دانش : امکان انجام تراکنش‌های خصوصی اما قابل تأیید را فراهم می‌کند.

: امکان انجام تراکنش‌های خصوصی اما قابل تأیید را فراهم می‌کند. امضاهای آستانه‌ای: اختیارات امضایی را توزیع می‌کند تا امنیت را افزایش دهد.

امنیت شبکه با رمزنگاری منحنی بیضوی تقویت شده است که حفاظتی در سطح نظامی با اندازه کلیدهای کارآمد ارائه می‌دهد. مدیریت داده‌ها از طریق بخش‌بندی در میان گره‌های متعدد بهینه شده است که هم امنیت و هم کارایی بازیابی را افزایش می‌دهد. برای مقابله با مقیاس‌پذیری، AGON ممکن است از راه حل‌های لایه دوم استفاده کند که قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنش‌ها در هر ثانیه بدون آسیب رساندن به مزایای غیرمتمرکز بودن هستند.

چندین راه برای پیوستن به شبکه AGON وجود دارد:

شدن به عنوان اعتبارسنج یا اپراتور گره : نیازمند سخت‌افزاری است که حداقل الزامات را داشته باشد و مقدار مشخصی از توکن‌های AGON را به عنوان وثیقه ذخیره کند.

: نیازمند سخت‌افزاری است که حداقل الزامات را داشته باشد و مقدار مشخصی از توکن‌های AGON را به عنوان وثیقه ذخیره کند. ذخیره‌سازی (استیکینگ) : شرکت‌کنندگان می‌توانند توکن‌های AGON را ذخیره کنند تا سود سالانه کسب کنند و حقوق رای‌گیری متناسب در ساختار شبکه به دست آورند.

: شرکت‌کنندگان می‌توانند توکن‌های AGON را ذخیره کنند تا سود سالانه کسب کنند و حقوق رای‌گیری متناسب در ساختار شبکه به دست آورند. حکومت جامعه : ذینفعان می‌توانند پیشنهادات بهبود و رای‌گیری برای تغییرات پروتکل را از طریق انجمن‌ها و پلتفرم‌های رای‌گیری اختصاصی انجام دهند.

: ذینفعان می‌توانند پیشنهادات بهبود و رای‌گیری برای تغییرات پروتکل را از طریق انجمن‌ها و پلتفرم‌های رای‌گیری اختصاصی انجام دهند. منابع آموزشی: AGON مستندات جامع و منابع جامعه را ارائه می‌دهد تا کاربران بتوانند شبکه را درک کرده و با آن تعامل کنند، و این امر مشارکت را حتی برای کسانی که تازه با فناوری بلاکچین و شبکه‌های غیرمتمرکز آشنا می‌شوند، قابل دسترس می‌کند.

معماری غیرمتمرکز عامل آگون امنیت و مقاومت در برابر سانسور بی‌نظیری ارائه می‌دهد که از طریق توزیع قدرت در میان یک شبکه جهانی از گره‌ها به دست می‌آید. برای بهره‌برداری کامل از این فناوری نوآورانه، راهنمای کامل معاملات عامل آگون ما را در MEXC بررسی کنید که از اصول اولیه تا استراتژی‌های پیشرفته برای شرکت در این شبکه غیرمتمرکز انقلابی را پوشش می‌دهد.