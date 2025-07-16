عامل آگون (AGON) به عنوان یک ابر هوش مصنوعی چند حالته طراحی شده است که از یک شبکه از عاملهای تخصصی در حوزههای مختلف استفاده میکند. معماری AGON نشان دهنده یک شبکه بلاکچین توزیع شده است که بر اساس اصول رمزنگاری پیشرفته ساخته شده است. برخلاف سیستمهای متمرکز، AGON از یک دفتر کل کاملاً توزیع شده استفاده میکند که در میان آرایه جهانیای از گرههای مستقل و شبکههای غیرمتمرکز نگهداری میشود.
شبکه AGON شامل چندین جزء اصلی است:
انواع گرهها در اکوسیستم AGON شامل موارد زیر هستند:
در مورد AGON، غیرمتمرکز بودن به معنای توزیع کنترل و تصمیمگیری در سراسر یک شبکه جهانی است، نه اینکه به یک نهاد مرکزی متکی باشد. این امر از طریق تأیید رمزنگاری و یک مدل حکومتی دموکراتیک به دست میآید که اطمینان میدهد هیچ نهادی نمیتواند ساختار شبکه را تحت سلطه خود درآورد.
قدرت در شبکه AGON از طریق یک سیستم حکومتی مبتنی بر توکن توزیع میشود، که در آن دارندگان توکن حقوق رایگیری متناسب با سهم خود دریافت میکنند. این یک اکوسیستم خودتنظیمکننده ایجاد میکند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به تأیید اکثریت دارد. اعتبارسنجها نقش حیاتی دارند:
توکنهای ذخیره شده آنها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل میکند، زیرا اقدامات بدمعنی میتواند به از دست دادن سهم آنها از طریق مکانیزمهای جریمه در شبکه غیرمتمرکز منجر شود.
ساختار غیرمتمرکز AGON چندین مزیت قابل توجه ارائه میدهد:
AGON چندین پروتکل و فناوری کلیدی را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز پیادهسازی میکند:
امنیت شبکه با رمزنگاری منحنی بیضوی تقویت شده است که حفاظتی در سطح نظامی با اندازه کلیدهای کارآمد ارائه میدهد. مدیریت دادهها از طریق بخشبندی در میان گرههای متعدد بهینه شده است که هم امنیت و هم کارایی بازیابی را افزایش میدهد. برای مقابله با مقیاسپذیری، AGON ممکن است از راه حلهای لایه دوم استفاده کند که قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنشها در هر ثانیه بدون آسیب رساندن به مزایای غیرمتمرکز بودن هستند.
چندین راه برای پیوستن به شبکه AGON وجود دارد:
معماری غیرمتمرکز عامل آگون امنیت و مقاومت در برابر سانسور بینظیری ارائه میدهد که از طریق توزیع قدرت در میان یک شبکه جهانی از گرهها به دست میآید. برای بهرهبرداری کامل از این فناوری نوآورانه، راهنمای کامل معاملات عامل آگون ما را در MEXC بررسی کنید که از اصول اولیه تا استراتژیهای پیشرفته برای شرکت در این شبکه غیرمتمرکز انقلابی را پوشش میدهد.
