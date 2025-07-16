در دنیای ارزهای دیجیتال، میمکوینها با جذابیت منحصربهفرد و پتانسیل نامحدود خود، سرمایهگذاران بیشماری را مجذوب کردهاند. از آغاز فروتنانه تا محبوبیت گسترده امروزی، میمکوینها نه تنها شاهد تغییرات سریع و نوسانات بازار کریپتو بودهاند، بلکه به ایجاد یک پدیده فرهنگی بیسابقه کمک کردهاند. با ادامه تکامل بازار، به نظر میرسد که ابرچرخه میمکوینها در حال تغییر تدریجی است. از روزهای طلایی سولانا تا ظهور زنجیره BNB، چه فرصتها و چالشهایی پیش روی میمکوینها قرار دارد؟









سولانا، که به دلیل عملکرد بالا و تأخیر کم شناخته میشود، از زمان راهاندازی، توجه زیادی را از سوی توسعهدهندگان و کاربران به خود جلب کرده است. این شبکه نهتنها از نظر فنی و ارزشگذاری در میان بلاکچینهای لایه-1 جایگاه برتری دارد، بلکه در فضای میمکوین نیز تأثیر زیادی داشته است. در سال گذشته، صدور میمکوینها در بلاکچین سولانا به طرز چشمگیری افزایش یافته است. پلتفرمهایی مانند Pump.fun فرآیند صدور توکن را ساده کرده و امکان ایجاد و فهرست کردن میمکوینها را آسانتر کردهاند. در نتیجه، سولانا به مرکز اصلی راهاندازی میمکوینها تبدیل شده و ارزش کل قفلشده (TVL) آن در 12 ماه گذشته بیش از 600% رشد داشته است.





بر روی سولانا، میمکوینها در انواع و اقسام مختلف ظاهر شدهاند، از سگ و گربه گرفته تا تمهای عجیبتر. طبق دادههای Coinranking ،تعداد میمکوینهای سولانا به 1,936 رسیده و مجموع ارزش بازار آنها 9.13 میلیارد دلار است. این میمکوینها نهتنها بازار ارزهای دیجیتال را متنوع کردهاند، بلکه از طریق تلاشهای جامعهمحور، به شکوفایی اکوسیستم سولانا کمک کردهاند.





در نیمه اول سال 2024، حجم معاملات صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) در بلاکچین سولانا به رشد خود ادامه داد و از بسیاری از بلاکچینهای مطرح پیشی گرفت، بهطوریکه سولانا به نقطه کانونی معاملات میمکوین تبدیل شد. بهویژه، میمکوینهای محبوبی مانند *URLS-WIF_USDT* و *URLS-BONK_USDT* در مدت کوتاهی رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کردند و توجه بسیاری از سرمایهگذاران را به خود جلب نمودند.









با این حال، با تکامل بازار و افزایش رقابت، میمکوینهای سولانا نیز با چالشهایی روبرو شدهاند. از یک سو، ظهور مداوم پروژههای جدید باعث پراکنده شدن توجه بازار شده و حفظ محبوبیت برای برخی میمکوینها دشوار شده است. از سوی دیگر، خود شبکه سولانا گاهی با مشکلاتی مانند مقیاسپذیری و ثبات مواجه میشود که توسعه اکوسیستم آن را تا حدی محدود کرده است. اخیراً، تبوتاب میمکوینها در سولانا نشانههایی از کاهش را نشان داده است. دادهها نشان میدهند که حجم معاملات روزانه میمکوینها در Pump.fun و Raydium به کمترین میزان خود از کریسمس 2024 رسیده است.









با کاهش تبوتاب میمکوینها در سولانا، زنجیره BNB بهسرعت به عنوان نقطه داغ جدید برای میمکوینها ظاهر شد؛ روندی که عمدتاً به استراتژیهای بازاریابی هوشمندانه CZ (چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس) نسبت داده میشود.





برای ردیابی منشأ تبوتاب کنونی میمکوینهای زنجیره BNB، ابتدا باید به TST اشاره کنیم. این توکن در ابتدا به عنوان یک دارایی آزمایشی و راهنمایی برای نحوه ایجاد میمکوینها در پلتفرم Four.meme ایجاد شد، اما پس از افشای تصادفی آدرس قرارداد آن، به سرعت مورد توجه سفتهبازان قرار گرفت. با افزایش توجه بازار، TST از یک دارایی آزمایشی ناشناخته به یکی از محبوب ترین میمکوینها تبدیل شد.





اگر TST جرقهای برای رشد میمکوینهای زنجیره BNB بود، حادثه "عکس سگ" CZ بهعنوان کاتالیزوری برای تقویت این روند عمل کرد. سگ محبوب CZ با نام "بروکلی" (Broccoli) به مرکز توجه تبدیل شد و سیلی از سرمایهگذاران وارد بازار شدند تا سهمی از این موج جدید میمکوین داشته باشند.









علاوه بر مشارکت بسیاری از توسعهدهندگان ناشناس، ورود رسمی Bounce Brand به ماجرای "بروکلی" هیجان را بیشتر کرد. در 13 فوریه، Bounce Brand توکنی به نام MAL را که بر اساس سگ مالینوی بلژیکی CZ نامگذاری شده بود، راهاندازی کرد. اما پس از افشای نام واقعی دوج توسط CZ، این توکن به BROCCOLI تغییر نام داد و آدرس قرارداد آن در زنجیره BNB منتشر شد.





با حمایت CZ و استراتژیهای بازاریابی او، تعداد میمکوینها در زنجیره BNB به سرعت افزایش یافت و طیف گستردهای از موضوعات و موارد استفاده را پوشش داد. این میمکوینها نهتنها تنوع بازار را افزایش دادند، بلکه با استفاده از قدرت جوامع خود، به رشد اکوسیستم کمک کردند.









با ادامه تکامل بازار میمکوینها، رقابت بین BNB Chain و سولانا شدت گرفته است. برای درک بهتر تفاوتهای این دو، میتوانیم معیارهایی مانند TPS (تعداد تراکنش در ثانیه)، حجم معاملات، تعداد کاربران فعال روزانه و تعداد توکنهای ایجاد شده را مقایسه کنیم.





از نظر TPS (انتقال بر ثانیه)، سولانا به دلیل توان عملیاتی بالا و تأخیر کم شهرت دارد. طبق دادههای بلاکچین اکسپلورر، حداکثر تئوری TPS سولانا 65,500 است، در حالی که BNB Chain حداکثر TPS حدود 300-400 دارد. این دادهها نشان میدهند که سولانا از نظر فنی ظرفیت بیشتری برای پردازش سریع معاملات دارد. برای حجم بالای میمکوینها، سولانا میتواند در مدت کوتاهی حجم زیادی از تراکنشها را بدون ایجاد گلوگاه پردازش کند. در مقابل، اگرچه BNB Chain از نظر TPS به پای سولانا نمیرسد، اما همچنان سرعت تراکنش بالایی ارائه میدهد و به دلیل ساختار سادهتر، پردازش تراکنشها را با پایداری بیشتری انجام میدهد.





از نظر حجم معاملات، اگرچه حجم معاملات 24 ساعته سولانا و BNB Chain تقریباً برابر است، اما تعداد کاربران فعال سولانا تقریباً سه برابر بیشتر از BNB Chain است. تعداد بالاتر کاربران فعال به معنای افزایش تقاضا برای معاملات و نقدینگی بیشتر درون زنجیرهای است که برای خرید و فروش سریع و گسترش میمکوینها اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، سولانا برای مدت قابل توجهی پلتفرم اصلی معاملات PVP (کاربر در برابر کاربر) میمکوینها بوده و توانسته تعداد زیادی از کاربران فعال را جذب کند.





از نظر تعداد توکن های ساخته شده، دادهها نشان میدهند که تا فوریه 2025، در پلتفرم Four.meme تعداد 31,162 توکن ایجاد شده و میانگین روزانه 3,947 توکن جدید ثبت میشود. در پلتفرم Pump.fun این عدد به 7,605,186 توکن میرسد که میانگین 54,368 توکن در روز ایجاد میشود.









در این رقابت، هر دو بلاکچین نقاط قوت خاص خود را دارند و تعیین برتری یکی بر دیگری دشوار است. سولانا با توان عملیاتی بالا و تأخیر کم، پتانسیل بالایی برای مدیریت حجم زیاد معاملات دارد. در مقابل، BNB Chain با پردازش پایدار تراکنشها و اکوسیستم قوی، سرمایهگذاران زیادی را جذب کرده است.





در این موج مهاجرت، MEXC بهعنوان یکی از بازیگران پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال، توجه بسیاری از سرمایهگذاران را به دلیل خدمات معاملاتی سریع و کارآمد و سرعت بالای لیست شدن توکنها به خود جلب کرده است. چه میمکوینهای سولانا و چه توکنهای جدید در BNB Chain، MEXC به سرعت فرصتها را شناسایی کرده و گزینههای بیشتری را برای معاملهگران فراهم میکند. بهویژه در حوزه میمکوینها، این پلتفرم با لیست شدن سریع و سرویس +Meme حرفهای خود، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است. MEXC در آینده نیز به تعهد خود برای ارائه خدمات کارآمد و متنوع ادامه خواهد داد تا تجربهای باکیفیت و گسترده را برای کاربران رقم بزند و با هم شاهد آینده روشن بازار ارزهای دیجیتال باشیم.



