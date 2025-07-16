پروتکل GENIUS Act: جایگاه استراتژیک هژمونی دلار آمریکا در عصر ارزهای دیجیتال





وقتی سنای ایالات متحده با اکثریت قاطع، رأیگیری رویه ای در مورد قانون GENIUS (قانون هدایت و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل کوین های ایالات متحده) را تصویب کرد، بلافاصله توجه بازارهای مالی جهانی را به خود جلب کرد. این قانون که "GENIUS" نام دارد، در ظاهر یک چارچوب نظارتی برای استیبل کوین ها به نظر میرسد، اما در اصل، نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در هژمونی دلار ایالات متحده در عصر دیجیتال است. این قانون نه تنها حق صدور ارز را دوباره تعریف میکند، بلکه با پیوند نزدیک استیبل کوینها با اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده، یک سیستم مالی پنهان اما قدرتمند ایجاد میکند.









پروتکل GENIUS Act بر صدور و گردش استیبل کوینها تمرکز دارد. مفاد اصلی آن شامل موارد زیر است:





1) الزامات دارایی ذخیره: صادرکنندگان استیبل کوین باید 100% پول نقد و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده با سررسید 90 روز یا کمتر را در اختیار داشته باشند.





2) شفافیت حسابرسی: صادرکنندگان باید گزارش های حسابرسی ماهانه شخص ثالث را با اثبات ذخایر درون زنجیرهای که به صورت آنی بهروزرسانی میشود، ارائه دهند.





3) دسترسی به بازار: استیبل کوین های خارجی باید یک نهاد قانونی در ایالات متحده تأسیس کنند و 20% ذخیره ریسک را حفظ کنند.





با توجه به مفاد اصلی آن، هدف سیاستی پروتکل GENIUS Act فراتر از کنترل ریسک ساده است. این قانون با الزام صادرکنندگان استیبل کوین به نگهداری اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، مستقیماً تقاضای ساختاری برای دلار و اوراق خزانه ایالات متحده ایجاد میکند. این تقاضا نه تنها خریداران جدیدی را به بازار خزانه داری میآورد، بلکه جایگاه دلار را در سیستم مالی جهانی تقویت میکند.









این پیوند اجباری، وابستگی دوگانهای ایجاد میکند: هم «دلاریزه شدن» دنیای کریپتو را از طریق ذخایر تحت حمایت فیات کنترل میکند و هم خریداران جدیدی را برای بازار رو به گسترش خزانهداری ایالات متحده تضمین میکند.





دادهها نشان میدهد در حالی که سهم اوراق خزانهداری ایالات متحده که توسط خریداران اصلی سنتی مانند چین و ژاپن نگهداری میشود، بین سالهای 2014 تا 2024 از 34 درصد به 26 درصد کاهش یافته است، میزان اوراق خزانهداری نگهداری شده توسط صادرکنندگان استیبل کوین در طول سه سال گذشته 470 درصد افزایش یافته و به 120 میلیارد دلار رسیده است - معادل داراییهای کل یک کشور مانند بلژیک. این نشان میدهد که صادرکنندگان و نهادهای استیبل کوین به یکی از خریداران کلیدی در بازار خزانهداری ایالات متحده تبدیل شدهاند.









ارتباط بین استیبل کوین ها و خزانهداری ایالات متحده، یک اکوسیستم پنهان اما قدرتمند ایجاد کرده است. تا پایان ماه مه 2025، کل ارزش بازار جهانی استیبل کوین ها از 249.8 میلیارد دلار فراتر رفت. در میان آنها، USDT (تتر) با 152.7 میلیارد دلار در گردش، جایگاه غالب را در اختیار دارد و پس از آن USDC (Circle) با 61.5 میلیارد دلار قرار دارد.









دادهها نشان میدهد که استیبل کوین های سازگار با این قانون، 132 میلیارد دلار در خزانهداری ایالات متحده نگهداری میکنند که 18% از میانگین حجم معاملات روزانه در بازار خزانهداری را تشکیل میدهد. از این داراییها، 67% در اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید کمتر از سه ماه هستند - که به طور قابل توجهی بالاتر از 34% نگهداری شده توسط صندوق های ثروت ملی است. این نسبت بالای بدهی کوتاهمدت به استیبل کوین ها اجازه میدهد تا به سرعت به تغییرات بازار پاسخ دهند و ساختار دارایی ذخیره خود را تنظیم کنند.





بازار استیبل کوینها، تحت تأثیر GENIUS act، نه تنها یک اکوسیستم نزدیک با خزانهداری ایالات متحده تشکیل داده است، بلکه در فرآیند انطباق با مقررات، "تکامل دوم" را نیز پشت سر گذاشته است. یک واگرایی ساختاری آشکار در چشمانداز استیبل کوینها در حال ظهور است:





1) بخش تحت نظارت: استیبل کوین هایی مانند USDC و PAX به سرعت ساختار ذخایر خود را تنظیم کردهاند و داراییهای خزانهداری کوتاهمدت خود را به ترتیب به 32.4 میلیارد دلار و 5.8 میلیارد دلار افزایش دادهاند.





2) منطقه خاکستری: استیبل کوین یورویی EURT که به صورت فراساحلی منتشر شده است، تنها در سه ماه 142 درصد افزایش یافت و به مجموع عرضه 4.7 میلیارد دلار رسید.





3) ارتقاء فنی: 85 درصد از استیبل کوینهای منطبق با مقررات، «سیستمهای مدیریت ذخایر پویا» را برای تطبیق الگوریتمی سررسیدهای خزانهداری با تقاضای بازخرید، اتخاذ کردهاند.





بازار با اقدامات قاطع به این تغییر واکنش مثبت نشان داده است. در نیمه اول سال 2025، سهم حجم معاملات استیبل کوینهای سازگار از 68% به 79% افزایش یافت، در حالی که سهم بازار محصولات تا حدی ناسازگار مانند USDT با 9 درصد کاهش به 58% رسید.





استاندارد چارترد پیشبینی میکند که تا پایان سال 2028، ارزش بازار در گردش استیبل کوینهای وابسته به دلار آمریکا میتواند به 2 تریلیون دلار افزایش یابد. تحلیل سیتیگروپ نشان میدهد که در یک سناریوی "بازار صعودی"، بازار استیبل کوین میتواند تا سال 2030 به 3.7 تریلیون دلار برسد. این بدان معناست که طی چند سال آینده، صادرکنندگان استیبل کوین ممکن است اوراق خزانه ایالات متحده بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای مستقل در اختیار داشته باشند - و به بازیگران کلیدی در بازار خزانهداری تبدیل شوند.









تأثیر عمیقتر قانون GENIUS در نحوه استفاده از استیبل کوینها به عنوان ابزاری برای بازسازی توزیع جهانی قدرت مالی نهفته است.





1) حاکمیت پولی: کشورهایی مانند السالوادور بیت کوین را به عنوان پول قانونی پذیرفتهاند، در حالی که بازارهای نوظهور در آفریقا و آمریکای لاتین به طور فزایندهای از استیبل کوینهای مبتنی بر دلار آمریکا برای پرداختهای فرامرزی استفاده میکنند. دادهها نشان میدهد که در سال 2024، حجم تراکنشهای استیبل کوین در آفریقا 400 درصد و در آمریکای لاتین 300 درصد افزایش یافته است. سهم پرداختهای فرامرزی که به طور سنتی توسط سیستم SWIFT انجام میشد، توسط استیبل کوینها، به ویژه در تراکنشهای کوچک و با فرکانس بالا، در حال کاهش است. ویژگی تسویه فوری استیبل کوینها، آنها را به انتخابی محبوب برای حوالهها و تسویه حسابهای تجاری بینالمللی تبدیل کرده است.





2) رقابت قدرت نظارتی: صادرکنندگان با ارزش بازار بیش از 1 میلیارد دلار تحت نظارت فدرال رزرو قرار میگیرند، در حالی که صادرکنندگان کوچکتر توسط دولتهای ایالتی تنظیم میشوند. این ساختار نظارتی چند لایه، نظارت مؤثر را تضمین میکند و در عین حال از دخالت بیش از حد در نوآوری جلوگیری میکند. سازمانهای نظارتی، صادرکنندگان استیبل کوین را از طریق ابزارهایی مانند حسابرسی ذخایر و قوانین ضد پولشویی، به صورت آنی رصد میکنند. اگرچه این امر شفافیت جریانهای سرمایه جهانی را افزایش میدهد، اما نگرانیهایی را در مورد حقوق حریم خصوصی نیز ایجاد کرده است.





3) تسلط بر استانداردهای فنی: استیبل کوینهای پیشرو مانند USDC و USDT سهم غالب بازار را در اختیار دارند و توسعهدهندگان را بر آن میدارد تا هنگام ساخت برنامهها، این استیبل کوینهای سازگار را در اولویت قرار دهند. این تمرکز بازار عملاً به صادرکنندگان برتر کنترل بالفعل بر استانداردهای فنی را میدهد. در نتیجه، تازهواردان با موانع فنی بالایی برای ورود مواجه میشوند.









قانون GENIUS ممکن است به نقطه عطفی بزرگ در تاریخ پولی تبدیل شود. این قانون نه یک نوآوری نظارتی ساده است و نه یک شکل خالص از حفاظت از بازار - بلکه نشان دهنده یک تحول نهادی با طراحی دقیق است. در این تحول:





ایالات متحده: ایالات متحده از طریق قانونگذاری استیبل کوین، بازار ارزهای دیجیتال را به یک شبکه توزیع برای خزانه داری ایالات متحده تبدیل میکند، در عین حال از فناوری برای امکان نظارت بر جریان های سرمایه جهانی در زمان واقعی نیز بهره میبرد. ایالات متحده از طریق قانونگذاری استیبل کوین، بازار ارزهای دیجیتال را به یک شبکه توزیع برای خزانه داری ایالات متحده تبدیل میکند، در عین حال از فناوری برای امکان نظارت بر جریان های سرمایه جهانی در زمان واقعی نیز بهره میبرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، پیش بینی کرده است که داراییهای دیجیتال میتوانند در سالهای آینده تا 2 تریلیون دلار تقاضای اضافی برای خزانهداری ایالات متحده ایجاد کنند . این تقاضا نه تنها خریداران جدیدی را به بازار خزانهداری میآورد، بلکه جایگاه دلار را در سیستم مالی جهانی نیز بیشتر تقویت میکند.





بازارهای نوظهور: این مناطق در حالی که از راحتی پرداختهای استیبل کوین بهرهمند میشوند، با خطر از دست دادن استقلال سیاست پولی روبرو هستند. آفریقا و آمریکای لاتین به خط مقدم گسترش استیبل کوین تبدیل شدهاند. در پاسخ، برخی از بانکهای مرکزی تحقیقات در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را به عنوان یک اقدام متقابل آغاز کردهاند. با این حال، توسعه و استقرار CBDCها نیاز به زمان و منابع دارد و رقابت با سیستمهای استیبل کوین بالغ را در کوتاهمدت دشوار میکند.





سرمایهگذاران جهانی: با افزایش وابستگی استیبل کوینها به خزانهداری ایالات متحده، سرمایهگذاران با یک الگوی سرمایه گذاری جدید روبرو میشوند. با توجه به اینکه خزانهداریها به عنوان وثیقه ضمنی برای استیبل کوینها عمل میکنند، مدلهای سنتی ارزیابی ریسک باید اساساً بازسازی شوند. نوآوریهایی مانند اوراق خزانه کوتاهمدت توکنیزه شده و پروتکلهای درآمد ثابت درون زنجیرهای، منطق سرمایهگذاری با درآمد ثابت را تغییر شکل میدهند. سرمایهگذاران باید پروفایلهای ریسک-بازده را دوباره ارزیابی کرده و با این محیط در حال تحول بازار سازگار شوند.





تصویب قانون GENIUS نشاندهنده ورود رسمی هژمونی دلار ایالات متحده به دوران جدید 2.0 است. در این رقابت مالی، استیبل کوینها دیگر صرفاً یک مورد استفاده برای ارزهای دیجیتال نیستند - آنها به پلی بین امور مالی سنتی و دنیای دیجیتال تبدیل شدهاند و همچنین ابزاری کلیدی برای ایالات متحده برای حفظ سلطه پولی جهانی خود هستند.





با پیشرفت مداوم فناوری و بلوغ بازار، انتظار میرود استیبل کوینها نقش مهمتری در سیستم مالی آینده ایفا کنند. اجرای قانون GENIUS به عنوان دریچهای کلیدی برای مشاهده این روند عمل خواهد کرد.





