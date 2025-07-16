"شمشیر دولبه" نگهبانی دارایی های دیجیتال: چگونه می توانید امنیت دارایی های خود را تضمین کنید؟

امنیت همواره سنگبنای دنیای ارزهای دیجیتال بوده و در صدر توجهات این صنعت قرار دارد. با وجود نظارتها و تلاشهای پیوسته برای ارتقای ایمنی، جرایم زنجیرهای و کلاهبرداریهای رمزنگاری همچنان در حال افزایش است. بر اساس آخرین گزارش Immunefi، زیانهای ناشی از هک و کلاهبرداری در سال 2024 از مرز 1.4 میلیارد دلار گذشته و تاکنون شامل 179 حادثه بوده است.

با اینکه برخی کاربران بهدنبال بهرهگیری از خدمات نگهبانی ارزهای دیجیتال برای تضمین امنیت بیشتر داراییهای خود هستند، اما واقعیت این است که حتی نگهداریهای حرفهای نیز کاملاً بیخطر نیستند. اواخر اکتبر، مجموعهای از رویدادهای غیرمنتظره، ضعفها و چالشهای موجود در امنیت داراییهای دیجیتال را آشکار ساخت. ابتدا، آدرسهای مرتبط با نهادهای دولتی آمریکا دچار نقض امنیتی شدند و سپس اظهارات مایکل سیلر، مدیرعامل MicroStrategy، پیرامون «نگهداری نهادی» بیتکوین واکنشهای بسیاری را برانگیخت.

این حوادث، زنگ هشداری برای فعالان بازار است تا راهکارهای بهینهتری را برای تقویت امنیت و ارتقای حفاظت از داراییهای دیجیتال اتخاذ کنند و اطمینان کاربران را بیش از پیش جلب کنند.









در تاریخ 25 اکتبر، آرکام در توییتی اعلام کرد که به نظر میرسد آدرسهای وابسته به دولت ایالات متحده دچار نقض امنیتی شدهاند، و در نتیجه نزدیک به 20 میلیون دلار بهصورت ارزهای دیجیتالی از جمله USDC، USDT، aUSDC و ETH به آدرس مهاجم منتقل شده است. این هکر پس از دستیابی به وجوه، آنها را به ETH تبدیل کرده و تلاش کرده است تا از طریق صرافیهای متمرکز، عملیات پولشویی را انجام دهد. اگرچه در نهایت هکر اقدام به بازگرداندن بخشی از این داراییها کرد، اما این رویداد، بار دیگر به وضوح چالشهای عمیق و پیچیدهای را که امنیت در حوزه نگهداری داراییهای دیجیتال با آنها روبرو است، آشکار ساخت.









مایکل سیلور، مدیرعامل MicroStrategy، بر این باور است که بیتکوین باید به دست نهادهای بزرگ و معتبر مالی مانند BlackRock و Fidelity سپرده شود تا همچون موسسات مالی "بسیار بزرگ برای شکست" از امنیت بیشتری برخوردار گردد. او معتقد است که این رویکرد میتواند نوسانات را کنترل کرده و ریسک از دست رفتن بیتکوین را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و در نتیجه به تقویت امنیت داراییهای دیجیتال منجر شود. با این حال، دیدگاه سیلور با واکنشهای جدی مواجه شده است. ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، بهصراحت این نظریه را "کاملاً دیوانهوار" توصیف کرده و بر این باور است که سیلور در حال دفاع از نوعی تسلط نظارتی بر ارزهای دیجیتال است؛ رویکردی که پیشینهای پر از شکستهای تاریخی دارد و با ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال همخوانی ندارد. در همین راستا، جیمسون لوپ، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد فناوری کاسا، نیز به چالشهای این دیدگاه اشاره کرده و یادآور شده است که حفاظت از بیتکوین نباید به معنای وابستگی به حضانت شخص ثالث باشد. او هشدار میدهد که اعتماد به نهادهای خارجی برای حفظ داراییها میتواند پیامدهای منفی بلندمدتی به همراه داشته باشد و نقش کلیدی حضانت شخصی در امنیت دنیای کریپتو را تضعیف کند.









حضانت سازمانی در دنیای ارزهای دیجیتال همچون شمشیری دولبه است: از یک سو، به سرمایهگذاران محیطی امنتر برای ذخیره داراییهایشان ارائه میدهد و از سوی دیگر، به طور مستقیم اصول بنیادین تمرکززدایی را به چالش میکشد. در واقع، متولیان نهادی با اتکا به پشتیبانی فنی قوی و تجربه گسترده در این صنعت، تلاش میکنند تا ریسکهایی همچون حملات سایبری و کلاهبرداریهای داخلی را به حداقل برسانند. برای بسیاری از سرمایهگذاران، انتخاب حضانت نهادی به معنای سپردن مسئولیت امنیت داراییهایشان به دست نهادی حرفهایتر است که در نهایت، بار و خطرات مدیریت داراییهای شخصی آنها را کاهش میدهد.

با این وجود، حضانت نهادی پیامدهایی برای غیرمتمرکزسازی به همراه دارد که همواره مورد توجه علاقهمندان به ارزهای دیجیتال بوده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، شکافهای موجود در سیستمهای مالی سنتی را پر کرده و آزادی انتقال داراییها را میان همتایان ممکن میسازد. اما سپردن حضانت به نهادی ثالث، مستلزم واگذاری کنترل داراییهاست که میتواند ارزشهای غیرمتمرکز این داراییها را تضعیف کند و حتی در برخی موارد، موجب از دست رفتن کامل کنترل بر داراییها شود. علاوه بر این، در صورتی که یک موسسه حضانتدار با سوءمدیریت، تخلفات قانونی یا حملات سایبری مواجه گردد، داراییهای سرمایهگذاران در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهند گرفت. این مخاطرات تنها به موسسه متولی محدود نمیشود؛ بلکه تغییرات در سیاستهای نظارتی و مسائل حقوقی خارجی نیز میتواند تهدیداتی جدی را برای امنیت داراییها به همراه آورد.









پادمان های امنیتی چندگانه: MEXC از اقدامات مختلفی از جمله احراز هویت چند عاملی، رمزگذاری SSL و ذخیره سازی کیف پول سرد برای اطمینان از امنیت حساب ها و داده های تراکنش ها استفاده می کند.

سیستم کنترل ریسک پیشرفته: MEXC دارای یک سیستم کنترل ریسک پیشرفته است که قادر به نظارت در زمان واقعی و شناسایی رفتارهای تجاری غیرعادی است و امکان اقدام سریع برای جلوگیری از خطرات احتمالی را فراهم می کند.

انطباق با مقررات جهانی: MEXC در سراسر قاره ها و حوزه های قضایی اصلی در سراسر جهان فعالیت می کند و توسط چندین حوزه قضایی معتبر به طور مستقیم یا از طریق شرکت های تابعه خود تحت نظارت است.

آموزش و پشتیبانی کاربر: MEXC با انتشار منظم محتوای امنیتی و ارائه پشتیبانی آنلاین 24 ساعته و 7 روزه از مشتریان، به افزایش آگاهی امنیتی و قابلیت های پیشگیری از کاربران اختصاص یافته است و در نتیجه به کاربران در محافظت بهتر از دارایی های خود کمک می کند.





امنیت داراییها همواره یکی از اولویتهای حیاتی در صنعت ارزهای دیجیتال بوده است. در مواجهه با چالشهای امنیتی پیچیده و پویای این حوزه، نوآوری مداوم در خدمات، تقویت امنیت و ارتقای شفافیت از عوامل کلیدی در جلب اعتماد کاربران و توسعه پایدار این بازار محسوب میشوند. در این مسیر، MEXC همچنان پیشرو است و به کاربران خود خدماتی امنتر، کارآمدتر و آسانتر ارائه میدهد. همچنین، این پلتفرم از تمامی سرمایهگذاران میخواهد تا با آگاهی کامل از ریسکهای موجود، هوشیارانه و با احتیاط سرمایهگذاری کرده و با یکدیگر در ساخت دنیایی ایمن، باثبات و پربار در زمینه ارزهای دیجیتال همکاری کنند.

سلب مسئولیت: این محتوا بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری، مالی، حقوقی، حسابداری، مالیاتی یا سایر خدمات حرفهای ارائه نمیشود و هیچ توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn تنها اطلاعاتی مرجع را برای آگاهی بیشتر ارائه میدهد و به هیچوجه مشاوره سرمایهگذاری تلقی نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که از تمامی ریسکهای مرتبط آگاهی کامل دارید و هنگام سرمایهگذاری جانب احتیاط را رعایت کنید. پلتفرم مسئولیت تصمیمات سرمایهگذاری کاربران را نمیپذیرد.