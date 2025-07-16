پروتکل Term Finance (TERM): مکانیسم نوآورانه حراج با مدت ثابت تعریف مجدد پارادایم وام دهی با نرخ ثابت DeFi





پروتکل Term Finance یک پروتکل وام دهی با نرخ ثابت مبتنی بر بلاک چین اتریوم است که برای ارائه خدمات وام دهی با نرخ ثابت شفاف، ایمن و کارآمد از طریق مکانیسم حراج برنامه ریزی شده طراحی شده است.









در اکوسیستم وامدهی مالی غیرمتمرکز (DeFi)، پلتفرمهای پیشرویی همچون Maker، Compound و Aave بهطور عمده از مدل نرخ بهره شناور استفاده میکنند؛ مدلی که در آن نرخهای استقراض بهصورت پویا و بر اساس نوسانات عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود. هرچند این رویکرد انعطافپذیری بالایی دارد، اما نوسانات مداوم نرخ بهره میتواند منجر به عدم قطعیت در هزینههای استقراض شده و فرآیند برنامهریزی مالی دقیق را برای کاربران، بهویژه در پروژههای بلندمدت یا سازمانی، دشوار سازد. در واکنش به این چالش، بازار DeFi طی سالهای اخیر شاهد ظهور پروتکلهایی با نرخ بهره ثابت بوده است — راهحلی برای ثبات، پیشبینیپذیری و کاهش ریسک.









پروتکل Term Finance یک پروتکل وامدهی پیشرو در اکوسیستم DeFi است که با بهرهگیری از یک مدل حراج منحصربهفرد، امکان تأمین مالی با نرخ بهره ثابت و مدت زمان مشخص را در ابعاد گسترده فراهم میسازد. این پروتکل، با تکیه بر معماری کاملاً غیرحضانتی، بدون نیاز به اعتماد (trustless) و مبتنی بر قراردادهای هوشمند، شرایطی را فراهم کرده است که کاربران بتوانند بدون نگرانی از بابت کارمزدهای پنهان، لغزش قیمت (price slippage)، ریسکهای حراستی (custodial risk) یا نیاز به اعتماد به نهاد ثالث، به منابع نقدینگی با نرخ بهره ثابت و پیشبینیپذیر دسترسی یابند. Term Finance با حذف پیچیدگیهای سنتی بازارهای پولی، و جایگزینی آنها با فرآیندهای شفاف، زمانبندیشده و درونزنجیرهای، استانداردی نو برای آینده وامدهی غیرمتمرکز خلق کرده است.













در همراستایی با استانداردهای نوین دنیای دیفای، Term Finance نیز از ساختار غیرحضانتی و ایمن قراردادهای هوشمند بهره میبرد؛ جایی که وثایق کاربران، بدون نیاز به واسطه و بهصورت کاملاً شفاف و قابلرهگیری، در بستر بلاکچین ذخیره میشوند. این داراییها در هر لحظه قابل تأیید بوده و از هرگونه ریسک مرتبط با طرف مقابل (counterparty risk) مصون هستند.

اما آنچه Term Finance را به الگویی متمایز در میان پروتکلهای وامدهی غیرمتمرکز تبدیل میکند، نوآوری در نحوه تعیین نرخ بهره ثابت از طریق حراجهای زمانبندیشده دوطرفه است؛ سیستمی پیشرفته که تعادل دقیق میان وامگیرندگان و وامدهندگان را با بالاترین سطح بهرهوری و عدالت برقرار میسازد. در این چارچوب: وامدهندگان، پیشنهادات خود را با اعلام مبلغ سرمایه و حداقل نرخ بهره قابل پذیرش ثبت میکنند؛ در مقابل، وامگیرندگان نیز، درخواستهای خود را همراه با مبلغ موردنیاز و حداکثر نرخ بهره قابل پرداخت ارسال مینمایند. در پایان هر حراج، الگوریتم تسویه بازار (Clearing Algorithm) با تحلیل هوشمندانهی عرضه و تقاضا، نرخ تسویه یکتایی (Uniform Clearing Rate) را محاسبه میکند. بر اساس این نرخ: تمامی وامگیرندگانی که نرخ پیشنهادیشان در نرخ تسویه یا بالاتر قرار داشته باشد، موفق به دریافت وام میشوند؛ و تمامی وامدهندگانی که نرخ پیشنهادی آنها در نرخ تسویه یا پایینتر باشد، سرمایه خود را با همان نرخ وام میدهند.









ثبات در نرخ بهره با برنامهریزی دقیق: در اکوسیستم مالی ما، نرخهای بهره نه بر پایه نوسانات لحظهای، بلکه از طریق مزایدههایی هدفمند و از پیش برنامهریزیشده تعیین میشوند. این ساختار، بستری امن و قابل پیشبینی برای وامگیرندگان و وامدهندگان فراهم میآورد؛ بهگونهای که با حذف ریسک نرخهای شناور، آرامش خاطر و اطمینان بیشتری در معاملات مالی ایجاد میگردد.

حراجی هوشمند، سه مرحله تا شفافیت کامل: فرآیند منحصربهفرد حراج در این سیستم شامل سه فاز کلیدی است:

اعلام رسمی: یک هفته پیش از آغاز حراج، اطلاعات کامل از جمله انواع داراییهای قابل وثیقه، نرخهای پایه و سایر پارامترهای مالی در دسترس عموم قرار میگیرد.

پنجره ارائه پیشنهاد: شرکتکنندگان میتوانند پیشنهادهای رمزگذاریشده خود را از طریق الگوریتمهای هش ارسال کنند؛ این اقدام با هدف حفظ امنیت، جلوگیری از افشای زودهنگام اطلاعات و تضمین سلامت رقابت صورت میپذیرد.

مرحله افشا و تسویه نهایی: تمامی پیشنهادها در بلاکچین به صورت شفاف نمایان میشوند و یک الگوریتم درونزنجیرهای با محاسبه تعادل میان عرضه و تقاضا، نرخ نهایی تسویه را تعیین میکند؛ نرخ بهینهای که هدف آن، بیشینهسازی حجم کل وامهاست.

مدل وثیقهگذاری سهجانبه با امنیت هوشمند: در این ساختار، هر وامگیرنده ملزم است پیش از دریافت وام، وثیقهای معادل یا بیشتر از مبلغ موردنظر ارائه کند. این داراییهای تضمینی توسط قراردادهای هوشمند مدیریت و تا پایان دوره وام قفل میشوند. چنین سیستمی، با اتکای کامل بر فناوری بلاکچین، سطحی نو از شفافیت، پاسخگویی و امنیت را در تعاملات مالی دیجیتال رقم میزند.









۱. فرآیند استقراض (Borrowing Flow): وامگیرندگان میتوانند با ارسال درخواستهایی شامل مبلغ وام موردنیاز، مدت زمان بازپرداخت و سقف نرخ بهره قابل قبول خود، در حراج شرکت کنند. این درخواستها در قالب پیشنهاداتی رمزنگاریشده ثبت میشوند. در پایان دوره حراج، سیستم با اجرای الگوریتم تطبیق درونزنجیرهای، نرخ تسویه بازار (Market Clearing Rate) را تعیین کرده و طرفین معامله (وامگیرندگان و تأمینکنندگان نقدینگی) را بر اساس پارامترهای پیشنهادیشان مطابقت میدهد. وامگیرندگان موظفند پیش از دریافت وام، وثیقهای با ارزش کافی ارائه دهند. این وثیقه در طول دوره وام توسط قرارداد هوشمند قفل شده و در صورت بازپرداخت موفق، آزاد خواهد شد. در غیر این صورت، فرآیند انحلال بهصورت خودکار آغاز میشود.

۲. فرآیند وامدهی (Lending Flow): تأمینکنندگان نقدینگی (Lenders) وجوه خود را به قرارداد هوشمند سپردهگذاری کرده و حداقل نرخ بهره قابل پذیرش را مشخص میکنند. طی مزایده، سیستم این وجوه را با درخواستهای وامگیرندگان واجد شرایط و در تطابق با نرخ تسویه بازار، جفت میکند. پس از تطبیق موفق، وامدهنده در تاریخ سررسید، اصل سرمایه و سود مورد توافق را از طریق قرارداد هوشمند دریافت خواهد کرد.

۳. مکانیسم لیکوئید شدن (Liquidation Protocol): در صورتی که وامگیرنده نتواند وام را در موعد مقرر بازپرداخت کند، قرارداد هوشمند بهصورت خودکار فرآیند لیکوئید شدن را فعال میکند. در این حالت، وثیقهای که از پیش قفل شده بود، بر اساس منطق قرارداد و طبق پارامترهای از پیش تعیینشده، به فروش میرسد یا به دارایی مورد نیاز تبدیل شده و برای جبران زیان، به وامدهنده منتقل میشود. فرآیند لیکوئید شدن کاملاً شفاف، غیرقابل دستکاری و مبتنی بر منطق تعریفشده روی زنجیره اجرا میشود.









پلتفرم MEXC به عنوان یک پلتفرم معامله ارز دیجیتال شناخته شده در سطح جهانی، اعتماد و حمایت سرمایه گذاران را با انتخاب گسترده جفت های معاملاتی، تجربه تجارت کارآمد و خدمات با کیفیت بالا به دست آورده است. در MEXC، سرمایه گذاران می توانند به راحتی توکن TERM را معامله کنند و در عین حال از یک محیط معاملاتی امن و بدون درز لذت ببرند.





در اینجا نحوه معامله *URLS-TERM_USDT* در برنامه MEXC آمده است:





مرحله 1: وارد برنامه MEXC شوید و روی معامله ضربه بزنید

مرحله 2: معاملاتاسپات را انتخاب کنید، سپس روی جعبه جفت معاملات ضربه بزنید و TERM/USDT را جستجو کنید.

مرحله 3: روی خرید مدت زمان کلیک کنید





پروتکل Term Finance از طریق مدل نوآورانه وام دهی با نرخ ثابت خود، با استفاده از استقرار چند زنجیره ای، طراحی ماژولار، موتور تسویه کارآمد و مکانیسم های جداسازی ریسک، تجربه ای امن، کارآمد و کاربرپسند را ارائه می دهد. این ابزار مالی پایدارتری را برای DeFi فراهم می کند. از آنجایی که بازار DeFi به تکامل خود ادامه می دهد، Term Finance آماده است تا به یکی از پلتفرم های پیشرو برای وام دهی با نرخ ثابت تبدیل شود و خدمات وام و وام قابل اعتماد و کارآمد را به کاربران ارائه دهد.







