پروتکل TEN: یک راهکار انقلابی لایه دوم برای حفظ حریم خصوصی و مقیاس‌ پذیری اتریوم





TEN یک راهکار رمز گذاری شدهی لایهی دوم پیشگامانه در اکوسیستم اتریوم است که برای تغییر شکل حریم خصوصی و مقیاسپذیری بلاکچین از طریق رمزگذاری در سطح سختافزار طراحی شده است. همانطور که پروتکل HTTPS امنیت وب ۲.۰ را متحول کرد، TEN در حال ساخت زیرساخت نسل بعدی برای وب ۳ است - رمزگذاری سرتاسری دادههای تراکنش، وضعیت قراردادهای هوشمند و فرآیندهای اجرا را ارائه میدهد، در حالی که تضمینهای امنیتی شبکهی اصلی اتریوم را نیز به ارث میبرد. این نوآوری سرعت تراکنشها را بیش از ۱۰ برابر افزایش می دهد و هزینه های تراکنش را ۹۰ درصد کاهش می دهد و پایه و اساس محکمی را برای پذیرش گسترده ی برنامه های غیرمتمرکز (dApps) ایجاد می کند.













توکن TEN به طور منحصر به فرد فناوری محیط اجرای قابل اعتماد (TEE) را در معماری بلاکچین خود ادغام میکند و رمزگذاری در سطح تراشه را ارائه میدهد تا موارد زیر را تضمین کند:





1) تراکنش های رمزگذاری شده سرتاسری: از شروع تا تأیید درون زنجیرهای، تمام دادهها رمزگذاری شده و فقط برای طرفهای مجاز قابل مشاهده هستند.

2) اجرای خصوصی قرارداد هوشمند: کد و حالتهای قرارداد در TEE پردازش میشوند و از مشاهده منطق تجاری یا پارامترهای حساس توسط گرهها جلوگیری میکنند.

3) مقاومت کوانتومی: الگوریتمهای رمزنگاری پیشرفته را برای محافظت در برابر تهدیدات محاسبات کوانتومی آینده در خود جای داده است.









توکن TEN به عنوان یک پروتکل Rollup غیرمتمرکز، میلیونها TPS را از طریق چندین نوآوری فنی به دست میآورد:





1) محافظت MEV: یک الگوریتم اختصاصی "ترتیب منصفانه" ارزش قابل استخراج توسط ماینرها (MEV) را حذف میکند و انصاف تراکنش را تضمین میکند.

2) تصادفی بودن بدون نیاز به اعتماد: VRF مبتنی بر TEE (تابع تصادفی قابل تأیید) تصادفی بودن درون زنجیرهای غیرقابل دستکاری ایجاد میکند که برای استخراج NFT، بازی و موارد دیگر ایدهآل است.

3) پل زدن با سرعت بالا: انتقال داراییهای بین زنجیرهای بین اتریوم و TEN 5 برابر سریعتر از Rollup های سنتی Optimistic است.







1) تعامل در سطح وب ۲: کاربران میتوانند بدون نصب افزونه به برنامههای غیرمتمرکز رمزگذاریشده دسترسی داشته باشند؛ حفاظت از حریم خصوصی در ظاهر کاملاً شفاف است.

2) مناسب برای توسعه دهندگان: کاملاً سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) و از انتقال قراردادهای هوشمند سالیدیتی با یک کلیک پشتیبانی میکند و زمان شروع به کار و منحنی یادگیری را به شدت کاهش میدهد.





در بستر نوآورانه بلاکچین TEN، توکن بومی TEN نقشی کلیدی و چندوجهی در شکلدهی و پویایی اکوسیستم ایفا میکند. این توکن نهتنها ابزاری برای تعامل با لایههای فنی شبکه است، بلکه محور اصلی اقتصاد غیرمتمرکز آن نیز به شمار میرود. کارکردهای اصلی توکن TEN به شرح زیر است:





۱. حاکمیت غیرمتمرکز:

دارندگان توکن TEN میتوانند مستقیماً در تصمیمگیریهای کلان شبکه شرکت کنند. از رأیگیری برای ارتقاء پروتکل و تعیین مسیر فنی پروژه گرفته تا تخصیص منابع مالی اکوسیستم، جامعه نقش راهبردی در هدایت آینده TEN دارد.





۲. مشوقهای استیکینگ (Staking Rewards):

اعتبارسنجهای شبکه برای دریافت مجوز تولید بلوک، موظف به سهامگذاری توکنهای TEN هستند. در این میان، سهامگذاران نیز با دریافت سهمی از کارمزد تراکنشها، در رشد شبکه سهیم میشوند.





۳. سوخت عملیاتی اکوسیستم:

تمامی عملیات درون زنجیره ای – از تراکنشهای خصوصی تا انتقالهای بینزنجیرهای با سرعت بالا – با مصرف توکن TEN انجام میشود. این مکانیزم تضمین میکند که توکن نهتنها ارزشمند، بلکه جزء جداییناپذیر از عملکرد فنی شبکه باشد.





۴. استخراج نقدینگی و پاداش پذیرندگان اولیه:

در جهت رشد پایدار و جذب کاربران اولیه، شبکه با ارائه توکنهای TEN به مشارکتکنندگان در تأمین نقدینگی و شرکت در برنامههای آزمایشی و تستنتها، انگیزههای ملموسی فراهم میکند.









توکن TEN توسط یک تیم جهانی با تخصص عمیق در امنیت بلاکچین و رمزنگاری توسعه داده شده است. تیم اصلی، استعدادهایی را از بلاکچین سازمانی و پروژههای پیشرو Web3 گرد هم آورده است:





کمیته فنی: این تیم که توسط یک معمار سابق R3 Corda رهبری میشود، شامل افراد باتجربهای است که در ساخت پلتفرمهای بلاکچین در سطح سازمانی، با تمرکز قوی بر TEE و اثبات دانش صفر، تجربه دارند.





متخصصان رمزنگاری: طراحی پروتکل توسط یک محقق از Technion - موسسه فناوری اسرائیل، که دارای چندین اختراع ثبت شده بینالمللی در سیستمهای رمزنگاری است، هدایت میشود.





اکوسیستم و عملیات: اعضای تیم قبلاً در پروژههای پیشرو مانند ConsenSys و Aave نقش داشتهاند و تخصص خود را در روابط با توسعهدهندگان، رشد اکوسیستم و چارچوبهای انطباق با مقررات به ارمغان آوردهاند.













سه ماهه سوم ۲۰۲۴: راه اندازی شبکه اصلی با zkBridge یکپارچه، که قابلیت همکاری بین زنجیره ای با zkSync، StarkNet و سایر شبکههای مبتنی بر zk را فراهم میکند.





سه ماهه اول ۲۰۲۵: انتشار قالب های پروتکل DeFi با حفظ حریم خصوصی، پشتیبانی از وام دهی ناشناس و معاملات مشتقات.





سه ماهه چهارم ۲۰۲۵: راه اندازی راهکارهای گره TEE در سطح سازمانی، گسترش موارد استفاده به صنایع با حساسیت بالا مانند مراقبتهای بهداشتی و مدیریت زنجیره تأمین.









برنامه کمک هزینه توسعه دهندگان: ۱۰۰ میلیون دلار بودجه تشویقی برای حمایت از توسعه برنامههای غیرمتمرکز متمرکز بر حریم خصوصی.





مشارکت های انطباق: همکاری با نهادهای نظارتی در اتحادیه اروپا و سنگاپور برای بررسی استانداردهای انطباق با حریم خصوصی دادههای درون زنجیرهای.





اتحادیه سختافزار: مشارکت با اینتل، AMD و سایر تولیدکنندگان برای بهینه سازی یکپارچه سازی سختافزار TEE و کاهش موانع عملکرد گرهها.









سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



