شبکه Tanssi: پروتکل زیرساخت Appchain و بررسی اجمالی توکن TANSSI

صنعت بلاکچین از سیستمهای تک زنجیرهای به یک اکوسیستم چند زنجیرهای با بلاکچینهای تخصصی برای کاربردهای خاص تغییر کرده است. Tanssi ، با پشتیبانی چارچوب امنیتی مشترک Polkadot، یک پروتکل زیرساخت زنجیره برنامه است که از فناوری ContainerChain برای امکان استقرار سریعتر و ایمنتر بلاکچین بهره میبرد. این رویکرد بر چالشهای مقیاسپذیری و هزینه بلاکچینهای عمومی غلبه میکند و در عین حال به توسعهدهندگان انعطافپذیری لازم برای سفارشیسازی زیرساختها با نیازهای خود را میدهد.













شبکه Tanssi کانتینرچین (ContainerChains) با استفاده از چارچوب Substrate ساخته شده است که به خاطر معماری ماژولار خود که از سفارشی سازی پیشرفته پشتیبانی میکند، شناخته شده است. در حالی که تطبیق پذیری Substrate یک نقطه قوت است، می تواند منحنی یادگیری شیبداری را ایجاد کند. Tanssi با ارائه قالب هایی با اجزای اصلی از پیش نصب شده، مانع فنی برای استقرار بلاکچین را کاهش میدهد.





مزایای کلیدی چارچوب Substrate عبارتند از:





معماری ماژولار: توسعه دهندگان میتوانند فقط اجزای مربوط به مورد استفاده خاص خود را ادغام کنند، افزونگی را کاهش داده و عملکرد را بهبود بخشند. Substrate یک SDK ماژولار قدرتمند است که در اکوسیستم Polkadot استفاده میشود و مجموعهای کامل از ابزارها و کتابخانهها را ارائه میدهد که قابلیتهای پیچیده بلاکچین را انتزاعی میکنند و توسعهدهندگان را قادر میسازد تا بر نوآوری تمرکز کنند.





انعطاف پذیری در زمان اجرا: این چارچوب از ارتقاءهای زمان اجرا بدون نیاز به هارد فورک پشتیبانی میکند و تضمین میکند که زنجیرههای برنامههای مستقر میتوانند به تکامل و بهبود خود ادامه دهند. اجزای شبکه مانند مدلهای حاکمیت، ماشینهای مجازی یا انتقال حالت می توانند به طور مستقل به روزرسانی شوند و شبکه را بدون محدودیتهای سفت و سخت، سازگار نگه دارند.





وراثت امنیتی: زنجیرههای برنامههای مستقر از طریق Tanssi از مدل امنیتی اثبات شده اکوسیستم Substrate بهره میبرند و نیاز به اینکه هر زنجیره به طور مستقل مجموعه اعتبارسنج خود را راهاندازی کند، از بین میبرند.









تانسی از طریق پروتکل ContainerChain امکان ایجاد زمانهای اجرای کامل Substrate را که در پاراچین های موجود محصور شدهاند، فراهم می کند. این رویکرد نوآورانه به چندین زنجیره برنامه اجازه میدهد تا در یک اسلات پاراچین واحد همزیستی داشته باشند و هزینههای استقرار و پیچیدگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.





ویژگیهای کلیدی معماری ContainerChain عبارتند از:





بهرهوری منابع: چندین زنجیره برنامه، زیرساخت اساسی را به اشتراک میگذارند و در عین حال قابلیت جداسازی منطقی و سفارشیسازی را حفظ میکنند.





استقرار ساده: توسعه دهندگان میتوانند بدون مدیریت پیچیدگیهای زیرساخت بلاکچین، شبکههای اعتبارسنج یا مکانیسمهای اجماع، بر منطق برنامه تمرکز کنند.





مدل امنیت مشترک: همه ContainerChain ها از امنیت جمعی پاراچین والد بهرهمند میشوند که به تضمینهای امنیتی زنجیره رله Polkadot نیز گسترش مییابد.









ادغام Tanssi با اکوسیستم Polkadot چندین مزیت استراتژیک ارائه میدهد:





ارتباط بین زنجیرهای: Tanssi از ارتباط مستقیم با سایر زنجیرهها در اکوسیستم Polkadot پشتیبانی میکند و امکان همکاری یکپارچه و انتقال ارزش در سراسر شبکهها را فراهم میکند.





امنیت مشترک: مکانیسم اجماع اثبات سهام (NPoS) نامزد شده Polkadot، امنیت قوی را برای همه پاراچینهای متصل و ContainerChainهای آنها فراهم میکند.





مسیر ارتقا: سیستم حراج پاراچین و مکانیسمهای تمدید اسلات، مسیر روشنی را برای رشد اکوسیستم و پایداری بلندمدت ارائه میدهند.













شبکه Tanssi امکان ورود سریع به سیستم را از طریق یک شبکه همزیستی که توسط restaking در سطح اتریوم ایمن شده است، فراهم میکند و امکان استقرار را در عرض چند دقیقه به جای ماهها فراهم میکند. این سرعت توسط چندین نوآوری کلیدی هدایت میشود:





قالبهای از پیش پیکربندی شده: مخازن رسمی Tanssi قالبهای زنجیره برنامه آماده برای استفاده را ارائه میدهند که توسعه و استقرار را ساده میکنند. این موارد شامل اجزای ضروری بلاکچین مانند مکانیسمهای اجماع، پردازش تراکنشها و چارچوبهای حاکمیتی است.





پیکربندی خودکار: این پلتفرم فرآیندهای راهاندازی پیچیده معمول در استقرار بلاکچین، از جمله راهاندازی گره، مقداردهی اولیه شبکه و پیکربندی پارامترهای امنیتی را خودکار میکند.





مرکز ادغام: پس از ورود به عنوان Tanssi ContainerChain، پروژهها به مجموعه ای کامل از ابزارها و خدمات - تولید بلوک، در دسترس بودن دادهها، پیامرسانی بین زنجیرهای و اتصال به شبکههای خارجی - در کنار کیف پولها، فهرستسازها، نقاط پایانی RPC، کاوشگرها و سایر اجزای زیرساختی ضروری دسترسی پیدا میکنند.









تانسی یک گردش کار استقرار خودکار و بدون نیاز به مجوز ارائه میدهد که توسعه را بدون تکیه بر پروتکلهای خارج از زنجیره ساده میکند. این اتوماسیون، لایههای عملیاتی کلیدی را در بر میگیرد:





تولید بلوک: تولید خودکار بلوک، عملکرد بدون وقفه شبکه را بدون دخالت دستی یا هماهنگی اعتبارسنج تضمین میکند.

دسترسی به داده ها: راهکارهای داخلی، دسترسی و تأیید دادههای تراکنش را در شبکه تضمین میکنند.

پیامرسانی بین زنجیره ای: پروتکل های خودکار، ارتباط یکپارچه بین بلاکچینهای مختلف را امکانپذیر می کنند و از برنامههای پیچیده چند زنجیرهای پشتیبانی میکنند.









شبکهTanssi که بر اساس چارچوب Substrate آزمایششده در Rust ساخته شده است، عملکرد بالایی را برای برنامههای بلاکچین مورد نیاز ارائه میدهد. معماری ماژولار آن امکان سفارشیسازی آسان کانتینرهای زنجیره برنامه را فراهم میکند، از جمله:





ماژول های زمان اجرا: توسعهدهندگان میتوانند ماژولهای زمان اجرا را برای پیادهسازی ویژگیهای خاص مورد نیاز برنامه خود اضافه، حذف یا اصلاح کنند.





مکانیسم های اجماع: در حالی که امنیت را از زنجیره والد به ارث میبرند، زنجیرههای برنامه منفرد میتوانند قوانین اجماع سفارشی را برای ترتیب و اعتبارسنجی تراکنشهای داخلی تعریف کنند.





مدل های اقتصادی: هر زنجیره برنامه میتواند توکنومیک و ساختارهای کارمزد خود را طراحی کند و در عین حال با اکوسیستم گستردهتر قابل تعامل باشد.













صنعت بازی یکی از امیدوارکننده ترین موارد استفاده برای زیرساخت زنجیره برنامههای Tanssi است. آجونا یک زنجیره برنامه را در شبکه آزمایشی Dancebox مستقر کرد و بر بهینهسازی عملکرد و تجربه کاربری تمرکز داشت - که نشاندهنده مناسب بودن این پلتفرم برای توان عملیاتی بالا، تأخیر کم و مکانیکهای بازی سفارشی است.





زنجیرههای برنامههای بازی موارد زیر را امکانپذیر می سازند:





سیستم های دارایی سفارشی برای اقلام و ارزهای درون بازی

مکانیسمهای اجماع تخصصی متناسب با گیمپلی بلادرنگ

ادغام با زیرساخت های بازی سنتی و سیستمهای پرداخت

قابلیت حمل و نقل و قابلیت همکاری دارایی های بین بازی ها









با الزامات خاص برای توان عملیاتی تراکنش، پیشبینی کارمزد و انطباق با مقررات، برنامههای DeFi از زیرساخت اختصاصی زنجیره اپلیکیشن بهره زیادی میبرند. Tanssi پروژههای DeFi را قادر میسازد تا:









پیاده سازی ساختارهای کارمزد سفارشی و محافظت از MEV

ادغام با سیستم های مالی سنتی در عین حفظ تمرکززدایی

بهینه سازی برای ابزارهای مالی خاص و مدل های ریسک

بهبود تجربه کاربری از طریق قطعیت سریع تر و کاهش تأخیر









زنجیره D.E.B.T. زنجیره اپلیکیشن خود را بر روی شبکه آزمایشی Dancebox تانسی مستقر کرد و زمینه جدیدی را در توکنسازی RWA پیشگام شد و قدرت تانسی را در این حوزه برجسته نمود. مزایای کلیدی عبارتند از:





ویژگیهای انطباق با مقررات متناسب با حوزههای قضایی خاص

ادغام با زیرساختهای مالی سنتی

مکانیسمهای مدیریتی قابل تنظیم برای مدیریت دارایی

قابلیتهای گزارشدهی حریم خصوصی و انطباق پیشرفته









زنجیره برنامه های کاربردی برنامه ریزی شده VWBL در اکوسیستم Tanssi با هدف افزایش رمزگذاری NFT، مقیاسپذیری و ادغام جامعه - نشان دادن مناسب بودن پلتفرم برای موارد استفاده NFT و هنر دیجیتال - طراحی شده است. مزایا عبارتند از:





ویژگیهای رمزگذاری پیشرفته و حریم خصوصی برای داراییهای دیجیتال

مکانیسمهای ذخیرهسازی و بازیابی بهینه برای محتوای چندرسانهای

عملکردهای بازار سفارشی و سیستمهای توزیع حق امتیاز

سازگاری و قابلیت همکاری بین پلتفرمی













شبکه TANSSI توکن بومی شبکه Tanssi است. Tanssi به عنوان یک پروتکل زیرساختی بدون نیاز به مجوز برای راهاندازی زنجیرههای برنامههای غیرمتمرکز، از امنیت تحت پشتیبانی اتریوم، توالییابی غیرمتمرکز، دسترسی به دادهها (DA) و پیامرسانی بین زنجیرهای بهره میبرد. TANSSI به عنوان ستون فقرات اقتصادی اکوسیستم عمل میکند و از عملکردهای کلیدی در زمینههای امنیتی، عملیاتی و مدیریتی پشتیبانی میکند.









سهامگذاری و امنیت: TANSSI که بین همه بازخریدکنندگان، از جمله اپراتورها و ترتیبسنجها توزیع میشود، به ایمنسازی شبکه Tanssi و زنجیرههای کاربردی آن کمک میکند. سهامگذاری، رفتار صادقانه را تشویق میکند و منافع اعتبارسنج و اپراتور را با موفقیت شبکه همسو میکند. شرکتکنندگان برای شرکت در تولید بلوک و اجماع، باید TANSSI را سهامگذاری کنند.





پرداختهای خدماتی: TANSSI موظف است زنجیرههای کاربردی را مستقر کند، بلوکها را تولید و نهایی کند و پیامهای بین زنجیرهای را پردازش کند. با راهاندازی برنامههای بیشتر در Tanssi، این امر تقاضای پایدار ایجاد میکند. مدل کارمزد آن به گونهای طراحی شده است که قابل پیشبینی و مقیاسپذیر باشد و به توسعهدهندگان اجازه میدهد هزینههای عملیاتی را به طور دقیق پیشبینی کنند.





مشارکت در مدیریت: دارندگان توکن میتوانند در مورد تصمیمات مدیریتی و تخصیص خزانه رأی دهند و تضمین کنند که شبکه مطابق با منافع توسعهدهندگان، اعتبارسنجها و کاربران تکامل مییابد.





مشوق های اپراتور و ترتیب سنج: اپراتورها و ترتیبسنجها TANSSI را سهامگذاری میکنند تا پاداش کسب کنند و موقعیتهای فعال در شبکه را تضمین کنند و محیطی رقابتی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا و حفظ قابلیت اطمینان شبکه ایجاد کنند.













کل موجودی اولیه TANSSI یک میلیارد توکن است که برای تضمین تمرکززدایی، ایجاد انگیزه برای مشارکت و تأمین مالی رشد بلندمدت طراحی شده است. استراتژی تخصیص، اولویتهای متعددی را متعادل میکند:





تمرکززدایی: توزیع گسترده از تمرکز کنترل جلوگیری میکند.





انگیزه بخشی: شرکت کنندگان برای تأمین امنیت و مشارکت در اکوسیستم پاداش میگیرند.

تأمین مالی رشد: ذخایر استراتژیک، توسعه بلندمدت و گسترش اکوسیستم را تقویت میکنند.









تخصیص توکن، نشان دهنده یک استراتژی جامع برای توسعه اکوسیستم است.





ابتکارات اصلی جامعه و اکوسیستم (39.7%): از طریق ایردراپهای مشارکتکنندگان (مثلاً جوایز شبکه اصلی و LFL)، مشوقهای نقدینگی، بازارسازی، تحقیق و توسعه، مشارکتها، کمکهای مالی و برنامههای مبتنی بر فعالیت، از رشد پایدار پشتیبانی میکند - که نشاندهنده تعهد قوی به گسترش جامعه و اکوسیستم است.

حامیان اولیه (24%): به سرمایهگذاران اولیهای که توسعه اولیه را تأمین مالی کردهاند، اختصاص داده شده و در دو دور با برنامههای قفل یکسان توزیع شده است. برای پاداش دادن به مشارکتهای اولیه و در عین حال کاهش تأثیر بازار از طریق واگذاری دارایی طراحی شده است.

مشارکت کنندگان اصلی (22%): برای سازندگان اولیه و مشارکتکنندگان پروتکل رزرو شده است و هماهنگی قوی با موفقیت بلندمدت را تضمین میکند.

ذخیره بنیاد (10%): توسط بنیاد مدیریت میشود تا توسعه، عملیات و پایداری را تأمین مالی کند و ثبات مالی و پشتیبانی از ابتکارات رشد استراتژیک را ارائه دهد.

فروش عمومی (2.3%): فروش عمومی توکن قبل از TGE، با قیمتی معادل ۵٪ از کل عرضه و ارزش اسمی 45 میلیون دلار - مطابق با ارزشگذاری دور خصوصی اخیر Moondance Labs.

جامعه اولیه (2%): به مشارکتکنندگان شبکه آزمایشی Let’s Forkin’ Dance توزیع میشود تا به مشارکت اولیه و رشد خودجوش جامعه پاداش داده شود.









برنامه انتشار توکن به گونهای طراحی شده است که نقدینگی و ثبات بلندمدت را متعادل کند:





ابتکارات جامعه: 30% در TGE آزاد میشود؛ 70% باقیمانده ماهانه طی سه سال آزاد میشود.

فروش جامعه: 40 روز پس از TGE به طور کامل آزاد میشود تا امکان تثبیت قیمت و مشارکت قابل دسترس فراهم شود.

جامعه اولیه: 20% در TGE آزاد میشود، 80% به صورت خطی طی 60 روز آزاد میشود تا به شرکتکنندگان شبکه آزمایشی پاداش داده شود و در عین حال پویایی بازار را مدیریت کند.

ذخیره بنیاد : 30% در TGE آزاد میشود؛ 70% باقیمانده ماهانه طی سه سال آزاد میشود تا تأمین مالی عملیاتی مداوم تضمین شود.

حامیان اولیه: 1 سال کاهش، و پس از آن 40% افزایش، و بقیه ماهانه طی یک سال آزاد میشوند - تضمین همسویی با اهداف بلندمدت.

مشارکت کنندگان اصلی: 1 سال کاهش، 30% افزایش، و 70% باقیمانده ماهانه طی دو سال آزاد میشوند - که تعهد بلندمدت سازندگان را ارتقا میدهد.









اقتصاد توکنی TANSSI به گونهای طراحی شده است که یک چرخه خودتقویتکننده از رشد شبکه و ایجاد ارزش ایجاد کند:





تقاضا ناشی از استفاده از شبکه : با راه اندازی زنجیره های کاربردی بیشتر، تقاضا برای TANSSI از طریق پرداخت های خدماتی و الزامات استیکینگ افزایش مییابد.

پاداش های استیکینگ، مشارکت را تشویق میکند : دارندگان برای استیکینگ انگیزه میگیرند، عرضه در گردش را کاهش میدهند و به امنیت شبکه کمک میکنند.

مشارکت در مدیریت : دارندگان توکن، جهت پروتکل و هزینههای خزانه را شکل میدهند و تکامل شبکه را با منافع ذینفعان همسو میکنند.

مکانیسم ضد تورمی: کارمزد های تراکنش برای کالاهای عمومی و توسعه به خزانه پروتکل هدایت میشوند. با افزایش استفاده، این ممکن است فشار ضد تورمی ایجاد کند.













تانسی در بازار زیرساخت زنجیره برنامههای کاربردی که به سرعت در حال رشد است، فعالیت میکند و با چندین بازیگر تثبیتشده رقابت میکند:





پاراچین های پولکادات : اگرچه تانسی بر اساس پولکادات ساخته شده است، اما پیچیدگی و موانع هزینهای دستیابی به یک اسلات پاراچین را برطرف میکند و استقرار بلاکچین را در دسترستر میسازد.

کیت توسعه نرمافزار کازموس : کازموس قابلیتهای مشابهی را برای بلاکچین های اختصاصی ارائه میدهد، اما فناوری کانتینرچین تانسی امکان استفاده کارآمدتر از منابع و امنیت مشترک را فراهم میکند.

راهکارهای لایه 2 اتریوم: لایه 2ها بهبودهای مقیاس پذیری را ارائه میدهند اما فاقد قابلیتهای سفارشیسازی کامل زنجیرههای برنامه کاربردی هستند.

زیرشبکه های آوالانچ: آوالانچ عملکرد قابل مقایسهای را ارائه میدهد، با این حال ادغام تانسی با اکوسیستم پولکادات، قابلیت همکاری برتر و امنیت مشترک را ارائه میدهد.









مزایای رقابتی Tanssi عبارتند از:





استقرار سریع: راهاندازی بلاکچین میتواند در مقایسه با چرخههای توسعه سنتی، در عرض چند دقیقه به جای چند ماه تکمیل شود.

مدل امنیت مشترک: امنیت در سطح سازمانی، بدون نیاز به راهاندازی یک شبکه اعتبارسنج مستقل، به صورت آماده در دسترس است.

کارایی ContainerChain: زنجیره های کاربردی چندگانه میتوانند هزینههای زیرساخت را به اشتراک بگذارند و در عین حال سفارشیسازی کامل را حفظ کنند.

یکپارچه سازی جامع: دسترسی بومی به زیرساختهای اصلی بلاکچین مانند کیف پولها، ایندکسکنندهها، نقاط پایانی RPC و پلهای بین زنجیرهای.













نقشه راه تانسی بر چندین حوزه کلیدی تمرکز دارد:





سازگاری بهبود یافته با ماشین مجازی اتریوم : بهبود یکپارچهسازی ماشین مجازی اتریوم برای پشتیبانی از طیف وسیعتری از برنامهها و ساده سازی مهاجرت از پروژههای موجود اتریوم.

قابلیت همکاری بین زنجیره ای : گسترش قابلیتهای پلسازی برای شامل کردن شبکههایی فراتر از اکوسیستم پولکادات.

بهینه سازی عملکرد: بهبود مداوم توان عملیاتی تراکنشها، زمانهای قطعیت و بهرهوری منابع.

ابزارهای توسعه دهندگان: بهبود چارچوب ها، ابزارهای اشکال زدایی و محیط های آزمایش برای کاهش بیشتر موانع استقرار زنجیرههای برنامه.









توسعه شرکا: ایجاد مشارکت های استراتژیک در حوزه بازی، دیفای و پذیرش بلاک چین سازمانی برای پیشبرد موارد استفاده در دنیای واقعی.

برنامه های کمک هزینه: ارائه پشتیبانی مالی برای پروژههای نوآورانه ساخته شده بر روی زیرساخت Tanssi.

منابع آموزشی: ا رائه مستندات جامع، آموزشها و مطالب آموزشی برای تسریع در جذب توسعهد هندگان.

ایجاد جامعه: راه اندازی ابتکاراتی برای جذب و رشد یک جامعه پویا از توسعه دهندگان و کاربران در اطراف اکوسیستم Tanssi.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.