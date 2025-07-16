تغییرات چشم انداز استیبل کوین: افزایش USDC، افزایش USDe به عنوان یک رقیب جدید

در سالهای اخیر، با پیشرفت چشمگیر فناوری بلاکچین و ظهور نوآوریهای مالی در حوزه DeFi، استیبلکوینها به یکی از ارکان حیاتی و بیبدیل در سیستم مالی جهانی تبدیل شدهاند. طبق گزارش سال 2025 تحت عنوان "State of Stablecoins"، که به طور مشترک توسط Dune و Artemis منتشر گردید، بازار استیبلکوینها در سال گذشته شاهد رشد بیسابقهای بوده است، که همراه با تحولات مهمی در ساختار بازار همراه بوده است. به طور خاص، دو برابر شدن سهم بازار USDC و رشد چشمگیر USDe، به وضوح نمایانگر تمایل به تنوع بیشتر و گسترش اکوسیستم استیبلکوینها است، که چشمانداز جدیدی از انعطافپذیری و پویایی در عرصه مالی دیجیتال را نوید میدهد.













از فوریه 2025، بازار استیبلکوینها با حجم تراکنش سالانه 35 تریلیون دلار به ارزش بازار 214 میلیارد دلار دست یافته است. USDC USDT همچنان در صدر این بازار قرار دارند، اما USDC با رشد چشمگیر خود و دو برابر شدن ارزش بازار به 56 میلیارد دلار، به یکی از سریعترین و پرقدرتترین استیبلکوینها تبدیل شده است.





رشد قابل توجه USDC عمدتاً ناشی از همسویی استراتژیک و نظارتی آن است، به ویژه در چارچوبهایی همچون MiCA در اتحادیه اروپا و DIFC در امارات. همکاری با شرکای برجستهای چون Stripe و MoneyGram موجب گسترش کاربردهای جهانی آن، بهویژه در حوزه پرداختها و حوالههای مرزی شده است.





این تحولات نشانگر ترجیح رو به افزایش نهادهای مالی به استیبلکوینهای همسو با مقررات است و با شفافتر شدن مقررات جهانی ارزهای دیجیتال، موقعیت قانونی و شفافیت USDC آن را به انتخابی برجسته برای کاربران سازمانی تبدیل کرده است. این مسیر، آیندهای روشن و پایدار برای این استیبلکوین در دنیای مالی دیجیتال رقم خواهد زد.









در کنار موفقیت چشمگیر USDC بر اساس انطباقهای نظارتی، استیبلکوین غیرمتمرکز نوظهور USDe نیز نشاندهنده شتاب رشد قوی در بازار است. ارزش بازار USDe که توسط Ethena Labs راهاندازی شده، از 146 میلیون دلار به 6.2 میلیارد دلار افزایش یافته است و این استیبلکوین را به سومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار تبدیل کرده است.





رشد قابل توجه USDe به مدل منحصربهفرد مبتنی بر بازده و مکانیسم پوششدهی خنثی دلتا برمیگردد که به این استیبلکوین این امکان را میدهد تا ارزش نسبتاً ثابتی را بدون وابستگی به سیستم مالی سنتی حفظ کند.





با توجه به رشد فزاینده اکوسیستم DeFi، نفوذ USDe همچنان در حال گسترش است. برخلاف استیبلکوینهای متمرکز، USDe بر تمرکززدایی و مکانیسمهای نوآورانه تأکید دارد که این ویژگی آن را به انتخابی جذاب برای کاربران DeFi تبدیل کرده است. با ادامه رشد و توسعه بازار DeFi، USDe موقعیت بسیار مناسبی برای تقویت حضور خود در بازار استیبلکوینها و نقشآفرینی بیشتر در دنیای ارزهای دیجیتال خواهد داشت.









اگرچه USDT همچنان به عنوان بزرگترین استیبلکوین از نظر ارزش بازار مطرح است و ارزش بازار آن به ۱۴۶ میلیارد دلار میرسد، اما روند نزولی سهم بازار آن روز به روز آشکارتر میشود.





رشد USDT تا حد زیادی به دلیل کاهش مقبولیت در میان کاربران نهادی، آهنگ کندتری به خود گرفته است؛ چراکه اشخاص و مؤسسات مالی به تدریج تمایل بیشتری به استیبلکوینهای منطبق با مقررات نظیر USDC نشان داده یا تمرکز خود را به سمت استیبلکوینهای غیرمتمرکزی همچون USDe معطوف کردهاند.





استراتژی USDT نیز به دنبال این تحولات، دچار تغییر شده و این استیبلکوین به آرامی از بازار نهادی فاصله گرفته و بر حوالههای همتا به همتا ( P2P ) و پرداختهای بینالمللی تمرکز کرده است. هرچند USDT همچنان در بازارهای نوظهور بهویژه در تراکنشهای فرامرزی و پرداختهای خرد محبوبیت خود را حفظ کرده است، اما سهم آن در فضای مالی سازمانی تحت فشار روزافزون قرار دارد. این تغییر، بازتابی از تنوع و رقابت فزایندهای است که در بازار پرشتاب استیبلکوینها شکل گرفته و همچنان در حال توسعه است.









تکامل بازار استیبلکوینها نه تنها نمایانگر رقابت میان استیبلکوینهای متمرکز و غیرمتمرکز است، بلکه تعامل پیچیدهتر و گستردهتری میان نوآوریهای مالی و انطباق با مقررات را به نمایش میگذارد.





استیبلکوینهای متمرکز سنتی مانند USDC، که پیوندهای محکمی با سیستم مالی سنتی دارند، در زمینههایی نظیر رعایت مقررات و پرداختهای فرامرزی مزایای چشمگیری ارائه میدهند. در همین حال، استیبلکوینهای غیرمتمرکز مانند USDS و USDE، با تکیه بر نوآوریهای تکنولوژیک و معماری غیرمتمرکز، پتانسیل فراوانی در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) نشان دادهاند و توانستهاند کاربران زیادی را جذب کنند.





در پشت این رقابت، ادغام عمیقتر فناوری بلاکچین و بازارهای مالی سنتی نهفته است که به تدریج مرزهای بین دو حوزه مالی را محو میکند و محیطی نوین و پویاتر را میسازد.





همزمان با رشد روزافزون امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، پیشبینی میشود که استیبلکوینهای غیرمتمرکز سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. در مقابل، استیبلکوینهای متمرکز با چالشهای مرتبط با انطباق و مقررات روبهرو هستند و بهطور مداوم در تلاشند تا با نوآوری و انطباق مستمر، خود را با چشمانداز نظارتی جهانی در حال تغییر تطبیق دهند. این فرآیند نه تنها چالشها، بلکه فرصتهای جدیدی را برای پیشرفت و رشد در دنیای مالی دیجیتال فراهم میآورد.









استیبلکوینها به بخش جداییناپذیر و حیاتی از زیرساختهای اصلی بازار ارز دیجیتال تبدیل شدهاند و نقشی کلیدی در هدایت نوآوری در حوزه امور مالی سنتی ایفا میکنند. کارشناسان صنعت به طور کلی دیدگاهی خوشبینانه نسبت به آینده استیبلکوینها دارند و معتقدند که این ارزها نه تنها راهحلهای نوآورانهای برای پرداختهای برونمرزی ارائه میدهند، بلکه فرصتهای گستردهتری را برای بازارهای مالی جهانی فراهم میآورند.





راب هادیک، شریک دراگونفلای، در این باره میگوید: "استیبلکوینها رگ حیاتی در بازار ارزهای دیجیتال و یک ابررسانا برای سیستم مالی هستند. آنها فرصتهای جدیدی را برای بازارهای جهانی، بهویژه در حوزههای نوآوری که هنوز امور مالی سنتی به آنها نرسیده است، باز میکنند." Neodaoist، رئیس محصول در Base، نیز بر مزایای واضح استیبلکوینها در پرداختهای بینالمللی تأکید کرده و اظهار میدارد: "ما امیدواریم که Base بتواند از استیبلکوینهای ارز محلی بیشتری پشتیبانی کند و به کاربران در سراسر جهان این امکان را بدهد تا با استفاده از ارزهایی که با آنها آشنا هستند، تراکنشهای زنجیرهای انجام دهند و در نتیجه پذیرش گستردهتر فناوری بلاکچین را تسهیل کنند."





کانر رایدر، رئیس تحقیقات آزمایشگاه اتنا، نیز اشاره میکند: «استیبلکوینهای جدید باید در برابر نوسانات بازار مقاومتر باشند». مزیت اصلی USDe در مکانیزم پایداری مبتنی بر بازده آن است که این امکان را فراهم میکند تا کاربران به یک جایگزین قابل اعتماد برای دلار دسترسی پیدا کنند.





اندرو هانگ، بنیانگذار و تحلیلگر داده در هرد، کلید اصلی این تحول را در زیرساختها میداند و میگوید: "نقدینگی استیبلکوینها به کیفیت زیرساختهای اصلی بستگی دارد: هزینه کم، اجرای سریع و تقاضای واقعی. در زنجیرههای عمومی مانند سولانا، نیاز به جفتهای معاملاتی memecoin مایع و تسویه فوری، استیبلکوینها را به یک جزء ضروری تبدیل کرده است."





پذیرش استیبلکوینها در سراسر بلاکچین نیز در حال افزایش است. سام الفارا، سخنگوی انجمن TRON DAO، در این خصوص بیان میکند: "TRON به بلاکچین پیشرو برای تراکنشهای استیبلکوین تبدیل شده است، با حجم روزانه میلیاردها دلار. پذیرش USDT در TRON باعث ایجاد فعالیتهای اقتصادی در سطح جهانی، بهویژه در بازارهای نوظهور شده است، جایی که این ارز به طور فزایندهای برای پرداختها و پسانداز استفاده میشود."





با افزایش حمایت از زنجیرههایی مانند Solana و TRON، استیبلکوینها به زودی شاهد نقدینگی و کارایی معاملاتی بیشتری خواهند بود و به عنوان پلی حیاتی بین DeFi و امور مالی سنتی در حال تبدیل شدن به عاملی مؤثر در بازارهای مالی جهانی هستند.









چشمانداز استیبلکوینها در حال تجربه تحولی بزرگ است. از دو برابر شدن سهم بازار USDC گرفته تا رشد سریع USDe و تغییرات استراتژیک مداوم در USDT، تکامل استیبلکوینها بهطور پیوسته در حال بازتعریف و تغییر شکل سیستم مالی جهانی است. بهطور کلی، روند به سمت تنوع مشخص است: چه متمرکز و چه غیرمتمرکز، استیبلکوینها قرار است در آینده مالی جهانی نقشی حیاتی و تأثیرگذار ایفا کنند.





با ادامه نوآوریها و بهبود وضوح مقررات، استیبلکوینها بهعنوان ابزارهای مالی کارآمد، ایمن و منطبق با مقررات، نقش برجستهای در پیشرفتهایی همچون پرداختهای فرامرزی، مدیریت دارایی و سایر موارد خواهند داشت. در بلندمدت، این ارزها بهعنوان پلی حیاتی بین اکوسیستم کریپتو و امور مالی سنتی عمل خواهند کرد و به تسریع رشد اقتصاد جهانی کمک خواهند کرد.





اگر به پتانسیل استیبلکوینها ایمان دارید، MEXC یک پلتفرم ایدهآل برای آغاز سفر شما در این دنیای نوین است. MEXC بهعنوان یک صرافی پیشرو در عرصه ارزهای دیجیتال، طیف گستردهای از جفتهای معاملاتی استیبلکوین را ارائه میدهد که خرید و تجارت پروژههای محبوبی همچون USDe را برای کاربران آسان میسازد. این پلتفرم با ترکیب اجرای سریع معاملات، مدیریت مناسب صندوقها و گزینههای سرمایهگذاری متعدد، بهترین محیط را برای استفاده از فرصتهای استیبلکوین فراهم میآورد.

