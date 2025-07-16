با تکامل سریع دارایی های دیجیتال، استیبل کوین ها به طور فزاینده ای در سیستم مالی برجسته شده اند. این داراییهای دیجیتال با پشتوانه فیات اکنون نقش حیاتی در پرداختهای فرامرزی، انتقال وجوه و نوآوری مالی ابا تکامل سریع دارایی های دیجیتال، استیبل کوین ها به طور فزاینده ای در سیستم مالی برجسته شده اند. این داراییهای دیجیتال با پشتوانه فیات اکنون نقش حیاتی در پرداختهای فرامرزی، انتقال وجوه و نوآوری مالی ا
قانون STABLE سال 2025: ایجاد چارچوب نظارتی ایالات متحده برای استیبل‌کوین‌های پرداختی.

با تکامل سریع دارایی های دیجیتال، استیبل کوین ها به طور فزاینده ای در سیستم مالی برجسته شده اند. این داراییهای دیجیتال با پشتوانه فیات اکنون نقش حیاتی در پرداختهای فرامرزی، انتقال وجوه و نوآوری مالی ایفا میکنند. با این حال، گسترش سریع بازار استیبل کوین ها چالش هایی از جمله شفافیت ناکافی و شکاف های نظارتی را نیز برجسته کرده است.


برای رفع این مسائل، برایان استیل، نماینده ایالات متحده، رئیس زیرکمیته دارایی های دیجیتال مجلس نمایندگان، و فرنچ هیل، رئیس کمیته خدمات مالی، قانون STABLE سال 2025 (با عنوان رسمی قانون شفافیت استیبل کوین ها و پاسخگویی برای تقویت اقتصاد دفتر کل سال 2025) را در مارس 2025 معرفی کردند. هدف این قانون ایجاد یک چارچوب قانونی روشن برای صدور، گردش و نظارت بر استیبلکوینهای پرداختی در ایالات متحده است. این مقاله به ارائه جزئیات مفاد کلیدی این لایحه میپردازد و به خوانندگان کمک میکند اهداف، اهمیت و تأثیر بالقوه بازار آن را درک کنند.

1. اهداف اصلی و تعاریف.


1.1 اهداف اصلی:


قانون STABLE 2025 به دنبال تضمین شفافیت، پاسخگویی و پیشگیری از فعالیت های مالی غیرقانونی (مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم) در بازار استیبل کوین های پرداختی ایالات متحده است. با پیاده سازی یک چارچوب نظارتی دقیق، این لایحه به دنبال موارد زیر است:
حفاظت از ثبات مالی؛
حمایت از منافع مصرفکنندگان؛
ترویج پذیرش دارایی های دیجیتال مطابق با قوانین
با توجه به وابستگی فزاینده سیستم مالی به فناوری، این لایحه همچنین بر همکاریپذیری و استانداردسازی بازار برای استیبل کوین های پرداختی تأکید دارد و زیرساخت لازم برای رشد اقتصادی دیجیتال جهانی پایدار را فراهم میکند.

1.2 تعریف استیبل کوین های پرداختی.


این لایحه تعریفی حیاتی از استیبل کوین های پرداختی ارائه میدهد:
آنها به عنوان دارایی های دیجیتال طراحی شده برای پرداختها یا تسویه حساب ها تعریف میشوند که معمولاً به ارزهای فیات (مانند دلار ایالات متحده) متصل هستند.
شامل استیبل کوین هایی میشوند که میتوانند با نسبت ثابت بازخرید، تعویض یا خریداری شوند.
برخلاف اوراق بهادار، استیبل کوین های پرداختی عمدتاً به عنوان ابزارهای تراکنشی عمل میکنند، نه ابزارهای سرمایه گذاری، و بنابراین از مقررات اوراق بهادار مستثنی هستند.

2. مقررات صدور و تطابق برای استیبل کوین های پرداختی


2.1 استانداردهای انطباق برای صادرکنندگان.


قانون STABLE سال 2025 الزامات سختگیرانه ای را برای صدور استیبل کوین های پرداختی وضع میکند:
فقط نهادهای دارای مجوز فدرال یا ایالتی میتوانند استیبلکوین صادر کنند.
صادرکنندگان واجد شرایط شامل موارد زیر هستند:
  شرکت های تابعه موسسات سپرده گذاری بیمه شده توسط FDIC،
  صادرکنندگان غیربانکی استیبل کوین های پرداختی دارای گواهی فدرال، و
  صادرکنندگان استیبل کوین های پرداختی دارای گواهی ایالتی.

2.2 قوانین اصلی انطباق:


الزامات ذخیره: هر استیبلکوین باید به طور کامل با نسبت ۱:۱ توسط پول نقد یا داراییهای بسیار مایع (مانند اوراق خزانهداری کوتاهمدت ایالات متحده، سپردههای بانکی) پشتیبانی شود.
الزامات شفافیت: صادرکنندگان باید گزارشهای ماهانه ذخایر را که توسط شرکتهای حسابرسی مستقل تأیید شدهاند، منتشر کنند. این گزارشها باید توسط مدیرعامل و مدیر مالی امضا شوند تا دقت آن تضمین شود.
مکانیزم بازخرید: صادرکنندگان باید رویههای بازخرید را به طور عمومی اعلام کنند، بهطوری که دارندگان بتوانند استیبلکوینها را با نرخ متصل به فیات تبدیل کنند.

3. مراجع نظارتی و انطباق فرامرزی.


3.1 تنظیمکنندگان اصلی:


قانون STABLE 2025 مسئولیت نظارتی را به دفتر حسابرس ارز (OCC)، فدرال رزرو و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) واگذار میکند. به طور خاص:
بانکها و زیرمجموعهها: تحت نظارت فدرال هستند.
اتحادیه های اعتباری و زیرمجموعهها: تحت نظارت NCUA قرار دارند.
صادر کنندگان استیبلکوین های پرداختی غیر بانکی: توسط OCC نظارت میشوند.

3.2 تنظیم استیبلکوینهای صادر شده خارجی.

قانون STABLE 2025 همچنین الزامات نظارتی برای استیبلکوینهای خارجی در بازار ایالات متحده را تعیین میکند:
صادرکنندگان خارجی باید با استانداردهای ایالات متحده مطابقت داشته باشند، تحت حسابرسی قرار گیرند و عملیات خود را با قوانین ایالات متحده همراستا کنند.
وزارت خزانهداری ممکن است فهرستی از صادرکنندگان خارجی واجد شرایط منتشر کند تا همکاریهای بینالمللی را تسهیل کند.

4. مجازات ها و اجرا:


تخلف از قانون STABLE سال 2025 ممکن است منجر به موارد زیر شود:
مجازات های مدنی: تا 100000 دلار در روز برای صدور غیرمجاز استیبلکوینهای پرداختی.
مجازات های کیفری: 20 سال حبس و 5 میلیون دلار جریمه برای جعل گزارشهای ذخیره.
اقدامات نظارتی: آژانس های فدرال ممکن است مجوز صادرکننده را به دلیل تخلف از قانون تعلیق یا لغو کنند.

5. مقررات اضافی:


قانون STABLE سال 2025 یک چارچوب نظارتی جامع برای استیبلکوینهای پرداختی ایجاد میکند، با مقررات اضافی زیر:
طبقهبندی غیر امنیتی:
  استیبلکوینهای پرداختی از مقررات اوراق بهادار مستثنی میشوند و از پیچیدگیهای قوانین اوراق بهادار اجتناب میکنند.
الزام قابلیت تعاملپذیری:
  آژانسهای فدرال باید استانداردهای فنی را برای اطمینان از سازگاری متقابل پلتفرم برای استیبلکوینهای پرداختی توسعه دهند.
دورههای گذار و اجرا:
  صادرکنندگان: باید ظرف 12 ماه پس از تصویب، انطباق را آغاز کنند.
  متولیان: 2 سال فرصت دارند تا الزامات نظارتی را برآورده کنند.
  ممنوعیت استیبلکوین الگوریتمی: بلافاصله اجرایی میشود، با اجرای مرحلهای در طول 2 سال.

6. نتیجهگیری:


قانون STABLE سال 2025 یک چارچوب نظارتی قوی برای استیبلکوینهای پرداختی ایجاد میکند، شفافیت، حمایت از مصرف کننده و ثبات بازار را افزایش میدهد. با پیشرفت این لایحه، انتظار میرود قوانین و دستور العمل های عملیاتی واضحتری ارائه شود، اعتماد به اکوسیستم دارایی های دیجیتال ایالات متحده را تقویت کند و رشد اقتصادی جهانی را تقویت کند.
اگر به پتانسیل آینده استیبل کوین ها اعتقاد دارید، MEXC پلتفرم مناسبی برای شماست. MEXC به عنوان یک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، مجموعه گستردهای از جفتهای معاملاتی استیبلکوین را ارائه میدهد و خرید و معامله پروژههای برتر استیبلکوین مانند USDe را آسان میکند.

آیا میخواهید استیبلکوین بخرید؟ نحوه انجام آن (با استفاده از USDE/USDT به عنوان مثال):
1.برنامه MEXC را باز کنید و "USDE" را در نوار جستجو وارد کنید.
2.جفت معاملاتی اسپات USDE/USDT را انتخاب کنید.
3.در صفحه نمودار، روی خرید ضربه بزنید، جزئیات سفارش خود (نوع سفارش، مقدار و غیره) را وارد کنید و با ضربه زدن روی خرید USDE تأیید کنید.


سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، توصیه ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، امور حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر محسوب نمیشود و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ داراییای نیست. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و توصیه سرمایه گذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.

