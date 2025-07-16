پروتکل Solana Name Service (SNS): ساخت یک سیستم هویت و نام دامنه غیرمتمرکز کارآمد

با تکامل وب 3 و فناوری های غیرمتمرکز، تقاضای کاربران برای هویت دیجیتال امن، مدیریت دارایی ها و سیستم های نام دامنه قابل اعتماد به طور پیوسته افزایش یافته است. سیستمهای نام دامنه متمرکز سنتی (DNS) با چالش های عمده ای از جمله آسیب پذیری های امنیتی، عدم شفافیت مالکیت و خطرات سانسور روبرو هستند - که باعث پذیرش بلاکچین برای راه حل های دامنه غیرمتمرکز میشود.





پروتکل Solana Name Service (SNS) ، که بر روی بلاکچین سولانا با عملکرد بالا ساخته شده است، به عنوان یک سیستم نامگذاری نسل بعدی ظاهر میشود که برای ارائه خدمات هویت دیجیتال و مدیریت دامنه سریع، ایمن و مقیاسپذیر طراحی شده است. این مقاله مروری جامع بر SNS، از جمله پیشینه، معماری فنی، موارد استفاده، توسعه اکوسیستم و نقشه راه آینده آن ارائه میدهد.













سیستم DNS فعلی توسط چند نهاد متمرکز کنترل می شود که منجر به چندین مسئله حیاتی می شود:





عدم شفافیت مالکیت: دامنه ها توسط ثبت کنندگان مدیریت می شوند و کنترل کاربر را محدود می کنند.

خطرات امنیتی: ربودن DNS و ممنوعیت دامنه از تهدیدات رایج هستند.

سانسور: دولت ها یا شرکت ها میتوانند دسترسی به دامنه را مسدود کنند و تمرکززدایی را تضعیف کنند.

نقطه شکست واحد: زیرساخت متمرکز در برابر قطعی های سیستمی آسیب پذیر است.





این محدودیتها منجر به کاوش در سیستمهای دامنه غیرمتمرکز مانند ENS و دامنههای غیرقابل توقف شده است.









بلاکچین تغییرناپذیری، تمرکززدایی و کنترل تحت مالکیت کاربر را معرفی میکند و چندین مزیت کلیدی ارائه میدهد:

مالکیت واقعی: دامنه ها کاملاً توسط کاربران و بدون وابستگی به اشخاص ثالث کنترل میشوند.

مقاومت در برابر سانسور: ذخیرهسازی درون زنجیرهای، ممنوعیت دامنه را تقریباً غیرممکن میکند.

اتصال محتوا: دامنه ها میتوانند به مکانهای ذخیره سازی (مثلاً محتوای NFT یا IPFS) پیوند دهند.

سازگاری بین پلتفرمی: برای اکوسیستم های چند زنجیرها ی و چند برنامه ای طراحی شده است.









سولانا، به عنوان یک پلتفرم بلاکچین با عملکرد بالا، به دلیل TPS بسیار بالا (دهها هزار در ثانیه) و کارمزد تراکنش پایین شناخته میشود و همین امر آن را به پایه و اساس طبیعی برای برنامههای Web3 و اکوسیستمهای NFT تبدیل میکند. سرویس نام سولانا (SNS) از این مزایا برای ارائه خدمات دامنه و هویت سریع و مقرون به صرفه به کاربران استفاده میکند.





برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اکوسیستم سولانا، به وب سایت رسمی سولانا مراجعه کنید.









پروتکل Solana Name Service (SNS) یک سیستم مدیریت دامنه غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می دهد نام های دامنه را در بلاکچین سولانا ثبت، مدیریت و پردازش کنند. SNS با جایگزینی آدرس های پیچیده کیف پول سولانا با دامنههای قابل خواندن توسط انسان (به عنوان مثال، yourname.sol)، قابلیت استفاده از آدرس ها را بهبود می بخشد و حریم خصوصی و اعتماد هویت های دیجیتال را افزایش میدهد.









تجربه کاربری بهبود یافته: با استفاده از دامنه ها به جای آدرس های رمزنگاری طولانی، تعاملات کیف پول را ساده میکند.

مالکیت خودمختار: دامنه ها به طور کامل توسط کاربران از طریق کلید های خصوصی شان کنترل میشوند و وابستگی به ثبتکنندههای متمرکز را از بین میبرند.

پشتیبانی از چند برنامه: سازگار با طیف گسترده ای از موارد استفاده، از جمله کیف پول ها، NFT ها، پروتکل های DeFi و ذخیره سازی محتوای غیرمتمرکز.

وضوح پرسرعت: ساخته شده بر روی زیرساخت با کارایی بالای Solana برای وضوح دامنه تقریباً فوری.









کارمزد های تراکنش پایین: کارمزدهای بسیار پایین، شبکه های اجتماعی را برای پذیرش در مقیاس بزرگ در دسترس قرار می دهد.

دامنه های سلسله مراتبی: از زیردامنه ها و سیستم های نامگذاری ساختاریافته برای سازماندهی بهتر پشتیبانی میکند.

ادغام بین پلتفرمی: دامنه ها را میتوان به آدرس های منابع مختلف متصل کرد و قابلیت همکاری را در چندین پلتفرم تسهیل نمود.





برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چشمانداز و نقشه راه فنی پروژه، از صفحه معرفی رسمی دیدن کنید.













قراردادهای هوشمند درون زنجیره ای: فرآیند های ثبت، انتقال و حل اختلاف دامنه را مدیریت میکنند.

مدل حساب: هر دامنه مربوط به یک آدرس مشتق شده از برنامه (PDA) منحصر به فرد در Solana است که از طریق کنترل کلید خصوصی مدیریت میشود.

حل اختلاف با کارایی بالا: از ذخیره سازی درون زنجیره ای Solana و مکانیسمهای اعتبارسنجی سریع برای حل اختلاف دامنه تقریباً فوری استفاده میکند.









کاربران میتوانند با پرداخت SOL یا سایر توکنهای پشتیبانی شده، دامنه ای را ثبت کنند. پس از ثبت، مالکیت و کنترل کامل دامنه را به دست می آورند و میتوانند آن را به طور مستقل منتقل، تمدید یا زیردامنه ایجاد کنند.









تفکیک آدرس: کاربران و برنامه ها میتوانند با استفاده از پرس و جو در بلاکچین، یک دامنه را به منبع مرتبط با آن (مثلاً آدرس کیف پول یا آدرس ذخیره سازی محتوا) تفکیک کنند.

ادغام چند برنامه ای: دامنه ها را می توان در پلتفرم های کیف پول، برنامههای غیرمتمرکز (DApps) و NFT برای دسترسی یکپارچه بین پلتفرمی استفاده کرد.









کنترل کلید خصوصی: مالکیت دامنه توسط کلیدهای خصوصی تحت اختیار کاربر ایمن شده و وابستگی به مراجع متمرکز را از بین میبرد.

مقاومت در برابر سانسور: ذخیره سازی درون زنجیره ای تضمین میکند که دادههای دامنه نمی توانند به صورت یکجانبه تغییر یا سانسور شوند.

تأیید درون زنجیره ای: تمام عملیات از طریق مکانیسم اجماع سولانا تأیید می شوند و یکپارچگی و امنیت داده ها را تضمین میکنند.





برای جزئیات فنی عمیقتر، به مستندات رسمی سولانا مراجعه کنید.













انتقال های سنتی ارزهای دیجیتال نیاز به کپی کردن و پیست کردن آدرس های طولانی کیف پول دارد که مستعد خطا است. با یک دامنه ساده مانند alice.sol، کاربران می توانند دارایی ها را به راحتی و ایمن منتقل کنند و تجربه کاربری را به طور قابل توجهی بهبود بخشند.









یک نام دامنه میتواند به عنوان یک شناسه دیجیتال شخصی یا سازمانی عمل کند که در پروفایلهای NFT، رسانههای اجتماعی و پلتفرمهای انتشار محتوا قابل استفاده است.









با ادغام با شبکههای ذخیره سازی غیرمتمرکز مانند Arweave یا IPFS، دامنه های SNS میتوانند به عنوان دروازه هایی به محتوا عمل کنند و پایداری داده ها و مقاومت در برابر سانسور را تضمین کنند.









در آینده، SNS قصد دارد از وضوح بین زنجیره ای پشتیبانی کند - به این ترتیب که یک دامنه واحد می تواند به آدرس های موجود در چندین بلاکچین برای مدیریت یکپارچه دارایی ها نگاشت شود.









کسب و کارها میتوانند دامنه های انحصاری را برای ایجاد اعتماد به برند، سفارشی سازی نام های دامنه و زیردامنه های مبتنی بر NFT و تقویت هویت و شناخت برند در فضای وب 3 ثبت کنند.













پروتکل SNS با پروژه های مختلفی از جمله کیف پول ها، پلتفرم های NFT و پروتکل های DeFi همکاری هایی برقرار کرده است. به عنوان مثال، کیف پول محبوب Solana، Phantom ، اکنون از تفکیک نام دامنه پشتیبانی می کند و تجربه کاربری را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.









با نگاهی به آینده، SNS قصد دارد قابلیت همکاری بین زنجیره ای را با شبکه هایی مانند اتریوم و Polygon فعال کند و ادغام اکوسیستم چند زنجیره ای گسترده تری را به ارمغان بیاورد.









پلتفرم SNS، SDK ها، API ها و مستندات دقیقی را برای تشویق توسعه دهندگان به ساخت برنامه های متنوع روی زیرساخت خود ارائه میدهد. راهنما های کامل توسعه دهندگان را می توانید در مستندات رسمی توسعه دهندگان بیابید.









برای تقویت رشد اکوسیستم، شبکههای اجتماعی در مشوقهای اجتماعی، هکاتون ها و ابتکارات آموزشی مشارکت میکنند. کاربران میتوانند در پلتفرم هایی مانند Reddit به بحث ها بپیوندند و جوامع رسمی را پیدا کنند.













پروتکل SNS قصد دارد از ساختارهای دامنه چند سطحی مانند sub.yourname.sol پشتیبانی کند و نیاز روزافزون به قراردادهای نامگذاری پیچیدهتر را برآورده سازد.









تلاش هایی برای ایجاد قابلیت همکاری یکپارچه با سایر اکوسیستم های بلاکچین در حال انجام است که امکان انتقال و حل و فصل دامنهها را در چندین زنجیره فراهم میکند.









با ادغام با راهکارهای ذخیره سازی غیرمتمرکز مانند IPFS و Arweave، SNS قصد دارد نام های دامنه را به آدرس های محتوا متصل کند و پایداری و دسترسی به داده ها را تضمین کند.









پروتکل SNS با راه اندازی برنامه های تلفن همراه و افزونههای مرورگر، بهینه سازی خدمات خود را ادامه خواهد داد و فرآیند های ثبت دامنه و تفکیک دامنه را ساده تر خواهد کرد.









ارتقاء های آینده شامل ممیزی های دقیق تر قراردادهای هوشمند و اقدامات کنترل ریسک برای افزایش امنیت پلتفرم و تضمین حفاظت از دارایی های کاربر است.





به عنوان یک سیستم دامنه غیرمتمرکز نسل بعدی، Solana Name Service (SNS) از زیرساخت پرسرعت و کم هزینه سولانا برای ارائه یک راه حل مقیاس پذیر و امن برای هویت دیجیتال و مدیریت دارایی ها استفاده میکند. با پیشرفت های مداوم مانند سازگاری بین زنجیره ای، دامنه های سلسله مراتبی و قابلیت اتصال محتوا، SNS آماده است تا به ستون اساسی اکوسیستم Web3 تبدیل شود.





چه شما یک فرد، توسعه دهنده یا شرکت باشید، SNS ابزارهایی را برای ایجاد یک هویت دیجیتال امن و تحت کنترل کاربر ارائه میدهد. با تکامل چشم انداز Web3، نامگذاری غیر متمرکز نقش محوری ایفا خواهد کرد - و SNS در خط مقدم این انقلاب قرار دارد.









توکن SNS اکنون برای معاملات اسپات یا فیوچرز در MEXC در دسترس است. میتوانید با دنبال کردن این مراحل، SNS را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید:





برنامه MEXC یا وبسایت رسمی را باز کنید و وارد شوید. در نوار جستجو عبارت "SNS" را وارد کنید و برای توکن SNS، معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید. نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت را وارد کنید و معامله خود را تکمیل کنید.



