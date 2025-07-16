







اسکیت Skate (که قبلاً با نام Range Protocol شناخته میشد) نوآوری پیشگامانه ای در زیرساخت بلاکچین است که به عنوان اولین لایه برنامه کاربردی جهانی شناخته میشود که از تعامل بی وقفه میان چندین ماشین مجازی (VM) پشتیبانی میکند. این پروژه مستقیماً به یکی از مسائل اصلی اکوسیستم بلاکچین امروزی، یعنی پراکندگی لیکوییدیتی و تجربه کاربری در زنجیره های مختلف، میپردازد. با ساخت لایه ای برای هماهنگی که ماشین های مجازی اصلی مانند Ethereum Virtual Machine (EVM)، Solana Virtual Machine (SVM)، TON Virtual Machine (TVM) و Move VM را به هم متصل میکند، اسکیت Skate هدف دارد تجربه کاربری و روند کاری توسعه دهندگان در بخش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را به طور بنیادین بازتعریف کند.









ماموریت اصلی اسکیت Skate حذف موانع بین اکوسیستم های مختلف بلاک چین است. هرچند ماشین های مجازی (VM) مختلف مزایای فنی متمایزی دارند، تکه تکه شدن برنامه ها و لیکوییدیتی بهطور قابل توجهی تجربه کاربران و توسعه دهندگان را محدود کرده است. راهحل اسکیت Skate ساخت یک لایه زیرساخت یکپارچه است که اجازه میدهد برنامه ها روی هزاران بلاک چین اجرا شوند و در عین حال یک حالت واحد برای برنامه حفظ شود، و به این ترتیب مفهوم واقعی «یک بار توسعه بده، روی چندین زنجیره اجرا کن» را محقق سازد.









تجربه کاربری کاهش یافته: ماشین های مجازی نوظهوری مانند SVM، TVM و Move VM هرکدام مزایای منحصربهفردی دارند، اما عملیات بین زنجیره ای اغلب نیازمند پل زنی پیچیده، تنظیمات چند کیفپ ول و درک معماری های فنی مختلف است که باعث میشود برای کاربران عادی دشوار باشد به طور مؤثر از آن استفاده کنند.





افزایش پیچیدگی توسعه: ساخت برنامه های بین زنجیره ای نیازمند سازگاری با پشته های فنی مختلف، زبان های قرارداد هوشمند و منطق یکپارچه سازی بین زنجیره ای است که منجر به طولانی تر شدن چرخه های توسعه، افزایش هزینه ها و افزایش ریسک های امنیتی میشود.





تجزیه لیکوییدیتی: با اینکه Ethereum عمیق ترین لیکوییدیتی را دارد، بلاکچین ها در دسترسی و یکپارچه سازی این لیکوییدیتی بدون راهکارهای پل زنی کارآمد با مشکلاتی مواجه هستند که اغلب منجر به کاهش تجربه کاربری و به خطر افتادن امنیت میشود.









اسکیت Skate یک لایه هماهنگی نوآورانه معرفی میکند که امکان اتصال بیوقفه بین چندین ماشین مجازی (VM) را فراهم میکند، بدون اینکه کاربران نیاز داشته باشند محیط زنجیره بومی خود را ترک کنند. برای مثال، کاربران شبکه TON میتوانند به طور مستقیم با برنامه های روی EVM، سولانا و سایر زنجیره ها تعامل داشته باشند، در حالی که ویژگیهای متمایز هر زنجیره حفظ شده و اصطکاک معمول عملیات چندزنجیرهای حذف میشود.













این لایه که به عنوان مرکز اصلی اتصال ماشین های مجازی مختلف عمل میکند، پیچیدگی های ارتباط میان زنجیره ای، مسیریابی تراکنش ها و همگام سازی وضعیت را پنهان میکند. کاربران میتوانند بدون نیاز به درک یا تعامل با زیرساخت فنی پایه، به صورت یکپارچه به برنامه های چند زنجیره ای دسترسی پیدا کنند.









سازگاری با EVM: پشتیبانی کامل از اتریوم و شبکه های لایه-2 آن، که امکان ادغام بیوقفه با اکوسیستم توسعه یافته DeFi را فراهم میکند.

ادغام با SVM: بهره گیری از توان عملیاتی بالا و هزینه های کم تراکنش سولانا برای بهبود عملکرد.

دسترسی به TVM: ارتباط با پایگاه کاربری گسترده در اکوسیستم TON.

پشتیبانی از Move VM: گسترش سازگاری به زنجیره هایی مانند Aptos و Sui که امنیت قراردادهای هوشمند را در اولویت قرار میدهند.









با ترکیب مکانیزمهای بازارساز خودکار (AMM) با چارچوب معاملاتی درون زنجیره ای، Skate یک استخر لیکوییدیتی واحد ایجاد میکند که از هر زنجیره متصل شده قابل دسترسی است. این امر نیاز کاربران به مدیریت داراییها در زنجیره های مختلف را از بین میبرد و در عین حال دسترسی توسعه دهندگان به لیکوییدیتی عمیق و یکپارچه را فراهم میکند.





اسکیت Skate مدل سنتی «وضعیت جداشده هر زنجیره» را بازتعریف میکند و به برنامه ها اجازه میدهد تا یک وضعیت یکپارچه در تمام زنجیره های متصل حفظ کنند. این کار به طور قابل توجهی پیچیدگی توسعه را کاهش داده و خطرات امنیتی ناشی از ناسازگاری وضعیتها را کم میکند.













به عنوان هاب مرکزی اکوسیستم، Skatepark به کاربران یک رابط یکپارچه برای کاوش برنامههای کراس-VM ارائه میدهد و نحوه تعامل کاربران با صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و خدمات روی زنجیره را بازتعریف میکند. این پلتفرم از موارد زیر پشتیبانی میکند:





دسترسی به برنامه ها در تمام ماشین های مجازی متصل

اجرای عملیات دیفای کراس-چین در محیط های زنجیره بومی

مشارکت در فعالیت های اکوسیستم برای کسب پاداش

کشف پروتکل ها و برنامه های چند زنجیره ای نوظهور









به عنوان هسته مکانیزم انگیزشی اکوسیستم، اولیز به کاربرانی که به صورت فعال با برنامه های کراس-VM تعامل دارند و به رشد اکوسیستم کمک میکنند، پاداش میدهد. این روند یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد میکند؛ مشارکت بیشتر به پاداش های بالاتر منجر شده و این امر کاربران بیشتری را جذب میکند که در نهایت باعث تقویت تعامل جامعه و اثرات شبکه ای میشود.













توکن SKATE به عنوان توکن بومی اکوسیستم عمل میکند و چندین وظیفه حیاتی در حوزه های حاکمیت، امنیت و مشوق های اقتصادی ایفا میکند:





حاکمیت: دارندگان توکن میتوانند در تصمیمات استراتژیک کلیدی مانند ارتقا های پروتکل و تغییر پارامترها رای دهند.

مکانیزم استیکینگ: استیک کردن SKATE امنیت شبکه را افزایش میدهد و استیکرها پاداش دریافت میکنند.

کارمزد تراکنشها: به عنوان توکن پرداخت برای تراکنشهای کراس-چین در پلتفرم استفاده میشود.

مشوقهای لیکوییدیتی: پاداش ها به مشارکت کنندگان استخر لیکوییدیتی یکپارچه تخصیص مییابد.









موفقیت دوره اولیه: جمعآوری 3.75 میلیون دلار از سرمایه گذاران نهادی از جمله HashKey Capital، Mirana Ventures و Spark Digital Capital که حمایت مالی و پشتیبانی استراتژیک را تضمین کرد.

برنامه های ICO: برنامه ریزی برای راه اندازی عرضه اولیه توکن به ارزش ۱ میلیون دلار از طریق Legion Launchpad، با هدف تعادل بین سرمایه گذاری نهادی و مشارکت جامعه.













فارمینگ بازده کراس-چین: شرکت در استخراج لیکوییدیتی چند زنجیره ای تنها با یک کلیک، بدون نیاز به مدیریت دستی موقعیت های کراسچین.

پروتکل های وامدهی یکپارچه: تجمیع لیکوییدیتی در چندین زنجیره برای ارائه نرخ بهره بهتر و گزینه های متنوع وثیقه.

تجمیع DEX چندزنجیرهای: انجام معاملات از طریق مسیریابی هوشمند به بهترین قیمت ها و عمیق ترین استخرهای لیکوییدیتی در سراسر زنجیرهها.









بازی کراس-چین: استفاده از عملکرد بالای Solana برای اجرای بازی در حالی که مالکیت داراییها روی Ethereum مدیریت میشود.

بازارچه یکپارچه NFT: تجمیع داراییهای NFT در چندین زنجیره برای گسترش دامنه کلکسیون و معامله.

داراییهای بازی قابل تعامل: امکان انتقال بدون مانع آیتم ها و شخصیت های درون بازی میان بلاک چین های مختلف.









مدیریت زنجیره تامین: هماهنگی مراحل مختلف زنجیره تامین در چندین بلاک چین همراه با حفظ دید و کنترل یکپارچه.

سیستم های هویت کراس-چین: ساخت هویت دیجیتال واحد که در شبکه های مختلف بلاک چین گسترده شود.

دیفای سازمانی: دسترسی به خدمات مالی چندزنجیرهای از طریق یک رابط واحد برای ساده سازی مدیریت سرمایه.













پل های کراس-چین سنتی: نیازمند انتقال دارایی ها هستند، که اغلب کند، پرهزینه و مستعد ریسک های امنیتی میباشند. در مقابل، SKATE امکان تعاملات بومی کراس-چین بدون نیاز به پلزنی را فراهم میکند.

پروتکل های چندزنجیره ای: مدیریت حالتهای جداگانه برای هر زنجیره را حفظ میکنند، در حالی که اسکیت حالت یکپارچه برنامه را در همه زنجیرهها به دست میآورد.

راه حل های لایه-2: تمرکز بر بهبود عملکرد درون یک زنجیره دارند و به تعامل پذیری نمیپردازند. اما SKATE هم اکوسیستم های لایه-2 و هم شبکه های اصلی را متصل میکند.









تجربه بومی زنجیره: کاربران مستقیماً در محیط زنجیره اصلی خود بدون نیاز به تغییر شبکه ها تعامل میکنند.

مدیریت حالت یکپارچه: تضمین ثبات وضعیت برنامه در همه زنجیره های متصل.

پشتیبانی جامع از ماشینهای مجازی: سازگاری با تمام ماشین های مجازی اصلی (EVM، SVM، TVM، Move VM).

معماری مناسب توسعهدهندگان: فرآیند توسعه کراس-چین را ساده میکند.

حمایت مؤسسهای: اعتبار قوی از طریق سرمایهگذاری از شرکت های سرمایه گذاری پیشرو که اعتبار صنعت را تقویت میکند.













گسترش پشتیبانی از ماشین های مجازی نوظهور (VMها)

بهینه سازی سرعت تراکنش، کارمزد و تجربه کاربری

تقویت امنیت کراس-چین از طریق حسابرسیها و مدیریت حالت

بهبود ابزارهای توسعه دهندگان شامل SDKها و APIها









برقراری همکاریهای استراتژیک با پروژه های پیشرو در حوزه دیفای، بازی و بلاک چین سازمانی

راه اندازی برنامه های تشویقی برای توسعه دهندگان و منابع آموزشی

تمرکز بر گسترش بازار در مناطق با پذیرش بالای بلاک چین









اسکیت Skate، از طریق معماری نوآورانه لایه کاربردی یونیورسال خود، به مسئله اصلی تکه تکه شدن اکوسیستم های بلاکچین میپردازد. با ترکیب تجربه بومی زنجیره، مدیریت یکپارچه وضعیت و پشتیبانی کامل از ماشین های مجازی (VM)، به کاربران و توسعه دهندگان پارادایم جدیدی برای تعامل بین زنجیره ای ارائه میدهد. توکنومیکس آن به طور نزدیک با مشارکت در اکوسیستم هماهنگ است، در حالی که حمایت نهادی و نقشه راه روشن، توسعه بلند مدت آن را تضمین میکند. با ادامه همگرایی اکوسیستم های چند زنجیرهای، SKATE به طور مستمر در مسیر تبدیل شدن به بازیگر کلیدی در زیرساخت کراس-چین پیش میرود و راه های جدیدی برای پذیرش گسترده بلاک چین میگشاید.





توکن SKATE اکنون در MEXC در دسترس است. برای خرید SKATE مراحل زیر را دنبال کنید:





1）اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید یا به وب سایت رسمی مراجعه کنید.

2）در نوار جستجو، عبارت SKATE را وارد کرده و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کرده و تراکنش را تکمیل کنید.







