رویارویی بین دو بلاک چین اصلی: آیا سولانا واقعاً می تواند ETH را پشت سر بگذارد؟

رقابت بین سولانا و اتریوم مدت هاست که نقطه کانونی در توسعه فناوری بلاک چین بوده است. در کنفرانس Token2049، کایل سامانی، یکی از بنیانگذاران Multicoin، یک سخنرانی کلیدی ارائه کرد که در آن نسبت به آینده سولانا خوش بینی زیادی داشت و تاکید کرد که سولانا از اتریوم پیشی خواهد گرفت.

بنابراین، آیا سولانا واقعاً از اتریوم پیشی خواهد گرفت؟

تردیدها: شیرجه ای عمیق به چالش ها و معضلاتی که اتریوم با آن مواجه است


اتریوم به عنوان پیشگام در فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند، نقش مهمی ایفا کرده است. با این حال، با تکامل فناوری بلاک چین و تغییرات در محیط بازار، اتریوم با تردیدها و چالشهای بیسابقهای مواجه است.

  • عملکرد ضعیف قیمت: دادههای CoinGecko نشان میدهد که اتریوم در دو سال گذشته تقریباً 44.28٪ رشد ثابتی داشته است و قیمت آن به بالای 4000 دلار رسیده است. با این حال، در مقایسه با BTC و SOL در همان دوره، عملکرد ETH نسبتا ضعیف بوده است. داده های رسمی MEXC حاکی از روند نزولی آشکار در نرخ ارز ETH/BTC است.


  • پیچیدگی فنی و چالش های حاکمیتی: از جنبه فنی، اتریوم باید به طور مداوم به چالش های ریشه ای مانند مقیاس پذیری، کارایی تراکنش ها و امنیت شبکه بپردازد تا اطمینان حاصل شود که شبکه می تواند تقاضاهای رو به رشد و سناریوهای کاربردی پیچیده تر را برآورده کند. در سمت حاکمیت، چگونگی ایجاد یک مکانیسم تصمیمگیری کارآمد و منصفانه با حفظ اصول تمرکززدایی برای رسیدگی به متغیرهای مختلف و نیازهای متنوع سهامداران در طول توسعه پروژه، موضوعی حیاتی است که اتریوم نمیتواند در رشد آینده خود از آن چشمپوشی کند.
  • بحران اعتماد: از زمان راهاندازی، ETF اتریوم آن واکنش بازار را که صندوقهای ETF بیت کوین دریافت کردند، دریافت نکرده است. در عوض با چالش خروج سرمایه مواجه شده است. همزمان، بحران اعتماد به تدریج در جامعه شکل می گیرد. محققان اصلی، جامعه توسعهدهنده و گروه سرمایهگذار درجات مختلفی از تردید و نارضایتی از نقشه راه فنی اتریوم، اجرای پروژه و استراتژیهای مقابله با رقابت در حال ظهور دارند.


  • تشدید رقابت: با توسعه مداوم فناوری بلاک چین، پروژه های بلاک چین روز به روز در حال ظهور هستند. آنها با ارائه سرعت تراکنش های سریع تر، کارمزد کمتر و تجربه ای مناسب تر برای توسعه دهندگان، کاربران و توسعه دهندگان زیادی را جذب می کنند.

بازگشت سولانا، خیزش توقف ناپذیر

امروزه سولانا نه تنها از قیمت توکن بسیار رقابتی برخوردار است، بلکه یک اکوسیستم بسیار فعال نیز ساخته است. با این حال، چه کسی می توانست تصور کند که در سال 2022، سولانا به دلیل عواقب ورشکستگی صرافی FTX در آستانه سقوط بود؟ قابل توجه است که طی دو سال بعد، سولانا به سرعت بهبود یافت و تنها در سال گذشته به بیش از 800 درصد افزایش دست یافت - عملکردی که به ویژه در مقایسه با اتریوم متمایز است.


نوآوری فن آوری منجر به بهبود

نوآوری فناورانه نیروی محرکه اصلی بهبود سولانا است. سولانا به عنوان یک بلاک چین با کارایی بالا، از ابتدا به پیشرفت های فنی متعهد بوده است. مکانیسم اجماع اثبات تاریخچه (PoH) منحصر به فرد آن فرآیند اعتبار سنجی گره را بسیار ساده می کند و توان عملیاتی را بهبود می بخشد.

گزارشی از VanEck عملکرد استثنایی سولانا را نشان میدهد که هزاران تراکنش در ثانیه را پردازش میکند و پیکهای آن به 65000 TPS میرسد که 3000 درصد بالاتر از TPS اتریوم است. سولانا همچنین دارای 1300 درصد کاربران فعال روزانه بیشتر از اتریوم است و کارمزدهای معاملاتی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و آن را به عنوان یک رهبر در بین بلاک چین های فعلی قرار می دهد.


با ورود به سالهای 2023 و 2024، سولانا به تشدید تلاشهای خود در زمینه نوآوریهای فناوری ادامه و چندین بهروزرسانی مهم از جمله مشتری اعتبارسنجی مستقل Firedancer و Runtime v2 را افزایش داد و عملکرد شبکه و تجربه کاربر را افزایش داد. علاوه بر این، سولانا به طور فعال در حال بررسی مسیرهای توسعه آینده است. یکی از استراتژیهای مهم انتقال آن از معماری بلاک چین یکپارچه سنتی به معماری مدولار انعطافپذیرتر و بسیار مقیاسپذیر است.

یک اکوسیستم پر رونق

اکوسیستم سولانا کاملاً بالغ شده است، با تعداد زیادی پروژه توسعه یافته در سولانا ، که یک چشم انداز کاربردی غنی ایجاد می کند. از آگوست 2024، اکوسیستم سولانا حوزه هایی مانند زیرساخت های اساسی و ابزارهای توسعه، امور مالی، DePIN، هوش مصنوعی، برنامه های کاربردی مصرف کننده، و جامعه و فرهنگ را پوشش می دهد و اکوسیستمی با بیش از 700 برنامه غیرمتمرکز را تشکیل می دهد.


یکی دیگر از مزایای کلیدی سولانا در جامعه توسعه دهندگان فعال آن نهفته است. طبق گزارش بنیاد سولانا، بیش از 2500 توسعهدهنده به طور فعال در پروژههای منبع باز سولانا مشارکت دارند و نرخ حفظ توسعهدهندگان به طور قابلتوجهی از 31 درصد در سال گذشته به بیش از 50 درصد افزایش یافته است. این نشان میدهد که سولانا به تدریج به پلتفرم منتخب توسعهدهندگان تبدیل میشود و قدرت فنی و چشماندازهای آینده آن در صنعت به رسمیت شناخته شده است.

گسترش مرزهای اکوسیستم

سولانا همچنین به طور فعال با شرکت های بزرگ همکاری می کند و به طور مداوم سناریوهای کاربردی و مرزهای اکوسیستم خود را گسترش می دهد. به عنوان مثال، شرکتهای مشهوری مانند Shopify و Visa اعلام کردهاند که با سولانا یکپارچه شدهاند و نه تنها راهحلهای پرداخت کارآمد و ایمن سولانا را در طیف گستردهای از سناریوهای کاربردی Web2 آوردهاند، بلکه به طور قابلتوجهی موقعیت سولانا را در بازار در بخش خدمات پرداخت تقویت میکنند.

سولانا انتقال آرام کاربران Web2 به دنیای Web3 را رهبری می کند.

نتیجه نهایی نامشخص است: بیایید ببینیم آینده چگونه پیش می رود


نبرد بین سولانا و اتریوم در جریان است. سولانا با عملکرد بالا، هزینه های کم و اکوسیستم به سرعت در حال رشد خود رقابت پذیری قوی نشان داده است، در حالی که اتریوم موقعیت خود را در بازار با فناوری بالغ و سناریوهای کاربردی گسترده تثبیت کرده است.

چه کسی در آینده در صدر قرار خواهد گرفت؟ این بستگی به نحوه برخورد هر دو پلتفرم با چالش ها و فرصت های پیش رو دارد. برای سرمایهگذاران و توسعهدهندگان، توجه دقیق به پیشرفتهای تکنولوژیکی و پویایی بازار هر دو پلتفرم در انتخاب بهترین گزینه برای آنها بسیار مهم است. MEXC با موتور معاملاتی با کارایی بالا، جفت های معاملاتی متنوع و اقدامات امنیتی سختگیرانه، یک محیط معاملاتی پایدار و امن را برای کاربران در سراسر جهان فراهم می کند.

در نهایت اینکه چه کسی در این رقابت پیروز خواهد شد نه تنها به قدرت فنی و طرح اکوسیستم بلکه به روند بازار، محیط های نظارتی و عوامل مختلف دیگر بستگی دارد. MEXC به حمایت از یک رویکرد باز، فراگیر و نوآورانه ادامه خواهد داد و یک محیط تجاری منصفانه و پشتیبانی از خدمات ارائه می دهد، به توسعه بلاک چین های عمومی کمک می کند و چشم انداز آینده صنعت بلاک چین را با هم شکل می دهد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران ندارد.


