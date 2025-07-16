مسیر مالی روسیه: از تایید نکردن تا پذیرش ارزهای دیجیتال

اخیراً موضع روسیه در خصوص بلاکچین و ارزهای دیجیتال روشنتر شده است و این کشور بهطور جدی بهدنبال بهرهبرداری از فناوری بلاکچین بهعنوان ابزاری برای تقویت سیستم مالی خود و دور زدن محدودیتهای اقتصادی است.





طبق گزارشهای منتشر شده در CoinDesk، روسیه قصد دارد تراکنشهای ارزهای دیجیتال و پرداختهای رمز دیجیتال برونمرزی را بهطور آزمایشی پیادهسازی کند. منابع مختلف اعلام کردهاند که روسیه قصد دارد از سیستم کارت پرداخت ملی خود (NPCS) برای تسهیل مبادلات بین روبل و ارزهای دیجیتال استفاده کند. NPCS که توسط بانک مرکزی روسیه در سال 2014 تأسیس شد، مسئول مدیریت پرداختهای بینبانکی داخلی کشور است و علاوه بر آن، کارت پرداخت Mir را نیز راهاندازی کرده است که بهعنوان جایگزینی برای کارتهای بینالمللی مانند ویزا و مسترکارت عمل میکند.





اگر این آزمایش موفقیتآمیز باشد، میتواند نه تنها سیستمهای مالی سنتی را دور بزند، بلکه جریانهای سرمایه برونمرزی را آزاد کرده و فرصتی برای پذیرش جهانی ارزهای دیجیتال فراهم کند. در نتیجه، روسیه میتواند به یک نیروی اصلی در ترویج استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل شود و بهویژه در دنیای پس از تحریمهای بینالمللی نقش مهمی ایفا کند.





این حرکت نشاندهنده یک پیشرفت استراتژیک برای روسیه است که در پی دور زدن محدودیتهای ناشی از تحریمها و ایجاد یک سیستم مالی مستقلتر است. در حالی که اقتصاد جهانی با چالشهای جدید روبرو است، روسیه با این ابتکار میتواند از فناوری بلاکچین بهعنوان یک ابزار برای حفظ ثبات اقتصادی و ارتقاء تعاملات مالی استفاده کند.









در گذشته، موضع دولت و بانک مرکزی روسیه نسبت به ارزهای دیجیتال بسیار محتاطانه و حتی منفی بود. نگرانی اصلی آنها عمدتاً حول محور خطرات امنیتی و پتانسیل استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیتهای غیرقانونی میچرخید. این نگرانیها باعث شد که روسیه اقداماتی محدودکننده در برابر ارزهای دیجیتال انجام دهد و بهطور عمده از پذیرش آنها بهعنوان ابزار مالی خودداری کند.





با این حال، پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین در 24 فوریه 2022، وضعیت بهطور قابل توجهی تغییر کرد. جنگی که به تشدید تحریمهای بینالمللی و فشارهای اقتصادی شدید بر روسیه منجر شد، موجب شد که این کشور مجبور به بازنگری در سیاستهای اقتصادی خود شود. طبق گزارش بیبیسی، از زمان آغاز درگیریها، ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر مانند استرالیا، کانادا و ژاپن بیش از 16,500 تحریم علیه روسیه اعمال کردهاند. این تحریمها شامل محدودیتهای شدید بر کانالهای مالی سنتی روسیه و محدودیتهای عمده در تجارت و نقل و انتقالات بانکی است که بهشدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.





بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه در سال 2022 برابر با -2.1٪ و در سال 2023 به 3.6٪ رسید. این در حالی است که پیش از شروع جنگ، در سال 2021، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه 4.7٪ بود. این کاهش محسوس در رشد اقتصادی نشاندهنده اثر شدید تحریمهای مالی غرب بر ساختار اقتصادی روسیه است.





این تغییرات به وضوح نشان میدهند که زمانی که تحریمهای مالی غرب علیه روسیه شدت یافت، زیرساختهای مالی سنتی این کشور بهشدت آسیب دید و بسیاری از کانالهای تجاری و مالی که روسیه به آنها وابسته بود، قطع شد. این وضعیت منجر به رکود اقتصادی شد و کشور را مجبور به یافتن راهحلهای جایگزین برای مواجهه با چالشهای اقتصادی کرد.





در این شرایط، روسیه ناچار شد ارزش و پتانسیل ارزهای دیجیتال را بهطور جدی بازنگری کند. با توجه به فشارهای اقتصادی و محدودیتهایی که سیستم مالی بینالمللی علیه این کشور ایجاد کرده بود، ارزهای رمزنگاری بهویژه استیبلکوینها بهعنوان «طرح B» مورد توجه قرار گرفتند. استیبلکوینهایی مانند USDT به تدریج برای تسویه حسابهای تجاری بینالمللی مورد استفاده قرار گرفتند و روسیه بهدنبال بهرهبرداری از این داراییهای دیجیتال بهعنوان ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی ملی و توسعه مستمر خود بود.









بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر که نسبت به ارزهای دیجیتال سیاستهای محافظهکارانه و محدودکنندهای اتخاذ کردهاند، روسیه بهطور فعال و استراتژیک از ارزهای دیجیتال بهعنوان یک ابزار اقتصادی بهرهبرداری کرده است. از زمانی که این کشور ارزهای دیجیتال را بهعنوان "طرح B" در سیستم اقتصادی خود معرفی کرد، نهادهای رسمی بهطور مداوم و روشن دیدگاهها و برنامههای خود را در زمینه این داراییها بیان کردهاند و در نهایت برای توسعه و اجرای چارچوبهای قانونی مرتبط فشار آوردهاند. این رویکرد نشاندهنده تطبیق سریع و جامع روسیه با تحولات جهانی در عرصه ارزهای دیجیتال است.





برخی از تحولات مهم در سیاستهای روسیه در زمینه ارزهای دیجیتال عبارتند از:

13 فوریه 2022 : روسیه بهطور رسمی سرمایهگذاران غیر واجد شرایط را از خرید ارزهای دیجیتال محدود کرد. برای خرید ارزهای دیجیتال، این افراد ملزم به قبولی در آزمون تخصصی شدند. همچنین، محدودیتهایی برای میزان خرید ارزهای دیجیتال تعیین شد؛ سرمایهگذاران واجد شرایط میتوانستند سالانه تا 7000 دلار خرید کنند، در حالی که برای سرمایهگذاران فاقد صلاحیت، این مبلغ به 600 دلار محدود بود.

نوامبر 2023 : روسیه ابزاری برای کمک به ماینرهای رمزنگاری به منظور دور زدن تحریمها توسعه داد و به شرکتهای روسی اجازه داد تا پرداختهای فرامرزی را انجام دهند. این اقدام نشاندهنده انعطافپذیری روسیه در مقابله با فشارهای بینالمللی و استفاده از ارزهای دیجیتال برای تسهیل تجارت جهانی بود.

14 دسامبر 2023 : وزارت دارایی روسیه لایحهای را برای قانونی کردن استخراج بیت کوین و ایجاد مکانیزمهایی برای فروش ارزهای دیجیتال استخراجشده پیشنهاد داد. این اقدام زمینهساز ایجاد یک بنیان قانونی برای بازار ارزهای دیجیتال در روسیه بود.

6 می 2024 : آنتون گورلکین، معاون دومای دولتی روسیه، اعلام کرد که از ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال در روسیه حمایت نمیکند. این موضع نشاندهنده تمایل روسیه به ایجاد یک فضای مناسب برای توسعه بازار ارزهای دیجیتال در چارچوب قانونی است.

ژوئیه 2024: روسیه بررسی کرد که استیبلکوینها را به قوانین آتی خود اضافه کند تا امکان استفاده رسمی از آنها برای پرداختهای فرامرزی فراهم شود. این تصمیم میتواند اقتصاد دیجیتال روسیه را در عرصه بینالمللی تقویت کند.

30 ژوئیه 2024 : دومای دولتی روسیه قانونی را تصویب کرد که بهطور رسمی استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و استیبلکوینها مانند USDT را در تراکنشهای فرامرزی و صرافیها از اول سپتامبر 2024 مجاز میسازد.

8 آگوست 2024 : رئیسجمهور ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که بهطور رسمی استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در روسیه قانونی میکند. این تصمیم به تقویت صنعت بلاکچین و رمزنگاری در روسیه کمک میکند.

تا پایان آگوست 2024: روسیه اعلام کرد که قصد دارد حداقل دو صرافی جدید ارز دیجیتال راهاندازی کند. یکی از این صرافیها در بورس ارز سنت پترزبورگ متمرکز خواهد بود و فعالیتهای تجارت خارجی را پوشش میدهد، در حالی که دیگری در مسکو راهاندازی خواهد شد. همچنین، ایده ایجاد یک استیبلکوین مرتبط با یوان چین و سبد ارزی BRICS به عنوان بخشی از این برنامهها مطرح شد.





با توجه به این تحولات، میتوان گفت که روسیه در حال حاضر یک رابطه همزیستی نزدیک و متقابل با ارزهای دیجیتال برقرار کرده است. این کشور بهطور مداوم در تلاش است تا از پتانسیلهای اقتصادی و فناوری بلاکچین بهرهبرداری کند و بهعنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی ارزهای دیجیتال نقشآفرینی کند.









نگرش روسیه نسبت به ارزهای رمزنگاری شده در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. این کشور که در ابتدا با احتیاط و حتی مخالفتهایی نسبت به ارزهای دیجیتال برخورد میکرد، اکنون آنها را بهعنوان بخش اساسی از سیستم اقتصادی خود میبیند. این تحول نه تنها بهواسطه تغییرات اقتصادی بینالمللی، بلکه ناشی از ملاحظات استراتژیک روسیه در فضای کریپتو است که بهطور فزایندهای در حال گسترش و تحول است. با توجه به این تغییرات، نگرش جدید روسیه نسبت به ارزهای دیجیتال نه تنها در حال جذب کاربران بیشتری به بازار کریپتو است، بلکه انرژی و پتانسیل بیسابقهای به این صنعت تزریق میکند. با گسترش روزافزون استفاده از ارزهای دیجیتال، بازارهای جهانی به یک محیط رقابتی و پویا تبدیل میشوند که مملو از فرصتهای جدید برای نوآوری و پیشرفت است. در این راستا، پلتفرمهای مبادلات ارز دیجیتال مانند MEXC با چالشها و انتظارات بالاتری روبهرو میشوند. MEXC که بهعنوان یکی از پلتفرمهای پیشرو در عرصه مبادلات جهانی شناخته میشود، بهطور مداوم در تلاش است تا به این تحولات پاسخ دهد و بهطور استراتژیک با شرکای جهانی همکاری کند تا به گسترش صنعت ارزهای دیجیتال کمک کند.



