



ریوالوینگ گیمز ( Revolving Games ) بازیگری نوآور و اثرگذار در فضای بازیهای Web3 به شمار میرود که با رویکردی جسورانه، خود را بهعنوان یک شرکت بازیسازی بلاکچینی در سطح تریپلای (Triple-A) معرفی کرده است. هدف اصلی این شرکت، پر کردن شکاف میان صنعت بازیهای سنتی و فناوریهای غیرمتمرکز است — مأموریتی که با اتکا به منابع مالی قابلتوجه و مشارکتهای راهبردی دنبال میشود. ریوالوینگ گیمز با پشتوانه جذب بیش از 25 میلیون دلار سرمایه خصوصی از سرمایهگذارانی همچون Pantera Capital، جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در اکوسیستم نوپای بازیهای Web3 تثبیت کرده است.





افق دید این شرکت فراتر از تولید چند عنوان مجزای بازی است؛ ریوالوینگ گیمز در تلاش است تا یک اکوسیستم جامع و یکپارچه خلق کند که زیرساختهای بلاکچین، شبکه نودهای غیرمتمرکز، و یک اقتصاد توکنی مبتنی بر رمز ارز بومی خود با نام RCADE را در بر بگیرد. این شرکت بهعنوان یک ناشر قدرتمند، دو استودیوی بازیسازی مستقل را با مجموع بیش از 150 متخصص مجرب صنعت در اختیار دارد — نشانهای روشن از تعهد جدی آن به ارائه تجربههای بازی باکیفیت در کنار پیشبرد مدلی نوین از مالکیت و تعامل کاربران در عصر Web3.













از ابتدای تأسیس، ریوالوینگ گیمز با مأموریتی روشن فعالیت خود را آغاز کرده است: ایجاد یک اکوسیستم بازیمحور غیرمتمرکز که مالکیت و هدایت آن در دست جامعه کاربران باشد. این چشمانداز بلندمدت، همواره بهعنوان قطبنمای راهبردی در تصمیمگیریهای کلان و مسیر توسعه محصولات این شرکت ایفای نقش کرده است. رویکرد ریوالوینگ گیمز به بازیهای Web3 نگاهی کلنگر و ساختارمند است؛ تمرکز آن صرفاً بر تجربه گیمپلی محدود نمیشود، بلکه به مؤلفههای زیربنایی همچون زیرساختهای فناورانه، مدلهای اقتصادی، و چارچوبهای حکمرانی نیز توجه ویژهای دارد — عناصری که به باور این شرکت، شکلدهنده آینده صنعت سرگرمی دیجیتال خواهند بود.









ریوالوینگ گیمز خود را بهعنوان پلی میان دنیای بازیهای Web2 و Web3 تعریف میکند؛ با درک این واقعیت که پذیرش گسترده فناوریهای نوین مستلزم گذار تدریجی و بیاصطکاک است، نه یک تغییر ناگهانی و گسسته. این رویکرد در نحوه توسعه محصولات شرکت بهخوبی مشهود است: جایی که تجربه کاربر و دسترسیپذیری در اولویت قرار دارند، و فناوری بلاکچین بهگونهای هوشمندانه و هدفمند در ساختار بازیها ادغام میشود — به شکلی که کیفیت گیمپلی ارتقا یابد، بیآنکه پیچیدگی فنی یا موانع ورود برای کاربران ایجاد شود.









ریوالوینگ گیمز با گردآوری تیمی متشکل از بیش از ۱۵۰ متخصص باتجربه از صنعت بازیسازی سنتی، یکی از غنیترین مجموعههای تخصصی را در میان فعالان حوزه Web3 به خود اختصاص داده است. این شرکت با بهرهگیری از دو استودیوی مستقل بازیسازی، توان توسعه همزمان چندین عنوان با کیفیت تریپلای را داراست — قابلیتی که در اکوسیستم نوپای بازیهای Web3 بهندرت مشاهده میشود. در شرایطی که بسیاری از پروژههای Web3 با چالشهایی نظیر کیفیت پایین تولید و چرخههای توسعه طولانیمدت دستوپنجه نرم میکنند، مقیاس عملیاتی و عمق تجربه حرفهای ریوالوینگ گیمز برای این شرکت مزیتی رقابتی و تعیینکننده به همراه دارد.













اکوسیستم RCADE یک بستر بههمپیوسته و منسجم است که از اجزای مکمل متعددی تشکیل شده و با هدف ارائه تجربهای جامع، کاربرمحور و پایدار در حوزه بازیهای دیجیتال طراحی شده است. تأسیس بنیاد RCADE نشاندهنده رویکردی بلندمدت برای غیرمتمرکزسازی فرآیند توسعه بازیها و توانمندسازی جوامع بازیکنان است؛ نهادی که نقش ناظر و راهبر را در مسیر رشد و اجرای این اکوسیستم ایفا میکند.





این اکوسیستم بر پایه چهار رکن اصلی بنا شده است:





توکن RCADE: رمزارز بومی اکوسیستم که مبنای تمامی تراکنشها، تعاملات و سازوکارهای حاکمیتی را تشکیل میدهد.

زنجیره RCADE (RCADE Chain): زیرساخت بلاکچینی اختصاصی که بهطور ویژه برای پاسخگویی به نیازهای فنی و عملکردی بازیهای دیجیتال طراحی و بهینهسازی شده است.





نودهای RCADE: شبکهای غیرمتمرکز از گرهها که زیرساخت عملیاتی و پشتیبانی بنیادین اکوسیستم را فراهم میسازد.

شراکتهای راهبردی در صنعت بازی: همکاری با توسعهدهندگان و ناشران معتبر بازی بهمنظور تسریع در گسترش و پذیرش اکوسیستم در سطح بازار.





در مجموع، این معماری یکپارچه و هدفمند، بستری را فراهم میکند که در آن بازیکنان نهتنها مصرفکننده، بلکه بازیگران اصلی در مسیر توسعه، مالکیت و جهتگیری آینده بازیها خواهند بود.









بنیاد RCADE برای تضمین پوشش جامع اکوسیستم، همکاریهای کلیدی با ارائهدهندگان فناوری و محتوا برقرار کرده است. شرکای قابل توجه عبارتند از:





شبکه Starlings Network : یک شریک فناوری که زیرساختهای بلاکچین و قابلیتهای شبکه گره را ارائه میدهد.





این همکاریها پایه محکمی برای رشد اکوسیستم ایجاد میکنند و در عین حال اصول حاکمیت غیرمتمرکز را نیز حفظ میکنند.













زنجیره RCADE یک دستاورد فنی مهم در زیرساختهای بازیسازی مبتنی بر بلاکچین به شمار میرود. این زنجیره با همکاری مشترک ریوالوینگ گیمز و استارلینگز نتورک (Starlings Network) توسعه یافته و بهطور خاص برای رفع موانع اصلی در مسیر پذیرش عمومی بازیهای Web3 طراحی شده است — چالشهایی نظیر سرعت پایین تراکنشها، هزینههای بالای تعاملات، و تجربه کاربری پیچیده. RCADE Chain با تمرکز بر عملکرد بهینه، مقیاسپذیری بالا، و سادگی در تعامل، تلاش دارد تا زیرساختی فراهم کند که بتواند نیازهای کاربران انبوه را در بازار بازیهای بلاکچینی پاسخ دهد؛ زیرساختی که نهتنها کارآمد و مقرونبهصرفه است، بلکه تجربهای روان و بدون اصطکاک را برای کاربران فراهم میسازد — گامی اساسی برای نزدیک کردن فناوری Web3 به استانداردهای رایج صنعت بازیهای سنتی.









توان عملیاتی بالا در پردازش تراکنشها: زنجیره RCADE با هدف دستیابی به نرخ بالای تراکنش بر ثانیه (TPS) طراحی شده است تا حتی در اوج ترافیک کاربری، تجربه بازی روان و بدون وقفه باقی بماند. این ویژگی برای پشتیبانی از هزاران بازیکن که بهطور همزمان در چندین بازی مختلف در حال تعامل هستند، نقشی حیاتی دارد.





نهاییسازی سریع تراکنشها: این زنجیره بهگونهای بهینهسازی شده است که تأیید تراکنشها با حداقل تأخیر انجام گیرد؛ به این معنا که اقدامات کاربران درون بازی بهسرعت ثبت و بازتاب داده میشود. چنین ویژگیای برای حفظ پویایی و واکنشپذیری سریع در بازیهای چندنفره مدرن، کاملاً ضروری است.





پردازش موازی پیشرفته: با تکیه بر معماری نوآورانه خود، زنجیره RCADE از پردازش موازی پیشرفته پشتیبانی میکند — قابلیتی کلیدی برای مدیریت پیچیدگیهای یک اکوسیستم چندبازی و چندکاربره. این ویژگی امکان اجرای همزمان تعداد زیادی از نسخههای مختلف بازی و تعاملات کاربران را فراهم میآورد، بدون آنکه خللی در عملکرد یا کیفیت تجربه بازی ایجاد شود.





در مجموع، این سه ویژگی بنیادی، زنجیره RCADE را به یکی از معدود زیرساختهای بلاکچینی تبدیل میکند که واقعاً برای مقیاسپذیری، کارایی و نیازهای عملیاتی صنعت بازیهای نسل جدید طراحی شده است.









بهمنظور تسریع در پذیرش زنجیره RCADE توسط توسعهدهندگان بازی، شرکت ریوالوینگ گیمز در حال توسعه مجموعهای جامع از ابزارهای توسعه و کیتهای نرمافزاری (SDK) است. این ابزارها با هدف تسهیل و تسریع فرآیند پیادهسازی قابلیتهای Web3 در بازیها طراحی شدهاند و طیف گستردهای از نیازهای فنی توسعهدهندگان را پوشش میدهند. مهمترین ویژگیهای این مجموعه عبارتاند از:





یکپارچهسازی بیدردسر با Web3: امکان بهرهگیری از قابلیتهای Web3 برای کاربران سنتی بدون نیاز به درک پیچیدگیهای فناوری بلاکچین. این شامل مواردی نظیر ایجاد کیف پول ساده، پردازش تراکنشها، و مدیریت داراییها بهصورت کاربرپسند است.





ادغام با زیرساختهای بکاند: ارائه خدمات کامل در لایه پشتیبان شامل مدیریت کاربران، پشتیبانی از LiveOps، ابزارهای اقتصادی و درآمدزایی، و پردازش پرداختها؛ بهنحوی که نیاز به ساخت زیرساخت بلاکچینی از پایه برای توسعهدهندگان از میان برداشته میشود.





قراردادهای هوشمند آماده و بهینهسازیشده: دسترسی به مجموعهای از قراردادهای هوشمند از پیشساخته و مخصوص کاربردهای بازیمحور، که ضمن کاهش زمان توسعه، ریسکهای امنیتی بالقوه را نیز به حداقل میرساند.





قابلیت تعامل بین زنجیرهای (Multi-Chain Interoperability): پشتیبانی داخلی از ادغام با سایر شبکههای بلاکچینی، بهمنظور تسهیل انتقال و استفاده از داراییها و ارزهای درونبازی در میان چندین زنجیره مختلف.





سازگاری با موتورهای بازیسازی: ادغام بومی با موتورهای محبوبی مانند Unity و Unreal Engine، که به توسعهدهندگان اجازه میدهد بدون ایجاد تغییرات اساسی در جریان کاری خود، ویژگیهای بلاکچینی را به بازیها اضافه کنند.

این مجموعه ابزار، بهویژه برای توسعهدهندگانی که به دنبال بهرهبرداری از ظرفیتهای Web3 بدون مواجهه با پیچیدگیهای فنی آن هستند، یک راهکار آماده و حرفهای به شمار میرود.













ذخیرهسازی غیرمتمرکز: در فاز اولیه، شبکه RCADE خدمات ذخیرهسازی غیرمتمرکز را ارائه خواهد داد — گامی در راستای اصول بنیادین بلاکچین، یعنی تمرکززدایی، امنیت و شفافیت. این لایه ذخیرهسازی برای نگهداری داراییهای درونبازی، دادههای کاربران، و سوابق تراکنشها طراحی شده است و نقش زیربنایی در پایداری و سلامت اکوسیستم ایفا میکند.





پردازش غیرمتمرکز (در دست توسعه): در مراحل بعدی توسعه، قابلیت پردازش غیرمتمرکز نیز به شبکه افزوده خواهد شد. این ویژگی امکان اجرای منطق بازی و محاسبات پیچیده را بهصورت توزیعشده میان گرههای شبکه فراهم میسازد، که بهویژه برای بازیهای تعاملی و سنگین از لحاظ محاسباتی، اهمیت بالایی دارد.





میزبانی غیرمتمرکز سرورهای بازی (برنامهریزیشده): در چشمانداز بلندمدت، شبکه RCADE به میزبانی غیرمتمرکز سرورهای بازی نیز خواهد پرداخت؛ حرکتی که وابستگی به زیرساختهای متمرکز را کاهش داده و دسترسی جهانی و پایدار به بازیها را بهبود خواهد بخشید. این تحول، بستری را فراهم میآورد که در آن، بازیها بهطور کامل در یک محیط غیرمتمرکز و مقاوم در برابر اختلالات متمرکز اجرا شوند. در مجموع، این برنامهها نشان میدهند که RCADE در حال حرکت بهسمت ساخت یک زیرساخت کاملاً غیرمتمرکز، مقیاسپذیر و آیندهنگر در صنعت بازیسازی Web3 است.









شبکه نودهای RCADE با هدف توزیع عادلانهتر هزینهها و منافع طراحی شده است؛ مدلی که از طریق پاداشدهی به اپراتورهای نود و فراهمکردن امکان مشارکت مالی برای اعضای جامعه، ساختاری مشوقمحور و مشارکتپذیر را ایجاد میکند. در این رویکرد، اعضایی که به رشد و پایداری شبکه کمک میکنند—اعم از ارائه منابع پردازشی، ذخیرهسازی یا سایر خدمات زیرساختی—میتوانند مستقیماً از موفقیت اکوسیستم بهرهمند شوند. این مدل نهتنها انگیزه مشارکت را افزایش میدهد، بلکه به خلق یک محیط فراگیر و جامعهمحور در بستر فناوریهای غیرمتمرکز کمک میکند؛ محیطی که در آن منافع بهجای تمرکز در دست نهادهای مرکزی، میان مشارکتکنندگان واقعی توزیع میشود.













توکن RCADE به عنوان توکن بومی، کل اکوسیستم RCADE را که شامل تمام اجزا، بازیها، محصولات فعلی و آینده، ادغامها و مشارکتهای آن میشود، تقویت میکند. این توکن نقش محوری در ایجاد یک مدل اقتصادی یکپارچه در سراسر پلتفرم ایفا میکند و از طیف وسیعی از عملکردهای ضروری در سراسر اکوسیستم پشتیبانی میکند.









ارز مشترک بازی ها در اکوسیستم: توکن RCADE بهعنوان ارز اصلی در تمامی بازیهای موجود در اکوسیستم ایفای نقش میکند. از خرید آیتمهای درونبازی و دسترسی به قابلیتهای ویژه گرفته تا تسهیل تراکنشهای همتابههمتا (P2P)، این توکن ستون فقرات اقتصادی اکوسیستم است. کاربردهای کلیدی آن شامل مشارکت در حکمرانی، پاداشدهی به بازیکنان فعال، پرداخت کارمزدها، و ایفای نقش بهعنوان واسطه مبادلات در سراسر زیرسیستمهای مختلف است.





توکن بومی زنجیره: بهعنوان توکن بومی زنجیره RCADE، این دارایی دیجیتال تأمینکننده سوخت تمامی تعاملات بلاکچینی درون شبکه است. اجرای قراردادهای هوشمند، پردازش تراکنشها و تعاملات میان اجزای مختلف اکوسیستم همگی بر پایه این توکن انجام میشود و روانسازی عملکرد فنی شبکه را تضمین میکند.





توکن حاکمیتی: دارندگان توکن RCADE از حق مشارکت در تصمیمگیریهای کلیدی اکوسیستم برخوردارند — از ارتقاء پروتکلها و تصویب همکاریهای راهبردی گرفته تا تخصیص منابع. این ساختار حکمرانی، محور توسعه مبتنی بر جامعه و تصمیمگیری غیرمتمرکز را تقویت میکند.





پاداشدهی و مشوقها: توکن RCADE بهعنوان ابزار پاداشدهی به بازیکنان فعال، اپراتورهای نود و مشارکتکنندگان جامعه بهکار میرود و با ایجاد یک چرخه بازخورد مثبت، رشد اکوسیستم و افزایش تعامل کاربران را تسریع میکند.





فعال سازی نودها: برای راهاندازی و فعالسازی نود در شبکه، در اختیار داشتن توکن RCADE الزامی است. این سازوکار نهتنها موجب افزایش تقاضا برای توکن میشود، بلکه از طریق انگیزههای اقتصادی، به حفظ امنیت و پایداری شبکه کمک میکند. در مجموع، RCADE فراتر از یک ارز دیجیتال صرف است؛ این توکن نقشی چندوجهی در زیرساخت، اقتصاد، حکمرانی و پویایی اجتماعی اکوسیستم ایفا میکند — عاملی کلیدی در شکلگیری یک فضای منسجم، مشارکتمحور و پایدار برای بازیهای Web3.









طراحی عرضه توکن: مدل عرضه توکن RCADE با دقت و ملاحظه طراحی شده تا میان نیازهای عملیاتی اکوسیستم و حفظ ارزش بلندمدت تعادل برقرار شود. عرضه کل این توکن بهصورت محدود و سقفدار تعریف شده و حداکثر یک میلیارد واحد خواهد بود. در حال حاضر، 422 دارنده در زنجیره BNB Smart Chain (BSC) ثبت شدهاند و استقرار در سایر زنجیرهها نیز در دستور بررسی و توسعه قرار دارد.





سازوکارهای توزیع:

برنامه ایردراپ: اکوسیستم RCADE دارای یک برنامه ایردراپ قدرتمند است که جامعه موجود، دارندگان NFT و مشارکتکنندگان فعال در اکوسیستم را هدف قرار میدهد. این توزیع از طریق یک سیستم امتیازی تحت عنوان Quest Points انجام میشود و مشوقی برای تعامل مستمر کاربران با پروژه به شمار میرود.





پاداش نودها: اپراتورهای نود که خدمات زیرساختی حیاتی را به شبکه ارائه میدهند، در ازای فعالیت خود توکن RCADE دریافت میکنند. این مدل، یک مسیر درآمدی پایدار برای اعضای جامعهای ایجاد میکند که در عملیات شبکه نقش فعالی دارند.





پاداشهای مبتنی بر بازی: بازیکنان از طریق دستاوردهای درونبازی، شرکت در رویدادهای رقابتی، و تعاملات اجتماعی درون جامعه، مشمول دریافت پاداشهای مبتنی بر RCADE میشوند. این سازوکار تضمین میکند که مشارکت واقعی و مستمر در اکوسیستم، بازدهی اقتصادی ملموسی برای کاربران به همراه داشته باشد.





دسترسی به فروش خصوصی: دارندگان NFT و اعضای فعال جامعه به فرصتهای انحصاری خرید توکن در مراحل پیشفروش دسترسی دارند؛ امتیازی که به آنها امکان میدهد پیش از عرضه عمومی، توکنها را با نرخهای ترجیحی تهیه کنند. در مجموع، مدل توزیع و عرضه RCADE نهتنها بهطور راهبردی از ارزش توکن در بلندمدت حفاظت میکند، بلکه با ترکیب مشوقهای فنی، اجتماعی و اقتصادی، انگیزهای قوی برای مشارکت فعال در تمام سطوح اکوسیستم فراهم میسازد.









اقتصاد یکپارچه بازیها: توکن RCADE بهعنوان ارز اصلی برای انجام تراکنشها، خریدها و دریافت پاداشها در تمامی بازیهای اکوسیستم عمل میکند. این ساختار یکپارچه، تجربه اقتصادی منسجمی را برای کاربران فراهم میآورد و به آنها امکان میدهد تا بهراحتی ارزش اقتصادی خود را میان عناوین مختلف بازی جابهجا کنند — بدون نیاز به تبدیل داراییها یا ورود به سازوکارهای جداگانه.





ادغام با بازارهای معاملاتی: توکن RCADE بهعنوان واسطه مبادلات در بازارهای NFT و داراییهای دیجیتال اکوسیستم ایفای نقش میکند. از خرید و فروش آیتمهای درونبازی گرفته تا معامله توکنهای غیرقابل تعویض (NFT)، این توکن بستر پویایی برای ایجاد یک بازار ثانویه فعال میان بازیکنان، کلکسیونرها و توسعهدهندگان فراهم میسازد.





مدل اشتراک درآمد: بخش قابلتوجهی از درآمدهای حاصل از بازیها به استخرهای پاداش اختصاص مییابد. برای نمونه، بازیهایی مانند Hatchlings تا سقف 30% از درآمد خود را به این استخرها واریز میکنند، تا بازیکنان از موفقیت تجاری بازیهایی که در آن مشارکت دارند، بهصورت مستقیم بهرهمند شوند. در مجموع، RCADE نهتنها ستون فقرات اقتصاد درونبازی اکوسیستم را تشکیل میدهد، بلکه با پیوند زدن منافع بازیکنان و توسعهدهندگان به یکدیگر، بستر مشارکتی پایداری برای خلق، توزیع و بازگشت ارزش در دنیای بازیهای Web3 فراهم میآورد.













جهان Skyborne بهعنوان آیپی شاخص (Flagship IP) ریوالوینگ گیمز، vitrine یا vitrin اصلی توانمندیهای اکوسیستم RCADE محسوب میشود؛ مجموعهای گسترده و چندلایه که با هدف نمایش عملی قابلیتهای فنی، اقتصادی و روایی این اکوسیستم طراحی شده است. این استراتژی جامع IP شامل مجموعهای از بازیهای متنوع و بههمپیوسته است که در قالبهای مختلف و روی پلتفرمهای گوناگون عرضه میشوند. بازیهای Skyborne نهتنها داراییها (assets) و عناصر داستانی مشترک دارند، بلکه همگی در دل یک نظام اقتصادی یکپارچه فعالیت میکنند. این پیوستگی، تجربهای منسجم و پویا برای بازیکنان خلق میکند، جایی که پیشرفت و دستاورد در یک بازی میتواند مستقیماً بر سایر بازیها تأثیر بگذارد — تجلی واقعی مفهوم متاورس بازیمحور در بستر Web3.









اسکایبورن جنسیس ایمورتالزSkyborne: Genesis Immortals در قلب روایت داستانی دنیای Skyborne Legacy قرار دارد و بهعنوان مجموعه NFT پایهای و بنیادین این جهان شناخته میشود. این کلکسیون نهتنها شناسنامه روایی دنیای Skyborne را شکل میدهد، بلکه در سطح عملکردی نیز دسترسی دارندگان را به طیف وسیعی از مزایای اکوسیستم RCADE فراهم میسازد — از جمله ایردراپهای توکنی، دسترسی انحصاری به مراحل پیشفروش، و امتیازات ویژه درونبازی.





مجموعه Immortals شامل شش شخصیت اسطورهای است: Tariel Tridysa، Corrick Deeproc، Inrissa Lehala، Morgan Bren، Vallech Elysiani و Yozzer Brighthide — چهرههایی که هر یک نقشهای کلیدی در بازیهای آینده خواهند داشت. با حضور مستمر این شخصیتها در عناوین مختلف، یک پیوستار داستانی و جهانسازی یکپارچه در اکوسیستم بازیها ایجاد میشود؛ عاملی که هم انسجام روایی را تقویت میکند و هم به داراییهای دیجیتال جنبهای فراتر از ارزش صرفاً کلکسیونی میبخشد.









بازی Hatchlings: یک بازی شبیهساز حیوانات خانگی مبتنی بر مرورگر است که در آن بازیکنان میتوانند اژدهایان منحصربهفرد را از تخم بیرون آورده، پرورش دهند و بزرگ کنند. این بازی که در دنیای Skyborne Universe جریان دارد، ترکیبی از مکانیکهای مراقبت و رشد، قابلیت شخصیسازی محیط زندگی، و رقابتهای درونبازی را ارائه میدهد. سیستم پاداشدهی دوگانه Hatchlings—با پرداخت جوایز هم بهصورت USDC و هم ارز درونبازی—نشاندهنده ترکیب هوشمندانه بازی سنتی با مدلهای انگیزشی مبتنی بر بلاکچین است.





بازی Phoenix Flight: یک بازی شبیهساز اجتماعی و ماجراجویی فانتزی است که به بازیکنان اجازه میدهد جزایر اختصاصی خود را طراحی و توسعه دهند. تمرکز این بازی بر خلاقیت، تعامل اجتماعی و ساخت جهان درون Skyborne Universe است. Phoenix Flight بستری برای ابراز شخصیت و مشارکت جمعی فراهم میکند و جنبههای مشارکتمحور و هنری بازیهای Web3 را پررنگ میسازد.





بازی Skyborne Legacy: عنوان شاخص و پرچمدار (flagship) این مجموعه است؛ یک MMORPG وسیع و جهانباز که عناصر کاوش، ساختوساز، شخصیسازی و نبرد را در محیطی چندنفره و دائمی درهم میآمیزد. این بازی تلاش میکند تصویری کامل و زنده از دنیای Skyborne ارائه دهد؛ جایی که کاربران در یک فضای اجتماعی پویا به ساخت و تکامل جهان خود میپردازند و با دیگران در تعامل دائمی هستند. مجموع این عناوین، پازل جامع Skyborne را تکمیل میکنند — مجموعهای از تجربههای متنوع اما بههمپیوسته که در کنار هم، مفهوم یک متاورس بازیمحور غیرمتمرکز را عینیت میبخشند.









اکوسیستم Nexus Nodes (نام پیشین: Nexian Gems): هر NFT از مجموعه Nexus Node نشاندهنده مالکیت یک نود پیشرفته موسوم به Interceptor است که انتظار میرود نقشی کلیدی در عملکرد و پایداری اکوسیستم RCADE ایفا کند. دارندگان این نودها به زیرساختی قدرتمند و با عملکرد بالا دسترسی دارند و از مزایای متعددی برخوردار میشوند — از جمله ضریبهای پاداش افزایشی (reward multipliers)، مکانیزمهای تقویتی (boost mechanics)، امکان مشارکت در حکمرانی شبکه، دریافت ایردراپ توکن RCADE، و فرصتهای استیکینگ. Nexus Nodes با هدف تقویت مشارکت فعال کاربران در عملیات شبکه طراحی شدهاند و بهعنوان یکی از اجزای حیاتی در مسیر تمرکززدایی واقعی در اکوسیستم ایفای نقش میکنند.





اکوسیستم RG Bytes: اکوسیستم RG Bytes عناصر پایهای و اتصالدهنده کل اکوسیستم Revolving Games هستند. این NFTها مزایای وفاداری برای دارندگان خود فراهم میآورند، از جمله امکان فعالسازی نودها، دسترسی به پاداشهای اختصاصی، و برخورداری از امتیازات ویژه در سطح اکوسیستم. ادغام RG Bytes در زیرساخت فنی و اقتصادی پروژه، بیانگر رویکرد کاربردمحور شرکت در حوزه NFTهاست — تمرکزی بر خلق ارزش واقعی و کارکردی، بهجای افزودن پیچیدگیهای غیرضروری به تجربه بازیکنان. این طراحی هدفمند، تعهد ریوالوینگ گیمز به توسعه NFTهایی با قابلیت استفاده ملموس را بهخوبی نشان میدهد.









ریوالوینگ گیمز و اکوسیستم RCADE گامی بلند در مسیر تحول بازیهای Web3 بهشمار میروند—ترکیبی منسجم از نوآوری فناورانه و کاربست عملی که در خدمت ساخت یک پلتفرم جامع، پایدار و کاربرمحور در حوزه سرگرمی دیجیتال قرار گرفته است. تمرکز جدی پروژه بر ارائه تجربههای بازی با کیفیت تریپلای، بهرهگیری از زیرساختهای قدرتمند، و تعریف دقیق و چندلایه برای کاربرد توکن RCADE، این مجموعه را در جایگاهی ممتاز در چشمانداز در حال تحول صنعت بازیسازی قرار میدهد.





ادغام هوشمندانه فناوری بلاکچین با مکانیکهای آشنا و پذیرفتهشده در بازیهای سنتی، دریچهای نو بهسوی سطوح جدیدی از مالکیت، تعامل و مشارکت اقتصادی برای بازیکنان گشوده است. در حالی که این اکوسیستم بهصورت مستمر در حال گسترش و بلوغ است، چشمانداز آن نهتنها نویدبخش شکلگیری نسل جدیدی از بازیهای دیجیتال است، بلکه میتواند نقش تعیینکنندهای در ترسیم آینده صنعت بازیسازی ایفا کند — آیندهای که در آن بازیکن نه صرفاً مصرفکننده، بلکه بخشی فعال و صاحبسهم از ارزشآفرینی خواهد بود.





توکن RCADE اکنون برای معامله در MEXC در دسترس است. کاربران میتوانند با دنبال کردن این مراحل، RCADE را معامله کنند:







