بررسی رکودهای بازار جهانی: روندهای تاریخی نزولی بازار در کانون توجه





در اقدامی تازه، دولت ترامپ بار دیگر تعرفه هایی سنگین را به اجرا گذاشت؛ تصمیمی که بهسان زلزله ای ناگهانی، فضای روانی بازارهای مالی را دستخوش تغییراتی بنیادین کرد. بازارهای سهام اروپا، بهویژه شاخص DAX آلمان، با سقوطی بیش از ۳ درصد، واکنشی فوری به این تحولات نشان دادند. قیمت نفت خام نیز در حرکتی بی سابقه، تنها در یک روز ۶.۶ درصد افت را تجربه کرد و شاخص نوسان بازار (VIX) بزرگ ترین کاهش روزانه خود را از سال ۲۰۰۵ به این سو به ثبت رساند. در پی این نوسانات، صندوق های تامینی به پایینترین سطح سهساله خود رسیدند.





در این میان، بازار نو ظهور اما پویای ارزهای دیجیتال نیز از این تلاطم بی نصیب نماند. روز ۷ آوریل، BTC ، پرچمدار رمزارز ها، برای لحظاتی کوتاه به زیر ۷۵٬۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ افتی معادل ۳۰ درصد از اوج ۱۰۸٬۰۰۰ دلاری خود. ETH نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد و با سقوطی بیش از ۱۵ درصد، به زیر سطح ۱۴۲۰ دلار رسید؛ قیمتی که آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۳ دیده شده بود.





در چهار دهه اخیر، بازار سهام ایالات متحده بارها با امواج سهمگین بازارهای نزولی مواجه شده است، رخدادهایی که نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر نگاه و رفتار سرمایه گذاران نیز تأثیری ژرف نهادهاند. بازخوانی این فراز و فرود ها، چشم اندازی دقیق از واقعیات بازار ارائه میدهد و گنجینه ای از درسها و بینش های راهبردی را برای آینده فراهم میسازد.













با شعله ور شدن آتش جنگ چهارم خاورمیانه و تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی، قیمت جهانی نفت بهطرز بیسابقه ای افزایش یافت و اقتصاد ایالات متحده را در کام رکودی عمیق فرو برد. شاخص S&P 500 طی ۲۱ ماه، از ۱۲۱.۷۴ به ۵۷.۷۷ سقوط کرد؛ افتی چشمگیر معادل ۵۲.۵ درصد.





افزایش هزینه های انرژی، تورم افسارگسیخته، و بار مالی جنگ ویتنام، سه ضلعی مرگباری بودند که رشد اقتصادی را به زانو درآوردند.









۱۹ اکتبر ۱۹۸۷، تنها یک روز کافی بود تا داوجونز ۵۰۸ واحد سقوط کند – برابر با ۲۲.۶٪ کاهش، که بزرگ ترین ریزش روزانه تاریخ شد. S&P 500 نیز با افتی ۲۰.۵ درصدی، رکوردی سیاه به جا گذاشت.





در پس این آشفتگی، جهانی سازی سریع، آزادسازی مالی و ظهور الگوریتم های معاملاتی رایانه ای نهفته بود. همین رویداد موجب شد تا سازمان SEC با معرفی «قطع کننده های مدار»، نخستین گام ها را برای محافظت از بازارهای آینده بردارد.









در سایه هیجان تکنولوژی و اینترنت، بازار فناوری بدون توجه به واقعیت های بنیادی، تا مرز جنون پیش رفت. اما حباب در نهایت ترکید. شاخص نزدک از قله ۵۱۳۲.۵۲ در مارس ۲۰۰۰ به دره ۱۱۱۴.۱۱ در اکتبر ۲۰۰۲ سقوط کرد – افتی سهمگین برابر با ۷۸.۳٪.





این سقوط که ۳۱ ماه به طول انجامید، زنگ خطری جدی درباره مخاطرات سوداگری کورکورانه و ارزشگذاری های حبابی بود؛ یادآوری تلخ از اینکه بازار عقل خود را همیشه حفظ نمیکند.









با فروریختن بنای وام های مسکن پرریسک، دومینوی بحران مالی آغاز شد. بازار اعتباری یخ زد، مؤسسات مالی متزلزل شدند، و اقتصاد جهانی در رکود فرو رفت. شاخص S&P 500 از ۱۵۶۵.۱۵ به ۶۶۶.۷۹ رسید؛ ریزشی ۵۷.۴ درصدی طی ۱۷ ماه.





این بحران، پرده از آسیب پذیری های ساختاری سیستم مالی برداشت. مقررات ناکافی، اهرمهای مالی خطرناک، و اعتماد شکننده، همگی به آتشی دامن زدند که بسیاری از نام های بزرگ وال استریت را در کام خود فرو برد.









همهگیری کووید-۱۹ همچون ویروسی خاموش، نهتنها سلامتی، بلکه اقتصاد جهان را نیز به خطر انداخت. S&P 500 در کمتر از یک ماه، ۳۳.۹ درصد افت کرد – از ۳۳۸۶.۱۵ در فوریه به ۲۲۳۷.۴۰ در مارس.





اما برخلاف بازارهای نزولی پیشین، این بار پاسخ سریع بانک های مرکزی و دولت ها، با سیاست های حمایتی و بسته های محرک اقتصادی، بازار را ظرف تنها ۳ ماه به مدار صعود بازگرداند. بازاری که شاید در نگاه نخست آسیب پذیر بود، ولی پتانسیل بازیابی آن حیرت انگیز بود.









برای ارائه یک نمای کلی واضح تر از بازار های نزولی تاریخی، مدت زمان هر بازار نزولی و کاهش متناظر شاخص S&P 500 را مقایسه کرده ایم:





دوره نزولی بازار مدت زمان کاهش S&P 500 1973-1974 21 ماه -48% 1987 4 ماه -34% 2000-2002 31 ماه -49% 2007-2009 17 ماه -57% 2020 3 ماه -34%













مبانی اقتصادی، همچون شالودهای استوار، مسیر کلی بازارها را ترسیم می کنند. در زمانی که رشد اقتصادی با کندی مواجه میشود یا نشانه های رکود نمایان میگردد، انتظاری بیاساس است که بازارهای مالی به تنهایی به مسیر صعودی ادامه دهند.





برای سرمایه گذاران هوشیار، تحلیل مستمر شاخص های کلان اقتصادی و سیاست گذاریهای دولت ها، ضرورتی است غیرقابل چشم پوشی. در دل بازارهای نزولی، تنها نگاهی عمیق و تحلیلمحور میتواند از غرق شدن در جریانهای هیجانی و پیروی کورکورانه از جو عمومی جلوگیری کند.









رفتارهای هیجانی و خوش بینی افراطی، اغلب پیشزمینهی شکلگیری حبابهایی هستند که بازار را به سوی سقوط سوق میدهند. در چنین شرایطی، تمایز میان رشد واقعی و تورم ساختگی قیمتها، کلید بقاست.





سرمایه گذاران باید با چشمی تحلیلگر به بازار بنگرند و با دوری از سرمایه گذاریهای شتابزده، پیش از آنکه قیمت ها سقوط کنند، اقدامات مدیریت ریسک مانند تنظیم stop-loss یا بازبینی پرتفوی خود را در دستور کار قرار دهند. تشخیص بهموقع حبابها، نه تنها ابزاری دفاعی، بلکه گامی به سوی سرمایهگذاری پایدار است.









در بزنگاه های بحرانی، مداخلات سیاستگذارانه – اعم از اقدامات بانکهای مرکزی یا بستههای حمایتی دولتی – میتوانند آرامش را به بازار بازگردانند. اما این نسخهها، درمانی موقتیاند. سرمایه گذار هوشمند، در کنار رصد سیاست های بیرونی، باید نگاه خود را به درون بازار نیز بدوزد: آیا نشانههای احیای واقعی دیده میشود؟ آیا مکانیسم های خودترمیمی بازار فعال شدهاند؟

تنها بازاری که به سطحی از تعادل درونی و تابآوری رسیده باشد، میتواند به شکلی پایدار از سایه بازار نزولی خارج شود.









بازارهای نزولی، صحنهی جدال عقل و احساساند. ترس، ناامیدی، طمع و هیجان، دشمنان همیشگی تصمیمگیری درست هستند.

سرمایهگذاری موفق در دوران بحران، نیازمند ذهنی آرام و قضاوتی خونسرد است. آگاهی از روانشناسی بازار و تمرین بر کنترل هیجانات، میتواند از تصمیمات آنی و زیانبار جلوگیری کرده و مسیر را برای بازیابی سرمایه هموار سازد.





پنجاه سال گذشته، گنجینهای ارزشمند از تجربههای تلخ و شیرین در بازارهای سهام به جای گذاشته است. اما این درسها، تنها به بازار سنتی محدود نمیشود. بازار ارزهای دیجیتال – با ماهیتی جهانی، پرنوسان و تکنولوژیک – بیش از هر زمان دیگری با اقتصاد کلان، سیاستهای نظارتی و رفتارهای احساسی بازار درهمتنیده شده است.

سرمایهگذاران آیندهنگر، باید این ارتباط پویا را درک کنند و ضمن الهام گرفتن از تاریخ، با هوش، تحلیل و آمادگی روانی، مسیر خود را در جهان رمزارزها انتخاب کنند. اکنون زمان آن است که با بهرهگیری از خرد گذشته، به آیندهای روشنتر گام برداریم؛ آیندهای که در آن تصمیمات ما بر پایه آگاهی و استراتژی، نه احساس و هیجان، بنا شدهاند.



