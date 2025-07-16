شرکت Resolv Labs با بازتعریف طراحی استیبل کوین ها از طریق استراتژی هج دلتا-نترال، نوآوری فناوری را در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) پیش میبرد. محصول اصلی آن، USR (Resolv USD)، توسط اتریوم (ETH) پشتیبانی میشود و به طور کامل وابستگی به دارایی های دنیای واقعی (RWA) را حذف کرده است، که آن را به اولین استیبل کوینی تبدیل میکند که هم ثبات قیمت و هم تولید بازده را صرفاً از طریق مکانیزمهای درون زنجیره ای به دست میآورد. پس از جذب سرمایه 10 میلیون دلاری در مرحله بذر که توسط cyberFund و Maven 11 در آوریل 2025 رهبری شد، Resolv موقعیت خود را به عنوان پیشگام در تکامل استیبل کوین های الگوریتمی تثبیت کرده است. USR نه تنها وابستگی دقیق به دلار آمریکا را حفظ میکند، بلکه با استفاده از مکانیزم های بومی بازار رمز ارز، بازده پایداری ایجاد میکند — که به طور مستقیم به آسیب پذیری های ریسک استیبل کوین های سنتی میپردازد.













شرکت Resolv Labs با هدف ساخت زیرساخت مقاوم تر برای استیبل کوین تأسیس شد. توکن USR با ETH به عنوان وثیقه پشتیبانی شده و از استراتژی دلتا-نوترال برای پوشش نوسانات قیمتی استفاده میکند، که ترکیبی از وثیقه گذاری درون زنجیره ای و هجینگ فیوچرز دائمی است. این طراحی یکپارچه وابستگی سنتی به دارایی های واقعی مانند سپرده های بانکی و اوراق قرضه را از بین میبرد، ریسک اعتباری طرف سوم و عدم قطعیت های نظارتی را حذف میکند. این راهکار به کاربران DeFi یک ذخیره ارزش کاملاً غیرمتمرکز و پایدار ارائه میدهد.









به عنوان اولین پروتکل استیبلکوین که به طور کامل به دلتا نوتریشن درون زنجیرهای دست یافته است، Resolv با سه تمایز کلیدی برجسته میشود:





مکانیزم جداسازی ریسک: توکنهای RLP (Resolv Liquidity Pool) به عنوان لایه محافظ برای جذب زیانهای احتمالی و حفظ پیوند USR عمل میکنند.

سازگاری کامل: از هر دو نوع صرافی متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) پشتیبانی میکند و پاسخگوی طیف گستردهای از سناریوهای کاربری است.

تولید بازده بومی: بازده ها را مستقیماً از استیکینگ ETH و نرخ های تامین مالی فیوچرز ایجاد میکند، بدون تکیه بر دارایی های خارجی، و بازده سالانه (APY) بسیار بالاتری نسبت به محصولات مشابه ارائه میدهد.













در قلب فناوری Resolv، استراتژی دلتا-نوترال با تعادل پویا قرار دارد:





پوزیشن لانگ ETH: پروتکل، ETH اسپات را به عنوان وثیقه پایه نگه میدارد.





هجینگ شورت فیوچرز: پوزیشن های شورت در بازارهای فیوچرز دائمی ETH باز میکند که اندازه پوزیشن ها دقیقاً با ارزش ETH نگهداشته شده مطابقت دارد.





جریان های درآمدی دوگانه:

نرخ های مثبت فاندینگ از بازارهای فیوچرز را جذب میکند (تاریخچه نشان میدهد که اغلب شورت ها دریافتکننده فاندینگ هستند).

جوایز استیکینگ از ETH را کسب میکند (از طریق پروتکل های استیکینگ لیکویید مانند Lido).





این مکانیزم به طور کامل USR را از نوسانات قیمت ETH جدا میکند و قیمت آن را در 1$ حفظ میکند، صرف نظر از تغییرات بازار.









برای کاهش ریسک هایی مانند ورشکستگی صرافی یا نوسانات نرخ تامین مالی، Resolv یک چارچوب دفاعی جامع ساخته است:





بافر ریسک RLP: یک استخر با لیکوییدیتی بالا از توکن های RLP به عنوان «صندوق بیمه» عمل میکند و زیان های احتمالی را جذب میکند تا از جدا شدن USR از قیمت دلار جلوگیری کند.

تنوع صرافیها: موقعیت های فیوچرز در چندین پلتفرم مختلف (مانند OKX، Bybit) توزیع شدهاند تا وابستگی به یک صرافی خاص کاهش یابد.

ممیزی قرارداد هوشمند: ممیزی های امنیتی توسط شرکت های معتبر مانند MixBytes و Sherlock انجام شده تا اطمینان حاصل شود کد مستحکم و بدون آسیب پذیری است.













توکن RESOLV به عنوان توکن حاکمیتی و کاربردی عمل میکند و پنج مزیت اصلی ارزش را دارد:





حقوق حاکمیتی: مشارکت در تصمیمگیریهای کلیدی مانند تنظیم نسبت وثیقه، ادغام پروتکل های جدید، و تخصیص بودجه.

اشتراک درآمد: واجد شرایط برای سهم بری از کارمزدهای پروتکل و بهره مندی از رشد اکوسیستم در آینده.

افزایش استیکینگ: استیک کردن RESOLV بازده USR/RLP را افزایش میدهد و انگیزه های مثبت ایجاد میکند.

امتیازات اکوسیستم: دسترسی به امکانات پیشرفته مانند تست های اولیه، استخرهای لیکوییدیتی انحصاری و بیشتر را آزاد میکند.

مشارکت در ریسک: رای دادن در پارامترهای ریسک برای تعادل بین امنیت و بهینه سازی بازده.









در حالی که جزئیات کامل اقتصاد توکن هنوز منتشر نشده است، چارچوب فعلی توزیع بر هم راستایی با جامعه تأکید دارد:





مشوق های جامعه: بخشی از توکن ها برای استخراج لیکوییدیتی، ایردراپ ها و برنامه های پاداش باگ اختصاص یافته است.

تیم و اکوسیستم: تخصیص های محفوظ برای حمایت از توسعه فنی و همکاری های اکوسیستمی.

مکانیزم کاهشی: بخشی از کارمزدهای پروتکل به طور منظم برای بازخرید و سوزاندن توکن های RESOLV استفاده میشود تا ارزش بلند مدت تقویت شود.









کوتاه مدت: استقرار در شبکههای لایه 2 مانند Arbitrum و Optimism برای کاهش هزینه های تراکنش؛ معرفی محصولات متصل به BTC برای تنوع بخشی به وثیقه.

میان مدت: راه اندازی جوایز استیکینگ RESOLV و فعال سازی حکمرانی DAO؛ ادغام با پروتکل های وام دهی مانند Aave و Compound برای گسترش کاربردها.

بلند مدت: ساخت یک تجمیع کننده بازده چند زنجیره ای و ایجاد کانالهای سازگار برای جذب مؤسسات مالی سنتی—قرار دادن RESOLV به عنوان پل اصلی استیبل کوین بین CeFi و DeFi.





4. نحوه خرید توکن های RESOLV در MEXC

در مقایسه با استیبل کوین هایی مانند Ethena که از مدل های ریسک ترکیبی استفاده میکنند، Resolv طراحی دو استخر فیزیکی جداگانه (USR/RLP) را اتخاذ کرده است که به کاربران امکان میدهد به طور مستقل بین استراتژی های «ثبات خالص» و «بازده بالا» انتخاب کنند. این معماری مدولار بهتر نیازهای سرمایه گذاران سازمانی برای مدیریت ریسک چندلایه را برآورده میکند و پارادایم جدیدی را برای بخش استیبلکوینهای کریپتو معرفی میکند.

