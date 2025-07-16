



در دنیای پیچیده و در حال تحول بلاک چین، اوراکلها بهعنوان دروازهبانان اطلاعات خارج از زنجیره، نقشی حیاتی در انتقال ایمن و بینقص دادهها به درون بلاک چین ایفا میکنند. این امر به ویژه در اکوسیستم رو به رشد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سایر برنامههای مبتنی بر بلاک چین از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این میان، RedStone بهعنوان اوراکل مدولار و نوآورانه، با استفاده از روشهای پیشرفته و منحصر به فرد انتقال داده و معماری انعطافپذیر خود، به سرعت جایگاه ویژهای در بازار پیدا کرده است.









رداستونRedStone یک اوراکل بلاک چین غیرمتمرکز پیشرفته است که با تمرکز بر ارائه خدمات دادههای دقیق، قابل اعتماد و بهروز، در چندین بلاک چین، به یکی از ابزارهای کلیدی در اکوسیستم بلاک چین تبدیل شده است. برخلاف اوراکلهای سنتی همچون Chainlink، RedStone از یک طراحی ماژولار و نوآورانه بهره میبرد که به برنامهها این امکان را میدهد تا بسته به نیاز خاص خود، بهترین و بهینهترین روشهای بازیابی اطلاعات را انتخاب کنند. این رویکرد منحصر به فرد نه تنها به کاهش هزینههای گاز کمک میکند، بلکه راندمان و کارآیی سیستم را بهطور قابل توجهی ارتقا میبخشد. از زمان تأسیس در سال 2020، RedStone توانسته است بیش از 60 بلاک چین معتبر از جمله اتریوم (ETH)، آربیتروم (ARB)، Base و آپتیمیسم (OP) را پشتیبانی کرده و به یکی از رهبران این حوزه تبدیل شود.









اوراکلهای سنتی معمولاً از مدل فشار استفاده میکنند، که در آن دادهها بهطور خودکار و مداوم روی زنجیره نوشته میشوند و دسترسی سریع به اطلاعات را تضمین میکنند. اما این روش معمولاً با هزینههای گاز بالایی همراه است که میتواند برای بسیاری از پروژهها به یک چالش تبدیل شود. در این میان، RedStone با معرفی سه مدل انتقال داده منحصر به فرد، گزینههای انعطافپذیر و بهینهتری را در اختیار توسعهدهندگان و پروژهها قرار میدهد که هم از لحاظ کارآیی و هم هزینههای گاز بسیار مقرون به صرفهتر هستند:





2.1 مدل کششی (Pull):

دادهها تنها در صورت نیاز از زنجیره خارج میشوند، که این امر بهطور چشمگیری هزینههای گاز را کاهش میدهد. این مدل برای پروتکلهای DeFi که به دنبال به حداقل رساندن هزینهها هستند، ایدهآل است، بهویژه برای پروژههای مشتقات مالی و استیبل کوینها که نیاز به بهروزرسانی دادهها در زمان واقعی دارند.





2.2 مدل فشاری (Push):

مناسب برای برنامههایی است که نیاز به بهروزرسانی لحظهای و مداوم دادهها دارند، مانند بازارهای پیشبینی قیمت. در این مدل، آخرین دادهها بهطور خودکار و بیوقفه روی زنجیره قرار میگیرند تا دسترسی فوری به اطلاعات فراهم شود، که برای کاربردهای حساس به زمان بسیار حیاتی است.





2.3 مدل X:

ترکیبی از مزایای هر دو مدل Pull و Push است، که به برنامهها این امکان را میدهد تا بسته به نیاز خود، روش انتقال داده را بهصورت پویا تنظیم کنند. این مدل انعطافپذیری بالایی را فراهم میآورد و به برنامهها اجازه میدهد تا همزمان به کاهش هزینههای گاز و بهروزرسانی لحظهای دادهها دست یابند.









با رشد بیسابقه و انفجاری بازار DeFi، نیاز به اوراکلهای کارآمد، قابل اعتماد و مقیاسپذیر بیش از پیش نمایان شده است و همین امر باعث جذب سرمایهگذاران کلیدی به RedStone شده است. در جولای 2024، این اوراکل نوآورانه توانست 15 میلیون دلار در دور سرمایهگذاری سری A از مجموعهای از سرمایهگذاران برجسته همچون Arrington Capital، Amber Group، Spartan، IOSG Ventures و Coinbase Ventures جذب کند. این سرمایه به RedStone این امکان را میدهد که به گسترش خدمات اوراکل خود بپردازد، اکوسیستم آن را تقویت کند و پشتیبانی گستردهتری از بلاک چینهای لایه 1 و لایه 2 فراهم آورد.





علاوه بر این، RedStone در نظر دارد تا توکن بومی خود، RED، را راهاندازی کند که بهطور خاص برای موارد زیر طراحی شده است:

ایجاد انگیزه در ارائهدهندگان داده برای حفظ فیدهای اوراکل دقیق و بهروز.

حمایت از رشد اکوسیستم با تشویق یکپارچهسازی dAppها و پروژههای بلاک چینی.

حاکمیت غیرمتمرکز که به دارندگان توکن اجازه میدهد در فرآیند تصمیمگیریهای کلیدی پروتکل مشارکت کنند.





مجموع عرضه توکنهای RED برابر با 1 میلیارد توکن خواهد بود که 48.3 درصد آن به اکوسیستم و جامعه RedStone اختصاص داده شده است. این توزیع شامل بخشهایی مانند توزیع جامعه و پیدایش، مشوقهای ارائهدهندگان داده و پشتیبانی از توسعه پروتکل میشود. با این نوآوریها، RedStone نهتنها بهعنوان یک اوراکل پیشرو در بازار شناخته میشود، بلکه گامی بلند در جهت ارتقاء اکوسیستم DeFi و سایر بخشهای بلاک چین برمیدارد، بهطوریکه آیندهای روشن و پر از فرصتهای جدید را برای سرمایهگذاران، توسعهدهندگان و کاربران فراهم میآورد.









با ادامه تکامل فناوری بلاک چین و رشد چشمگیر بازار DeFi، تقاضا برای اوراکلهای کارآمد، انعطافپذیر و مقیاسپذیر به سرعت در حال افزایش است. در این راستا، RedStone با بهرهگیری از معماری ماژولار خود و نوآوریهای بینظیر، پتانسیل تبدیل شدن به استاندارد نسل آینده برای اوراکلهای DeFi را دارد و همچنان به پیشرفت و تکامل خود در این حوزه ادامه میدهد. برنامههای آینده RedStone شامل گامهای استراتژیک برای گسترش و تقویت موقعیت خود در اکوسیستم بلاک چین به شرح زیر است:





گسترش پشتیبانی از بلاک چینهای اضافی مانند Berachain و Monad برای افزایش پوشش و تنوع.

راهاندازی توکن RED و برنامههای تشویقی خاص برای جذب توسعهدهندگان بیشتر و تقویت تعاملات در اکوسیستم.

همکاری با پروتکلهای DeFi بیشتر جهت ارتقای دقت و امنیت برنامههای غیرمتمرکز و افزودن قابلیتهای جدید به شبکه.





یکی از دستاوردهای مهم RedStone تاکنون، یکپارچگی با شبکه TON (شبکه باز) است که بهطور خاص برای پشتیبانی از پیشبینیهای قیمت و محصولات DeFi در اکوسیستم TON طراحی شده است. این گام، نه تنها یک پیشرفت بزرگ در گسترش نفوذ RedStone در بازار است، بلکه موقعیت آن را بهعنوان یک اوراکل پیشرو در فضای بلاک چین تقویت کرده و زمینهساز گسترش همکاریها و مشارکتهای بیشتر در آینده خواهد شد.







