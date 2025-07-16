شبکه Quai: یک فناوری انقلابی که آینده بلاک چین را تغییر می دهد





از زمان ظهور بیت کوین، فناوری بلاک چین همواره در تلاش بوده است تا به تعادلی بهینه میان عدم تمرکز، امنیت و مقیاس پذیری دست یابد. در این مسیر، شبکه Quai به عنوان نسل جدید بلاک چین لایه 1، با معرفی معماری نوآورانه و مکانیسم توافقی پیشرفته، گامی بلند در جهت تحقق این اهداف برداشته است. این شبکه، با ارائه راه حلی پیشگامانه برای مقیاس پذیری، توانسته است تلفیقی منحصر به فرد از توان عملیاتی بالا، امنیت بینظیر و عدم تمرکز کامل را به ارمغان آورد. Quai نه تنها به معنای پیشرفت در دنیای بلاک چین، بلکه آغازگر عصری نوین در جهان ارزهای دیجیتال و صرافیهاست که با بازتعریف اصول پایهای فناوری، افقهای جدیدی را در پیش روی سرمایهگذاران و فعالان این حوزه میگشاید.









شبکه Quai با بهرهگیری از مکانیسم اجماع منحصر بهفرد Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) (اثبات حداقل آنتروپی) و ساختار چند زنجیرهای سلسلهمراتبی، انقلابی نوین در دنیای بلاک چین ایجاد کرده است. این شبکه با ادغام هوشمندانه فناوری شاردینگ و مکانیزم اجماع نوآورانه خود، قادر است کارایی پردازش تراکنشها را به میزان چشمگیری افزایش دهد و به سطحی بیسابقه از 50,000 تراکنش در ثانیه (TPS) دست یابد. در حالی که بلاکچینهای سنتی مانند بیتکوین و اتریوم برای حفظ توافق و امنیت شبکه از روشهای Proof-of-Work (PoW) و Proof-of-Stake (PoS) استفاده میکنند، این روشها به دلیل رقابتهای محاسباتی فشرده باعث مصرف بالای انرژی و کاهش سرعت تراکنشها میشوند. بهطور مثال، بیتکوین تنها قادر است حدود ۷ تراکنش در ثانیه پردازش کند، که به وضوح از نظر مقیاسپذیری محدود است.





در مقابل، شبکه Quai با استفاده از PoEM، از آنتروپی ریاضی برای دستیابی به اجماع سریع و کارآمد بین گرهها بدون نیاز به مصرف انرژی بالا بهره میبرد. این روش نه تنها به کاهش چشمگیر مصرف انرژی میانجامد، بلکه خطر فورکهای شبکه را به حداقل رسانده و ثبات و کارایی بیشتری را برای شبکه تضمین میکند. با تعادلی بینظیر میان کارایی، تمرکززدایی و امنیت، شبکه Quai به عنوان یک پیشگام در مقیاسپذیری و عملی بودن، افقهای جدیدی را در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال میگشاید.













شبکه Quai با بهرهگیری از یک ساختار چند زنجیرهای سلسلهمراتبی، امکان پردازش و هماهنگی در مقیاس وسیع را فراهم کرده است. این معماری بهطور هوشمندانه شبکه را به سه لایه اصلی و ۱۳ زنجیره پیوسته تقسیم میکند که هر یک وظایف خاص خود را به عهده دارند:





زنجیره اصلی : به عنوان هسته اصلی شبکه، مسئول هماهنگی کلی، تأمین امنیت و حفظ عدم تمرکز جهانی است.

زنجیره های منطقه ای : شامل ۳ زنجیره که مسئولیت رسیدگی به تراکنشهای خاص منطقهای و اجرای قراردادهای هوشمند را بر عهده دارند.

زنجیره های منطقه ای (مقیاس پذیری): شامل ۹ زنجیره طراحی شده برای پردازش تراکنش ها با سرعت بالا و مقیاس پذیری بهینه هستند.





این ساختار منحصر به فرد امکان پردازش موازی تراکنشها را فراهم میکند و با حذف مشکلات تراکم معمول در معماریهای تک زنجیرهای، مقیاسپذیری شبکه را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.









در دنیای بلاک چین، مکانیسم های اجماع سنتی نظیر PoW و PoS هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند اما معمولاً در برخی موارد با مشکلاتی چون مصرف انرژی زیاد یا خطر فورک های غیر ضروری مواجه هستند. شبکه Quai با معرفی PoEM (اثبات حداقل آنتروپی)، گامی نوین در جهت بهبود کارایی و امنیت برداشته است. این مکانیسم با استفاده از آنتروپی آماری برای تعیین اعتبار بلوکها و اجماع در شبکه، توانسته است موارد زیر را محقق کند:





بدون رقابت ماینری : برخلاف PoW که نیاز به رقابت محاسباتی شدید و مصرف انرژی بالا دارد، PoEM از محاسبات آنتروپی برای تخصیص وزن به بلوکها استفاده میکند، که باعث کاهش مصرف انرژی و بهبود کارایی میشود.

جلوگیری از فورک ها : PoEM به تمام گرهها این امکان را میدهد تا در مورد ترتیب بلوکها به توافق برسند و از فورک های غیر ضروری جلوگیری کرده، در نتیجه شبکهای با ثبات و کارآمدتر فراهم میآورد.

تراکنشهای سریع تر: با حذف محاسبات پیچیده و اعتبارسنجی های زائد، تراکنش ها بهطور قابل توجهی سریع تر تأیید میشوند، که منجر به سرعت بالاتر در پردازش تراکنشها میشود.









برای اطمینان از عملکرد روان و بیوقفه در سیستم چند زنجیرهای خود، شبکه Quai از یک مکانیسم استخراج ادغامشده استفاده میکند که به ماینرها اجازه میدهد تا در چندین زنجیره بهطور همزمان ماین کنند و از این طریق پاداشهای متنوع دریافت نمایند. این روش نه تنها امنیت و ثبات شبکه را حفظ میکند، بلکه کارایی فرآیند استخراج را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.





علاوه بر این، شبکه Quai با معرفی پروتکل ارتباطی داخلی زنجیرهای، امکان انتقال یکپارچه داراییها و دادهها بین زنجیرهها را فراهم کرده است. این ویژگی، که معضل «سیلوهای بلاک چین» را در شبکههای سنتی از بین میبرد، به کاربران انعطافپذیری بیشتری در انجام تراکنشها و توسعه برنامههای مختلف ارائه میدهد، و تجربهای بینظیر از تعامل میان بلاک چینها به ارمغان میآورد. در نتیجه، شبکه Quai با این ویژگیهای پیشرفته، به عنوان یک راهحل نوآورانه در دنیای ارزهای دیجیتال، به کاربران و توسعهدهندگان این امکان را میدهد که از قابلیتهای بینظیر آن برای ساختن آیندهای روشنتر بهرهبرداری کنند.









از آگوست 2024، شبکه Quai با موفقیت توانست چندین دوره مالی را با استقبال سرمایهگذاران بزرگ تکمیل کند و در مجموع ۱۵ میلیون دلار جمعآوری نماید. در جدیدترین دوره تأمین مالی استراتژیک، مبلغ ۵ میلیون دلار از سوی Cogitent Ventures، MH Ventures، TPC Ventures، Giga Chad Ventures و DexCheck Ventures حمایت شد. این سرمایه برای گسترش تیمهای مهندسی، تقویت روابط با توسعهدهندگان، حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه و همچنین سرمایهگذاری در برنامههای مشارکت اجتماعی و جامعهسازی در نظر گرفته شده است.در تاریخ ۲۹ ژانویه 2025، شبکه Quai با افتخار شبکه اصلی خود را بهطور رسمی راهاندازی کرد و امکان معامله توکن QUAI و بهرهبرداری از عملکردهای جدید شبکه را برای کاربران و سرمایهگذاران فراهم آورد. این گام مهم به نقطه عطفی در مسیر تکامل شبکه تبدیل شد و پتانسیلهای جدیدی برای رشد و توسعه در دنیای ارزهای دیجیتال خلق کرد.









نوآوریهای فنی و استراتژیهای هوشمندانه بازار شبکه Quai، این پلتفرم را به یک رقیب قوی و منحصر به فرد در فضای بلاک چین تبدیل کرده است و ویژگیهایی را ارائه میدهد که در میان پروژههای مشابه برجسته میسازد:





توان عملیاتی بالا : با معماری پیشرفته خود، شبکه Quai قادر به پردازش بیش از ۵۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) است و این عملکرد خارقالعاده از بیتکوین و اتریوم پیشی گرفته، سرعت تراکنشها را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.

هزینههای کم تراکنش : ساختار لایهای و زنجیرهای شبکه، با بهینهسازی هزینههای گاز، نه تنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه تجربه کاربری بهتری را برای کاربران فراهم میآورد.

امنیت قوی : مکانیسم اجماع PoEM شبکه Quai به طور مؤثر از فورکها جلوگیری میکند و با حذف رقابتهای ماینرها، موجب افزایش ثبات و امنیت شبکه میشود.

مقیاسپذیری عالی : معماری چند زنجیرهای شبکه Quai به طور پویا و بدون محدودیتهای تک زنجیرهای، قادر به گسترش و مقیاسپذیری بر اساس تقاضای شبکه است، که این ویژگی یکی از نقاط قوت آن در برابر چالشهای مقیاسپذیری بلاک چینهای سنتی است.

قابلیت همکاری متقابل زنجیرهای: با استفاده از پروتکلهای داخلی زنجیرهای، Quai قادر به حذف موانع میان شبکههای بلاک چین مختلف است و ارتباطات یکپارچه بین زنجیرهها را ممکن میسازد.



