پروتکل PumpBTC: راه حل مبتکرانه لیکوئیدیتی استیکینگ که عصر جدیدی را در DeFi پیش می برد

7/16/2025MEXC
#مقدماتی#خبرهای بازار
پلتفرم MEXC معاملات اسپات PUMP و فیوچرز را راهاندازی کرده است و این پلتفرم یک کانال واریز برای توکن PUMP نیز باز کرده است. علاوه بر این، میتوانید از صفحه رویداد +MEXC Airdrop دیدن کنید تا در رویداد های واریز و معاملات PUMP شرکت کنید و در یک استخر 150,000 USDT سهیم شوید.

پلتفرم PumpBTC (PUMP) یک راه حل سهامداری نقدینگی بر اساس پلتفرم Babylon است که برای کمک به دارندگان بیت کوین در حفظ لیکوئیدیتی دارایی در حین مشارکت در فعالیت های مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است.

1. بررسی اجمالی پروژه: مسیر نوآورانه PumpBTC


برخلاف روش های سنتی استیکینگ که معمولاً از کاربران می خواهند دارایی های خود را برای مدت طولانی قفل کنند، PumpBTC فرآیند را به شکلی ساده و کاربرپسند ارائه میدهد. کاربران می توانند تنها با یک کلیک، بیت کوین خود را در پلتفرم Babylon به اشتراک بگذارند و بهطور آنی توکن های لیکوئیدیتی دریافت کنند، بدون نیاز به مدت زمان طولانی قفلکردن دارایی ها.

مسیر نوآورانه PumpBTC علاوه بر افزایش فرصت های مشارکت در اکوسیستم DeFi بیتکوین، با استفاده از BTC بهعنوان دارایی سهام، بر چالش های زنجیره های اثبات سهام سنتی مانند نرخ تورم بالا و مشکلات توزیع اولیه توکن ها غلبه میکند. این مدل نوآورانه به دارندگان بیت کوین راهی جدید و قابلاعتماد برای تولید بازده ارائه میدهد و با تبدیل بیت کوین به دارایی درآمدزا، یک حلقه بازخورد مثبت از ثبات و رشد را برای اکوسیستم DeFi به وجود می آورد.

2. چهار مزیت اصلی PumpBTC


لیکوئیدیتی استیکینگ: PumpBTC به کاربران این امکان را می دهد تا دارایی های BTC خود را در قراردادهای هوشمند اختصاصی به اشتراک بگذارند و در ازای آن توکن های PumpBTC را با نسبت 1:1 دریافت کنند. این توکن ها می توانند به طور آزادانه در شبکههای بلاکچین پشتیبانی شده استفاده شوند و به این ترتیب داراییها همچنان مایع باقی میمانند. این فرآیند به کاربران اجازه میدهد تا علاوه بر حفظ لیکوئیدیتی، از طریق سهامداری و مشارکت در پلتفرم، پاداش کسب کنند.

سازگاری با زنجیرههای متقابل: PumpBTC از چندین شبکه بلاکچین برجسته پشتیبانی میکند، از جمله بیتکوین، اتریوم، زنجیره BNB، Mantle، Arbitrum و Base. این سازگاری زنجیرهای به کاربران این فرصت را میدهد تا داراییهای خود را بهصورت انعطافپذیر در اکوسیستم های مختلف DeFi مورد استفاده قرار دهند و از این طریق فرصتهای سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند.

تضمین امنیت: بهمنظور تضمین امنیت دارایی های کاربران، PumpBTC با موسسات معتبر نگهبانی مانند Cobo و Coincover همکاری میکند. این شرکای استراتژیک مسئول سپردن بیتکوینهای بومی کاربران به Finality Provider پروتکل Babylon هستند. علاوه بر این، قراردادهای هوشمند PumpBTC تحت ممیزیهای امنیتی دقیق قرار میگیرند تا خطرات فنی بالقوه به حداقل برسد و کاربران با اطمینان کامل از پلتفرم استفاده کنند.

امتیاز پاداش: پلتفرم PumpBTC به کاربران این امکان را می دهد تا با مشارکت در پروتکلهای L2/L3 و انجام سایر فعالیت های زنجیره ای، امتیاز کسب کنند. این امتیازها میتوانند منجر به باز شدن پاداشهای اضافی در اکوسیستم شوند و به این ترتیب تعامل و وفاداری کاربران را تقویت کرده و تجربهای جذاب تر و سودآورتر را برای آنها فراهم آورند.

3. دو سرویس محصول PumpBTC


3.1 لیکوئیدیتی استیکینگ PumpBTC


این سرویس به کاربران امکان می دهد بیت کوین را به اشتراک بگذارند و معادل آن توکن PumpBTC دریافت کنند. این توکن ها با بیت کوین 1:1 مرتبط هستند. آنها مایع هستند و می توانند در اکوسیستم DeFi تولید کنند.

3.2 خزانه بازده بیت کوین


هدف این پلتفرم ارائه امنیت مشابه با تامین مالی متمرکز به دارندگان بیت کوین است در حالی که بازدهی مقیاس پذیر قابل مقایسه با تامین مالی غیرمتمرکز را ارائه می دهد.

4. مروری بر توکنومیک PUMP


توکن PUMP، توکن بومی پلتفرم PumpBTC است که مجموعاً ۱ میلیارد توکن عرضه میشود و نقشهای متعددی را در اکوسیستم ایفا میکند. این توکن، پایهگذار تعاملات و مشارکتهای فعال در پلتفرم بوده و به کاربران امکانات فراوانی برای بهرهبرداری از مزایای مختلف ارائه میدهد:

  • حاکمیت: دارندگان توکنهای PUMP میتوانند در تصمیمگیریهای کلیدی پلتفرم شرکت کنند و بر مسیر توسعه پروژه تأثیر بگذارند. این امکان به جامعه اجازه میدهد تا در فرآیندهای رایگیری و اتخاذ تصمیمات بزرگ در راستای رشد و پیشرفت پلتفرم مشارکت فعال داشته باشند.
  • استیکینگ: کاربران میتوانند توکنهای PUMP خود را به اشتراک بگذارند و در ازای آن جوایز اضافی دریافت کنند. این فرایند به کاربران این امکان را میدهد تا علاوه بر حفظ نقدینگی، از مزایای اقتصادی بیشتری بهرهمند شوند.
  • پرداخت هزینه تراکنش: توکن PUMP برای پرداخت هزینهها هنگام تعامل با پروتکلهای شریک یا مشارکت در برنامههای وفاداری استفاده میشود. این ویژگی موجب تسهیل و تسریع در انجام تراکنشها و تعاملات مختلف با اکوسیستم پلتفرم میشود.
  • جوایز انجمن: توکن PUMP برای پاداش دادن به کاربران فعال در انجمن، در برنامههای ایردراپ، برنامههای ارجاع و سایر فعالیتهای اجتماعی و جامعهای بهکار گرفته میشود. این قابلیت موجب تقویت روحیه مشارکت و تعامل در جامعه و افزایش وفاداری کاربران میشود.

5. چگونه در PumpBTC (PUMP) در MEXC شرکت کنیم؟


پلتفرم MEXC پتانسیل PumpBTC را تشخیص داده است و با کارمزدهای پایین، معاملات فوق سریع، پوشش گسترده دارایی و نقدینگی عالی، اعتماد گسترده ای را از سوی سرمایه گذاران جهانی به دست آورده است. علاوه بر این، بینش دقیق و پشتیبانی قوی MEXC از پروژه های در حال ظهور، آن را به یک پلت فرم ایده آل برای پرورش پروژه های با کیفیت بالا تبدیل می کند.

اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی با لیکوئیدیتی بالا، کارمزد کم، معاملات اهرمی انعطاف پذیر و تجربه معاملاتی یکپارچه، ایمن و قابل اعتماد هستید، MEXC انتخاب ایده آل شما است. در حال حاضر، پلتفرم MEXC توکن *URLS-PUMP_USDT* را لیست کرده است تا کاربران بتوانند هم اکنون معامله کنند.

سلب مسئولیت: این مطالب توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید، زیرا مسئولیت تمام اقدامات سرمایه گذاری تنها بر عهده کاربر است.


