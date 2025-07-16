پروژه Pump.fun در مقابل Raydium: نبرد نهایی در میدان نبرد میم کوین

در دنیای ارزهای دیجیتال، میم کوین ها ( memecoins ) همیشه با جذابیت فرهنگی منحصر به فرد و جذابیت سوداگرانه خود توجه بازار را به خود جلب کردهاند. در اکوسیستم سولانا ( Solana )، pump.fun و Raydium در رقابت شدیدی بر سر انتشار و معامله میم کوین هستند. در یک طرف pump.fun قرار دارد، یک سکوی پرتاب میم کوین که با صدها توکن جدید که روزانه عرضه میشوند، شور و شوق مردمی را دامن میزند. در طرف دیگر Raydium ، یک غول سنتی DEX قرار دارد که از طریق خندق نقدینگی عمیق خود، نظم را در اکوسیستم سولانا حفظ میکند.













به عنوان یک محصول نوظهور در اکوسیستم سولانا، pump.fun به لطف فرآیند عرضه توکن مینیمالیستی و مکانیسم منحنی پیوند نوآورانه خود، به سرعت رشد کرده است. ایده اصلی، تمرکززدایی کامل از صدور توکن است: کاربران به سادگی جزئیات اولیه مانند نام و نماد توکن را وارد می کنند و ظرف 2 دقیقه میتوانند یک قرارداد را مستقر کرده و یک استخر معاملاتی ایجاد کنند. این مدل «عرضه توکن با یک کلیک» مستقیماً غرایز سوداگرانه سرمایهگذاران خرد را جذب میکند و به pump.fun اجازه می دهد تا به سرعت تعداد زیادی از کاربران فعال و حجم معاملات را در مدت زمان کوتاهی جمعآوری کند.









صرافی Raydium به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز پیشرو در Solana، عمیقاً با Serum ادغام شده است و طیف گسترده ای از جفت های معاملاتی و استخرهای نقدینگی را ارائه می دهد. تسلط آن نه تنها در عمق معاملات آن، بلکه در فرآیند دقیق بررسی پروژه آن نیز منعکس میشود. فهرست شدن توکنها در Raydium نیاز به ممیزی، سپرده گذاری نقدینگی و سایر رویه های پذیرش دارد و چرخه بررسی آن به طور متوسط 7 روز است. این مانع بزرگ برای ورود، آن را به قطبی برای سرمایه های نهادی تبدیل می کند و موقعیت آن را به عنوان دروازه بان کیفیت در اکوسیستم تقویت می کند.









واگرایی استراتژیک بین این دو پلتفرم، پویایی های بازار بسیار متفاوتی را ایجاد کرده است.









ای جاد توکن بدون مانع : با قالبهای قرارداد هوشمند از پیش ساخته شده، هزینه های ایجاد توکن به تنها 1 SOL کاهش مییابد و موانع فنی را به طور کامل از بین میبرد.

مکانیسم قیمتگذاری پویا: از یک مدل منحنی پیوند ترکیبی استفاده میکند که هم به شرکت کنندگان اولیه پاداش میدهد و هم به صورت الگوریتمی سفته بازی بیش از حد را مهار میکند.

تغییر در مهاجرت نقدینگی: در 21 مارس، : در 21 مارس، Pump.fun از راهاندازی AMM DEX اختصاصی خود، PumpSwap، خبر داد . از آن زمان، توکن های تازه راه اندازی شده دیگر هنگام ورود به بازارهای خارجی، نقدینگی را به Raydium منتقل نمیکنند - در عوض، نقدینگی به PumpSwap هدایت میشود.













مزیت کارمزد: Raydium یک ساختار کارمزد بسیار رقابتی ارائه می دهد، با کارمزد معاملاتی که تنها 1% تعیین شده است، که به طور قابل توجهی کمتر از 2% pump.fun است. علاوه بر این، کارمزدهای مهاجرت نقدینگی به طور کامل حذف می شوند و هزینه های عملیاتی را برای تیم های پروژه و معامله گران به طور یکسان کاهش می دهند.





بسته بندی تشویقی: پروژه هایی که از طریق LaunchLab راه اندازی میشوند از یک مدل تقسیم درآمد بهره مند می شوند و 10% از کارمزدهای تراکنش ایجاد شده توسط توکن خود را دریافت می کنند. آنها همچنین از طریق مشوق های توکن RAY از پاداش های سهام گذاری افزایش یافته بهره مند می شوند و فرصت های بازدهی بیشتری را برای تیم های پروژه و شرکت کنندگان جامعه فراهم می کنند.





مکانیسم مهاجرت نقدینگی: Raydium از یک مدل AMM نقدینگی متمرکز استفاده می کند که برای بهینه سازی کارایی سرمایه طراحی شده است. هنگامی که نقدینگی یک توکن به 85 SOL میرسد، سیستم به طور خودکار آن را به AMM Raydium منتقل میکند و انتقال به ادغام عمیق تر بازار را ساده می کند.









متریک pump.fun Raydium حجم معاملات روزانه به اوج خود یعنی 3.13 میلیارد دلار رسید میانگین 3.6 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2025 کاربران فعال بیش از 388,000 حفظ جایگاه پیشرو بلندمدت در بازار Solana DEX حجم انتشار توکن تا به امروز نزدیک به 80 میلیون توکن عرضه شده است رشد سریع توکن ها از طریق LaunchLab

سهم بازار در اوج خود، 20% از حجم معاملات صرافی غیرمتمرکز Solana را تشکیل میداد رهبر دیرینه بازار در Solana DEX نوآوریهای کلیدی PumpSwap LaunchLab









رقابت بین pump.fun و Raydium فراتر از تکرار محصولات تکامل یافته است. اکنون این رقابت بر سر نفوذ در اکوسیستم و کنترل روایت است. راهاندازی PumpSwap توسط pump.fun به سرعت در اکوسیستم Solana مورد توجه قرار گرفته و تقریباً 15٪ از سهم بازار را در حجم معاملات به خود اختصاص داده است. در حالی که Raydium همچنان در تسلط کلی بازار پیشرو است، اکنون با فشار فزاینده ای از سوی این رقیب رو به رشد مواجه است.









حمله متقابل Raydium از طریق LaunchLab نیز شروع به نتیجه دادن کرده است: در روز راه اندازی، سهم حجم معاملات Raydium به 60 درصد افزایش یافت که نشان دهنده ورود سرمایه قوی و توجه مجدد است. Raydium برای تثبیت بیشتر موقعیت خود، استراتژی "فشار نزولی" را اجرا کرد. کاهش آستانه فارغ التحصیلی پروژه به 85 SOL، که پروژه های رده بالا را برای مهاجرت زودتر تشویق میکند. استفاده از درآمد پلتفرم برای بازخرید و سوزاندن توکن های RAY، ایجاد یک حلقه ضد تورمی که در آن رشد حجم، افزایش ارزش توکن را به دنبال دارد.









در پاسخ به حملهی Raydium، در 12 می، pump.fun مجموعه ای از اقدامات متقابل را اعلام کرد . آن ها 505 از کارمزدهای معاملاتی را به صادرکنندگان توکن اختصاص می دهند و انگیزه ی حفظ پروژه های باکیفیت را افزایش می دهند. به همین ترتیب، آن ها در حال معرفی یک مکانیسم سوزاندن توکن LP هستند که ریسک rug pull را تا 475 کاهش داده است. و در نهایت، راه اندازی انجمن ها و رویدادهای خاص منطقه در تلگرام، که از طریق یک سیستم دفاعی چندجانبه با محوریت مشوق های کاربر، کنترل ریسک و عملیات اجتماعی، حفظ کاربر را افزایش میدهد.









در زیر سطح رفاه ظاهری، هم pump.fun و هم Raydium با چالش های ساختاری ریشه داری روبرو هستند.





گسترش سریع pump.fun به طور فزاینده ای تحت نظارت نظارتی است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده چندین توکن را در پلتفرم خود به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده علامت گذاری کرده است و یک سوء استفاده قراردادی 2.3 میلیون دلاری در مارس 2024، آسیب پذیری های حیاتی پلتفرم - به ویژه رتبه امنیتی C+ آن - را آشکار کرد. علاوه بر این، وابستگی شدید آن به روایت های میم کوین، اکوسیستم آن را ذاتاً شکننده می کند. رکود بازار میتواند باعث ریزش گسترده کاربران شود.





صرافی Raydium، اگرچه قوی تر به نظر می رسد، اما بدون مشکل نیست. فرآیند طولانی بررسی توکن های آن توسط جامعه به عنوان "نسخه سولانا از یک کمیته فهرست بندی" مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر این، مدل CLOB منجر به بیش از 15% اختلاف قیمت برای توکن های کم ارزش میشود که به شدت تجربه معاملاتی را به خطر می اندازد. نرخ تورم سالانه 22% توکن های RAY همچنان ارزش آن را به عنوان یک ذخیره ثروت کاهش می دهد. آنچه که به نظر یک رقابت متعادل می آید، در واقع نبردی پرمخاطره و پر از آسیب پذیری های پنهان است.









این رقابت صرفاً یک رقابت با حاصل جمع صفر نیست - بلکه تکامل ساختاری بازار کریپتو را تسریع می کند. داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که 19% از پروژه هایی که از pump.fun «فارغالتحصیل» شده و به Raydium مهاجرت کرده اند، جریان های نقدینگی پایدار دریافت کرده اند. این موضوع، بینش زیست محیطی عمیق تری را برجسته می کند: نوآوری های وحشی و شکل گیری دقیق ارزش، مانعه الجمع نیستند، بلکه تقسیم کار جدیدی را در اقتصاد کریپتو تشکیل می دهند. همانطور که Pump.fun از دموکراتیزه کردن الگوریتمی برای از بین بردن انحصارهای صدور توکن استفاده می کند، Raydium یک خندق مبتنی بر نقدینگی برای حفظ ارزش ایجاد می کند. برخورد آنها، در اصل، کاتالیزور تکامل فراکتال بازار است.





در حالی که پویایی قدرت آینده هنوز به طور کامل آشکار نشده است، یک چیز قطعی است: بازار کریپتو در حال نوشتن فصل جدیدی است. وقتی انقلاب صدور توکن با بازسازی نقدینگی روبرو شود، روایت بسیار فراتر از رقابت می رود - به مسابقه ای از کارایی بازار و کشف ارزش تبدیل می شود. با نگاه به آینده، اکوسیستم کریپتو احتمالاً به ساختاری لایه ای از «لایه ترافیک» در مقابل «لایه ارزش» تبدیل خواهد شد. MEXC به عنوان یک صرافی پیشرو در خط مقدم تحول فناوری، همچنان با زیرساخت های معاملاتی کم مانع، با راندمان بالا و بسیار امن، به کاربران جهانی خود قدرت میدهد و به آنها کمک میکند تا در چرخه های بازار حرکت کنند و شاهد سفر اقتصاد کریپتو از هرج و مرج به نظم باشند.





