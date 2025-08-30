22 آگوست 2025 — جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در سخنرانی اصلی خود در سمپوزیوم سالانه بانکداری مرکزی جکسون هول، — جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در سخنرانی اصلی خود در سمپوزیوم سالانه بانکداری مرکزی جکسون هول، سیگنالی قوی از احتمال کاهش نرخ های بهره در آینده ارائه داد که بازارها آن را به طور گسترده تفسیر کردند. پاول به تازه ترین آمار اشتغال اشاره کرد و گفت: «داده ها نشان میدهند که ریسک های نزولی برای بازار کار در حال افزایش است و این روند میتواند به سرعت به افزایش شدید اخراج ها و نرخ بیکاری بالاتر منجر شود.» او همچنین افزود که در صورت تشدید ریسک های بازار کار، تغییر در موضع سیاستی توجیه پذیر خواهد بود — نشانه ای روشن از این که کاهش نرخ های بهره ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد، مشروط بر دادههای اشتغال.





این سخنرانی، آخرین حضور عمومی پاول در طول دوره ریاستش، به سرعت به عنوان یک نقطه عطف مورد انتظار در سیاست گذاری اقتصادی تلقی شد. شاخص های سهام آمریکا در واکنش به آن رشد کردند. شاخص داو جونز صنعتی 1.89% افزایش یافت، S&P 500 با 1.52% رشد کرد و Nasdaq Composite با 1.88% پیشرفت کرد. سهام مرتبط با کریپتو حتی واکنش شدیدتری نشان دادند و شرکت هایی مانند SharpLink، BitMine و Coinbase همگی افزایش قابل توجهی را ثبت کردند.





همزمان، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال به 4.1 تریلیون دلار بازگشت که ناشی از رشد انفجاری اتریوم بود. ETH در یک روز بیش از 14.3% جهش کرد و در 25 آگوست به 4,943.43 دلار رسید — یک سقف تاریخی جدید که در تقریباً چهار سال گذشته دیده نشده بود. جهش اتریوم باعث رشد گسترده در سراسر اکوسیستم کریپتو شد، از جمله پروژه های مقیاس پذیری لایه 2، توکن های استیکینگ و پروژه های زیرساختی. تحلیلگران این رشد را نمونهای کلاسیک از ادغام «انتظارات سیاستی» با «هیجان بازار» برای ایجاد یک رالی تاریخی توصیف کردند.





















از اوایل 2025، بازارها منتظر کاهش احتمالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده بودند. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موضعی سخت گیرانه را حفظ کرد و علیرغم فشارهای رئیس جمهور ترامپ و نشانه هایی از کاهش سرعت بازار کار، هیچ سیگنال روشنی ارائه نداد. او بارها بر اهمیت حفظ سیاست پولی نسبتاً سخت تأکید کرد.





با این حال، اظهارات پاول در سمپوزیوم جکسون هول حاکی از تغییر ظریفی بود. او گفت: «با توجه به اینکه بازار کار به ویژه فشرده نیست و با ریسک های نزولی در حال افزایش مواجه است، احتمال فشارهای تورمی پایدار پایین به نظر میرسد.» بازارها این گفته ها را پیش درآمدی برای کاهش نرخ بهره تفسیر کردند. پاول همچنین اشاره کرد که اگر بازار کار تحت فشار تهدیدی برای ثبات قیمت ایجاد کند، فدرال رزرو به طور پیشگیرانه اقدام خواهد کرد.





این موضوع نشان دهنده انتقال پاول از موضع ثابت به اتخاذ لحن ملایم تر (Dovish) بود و انتظارات قوی بازار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرد. طبق داده های بازار، احتمال کاهش 25 واحد پایه در سپتامبر از 75.5% قبل از سخنرانی پاول به 91.1% پس از آن افزایش یافت. احتمال حداقل دو کاهش نرخ بهره در سه جلسه سیاست گذاری باقی مانده فدرال رزرو در سال جاری به 83.9% رسید که نشان دهنده تغییر عمده در چشم انداز سیاست پولی است.









اگرچه سخنرانی پاول به سرعت توسط بازار به عنوان نقطه عطفی در سیاست پولی تلقی شد، نگاه دقیق تر به جزئیات نشان میدهد که اظهارات او بیشتر یک پیش بینی احتیاطی سیاستی بوده تا تعهد واقعی به تسهیل. پاول تأکید کرد که نرخ های سیاستی ایالات متحده اکنون نسبت به سال گذشته بسیار به نرخ خنثی نزدیک تر شده اند و در محدوده ای حدود 100 واحد پایه نوسان میکنند. این نشان میدهد که فدرال رزرو میتواند سرعت اقدامات خود را کاهش دهد، اما به این معنی نیست که سیاست سخت گیرانه پایان یافته و نه اینکه تسهیل قریب الوقوع است.او همچنین روشن کرد که بازار کار در «تعادل ویژه ای» قرار دارد و هم عرضه و هم تقاضا به طور همزمان تضعیف شدهاند. اگر این روند از کنترل خارج شود، موجی از اخراج ها و افزایش بیکاری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین، این سلسله اظهارات باید بهعنوان ایجاد فضای سیاستی برای مدیریت ریسک های احتمالی تلقی شود، نه به عنوان «جشن سیاست انبساطی زودهنگام» که به بازار ارائه شده است.









اگر انتظارات سیاستی جرقه رالی را ایجاد کرده باشد، جهش انفجاری ETH نتیجه اجتناب ناپذیر هم زمانی چندین نیرو است که با هم هم صدا شدهاند.









اثر فشار فروش کوتاه در بازار آپشن ها فوری ترین محرک بود. طبق داده های Coinglass در 27 آگوست، لیکوییدیشن ها در 24 ساعت گذشته به 270 میلیون دلار رسید و بخش عمده ای از آن در موقعیت های شورت متمرکز بود. تعداد زیادی از معامله گران نزولی ETH مجبور شدند موقعیت های خود را ببندند که این موضوع شتاب صعودی را تقویت کرد و رالی را به یک فشار فروش کوتاه کامل تبدیل نمود.













داده های درون زنجیره ای نشان میدهد که BitMine (BMNR) طی 12 ساعت گذشته 131,736 ETH دریافت کرده است. تا تاریخ 27 آگوست، دارایی های ETH بیت ماین حدود 1.7 میلیون ETH برآورد شده است.









همزمان، صندوق های قابل معامله (ETF) اسپات ETH شاهد افزایش سریع دارایی ها بوده اند. ورود خالص مستمر سرمایه ها نشان میدهد که مؤسسات فراتر از حدس و گمان کوتاه مدت عمل کرده و موقعیت های استراتژیک میگیرند. این موضوع نشان میدهد که رالی ETH بیشتر توسط جریان های سرمایه ساختاری هدایت میشود تا صرفاً احساسات خردهفروشی.









علاوه بر محرک های خارجی، رشد قوی خود اکوسیستم اتریوم نیز ستون کلیدی حمایت از افزایش ETH بوده است. اخیراً توکن های بخش های لایه 2، استیکینگ و زیرساخت همگی رشد داشتهاند که نشان دهنده خوش بینی نسبت به توسعه بلندمدت اتریوم است.





راه حل های لایه 2: با باقی ماندن کارمزد تراکنش ها در شبکه اصلی در سطح بالا، راه حل های لایه 2 برای کاهش ازدحام شبکه و کاهش هزینه ها ضروری شدهاند. پلتفرم هایی مانند Arbitrum همچنان حجم معاملات روزانه بالایی دارند که نشان دهنده تقاضا برای تراکنش های کارآمد و کم هزینه است.

رونق استیکینگ: استیکینگ اتریوم همچنان پرطرفدار است و باعث رشد پروتکل های استیکینگ نقد شونده مانند Lido شده است که TVL آن همچنان در حال افزایش است. شکوفایی بازار استیکینگ باعث افزایش سطح قفل شدن ETH و تقویت اعتماد به ارزش بلند مدت ETH شده است.

بهبود زیرساختها: ارتقاء مداوم زیرساخت اتریوم توسعه را روان تر و در دسترس تر میکند و توسعه دهندگان و پروژه های بیشتری را به اکوسیستم جذب میکند. این امر به نوبه خود باعث پذیرش بیشتر برنامه ها و افزایش ارزش ذاتی ETH میشود.









سیگنال های ملایم پاول درباره کاهش نرخ بهره نگرانی ها درباره افزایش نرخ ها را کاهش داد و تمایل سرمایه گذاران به ریسک را تقویت کرد؛ تغییری که در بازار کریپتو به ویژه مشهود بود. بهعنوان یک دارایی پرریسک و پرپاداش، ETH به سرعت تحت این انتظارات مورد توجه قرار گرفت. سرمایه ها از دارایی های امن خارج شده و به دارایی های پرریسک وارد شدند، که این موضوع رالی ETH را بیش از پیش تقویت کرد.









به طور کلی، جهش اتریوم هم بازتاب انتظارات سیاستی ناشی از اظهارات پاول و هم نتیجه هم زمانی احساسات بازار، جریان سرمایه درون زنجیره ای و روایت های مؤسسات بوده است. با این حال، مسیر آینده آن همچنان باید با احتیاط ارزیابی شود.





اگر فدرال رزرو در سپتامبر نرخ ها را کاهش دهد، بازخورد مثبت بازار میتواند بیش تر تقویت شود و احتمالاً ETH را به یک چرخه شکست جدید هدایت کند. از سوی دیگر، اگر کاهش نرخ ها به تأخیر بیفتد یا کمتر از حد انتظار باشد، بازار ممکن است شاهد اصلاح شدیدی باشد — و برخی سرمایه گذارانی که رالی را دنبال کردند، هم اکنون از زیان های ناشی از FOMO رنج میبرند. مهم تر از همه، نبرد بر سر روایت اتریوم تازه آغاز شده است. هر کسی که بتواند چارچوب ارزش گذاری قابل مقایسه با «ETH به ازای هر سهم» را ایجاد کند، موقعیت غالب در شکل دهی به گفتمان ساختاری بازار را در اختیار خواهد داشت.













به عنوان بزرگ ترین دارنده ETH در جهان، BMNR بیش از 1.2 میلیون ETH (با ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار) انباشته است و هدف آن کنترل 5% از کل عرضه ETH برای دریافت سود استیکینگ است. BMNR بهعنوان معیاری برای مالی سازی ETH عمل میکند و مسیر ورود کلیدی مؤسسات به این بازار را نمایندگی میکند.













از طریق بخش StablecoinX، اتنا قصد دارد طی شش هفته، 260 میلیون دلار توکن ENA (حدود 8% از عرضه در گردش) را بازخرید کند. همچنین مکانیزم «سوئیچ کارمزد» خود را فعال کرده است که درآمد پروتکل را بین دارندگان sENA توزیع میکند و بازده پیش بینی شده آن از 4% سالانه در سناریوی محافظهکارانه تا بیش از 10% در سناریوهای خوش بینانه متغیر است. ENA نمایانگر یک دارایی مصنوعی با انعطافپذیری بالا و روایت شفاف مبتنی بر بازده است.









پروتکل TVL Pendle از مرز 10 billion دلار عبور کرده و رکورد جدیدی ثبت کرده است.ماژول Boros آن نرخ های تأمین دائمی را به دارایی های قابل قابل معامله تبدیل میکند و نقدینگی عظیمی را جذب میکند.استراتژی های ترکیبی با Ethena و Aave تقریباً 60% از رشد TVL را تشکیل میدهند.دارایی Pendle بهعنوان یک دارایی کلیدی در DeFi که توسط نوآوری فناوری و پذیرش مؤسسه ای پشتیبانی میشود، برجسته است.









این دور از صعود اتریون محصول تعامل چند بعدی بین سیگنال های سیاستی، جریان سرمایه و روایت های بازار است. سخنرانی پاول جرقه اولیه را زد، اما سوخت واقعی از ورود نهادی، فشارهای شورت، رشد اکوسیستم و بازسازی روایت ها تأمین شد. ETH دیگر فقط یک دارایی نیست — بلکه در حال تبدیل شدن به صحنه مرکزی است که روایت های مالی و ساختارهای سرمایه در آن به هم میپیوندند. در این صحنه، سیاست و بازارها، روایت ها و اعتماد، ریسک ها و فرصت ها به طور اجتناب ناپذیر به هم برخورد کرده و ادامه خواهند یافت.









