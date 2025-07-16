پروژه PicWe (PIC): پیشگام در استیبل کوین‌ های بین زنجیره‌ ای و نقدینگی چند زنجیره‌ ای

در بحبوحه موج DeFi 2.0، PicWe در حال تعریف مجدد آینده نقدینگی بین زنجیره ای است. PicWe به عنوان اولین پروتکل نقدینگی omnichain "به سبک پازل ماژولار" در جهان، قصد دارد موانع بین زنجیره ها را از بین ببرد و انتقال دارایی های یکپارچه را بدون نیاز به پل ها امکانپذیر کند و تجربه معاملاتی ایمن تر و کارآمدتری را به کاربران ارائه دهد.









پروژه PicWe یک پلتفرم پروتکل Web3 است که تولید محتوا، مشوقهای میمکوین ( memecoin ) و تعامل اجتماعی درون زنجیرهای را ادغام میکند. با معرفی یک مکانیسم نوآورانه که NFTهای هویتی، سطوح پویا و استخراج تعاملی را ترکیب میکند، یک حلقه بسته اقتصاد محتوای کاربر محور ایجاد میکند. کاربران میتوانند از طریق فعالیتهای اجتماعی مانند ارسال پست، لایک کردن و نظر دادن، پاداش توکن PIC کسب کنند. در همین حال، جامعه میتواند از طریق مدیریت پیشنهاد و ارزیابی محتوا، توسعه اکوسیستم را هدایت کند. نام PicWe از "Picture + We" گرفته شده است، به معنی "تصاویر ما، محتوای ما، ارزش ما".





ویژگیهای اصلی:





- مبادله بین زنجیرهای بدون پل: امکان تبادل مستقیم داراییها بین بلاکچینها را از طریق قراردادهای هوشمند و بدون تکیه بر پلهای شخص ثالث فراهم میکند.





- امنیت بالا: از نقاط شکست تکی ناشی از پلها جلوگیری میکند و خطرات حمله را کاهش میدهد.





- کاربرپسند: از چندین کیف پول رایج پشتیبانی میکند و به کاربران اجازه میدهد بدون تعویض کیف پول، فعالیت کنند.













موتور CATM (مکانیسم تراکنش اتمی بین زنجیرهای) PicWe به کاربران این امکان را می دهد که دارایی ها را مستقیماً در بلاکچینهای مختلف و بدون تکیه بر مکانیسمهای سنتی پل، مبادله کنند. این رویکرد، کارایی تراکنش ها را افزایش داده و امنیت دارایی ها را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد.









پروژهWEUSD استیبل کوین درون زنجیره ای PicWe است. کاربران میتوانند WEUSD را با نسبت 1:1 با USDT ضرب یا بازخرید کنند و یک واسطه پایدار برای تبادل دارایی در چندین زنجیره فراهم کنند.









کاربران میتوانند توکن های PIC را برای شرکت در استخراج نقدینگی و دریافت بازده و همچنین سود سهام پلتفرم، سهام گذاری کنند. این مکانیسم، مشارکت کاربران را تشویق کرده و نقدینگی پلتفرم را تقویت می کند.









پروژه PicWe سیستم اوراکل غیرمتمرکز خود را توسعه داده است تا پشتیبانی از داده های زنجیره ای را به صورت آنی ارائه دهد و دقت و امنیت تراکنش ها را تضمین کند. در صورت عدم موفقیت تراکنش، قراردادهای هوشمند به طور خودکار دارایی ها را به کاربران بازپرداخت میکنند و از وجوه آنها محافظت می کنند.









پروژه PIC توکن کاربردی بومی PicWe است که در درجه اول برای مکانیسم های تشویقی، مدیریت جامعه و پشتیبانی از عملیات اکوسیستم استفاده میشود. PicWe قصد دارد در مجموع 300 میلیون توکن PIC را به تدریج در پنج نقطه عطف کلیدی پروژه به جامعه منتشر کند. این نقاط عطف، مراحل مهمی را برای دستیابی به نقدینگی بدون پل در زنجیرههای چندگانه نشان میدهند. توکنها از طریق ایردراپ ها و سایر روش ها برای پاداش دادن به کاربرانی که به طور فعال در هر مرحله مشارکت میکنند، توزیع خواهند شد.





کاربردهای کلیدی توکن عبارتند از:





مشوق های اکوسیستم: تشویق مشارکت کاربران در تأمین نقدینگی، فعالیتهای معاملاتی و ارتقای پلتفرم.

حاکمیت اجتماعی: اعطای حق رأی به دارندگان توکن در مورد پیشنهادها و تصمیمگیری ها.

پرداخت های سیستمی: به عنوان واسطه پرداخت برای خدمات و ویژگی های درون اکوسیستم عمل می کند.









از زمان راهاندازی، PicWe توجه اکولوژیکی و بازار را به خود جلب کرده و رشد سریع و پیشرفتهای تکنولوژیکی را در ابعاد مختلف نشان داده است. در پایان سال 2024، PicWe در هکاتون "نبرد المپوس " که توسط Movement Labs برگزار شد، برجسته شد و در میان تقریباً 2100 پروژه، مقام اول را در حوزه DeFi کسب کرد و به رسمیت شناخته شد.





طبق گفته ChainCatcher و سایر رسانهها، تا پایان سال 2024، پلتفرم PicWe حدود 727,000 کاربر را جذب کرده، تقریباً 221,000 تعامل درون زنجیرهای ایجاد کرده، 163,000 آدرس کیف پول منحصر به فرد را پوشش داده و به حجم کل تراکنش تقریباً 326 میلیون دلار رسیده است.





پروژه PicWe به ساخت یک اکوسیستم نقدینگی بدون پل omnichain اختصاص داده شده است. تاکنون، این معماری با موفقیت در شبکه اصلی Movement مستقر شده است و کارایی و مقیاسپذیری بالایی را نشان میدهد. برنامههای آینده عبارتند از:









گسترش پشتیبانی زنجیره: پشتیبانی از بلاکچینهای بیشتر برای قابلیت همکاری گسترده تر دارایی ها.

راه اندازی بازار IRO: معرفی داراییهای دنیای واقعی برای توکنسازی.

تقویت سیستم های اوراکل: بهبود دقت دادهها و قابلیتهای بلادرنگ.

حاکمیت جامعه: ترویج بیشتر حاکمیت غیرمتمرکز برای افزایش مشارکت جامعه.



