پروتکل OpenZK (OZK): تعریف مجدد مقیاس پذیری اتریوم با فناوری ZK Rollup

پروتکل پیشرفته OpenZK (OZK) به عنوان شبکهای لایهدوم با کارایی خارق العاده، بر پایه فناوری تحو لآفرین ZK Rollup طراحی شده و گامی بلند در مسیر مقیاس پذیری و امنیت بلاک چین برداشته است. ساختار نوآورانه، تیمی متخصص و اکوسیستمی پویا و چندوجهی، این پروژه را در مدت زمانی کوتاه به کانون توجه فعالان و سرمایه گذاران بازار رمزارزها بدل ساخته است. اکنون، OpenZK با راه اندازی کمپین اختصاصی Early Bird Airdrop، فرصتی طلایی برای مشارکت زودهنگام کاربران فراهم آورده است. علاقه مندان میتوانند با پل زدن (Bridging) و استیک کردن دارایی های دیجیتال خود، ضمن کسب امتیاز OZK، به مزایای بی نظیری همچون دسترسی اولیه به زیرساخت های اکوسیستم و بهره مندی از پاداش های رشد بلندمدت این پروژه دست یابند.









پروتکل OpenZK یک راهکار لایه دوم پیشرفته است که بر پایه شبکه قدرتمند Ethereum بنا شده و با بهرهگیری از فناوری پیشرفته ZK Rollup، تحولی بنیادین در عرصه مقیاس پذیری و کارایی بلاک چین رقم زده است. در قلب این پروتکل، مکانیزمی هوشمند نهفته است که هزاران تراکنش را در قالب یک اثبات رمزنگاری شده گردآوری کرده و آن را برای تأیید نهایی، با بالاترین ضریب امنیت، به زنجیره اصلی اتریوم ارسال میکند. نتیجه این نوآوری، کاهش چشمگیر هزینه های گس تا ۹۰ درصد و افزایش حیرتانگیز توان پردازش شبکه تا ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) است — آن هم بدون کوچکترین خدشهای به امنیت بومی اتریوم.





ویژگی های متمایز OpenZK؛ ترکیبی از نوآوری، بهره وری و تجربه کاربری بی نظیر:

پروتکل OpenZK با بهرهگیری از معماری پیشرفته و نگاه دقیق به نیازهای کاربران، مجموعه ای از ویژگی های کلیدی را ارائه می دهد که آن را به یکی از نویدبخش ترین پروتکل های لایه دوم در اکوسیستم اتریوم تبدیل کرده است:





کارمزدهای تراکنش انعطاف پذیر کاربران می توانند کارمزدهای تراکنش را با استفاده از ETH یا توکن بومی OZK پرداخت کنند. این انعطاف پذیری، مانع ورود را کاهش داده و تجربه ای روان تر و در دسترس تر برای عموم کاربران فراهم می سازد.

مکانیزم هوشمند استیکینگ (Staking) مدل پیشرفته استیکینگ در OpenZK به کاربران امکان می دهد با استیکینگ زودهنگام، تا ۱۰ برابر امتیاز پاداش دریافت کنند. همچنین، قابلیت استیکینگ مجدد (Restaking) بهره وری سرمایه را افزایش داده و بازدهی بلندمدت را بهینه میسازد.

پشتیبانی جامع از DeFi با سازگاری کامل با اتریوم و استیبلکوینهای محبوب نظیر USDT، با سازگاری کامل بانظیر USDT، USDC DAI ، OpenZK بستر گستردهای برای مشارکت در پروتکل های مالی غیرمتمرکز و بهره مندی از فرصت های متنوع کسب درآمد فراهم می کند.





پروتکل OpenZK با تلفیق تکنولوژی پیشرفته و مشوقهای دقیق اکوسیستمی، محیطی سریعتر، مقرونبهصرفه تر و ایم نتر را برای توسعه دهندگان و کاربران رقم زده است — نقطه تلاقی آینده لایه دوم با تجربهای بینقص.









پروتکل OpenZK بر پایه سه مؤلفه کلیدی طراحی شده است که در هم افزایی با یکدیگر، زیربنای عملکرد بی نقص، تعامل پذیری بالا و مشارکت سودآور را برای تمامی بازیگران اکوسیستم رقم میزنند:









در قلب OpenZK، فناوری پیشرفته ZK Rollup جای گرفته است؛ سیستمی که با پردازش دسته ای تراکنش ها و ارائه اثبات رمزنگاری شده بدون افشای داده (Zero-Knowledge Proof)، بار محاسباتی شبکه اصلی اتریوم را به طور چشمگیری کاهش می دهد. این زیرساخت قدرتمند، مقیاس پذیری بالا، کارمزدهای کمتر و پشتیبانی مؤثر از برنامه های غیرمتمرکز (dApps) را به طور همزمان تضمین میکند.









سیستم نوآورانه استیکینگ در OpenZK، فرصتهای جذابی را برای کسب امتیاز و بازدهی حداکثری فراهم کرده است:

در مرحله Early Bird، کاربران می توانند با واریز ETH یا استیبل کوین ها (نظیر USDT، USDC، DAI) تا ۱۰ برابر ضریب امتیاز دریافت کنند.

ویژگی استیکینگ مجدد (Restaking) امکان افزایش بهره وری سرمایه و بهینه سازی سوددهی را فراهم می سازد.

فرمول محاسبه امتیاز:

امتیاز = مقدار واریز × مدت زمان (روز) × ضریب پاداش

نمونه محاسبه:

نگه داری ۱ ozETH برابر است با دریافت یک باره ۱۰۰ امتیاز

نگ هداری ۳۰۰۰ ozUSD معادل کسب روزانه ۱۰۰ امتیاز









پروتکل OpenZK با معرفی مدل پرداخت کارمزد دوگانه، آزادی بیشتری در مدیریت کارمزد ها به کاربران می دهد. پرداخت کارمزدها از طریق ETH یا توکن بومی OZK ممکن است، که ن هتنها تجربه کاربری را بهبود میبخشد، بلکه کاربردپ ذیری و تقاضای توکن OZK را نیز افزایش میدهد.

علاوه بر این، سیستم هوشمند ارجاع کاربران، امکان درآمدزایی افزودهای را فراهم کرده است:

دریافت ضریب پاداش ۰.۳ برابر برای هر کاربر دعوتشده

۱۵٪ از امتیازات کسبشده توسط دعوتشدهها به معرف تعلق میگیرد









توکن OZK توکن بومی اکوسیستم OpenZK است و نقش های متعددی را در شبکه ایفا می کند:





قابلیت موارد استفاده پرداخت کارمزد شبکه می تواند به عنوان جایگزینی برای ETH برای پرداخت هزینه تراکنش استفاده شود حاکمیت جامعه دارندگان توکن میتوانند در پیشنهادات و رایگیری شرکت کنند و بر مسیر آینده پروژه تأثیر بگذارند استیکینگ پاداش دارندگان OZK می توانند برای به دست آوردن ایردراپ و امتیازهای تشویقی شرط بندی کنند ارزش تعهدی همانطور که اکوسیستم رشد می کند، ابزار OZK به گسترش خود ادامه می دهد و از ارزش گذاری بلندمدت آن حمایت می کند.





جمله پلتفرم با نقدینگی بالا MEXC لیست شود. این فهرست کشف قیمت و عمق معاملات را برای توکن افزایش می دهد. توکن OZK در مرحله اولیه ایردراپ خود قرار دارد و انتظار می رود به زودی در صرافی های بزرگ ازاین فهرست کشف قیمت و عمق معاملات را برای توکن افزایش می دهد.









اکنون کمپین ایردراپ OpenZK با قدرت در حال اجراست و فرصتی کم نظیر برای کسب توکنهای OZK در اختیار کاربران قرار گرفته است. تنها کافیست به پلتفرم رسمی متصل شوید، ETH یا استیبلکوینهای خود را به شبکه OpenZK منتقل کرده و با استیکینگ (Staking) داراییهای خود، شروع به کسب امتیاز کنید.





ضریب پاداش ۱۰ برابری برای کاربران پیشگام در مرحله Early Bird

افزایش تدریجی ضریب امتیاز به ازای هر هفته واریز مستمر

تشویق به مشارکت بلندمدت با پاداشهای قابلتوجه و افزایشی

هرچه مدت بیشتری در فرآیند استیکینگ باقی بمانید، امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد — که به معنای دریافت حجم بالاتری از توکنهای OZK در زمان توزیع نهایی است.





با دعوت از دوستان و آشنایان برای پیوستن به OpenZK، نهتنها به رشد شبکه کمک میکنید، بلکه امتیاز و کمیسیون اضافی نیز دریافت مینمایید:





ایردراپ OpenZK تنها یک پاداش نیست — این یک فرصت استراتژیک سرمایه گذاری زودهنگام است برای آن دسته از کاربران هوشمند که به آینده فناوری ZK Rollup ایمان دارند. با مشارکت در این کمپین، جایگاه خود را در یکی از نوآورانه ترین اکوسیستم های لایه دوم تثبیت کنید و از رشد آن در آینده بهرهمند شوید.

همین حالا اقدام کنید — موقعیت های بزرگ هرگز منتظر نمی مانند.









پروژه OpenZK توسط تیمی برجسته و چندم لیتی هدایت میشود که ترکیبی منحصر به فرد از تخصص در امور مالی سنتی و فناوری بلاک چین را در اختیار دارد. این ترکیب، پایهای استوار برای طراحی و پیاده سازی یک پروتکل لایه دوم نوآورانه فراهم کرده است.





دیو سندور (مؤسس) تحلیلگر پیشین در بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس، متخصص در تحلیل دادههای مالی و بینش های بازار. دیو مسئول طراحی و اجرای نقشه راه استراتژیک OpenZK است و تجربه عمیق او، مسیر پروژه را با دقت و هوشمندی هدایت میکند.

لوکاس کالن (مدیر ارشد فناوری – CTO) از توسعه دهندگان اولیه اتریوم، با بیش از ۸ سال سابقه تخصصی در فناوری های لایه دوم و کارشناس عملی ZK-Rollup. لوکاس با درک فنی عمیق خود، موتور فنی OpenZK را با دقت و ظرافت میسازد.





پروتکل OpenZK با هدف تقویت اکوسیستم خود، با پروژههای برجستهای در فضای DeFi و استیکینگ همکاری میکند:

RocketPool پلتفرم غیرمتمرکز سهام گذاری ETH که با بازدهی سالانه ای تا ۳۰٪ بیشتر از روش های سنتی، تجربه ای بهینه تر برای کاربران فراهم میآورد.

EigenLayer با ارائه مفهوم نوآورانه "استفاده سهگ انه" از ETH و بهرهگیری از مکانیزمهای استیکینگ مجدد (Restaking)، بهرهوری سرمایه را به اوج می رساند و فرصت های کسب درآمد چندلایه را برای کاربران فعال میسازد.









پروتکل OpenZK یک پروژه کوتاه مدت نیست - یک ابتکار زیرساخت بلند مدت با چشم انداز 5 تا 10 ساله و مسیر توسعه روشن است:

فاز اهداف اصلی فاز 1 توسعه ماژول های اصلی ZK Rollup و راه اندازی شبکه آزمایشی فاز 2 راهاندازی شبکه اصلی، استقرار پل زنجیرهای متقابل، و شروع مشارکتهای اکوسیستم فاز 3 اجرای حکمرانی غیرمتمرکز، گسترش قابلیت همکاری متقابل زنجیره ای و بهینه سازی عملکرد





این رویکرد روشمند - ابتدا زیرساخت، سپس اکوسیستم، سپس تمرکززدایی - استاندارد طلایی برای پروژه های لایه 2 است.









پروتکل OpenZK، بازتعریفی نوین از لایه دوم اتریوم؛ آیندهای مقیاسپذیر، ایمن و در دسترس در دستان شماست.





با تکیه بر فناوری پیشرفته ZK Rollup، رویکرد کاربرمحور در طراحی، و اکوسیستمی در حال شکوفایی، OpenZK در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگران کلیدی در تحول مقیاسپذیری شبکه اتریوم گام برمیدارد.





اکنون، در مرحله پیشگامان ایردراپ، فرصتی طلایی پیش روی کاربران پیشگام قرار دارد؛ جایی که امکان بهره مندی از ضریب امتیاز تا ۱۰ برابر فراهم شده است. این مزیت، در کنار احتمال لیست شدن توکن OZK در صرافی های مطرح بین المللی، نوید آینده ای درخشان برای همراهان اولیه پروژه را می دهد.





آیا آمادهاید در خط مقدم نسل آینده لایه دوم قرار بگیرید؟

به MEXC بپیوندید و گامی هوشمندانه در مسیر آینده بلاکچین بردارید. همین حالاو گامی هوشمندانه در مسیر آینده بلاکچین بردارید.



