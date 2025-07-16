بالاخره OpenSea پلتفرم OS2 را راه اندازی می کند و توکن ایردراپ SEA را برای پاداش دادن به جامعه خود برنامه ریزی می کند





در دنیای پرشتاب و نوآورانه ی Web3، پلتفرم OpenSea همچون فانوسی درخشان، جایگاه نخست را در بازار جهانی مجموعه های دیجیتال به خود اختصاص داده است. این بازار پیشگام، به عنوان بزرگ ترین و اولین سکوی تخصصی خرید و فروش NFT (توکن های غیرقابل تعویض)، از ابتدای مسیر خود با پروژه هایی همچون CryptoKitties آغاز کرد و به مرور به بستری جامع برای معامله ی آثار هنری، موسیقی، آیتم های بازی و کلکسیونهای ورزشی در قالب NFT تبدیل شد.





اکنون OpenSea با معرفی نسخه ارتقاء یافته ی پلتفرم خود، OS2، گامی بلند در راستای بهینه سازی تجربهی کاربری و توسعه ی زیرساختهای تجاری NFT برداشته است. این نسخه جدید با ارائهی قابلیتهای پیشرفتهای همچون جستجوی هوشمند تر، پشتیبانی از معاملات میانزنجیرهای، و سازگاری بهتر با دارایی های چند زنجیره ای، مسیر را برای معاملاتی روانتر، سریع تر و ایمنتر هموار کرده است. در افق پیش رو، OpenSea با آمادهسازی برای عرضهی توکن بومی خود با نام SEA، قصد دارد چشماندازی تازه در اکوسیستم خود ترسیم کند. این توکن بر پایهی مشارکت و تعامل تاریخی کاربران به آنها اختصاص داده خواهد شد و فرصت های منحصربه فردی برای جامعهی فعال فراهم میآورد. همچنین کاربران ایالات متحده نیز امکان شرکت در رویداد جذاب ایردراپ را خواهند داشت.













• ابزارهای طبقهبندی و کاوش هوشمند: با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، تجربه جستجو و پیمایش در OpenSea دگرگون شده است. دستهبندیهای دقیقتر و ابزارهای کاوش تعاملی، کاربران را با سرعت و دقت بیشتری به مقصد میرسانند.

• تجمیع یکپارچهی نقدینگی: و OpenSea اکنون امکان معاملات مستقیم بین NFTها و توکنها را از طریق تجمیع نقدینگی از منابع گوناگون فراهم کرده است؛ گامی بزرگ در راستای تسهیل مبادلات.

• گسترش به ۱۵ بلاکچین برتر: پشتیبانی از خرید داراییهای متقابل تنها با یک کلیک! این پلتفرم اکنون بلاکچینهایی چون Ethereum، Polygon، Arbitrum، Solana و بسیاری دیگر را در بر میگیرد.

• اسکن عمق بازار در لحظه: ابزاری قدرتمند که به صورت خودکار بهترین قیمتهای بازار را در لحظه شناسایی میکند و معاملات را با بیشترین بازده برای کاربران تنظیم مینماید.

• داشبورد لحظهای با شاخصهای پیشرفته: با افزودن معیارهای کمیابی رنگی و آمارهای پویا، داشبورد داده اکنون درکی عمیقتر و تصمیمگیری سریعتری را برای کاربران ممکن میسازد.









• طراحی نوین صفحه اصلی با مدیریت کیفپول در نوار کناری: چیدمان تازه ی رابط کاربری با تمرکز بر دسترسپذیری و سادگی بیشتر، اکنون قابلیت مدیریت کیفپول را نیز در نوار کناری فراهم کرده است—همه چیز در یک نگاه.

• برنامه پاداش XP: برای نخستین

بار، کاربران فعال و وفادار میتوانند از طریق سیستم امتیازدهی XP، در رشد اکوسیستم مشارکت کرده و پاداش دریافت کنند؛ تجربه ای انگیزشی و تعاملی.

• اعلانهای فوری و تأیید تراکنش لحظهای: هشدارهای بلادرنگ و تأییدیه های سریع تر، روند معامله را ساده تر، سریع تر و مطمئن تر میسازند.









توکن SEA یک توکن بومی حاکمیتی و انگیزشی است که در اکوسیستم OpenSea راه اندازی شده است. به عنوان دارایی دیجیتال اولین بازار زنجیره ای متقابل NFT در Web3، هدف اصلی آن تعمیق تعامل کاربر از طریق یک سیستم اقتصادی مبتنی بر توکن و توانمندسازی رشد پروتکل بندرگاه است.









توکن SEA با تکیه بر زیرساخت پیشرفتهی پلتفرم OS2، تعاملات زنجیرهای متقابل را میان ۱۵ بلاکچین برجسته مانند اتریوم، پلیگون، آربیتروم، سولانا و دیگر شبکهها، بدون مرز و با یکپارچگی بیسابقه ممکن میسازد. این سازوکار، مبنای ارزشگذاری SEA را مستحکم میسازد.

• لایه زیرساخت: بر پایهی پروتکل بندرگاه (Harbor Protocol)، انتقال داراییها و انجام تراکنشهای زنجیرهای NFTها بهصورت ایمن و سریع فراهم شده است.

• لایه کاربردی: تجمیعکنندهی نقدینگی تعبیهشده در این لایه، امکان مبادلهی فوری بین توکنها و NFTها را فراهم میسازد؛ تجربهای روان و بیوقفه برای کاربران.

• لایه حاکمیت: در افق آینده، SEA به عنوان کلید مشارکت در سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) عمل خواهد کرد، جایی که دارندگان این توکن قدرت رأیدهی در تصمیمات کلان پلتفرم را بهدست خواهند آورد.





تخفیف در کارمزدهای معاملاتی: معاملات خود را با کارمزدی کمتر انجام دهید و سود بیشتری حفظ کنید.

دریافت انحصاری NFT ایردراپ: واجد شرایط شرکت در ایردراپهای اختصاصی و پرارزش NFT باشید.

دسترسی زودهنگام به پروژههای اکوسیستم: پیش از دیگران، در پروژههای مشارکتی و آیندهدار اکوسیستم سرمایهگذاری و مشارکت کنید.













تیم OpenSea در سال 2017 توسط دوین فینزر (فارغ التحصیل دانشگاه براون، مهندس سابق گوگل و پینترست) و الکس آتاالله (علوم کامپیوتر استانفورد، عضو سابق تیم Y Combinator و Palantir) تاسیس شد. این اولین پروتکل تجارت NFT در جهان است که از استانداردهای ERC-721/1155 پشتیبانی می کند. این تیم در حال حاضر تقریباً از 21 عضو تشکیل شده است که افراد کلیدی از جمله مهندس فنی تیلور جی داوسون و عضو اولیه جاشوا وو هستند. نوآوری OpenSea در ایجاد اولین بازار NFT متقابل زنجیره ای، OS2 نهفته است که از 15 بلاک چین مانند اتریوم و Polygon پشتیبانی می کند. حجم تراکنش روزانه این پلتفرم یک بار از 350 میلیون دلار (براساس داده های سال 2021) فراتر رفت.









دوین فینزر استراتژی محصول را رهبری کرد و قبلاً Claimdog را تأسیس کرد، یک برنامه مالی شخصی که توسط Credit Karma خریداری شده بود.

الکس عطاالله مسئول معماری زیربنایی بود و توسعه پروتکل Wyvern توسط او به استاندارد فنی برای تجارت NFT تبدیل شد.

آنها با هم OpenSea را در دورهای موفقیت آمیز تأمین مالی رهبری کردند و صدها میلیون سرمایه گذاری از شرکت هایی مانند a16z و Coinbase Ventures را تضمین کردند. تا سال 2021، ارزش OpenSea به 1.5 میلیارد دلار رسید.









شرکای سرمایه گذاری: Andreessen Horowitz (a16z)، Y Combinator، 1confirmation

شرکای فنی: Chainlink (ادغام اوراکل)، Filecoin (ذخیره سازی غیرمتمرکز)

اتحادهای اکوسیستم: با Art Blocks برای راهاندازی یک برنامه اقامت خالق همکاری کرد و پروتکل بندرگاه را عمیقاً با کیف پول BitKeep یکپارچه کرد.









تغییر اولیه در سیاست کریپتو ایالات متحده برای صنعت مثبت بود، با دولت جدید که استراتژی را با هدف تقویت رهبری جهانی در کریپتو معرفی کرد و پشتوانه سیاست قوی برای پلتفرم هایی مانند OpenSea برای نوآوری فراهم کرد. مدیرعامل شرکت Devin Finzer اظهار داشت: "این ارتقا نشان دهنده تکامل OpenSea از یک بازار NFT به یک پلت فرم جامع تجارت دارایی دیجیتال است، جایی که توکن ها و NFT ها عمیقاً در یک اکوسیستم یکپارچه ادغام می شوند."









با درایو دوگانه ارتقاء فناوری OS2 و مشوق های توکن SEA، OpenSea قصد دارد موقعیت رهبری خود را در فضای دارایی دیجیتال مستحکم کند. با بهبود محیط نظارتی، پلت فرم به تعمیق تعامل کاربر و کشف احتمالات بیشتر در اکوسیستم Web3 ادامه خواهد داد.





